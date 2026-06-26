I film in TV stasera: dall'avventura di 'Indiana Jones e l'ultima crociata' all'angoscia di 'Midsommar' Dall’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Italia 1 all’horror Midsommar su Sky Cinema Suspense, passando per il biografico Mandela su Iris e l’azione di Le belve su 20

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Dall’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Italia 1 all’angoscia rituale di Midsommar – Il villaggio dei dannati su Sky Cinema Suspense, fino al potente biografico Mandela: la lunga strada verso la libertà su Iris. In totale sono 32 i film in programmazione, con scelte per tutti i gusti.

Avventura senza tempo con Indiana Jones e l’ultima crociata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:10: Sissi, destino di un’imperatrice (1957, 108′). Regia di Ernst Marischka. Con Gustav Knuth, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Romy Schneider, Uta Franz, Walter Reyer. Genere: Sentimentale.

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Italia 1 — 21:31: Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127′). Regia di Steven Spielberg. Con Alison Doody, Denholm Elliott, Harrison Ford, Sean Connery. Genere: Avventura.

TV8 — 21:40: I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (2023, 96′). Regia di Roan Johnson, Milena Cocozza. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli. La storia: durante l’estate, la scoperta di un cadavere in un pozzo innesca eventi che coinvolgono la Fusco, Massimo, Tizi, Beppe e il sindaco Pasquali, portando a galla segreti e situazioni sempre più complesse. Genere: Commedia.

Risate, azione e suspense con Immaturi – Il viaggio: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15: Immaturi – Il viaggio (2012, 100′). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini e altri. Di cosa parla: un gruppo di amici quarantenni parte per l’agognato viaggio della maturità, tra nuove esperienze e sfide che li costringeranno a crescere. A seguire, 23:15: Sotto assedio – White House Down (2013, 137′). Regia di Roland Emmerich. Con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, James Woods e altri. Trama: un padre si ritrova a difendere il Presidente e sua figlia durante un attacco paramilitare alla Casa Bianca. Genere: Azione.

Sky Cinema Action — 21:00: Ghost in the Shell (2017, 120′). Regia di R. Sanders. Con S. Johansson, T. Kitano. Genere: Azione. A seguire, 22:50: I tre moschettieri (2011, 110′). Regia di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen e altri. Di cosa parla: un giovane impetuoso si unisce ai moschettieri per sventare un piano che minaccia il trono di Francia e la stabilità dell’Europa. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection — 21:15: …altrimenti ci arrabbiamo! (1974, 100′). Regia di Marcello Fondato. Con Terence Hill, Bud Spencer, Donald Pleasence, John Sharp. La storia: due amici vincono una gara di autocross e una preziosa vetturetta, ma una banda di motociclisti rovina la festa scatenando una serie di esilaranti scontri. Genere: Commedia. A seguire, 23:00: Miami Supercops – I poliziotti dell’8a strada (1985, 97′). Regia di Bruno Corbucci. Con Bud Spencer, Terence Hill e altri. Genere: Avventura.

Sky Cinema Comedy — 21:00: L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115′). Regia di Ruben Fleischer. Con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rosamund Pike. Trama: i "Quattro Cavalieri", insieme a una nuova generazione di illusionisti, puntano al colpo più audace di sempre per sottrarre il diamante più grande del mondo a un magnate senza scrupoli. A seguire, 23:00: Se son rose (2018, 90′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con L. Pieraccioni, M. Andreozzi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — 21:00: Cinque secondi (2025, 105′). Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel, Valeria Bruni Tedeschi. La storia: un uomo burbero e solitario vive nelle stalle ristrutturate di una villa decadente. L’arrivo di una comunità di giovani intenzionati a recuperare vigne e campagna innesca un conflitto che, con il passare delle stagioni, si trasforma in una convivenza capace di cambiare tutti. A seguire, 22:55: L’ordine del tempo (2023, 113′). Regia di Liliana Cavani. Con Angela Molina, Claudia Gerini, Richard Sammel, Valentina Cervi, Alessandro Gassmann. Di cosa parla: un gruppo di amici, riunito per un compleanno in una villa al mare, affronta l’ipotesi della fine del mondo mentre il tempo sembra scorrere in modo imprevedibile. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 21:00: Hook – Capitan Uncino (1991, 135′). Regia di Steven Spielberg. Con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins. Genere: Avventura. A seguire, 23:25: Megamind (2010, 95′). Regia di Tom McGrath. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance — 21:00: Sai che c’è di nuovo? (2000, 97′). Regia di John Schlesinger. Con Rupert Everett, Madonna, Benjamin Bratt, Illeana Douglas, Michel Vartan. Di cosa parla: un giardiniere gay e un’insegnante di yoga single si ritrovano genitori dopo una notte di eccessi e decidono di crescere insieme il bambino. A seguire, 22:55: Downton Abbey – Il gran finale (2025, 124′). Regia di Simon Curtis. Con Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jim Carter e altri. La storia: all’inizio degli anni ’30, la famiglia Crawley affronta scandali pubblici e difficoltà economiche, chiamata a traghettare la tenuta verso il futuro. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense — 21:00: Paradise Highway (2022, 115′). Regia di Anna Gutto. Con Morgan Freeman, Cameron Monaghan, Frank Grillo, Juliette Binoche, Christiane Seidel. Trama: una camionista, ricattata da una banda che tiene in scacco il fratello in prigione, scopre che l’"ultimo carico" è una bambina vittima di tratta e decide di proteggerla iniziando una fuga con l’FBI alle calcagna. A seguire, 23:00: Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019, 140′). Regia di Ari Aster. Con Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren. Di cosa parla: un gruppo di amici raggiunge un remoto villaggio svedese per un festival di mezza estate, ma antiche tradizioni e rituali oscuri trasformano la vacanza in incubo. Genere: Horror.

Il biografico Mandela: la lunga strada verso la libertà guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:17: Mandela: la lunga strada verso la libertà (2013, 141′). Regia di Justin Chadwick. Con Naomie Harris, Idris Elba, Tony Kgoroge, Riaad Moosa. La storia: a Johannesburg, Nelson Mandela guida la ribellione contro l’apartheid fino alla condanna all’ergastolo a Robben Island. La mobilitazione internazionale porta alla sua scarcerazione nel 1990 e, abbattuto il regime, alle prime elezioni democratiche del 1994 che lo eleggono presidente. Genere: Biografico.

Cine34 — 21:00: Missione eroica – I pompieri 2 (1987, 93′). Regia di Giorgio Capitani. Con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Christian De Sica. Trama: un manipolo di pompieri pasticcioni, guidati da un esperto americano, affronta una pericolosa missione con esiti imprevedibili e riscatto finale. A seguire, 22:57: Mia moglie è una bestia (1988, 104′). Regia di Castellano & Pipolo. Con Eva Grimaldi, Gianni Bonagura, Massimo Boldi, Mattia Sbragia, Valeria D’Obici. Genere: Commedia.

Rai Movie — 21:10: Lontano da qui (2018, 96′). Regia di Sara Colangelo. Con Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak, Gael García Bernal, Michael Chernus, Rosa Salazar. Di cosa parla: un’insegnante resta affascinata dal talento poetico di un suo alunno e oltrepassa i limiti, mettendo a rischio famiglia e libertà. A seguire, 22:50: Diabolik (2021, 133′). Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere: Thriller.

Rai 4 — 21:20: A Lonely Place to Die (2011, 99′). Regia di Julian Gilbey. Con Alec Newman, Ed Speleers, Garry Sweeney, