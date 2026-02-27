Tom Cruise perde il suo migliore amico (e la vendetta lo rende immortale) Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, va in onda Top Gun con i tormenti e il successo del pilota Maverick. Tutti i film in programmazione in TV oggi

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Venerdì 27 febbraio 2026 porta in TV ben 28 film, con scelte per tutti i gusti. Spiccano la fantascienza di Transformers – Il risveglio su Italia 1, l’horror I peccatori su Sky Cinema 1 e i classici d’autore di Alfred Hitchcock su Sky Cinema Collection.

La fantascienza di Transformers – Il risveglio: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:22 va in onda Transformers – Il risveglio (2023, 220′, regia Steven Caple Jr.). La storia segue un gruppo di archeologi che, nel 1994, si imbatte in un antico conflitto tra tre fazioni di Transformers: i Maximals, i Predacons e i Terrorcons. Genere: Fantascienza. Con Ron Perlman, Dominique Fishback, Anthony Ramos, Luna Lauren Velez, Peter Cullen.

L’oscurità di I peccatori e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 I peccatori (2025, 137′, regia Ryan Coogler). Di cosa parla: due fratelli gemelli, decisi a voltare pagina, tornano nella loro città natale ma si ritrovano di fronte a un male ancora più potente che li mette alla prova. Genere: Horror. Con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Buddy Guy, Jack O’Connell.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Star Trek Beyond (2016, 122′, regia Justin Lin). Durante una missione di esplorazione, l’Enterprise viene distrutta e l’equipaggio, disperso su un pianeta ostile, deve unire le forze per sopravvivere e sventare il piano del nemico. Genere: Fantascienza. Con Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoë Saldana, Simon Pegg, Idris Elba. In seconda serata alle 23:05 Top Gun (1986, 109′, regia Tony Scott). La storia del pilota Mitchell tra addestramento, amore per l’istruttrice Charlie e sensi di colpa per la perdita del copilota. Genere: Azione. Con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer. La canzone Take My Breath Away ha vinto l’Oscar.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 La donna che visse due volte (1958, 128′, regia Alfred Hitchcock). Genere: Giallo. Con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes. A seguire alle 23:30 Marnie (1964, 120′, regia Alfred Hitchcock). Genere: Thriller. Con Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Ubriachi d’amore (2019, 110′, regia F. Wolf). Genere: Commedia. Con A. Baldwin, S. Hayek. Alle 22:45 2 fantasmi di troppo (2021, 89′, regia Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita). Genere: Commedia. Con Carlotta Rondana, Enrica Guidi, Paolo Vita.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 In viaggio con Adele (2018, 80′, regia A. Capitani). Un attore cinico e ipocondriaco scopre di essere il padre di Adele, una ragazza speciale. Dopo la morte della madre, i due risalgono l’Italia su una vecchia cabrio alla ricerca di un nuovo equilibrio. Genere: Drammatico. Con A. Haber, S. Serraiocco. Alle 22:30 A good person (2023, 100′, regia Zach Braff). Dopo un tragico incidente e la dipendenza dagli oppiacei, una giovane stringe un’improbabile amicizia con l’aspirante suocero. Insieme affrontano i propri demoni. Genere: Drammatico. Con Florence Pugh, Morgan Freeman.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Mia e il leone bianco (2018, 98′, regia Gilles de Maistre). Una bambina instaura un legame unico con un leoncino bianco in Sudafrica e, anni dopo, decide di salvarlo dai cacciatori fuggendo verso una riserva. Genere: Drammatico. Con Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. Alle 22:45 Tutti per Uma (2021, 99′, regia Susy Laude). Sei uomini e un’azienda vinicola in crisi trovano nell’arrivo di Uma la scintilla per cambiare, tra segreti e crescita personale. Genere: Commedia. Con Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Antonio Catania.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Supernova (2020, 93′, regia Harry Macquinn). Un viaggio in camper attraverso l’Inghilterra mette alla prova l’amore di Sam e Tusker, segnato dalla demenza. Ogni istante insieme diventa prezioso. Genere: Drammatico. Con Stanley Tucci, Colin Firth. Alle 22:40 Capodanno a New York (2011, 118′, regia Garry Marshall). Genere: Commedia. Con un cast corale che include Halle Berry, Jessica Biel, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Zac Efron.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Suburra (2015, 100′, regia Stefano Sollima). Genere: Drammatico. Con Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Elio Germano, Pierfrancesco Favino. Alle 23:20 God is a bullet (2022, 156′, regia Nick Cassavetes). Di cosa parla: il detective Bob Hightower si infiltra in un culto sinistro per salvare la figlia rapita e vendicare l’omicidio della moglie. Genere: Thriller. Con Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe, Jamie Foxx, January Jones.

Tra stelle e brividi con Space Cowboys: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2: alle 21:01 Crimson Peak (2015, 119′, regia Guillermo Del Toro). Genere: Horror. Con Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain. In seconda serata alle 23:06 Arac attack – Mostri a otto zampe (2002, 99′, regia Ellory Elkayem). Genere: Horror. Con David Arquette, Scarlett Johansson, Kari Wuhrer.

20: alle 21:10 L’ultima discesa (2017, 105′, regia Scott Waugh). Di cosa parla: uno snowboarder resta intrappolato in una tempesta sulle Sierra Nevada e deve lottare contro la natura e i propri demoni per sopravvivere. Genere: Drammatico. Con Josh Hartnett, Mira Sorvino. Alle 23:21 King Kong (2005, 187′, regia Peter Jackson). Genere: Avventura. Con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody.

Cielo: alle 21:20 The asian connection (2016, 90′, regia Daniel Zirilli). Genere: Azione. Con Steven Seagal, Michael Jai White. Alle 23:15 Code of Honor (2015, 106′, regia Michael Winnick). Un colonnello di ritorno dalla guerra decide di farsi giustizia da solo contro crimine e corruzione, mentre il suo ex pupillo, ora poliziotto, tenta di fermarlo. Genere: Azione. Con Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson.

Rai 4: alle 21:20 The equalizer – Il vendicatore (2014, 128′, regia Antoine Fuqua). Un ex agente cerca redenzione ma si scontra con la mafia russa dopo aver aiutato una giovane in difficoltà. Genere: Azione. Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo. Alle 23:30 Raging Fire – Fuoco incrociato (2021, 126′, regia Benny Chan). L’onesto poliziotto Shan affronta l’ex protetto Ngo, diventato un criminale deciso alla vendetta. Genere: Azione. Con Donnie Yen, Nicholas Tse.

Iris: alle 21:14 Space Cowboys (2000, 129′, regia Clint Eastwood). Quattro ex collaudatori sono richiamati per salvare un satellite russo, dimostrando esperienza e coraggio malgrado i limiti personali. Genere: Drammatico. Con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner.

Cine34: alle 21:00 Delitto in Formula Uno (1983, 95′, regia Bruno Corbucci). Genere: Commedia. Con Tomas Milian, Bombolo, Dagmar Lassander. Alle 23:15 Il ginecologo della mutua (1977, 95′, regia Joe D’Amato). Genere: Commedia. Con Renzo Montagnani, Paola Senatore, Aldo Fabrizi.

Rai Movie: alle 21:10 Il treno (1964, 133′, regia John Frankenheimer). Genere: Guerra. Con Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Paul Scofield.

