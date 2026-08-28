I film in TV stasera, venerdì 28 agosto: Checco Zalone 'cade dalle nubi', riecco i Blues Brothers Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 28 agosto 2026: dal giallo Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Suspense ai cult The Blues Brothers su Sky Cinema Comedy ed Elizabeth su Iris, passando per Voyagers su 20 e i nuovi casi de I delitti del BarLume su Sky Cinema Collection

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Medusa Film, Taodue

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli spiccano il raffinato Elizabeth su Iris, il cult musicale The Blues Brothers su Sky Cinema Comedy e il mistero di Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Suspense. Una serata ricchissima di opzioni tra gialli, commedie, azione e fantascienza.

Racconti d’autore con Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – ore 21:15: Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte (2024, 127’). Regia di Claude Lelouch. Con Sandrine Bonnaire, Michel Boujenah, Kad Merad, Raphaël Mezrahi, Barbara Pravi. La storia: Lino, uomo appagato fra affetti e lavoro, vede incrinarsi il proprio equilibrio e decide di sparire, vagando per la Francia e cambiando identità: sacerdote senza abiti, regista di adult e trombettista. Una scia di incontri eccentrici lo porterà a scoprire il lato positivo nascosto in ogni evento. Genere: Commedia.

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La7 – ore 23:05: Gli anni spezzati (1981, 120’). Regia di Peter Weir. Con Mel Gibson, Mark Lee, Bill Kerr. Di cosa parla: due amici australiani, arruolatisi nella Prima guerra mondiale, finiscono a Gallipoli, travolti da un assalto destinato al massacro. Un capolavoro antibellico che coniuga intimità emotiva e denuncia storica. Genere: Guerra.

La comicità di Cado dalle nubi e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Cado dalle nubi (2009, 99’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini. Un aspirante cantante lascia il Sud per Milano, tra provini, un nuovo amore e gag irresistibili che mescolano musica e satira di costume. Genere: Comico. Alle ore 23:00: Il matrimonio del mio migliore amico (1997, 105’). Regia di Paul J. Hogan. Con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett. Una commedia romantica frizzante tra gelosie, amicizie e colpi di scena alla vigilia delle nozze. Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90’). Regia di Roan Johnson. Cast corale con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi. Nuovi intrighi tra Pineta e i suoi personaggi, tra humor toscano e misteri da risolvere. Genere: Giallo. Alle ore 22:45: I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2025, 90’). Regia di Roan Johnson, Marco Teti. La festa per le nozze di Susanita e Pasquali si trasforma in indagine: la commissaria Fusco dovrà far luce su un delitto che sconvolge la Calabria, mentre a Pineta non mancano scherzi "alla Amici miei". Genere: Giallo.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: The Blues Brothers (1980, 127’). Regia di John Landis. Con John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway. Due fratelli rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti: inseguimenti, cameo musicali e comicità anarchica in un cult intramontabile. Genere: Commedia. Alle ore 23:15: Una notte da dottore (2021, 85’). Regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Frank Matano. Un medico notturno e un rider si alleano per una maratona di visite "guidate all’orecchio": equivoci e umanità in una commedia dal cuore grande. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: A good person (2023, 100’). Regia di Zach Braff. Con Florence Pugh, Morgan Freeman. Dopo un tragico incidente e la dipendenza, una giovane donna stringe un’improbabile amicizia con il futuro suocero: un percorso di perdono e rinascita. Genere: Drammatico. Alle ore 23:10: Orlando (2022, 122’). Regia di Daniele Vicari. Con Michele Placido, Angelica Kazankova. Un anziano e una bambina uniscono le forze per affrontare le sfide del presente: un racconto di legami e resilienza. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – ore 21:00: I Croods 2 – Una nuova era (2020, 95’). Regia di Joel Crawford. La famiglia Croods incontra i Bettermans: convivenza forzata, evoluzione e tante risate in un’avventura per tutte le età. Genere: Animazione. Alle ore 22:40: Free Willy – Un amico da salvare (1993, 112’). Regia di Simon Wincer. Con Jason James Richter, Lori Petty. L’amicizia tra un ragazzo e un’orca imprigionata diventa una missione di libertà dal grande respiro emotivo. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Una proposta per dire sì (2010, 100’). Regia di Anand Tucker. Con Amy Adams, Matthew Goode. Un viaggio in Irlanda tra malintesi e dichiarazioni d’amore nel giorno bisestile: romanticismo e humor in perfetto equilibrio. Genere: Commedia. Alle ore 22:45: Le cose non dette (2026, 110’). Regia di Gabriele Muccino. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. Un viaggio in Marocco fa emergere segreti, attrazioni e fragilità di una coppia e del loro gruppo di amici. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Assassinio sull’Orient Express (2017, 115’). Regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Judi Dench. Il celebre investigatore si confronta con un caso impossibile sul treno più famoso del mondo: tutti i passeggeri hanno qualcosa da nascondere. Genere: Giallo. Alle ore 23:00: Willy’s wonderland (2021, 82’). Regia di Kevin Lewis. Con Nicolas Cage. Un custode improvvisato affronta pupazzi animatronici posseduti: incubo grindhouse ad alto tasso di sangue. Genere: Horror.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, 135’). Regia di Neill Blomkamp. Con David Harbour, Orlando Bloom. Dal simulatore alla pista: un gamer, un ex pilota e un dirigente sfidano i confini di uno sport d’élite. Genere: Avventura. Alle ore 23:15: Jason Bourne (2016, 123’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones. L’ex agente torna in campo quando una nuova rete di sorveglianza minaccia di esporlo. Genere: Azione.

