Il ruolo più travolgente della splendida (e discussa) attrice: dove vederlo Stasera, venerdì 27 marzo 2026, Gal Gadot veste i panni di Wonder Woman su Italia 1. Tutti i film in programmazione in TV oggi

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 30 i film in palinsesto, con scelte per tutti i gusti: dall’azione di Wonder Woman 1984 su Italia 1 al dramma sportivo Erano ragazzi in barca su Rai 3, passando per il thriller ad alta tensione Sympathy for the Devil su Sky Cinema 1 e il cult Oldboy su 20.

Azione e coraggio con Wonder Woman 1984: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 3 alle 21:20 arriva Erano ragazzi in barca (2023, 121 minuti, regia di George Clooney). La storia: Seattle, 1936. Joe Rantz, studente operaio in difficoltà economiche, tenta l’impresa di entrare nella squadra di canottaggio dell’università sotto la guida del severo coach Al Ulbrickson. Determinazione e sacrificio lo conducono verso la sfida più grande: la corsa alle qualificazioni olimpiche. Cast: Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Jack Mulhern, James Wolk. Genere: Drammatico.

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Su Italia 1 alle 21:27 c’è Wonder Woman 1984 (2020, 151 minuti, regia di Patty Jenkins). Di cosa parla: Diana Prince affronta due nuovi avversari formidabili, la spietata Cheetah e il carismatico Max Lord, mentre il ritorno di Steve Trevor rimette in discussione certezze e desideri. Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright. Genere: Azione.

Il brivido di Sympathy for the Devil e le altre proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 tocca a Sympathy for the Devil (2023, 90 minuti, regia di Yuval Adler). Un uomo viene costretto, sotto la minaccia di una pistola, a guidare per conto di un misterioso passeggero. Ben presto nulla è come sembra in un pericoloso gioco psicologico. Cast: Nicolas Cage, Joel Kinnaman, Kaiwi Lyman, Nancy Good, Cameron Lee Price. A seguire alle 22:50 Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta (2024, 104 minuti, regia di Gianluca Jodice): nella Parigi del 1792, Luigi XVI, Maria Antonietta e i figli sono rinchiusi nella Torre del Tempio in attesa del processo. Un dramma storico sulla caduta della monarchia e sull’umanità della famiglia reale. Cast: Mélanie Laurent, Guillaume Canet, Fabrizio Rongione. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 arriva Contraband (2012, 119 minuti, regia di Baltasar Kormákur). Un ex contrabbandiere torna all’azione per salvare il cognato, tra trappole, debiti e colpi di scena lungo la rotta Louisiana-Panama. Cast: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas. Alle 22:55 spazio a Spider-Man: Homecoming (2017, 133 minuti, regia di Jon Watts): Peter Parker, sotto l’occhio vigile di Tony Stark, sogna di andare oltre il ruolo di amichevole Spidey di quartiere. L’arrivo dell’Avvoltoio mette a rischio tutto ciò che ama. Cast: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau. Genere: Fantasy.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 c’è Se son rose (2018, 90 minuti, regia di Leonardo Pieraccioni). Commedia romantica con Leonardo Pieraccioni e M. Andreozzi. A seguire alle 22:50 Il pesce innamorato (1999, 111 minuti, regia di Leonardo Pieraccioni), con Gabriella Pession, Leonardo Pieraccioni, Paolo Hendel, Yamila Diaz. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 va in scena Beetlejuice Beetlejuice (2024, 104 minuti, regia di Tim Burton). Dopo una perdita familiare, tre generazioni dei Deetz fanno ritorno a Winter River. La ribelle Astrid apre per sbaglio un portale per l’Aldilà e, pronunciando tre volte il nome di Beetlejuice, scatena di nuovo il caos tra i mondi. Cast: Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder. Alle 22:50 Contromano (2018, 103 minuti, regia di Antonio Albanese): un uomo abitudinario rapisce un ambulante africano con l’idea di "riportarlo a casa". Una commedia che mette in discussione pregiudizi e certezze. Cast: Antonio Albanese, Aude Legastelois, Alex Fondja.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 torna il cult Gran Torino (2008, 116 minuti, regia di Clint Eastwood), con Clint Eastwood, Brian Haley, Christopher Carley, Cory Hardrict. Alle 23:00 Gli indifferenti (2020, 104 minuti, regia di Leonardo Guerra Seràgnoli): una famiglia romana dell’alta borghesia affronta la crisi finanziaria e morale tra segreti, desideri e cinismo. Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, Beatrice Grannò, Giovanna Mezzogiorno. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 appuntamento con l’avventura senza tempo I Goonies (1985, 111 minuti, regia di Richard Donner). Un gruppo di amici trova una mappa del tesoro e parte per un’indimenticabile caccia tra cunicoli e trappole per salvare il proprio quartiere. Cast: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey. Alle 23:00 La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116 minuti, regia di Paola Randi): nel XVIII secolo Paola, ragazza di strada, sfida i piani del Barone De Michelis con l’aiuto della strega buona Dolores, scoprendo un destino speciale. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano, Corrado Guzzanti. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 arriva Vicino all’orizzonte (2019, 109 minuti, regia di Tim Trachte). Jessica si innamora di Danny, ma presto emerge un segreto oscuro. Lei decide di lottare per un amore più forte delle difficoltà. Cast: Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Victoria Mayer, Stephan Kampwirth. Alle 23:00 La casa sul lago del tempo (2006, 105 minuti, regia di Alejandro Agresti): una dottoressa e un architetto si scrivono lettere piene di emozioni scoprendo di vivere in epoche diverse, alla ricerca di un incontro impossibile. Cast: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Shohreh Aghdashloo, Christopher Plummer, Dylan Walsh.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 c’è La ragazza del treno (2016, 112 minuti, regia di Tate Taylor). Una pendolare osserva ogni giorno una coppia perfetta dal finestrino finché assiste a qualcosa di sconvolgente. Indagine e ossessioni si intrecciano. Cast: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans. Alle 22:55 Assassinio sull’Orient Express (2017, 115 minuti, regia di Kenneth Branagh): il celebre investigatore belga affronta un caso intricato a bordo del treno più famoso del mondo tra segreti e rivelazioni. Cast: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Judi Dench e altri.

