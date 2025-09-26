I film in onda in TV stasera, venerdì 26 settembre 2025: al Quirinale c'è un impostore e Nicole Kidman travolta dalla passione I migliori film disponibili nella serata di venerdì 26 settembre 2025: Claudio Bisio diventa presidente, l'attrice australiana in un torbido intreccio erotico e il ritorno del Grande Lebowski

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV vi aspettano 31 film tra grandi novità, cult e intramontabili: dalla fantascienza di Jurassic World – Il dominio su Italia 1 al biografico Rob Peace su Sky Cinema 1, fino al cult dei fratelli Coen Il grande Lebowski su Sky Cinema 2. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Dinosauri e adrenalina con Jurassic World – Il dominio: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 spazio alla fantascienza con 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’), regia di Scott Beck e Bryan Woods. Con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta misterioso, due sopravvissuti capiscono di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa: una sola possibilità di salvezza li costringerà a fronteggiare creature preistoriche letali. Genere: fantascienza.

Italia 1: alle 21:29 arriva Jurassic World – Il dominio (2022, 146’), di Colin Trevorrow. Con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. La storia: dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri vivono tra gli uomini e l’equilibrio è appeso a un filo, mentre un nuovo pericolo minaccia il futuro del pianeta. Genere: fantascienza.

Il dramma biografico Rob Peace e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Rob Peace (2024, 119’), regia di Chiwetel Ejiofor. Con Chiwetel Ejiofor, Michael Kelly, Camila Cabello, Gbenga Akinnagbe, Mary J. Blige. Un brillante studente di Yale è diviso tra una carriera promettente e il dovere verso il padre, in carcere: scelte sempre più gravose metteranno alla prova la sua vita. A seguire, alle 23:20 Babygirl (2024, 114’), di Halina Reijn, con Nicole Kidman e Harris Dickinson: una dirigente all’apice del successo intreccia una relazione segreta con il giovane assistente, ma la passione minaccia reputazione ed equilibrio personale. Genere: giallo.

Sky Cinema 2: alle 21:15 La migliore offerta (2013, 124’), di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland: un raffinato battitore d’asta entra in un labirinto di bellezza e inganni. Genere: drammatico. In seconda serata, alle 23:30 il cult Il grande Lebowski (1998, 117’), di Joel Coen, con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi: il "Drugo" finisce suo malgrado in un pasticcio di scambi d’identità e riscatti. Genere: commedia.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Fast e furious 8 (2017, 160’), regia di F. Gary Gray. Dopo il richiamo di una misteriosa donna, Dom tradisce la "famiglia" e trascina il team in una spirale di missioni ad alto rischio: lealtà e affetti saranno messi alla prova. Genere: azione.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Cattivissimo me 4 (2024, 95’), di Chris Renaud e Patrick Delage. Gru, ora agente AVL, deve proteggere la sua famiglia dalla vendetta di Maxime Le Mal mentre gestisce il turbolento Gru Jr. A seguire alle 22:40 Non si scherza col fuoco (2019, 96’), di Andy Fickman, con John Cena: pompieri tosti alle prese con tre fratellini scatenati. Genere: commedia.