Intrighi di corte con Elizabeth e tanti generi: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:16: Elizabeth (1998, 124’). Regia di Shekhar Kapur. Con Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Joseph Fiennes. Ascesa al trono e potere: tra pressioni a sposarsi e intrighi di palazzo, Elizabeth I afferma la propria autorità sacrificando l’amore per Robert Dudley. Genere: Biografico.

Cine34 – ore 21:00: Rimini Rimini – Un anno dopo (1988, 88’). Regia di Bruno Corbucci. Con Andrea Roncato, Maurizio Micheli, Renzo Montagnani. Cinque episodi balneari fra moralismi e tentazioni, tipica commedia anni ’80. Genere: Comico. Alle ore 22:57: Ricchi ricchissimi praticamente in mutande (1982, 95’). Regia di Sergio Martino. Con Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech. Tre storie di sfortune esilaranti tra truffe, equivoci e figuracce. Genere: Commedia.

Rai Movie – ore 20:45: Stanlio e Ollio – Vita in campagna (1934, 25’). Regia di Charles Rogers. Corto classico con Stan Laurel e Oliver Hardy: gag senza tempo e comicità slapstick. Genere: Comico. Alle ore 21:10: La grande corsa (1965, 157’). Regia di Blake Edwards. Con Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, Peter Falk. Una folle gara New York–Parigi tra sabotaggi, romanticherie e omaggi a Stanlio e Ollio. Genere: Commedia.

Rai 4 – ore 21:20: CIA – Un uomo nel mirino (2024, 105’). Regia di Roel Reiné. Con Aaron Eckhart, Tim Roth, Abigail Breslin. Un sicario "impiegato" dalla CIA scopre che il suo superiore è morto da anni e che la divisione non esiste più: identità, complotti e resa dei conti. Genere: Thriller. Alle ore 23:10: Special Forces – Liberate l’ostaggio (2011, 109’). Regia di Stephane Rybojad. Con Diane Kruger, Djimon Hounsou. Forze speciali francesi in missione estrema per strappare una reporter ai talebani, tra montagne e agguati. Genere: Azione.

20 – ore 21:10: Voyagers (2021, 108’). Regia di Neil Burger. Con Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell. Un equipaggio di giovani, cresciuti senza impulsi emotivi, scopre segreti destabilizzanti durante una missione per colonizzare un pianeta lontano: paura, desiderio e lotta per il potere esplodono nello spazio chiuso dell’astronave. Genere: Fantascienza.

Mediaset Italia2 – ore 21:00: Cappuccetto Rosso sangue (2011, 99’). Regia di Catherine Hardwicke. Con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Julie Christie. Cupa rilettura in chiave thriller della fiaba: una ragazza, un villaggio terrorizzato dal lupo e sospetti che consumano la comunità. Genere: Thriller. Alle ore 23:05: Arac attack – Mostri a otto zampe (2002, 99’). Regia di Ellory Elkayem. Con David Arquette, Scarlett Johansson. Ragni giganti invadono una cittadina: ironia, horror e azione in salsa monster-movie. Genere: Horror.

Rai Premium – ore 21:20: Gli omicidi dell’isola – Delitto a Creta (2025, 88’). Regia di Costanze Knocke. Con Naomi Krauss, Danilo Kamperidis. Il ritorno della tenente Eleni Theodoraki nella natìa Creta intreccia un’indagine su un omicidio con segreti familiari sepolti: colpa e redenzione tra paesaggi mediterranei. Genere: Giallo. Alle ore 23:00: Un amore di maggiordomo (2022, 90’). Regia di David Weaver. Con Stacey Farber, Corey Cott. Due allievi in accademia per maggiordomi tra rivalità, disciplina e un sentimento inaspettato. Genere: Sentimentale.

Cielo – ore 21:20: Chaos (2005, 98’). Regia di Tony Giglio. Con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes. Una rapina in banca con ostaggi degenera e il misterioso leader chiede di trattare con un detective sospeso: inseguimenti e colpi di scena in un action dal ritmo serrato. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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