Vendetta e adrenalina con Oldboy: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:16 va in onda Il cavaliere pallido (1985, 128 minuti, regia di Clint Eastwood). In un paese di frontiera un misterioso predicatore affronta un potente proprietario di miniere per difendere i cercatori d’oro, risolvendo la contesa con la sua abilità nelle armi. Cast: Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Sydney Penny. Genere: Western.

Su Cine34 alle 21:00 appuntamento con la commedia balneare Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983, 105 minuti, regia di Bruno Cortini), con Eleonora Giorgi, Isabella Ferrari, Massimo Ciavarro, Mauro Di Francesco. Alle 23:17 segue Mani di velluto (1979, 100 minuti, regia di Castellano & Pipolo), con Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Olga Karlatos. Genere: Commedia.

Su Rai Movie alle 21:10 torna il grande classico bellico La grande fuga (1963, 180 minuti, regia di John Sturges), con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn, Charles Bronson. Genere: Drammatico.

Su Rai 4 alle 21:20 c’è Infinite (2021, 106 minuti, regia di Antoine Fuqua). Un uomo scopre che le sue presunte allucinazioni sono ricordi di vite passate. Braccato da una setta, dovrà accettare la propria natura per fermare una minaccia secolare. Cast: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson. Alle 23:05 Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, 135 minuti, regia di Neill Blomkamp): la vera storia di un gamer, un ex pilota e un dirigente che sfidano i limiti per correre tra i professionisti. Cast: David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski. Genere: Avventura.

Su 20 alle 21:10 arriva il cult di Spike Lee Oldboy (2013, 104 minuti, regia di Spike Lee), con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley. Genere: Azione. Alle 23:27 segue La mummia – Il ritorno (2001, 124 minuti, regia di Stephen Sommers), con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Genere: Avventura.

Su Cielo alle 21:20 tocca a Devil’s Knot – Fino a prova contraria (2013, 114 minuti, regia di Atom Egoyan), con Colin Firth, Reese Witherspoon, Dane DeHaan, Mireille Enos. Genere: Drammatico. Alle 23:15 Running with the Devil – La legge del cartello (2019, 100 minuti, regia di Jason Cabell): dopo una spedizione di cocaina fallita, il cartello innesca una caccia serrata lungo la filiera della droga tra gangster, corrieri e agenti federali. Cast: Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Cole Hauser, Clifton Collins Jr., Leslie Bibb. Genere: Thriller.

Su Mediaset Italia2 alle 21:01 c’è L’ultima casa a sinistra (2009, 110 minuti, regia di Dennis Iliadis), con Aaron Paul, Garret Dillahunt, Monica Potter, Tony Goldwyn, Sara Paxton. Genere: Horror. Alle 23:06 Ma (2019, 99 minuti, regia di Tate Taylor): una donna solitaria offre a un gruppo di adolescenti la sua cantina come rifugio, ma l’ospitalità si trasforma presto in un’ossessione pericolosa. Cast: Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis, Luke Evans, McKaley Miller. Genere: Horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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