Sky Cinema Action: alle 21:00 12 soldiers (2018, 130’), di Nicolai Fuglsig. Subito dopo l’11 settembre, una squadra delle Forze Speciali si unisce all’Alleanza del Nord del generale Dostum per colpire i talebani. Genere: drammatico-bellico. Alle 23:15 il kolossal Il gladiatore (2000, 155’), di Ridley Scott, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen: il generale Massimo, tradito, diventa gladiatore per vendicare la sua famiglia. Genere: avventura.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Benvenuto Presidente! (2013, 100’), di Riccardo Milani, con Claudio Bisio e Kasia Smutniak: un pescatore per caso finisce al Quirinale, tra gaffe e buon senso. Alle 22:50 Trafficanti (2016, 114’), di Todd Phillips, con Miles Teller, Jonah Hill, Bradley Cooper: due amici entrano nel giro della compravendita d’armi con esiti imprevedibili. Genere: commedia ispirata a una storia vera.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 il classico moderno Cast Away (2000, 143’), di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Helen Hunt: un naufrago lotta per la sopravvivenza e ritrova se stesso su un’isola deserta. Alle 23:25 Qui rido io (2021, 133’), di Mario Martone, con Toni Servillo: la vita di Eduardo Scarpetta tra trionfi teatrali e la celebre causa con D’Annunzio. Genere: biografico.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Vizi di famiglia (2005, 96’), di Rob Reiner, con Jennifer Aniston, Kevin Costner, Mark Ruffalo: segreti di famiglia e amori incrociati nella Silicon Valley. Alle 22:40 La casa sul lago del tempo (2006, 105’), di Alejandro Agresti, con Keanu Reeves e Sandra Bullock: una corrispondenza intensa unisce due cuori separati… dal tempo. Di cosa parla: i protagonisti scoprono di vivere in epoche diverse e cercano un varco per incontrarsi. Genere: sentimentale.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Caddo Lake (2024, 99’), di Logan George e Celine Held, con Dylan O’Brien ed Eliza Scanlen: la scomparsa di una bambina riapre ferite e legami con sparizioni del passato. Alle 22:50 Rapina a Stoccolma (2018, 92’), di Robert Budreau, con Ethan Hawke e Noomi Rapace: durante una rapina del 1973, gli ostaggi sviluppano un legame con i sequestratori, la genesi della "sindrome di Stoccolma". Genere: drammatico.

Cult e azione con Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:17 il poliziesco di culto Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971, 103’), di Don Siegel, con Clint Eastwood: l’iconico "Dirty Harry" affronta un killer spietato a San Francisco. Alle 23:27 Il corriere – The mule (2018, 116’), di e con Clint Eastwood, con Bradley Cooper e Michael Peña: un anziano al verde diventa corriere della droga per un cartello messicano, attirando l’attenzione della DEA. Genere: drammatico.

Cine34: alle 21:00 Se mi vuoi bene (2019, 100’), di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio e Sergio Rubini: un avvocato in crisi prova ad aiutare i propri cari… combinando disastri a catena, finché un incontro non cambia la prospettiva. Alle 23:21 La mia banda suona il pop (2020, 95’), di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Diego Abatantuono: reunion anni ’80 a Pietroburgo che si trasforma in un piano di rapina. Genere: commedia.

Rai Movie: alle 21:10 il grande classico bellico Il ponte sul fiume Kwai (1957, 100’), di David Lean, con Alec Guinness e William Holden: prigionieri britannici costretti a costruire un ponte simbolo di orgoglio e follia. Genere: guerra.

Rai 4: alle 21:20 il thriller The bouncer – L’infiltrato (Lukas) (2018, 82’), di Julien Leclercq, con Jean-Claude Van Damme: un ex bodyguard, per proteggere la figlia, si infiltra nella gang di un boss fiammingo. A seguire, alle 22:50 G.I. Joe – La vendetta (2013, 99’), di Jon M. Chu, con Dwayne Johnson e Bruce Willis: la squadra G.I. Joe tra tradimenti e armi non convenzionali. Genere: azione.

20: alle 21:09 azione con Braven – Il coraggioso (2018, 94’), di Lin Oeding, con Jason Momoa e Stephen Lang: un boscaiolo difende la famiglia da trafficanti di droga in una baita di montagna. Alle 23:15 la fantascienza di sopravvivenza Sopravvissuto: The Martian (2015, 140’), di Ridley Scott, con Matt Damon e Jessica Chastain: un astronauta creduto morto lotta per vivere su Marte e ristabilire i contatti con la Terra.

Cielo: alle 21:20 il dramma Nathalie… (2003, 105’), di Anne Fontaine, con Fanny Ardant, Emmanuelle Béart e Gérard Depardieu: una borghese assume una prostituta, che come "Nathalie" seduce il marito infedele e racconta gli incontri; realtà e finzione si confondono. Genere: drammatico.

Mediaset Italia2: alle 21:15 horror con Oscure presenze (2014, 90’), di Kevin Greutert, con Sarah Snook: Jessabelle torna in Louisiana dopo un incidente, ma una presenza spettrale non intende lasciarla. Alle 23:09 Scappa: get out (2016, 104’), di Jordan Peele, con Allison Williams, Catherine Keener, Lakeith Stanfield: un incontro con i futuri suoceri si trasforma in un incubo di manipolazioni e identità. Genere: horror.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

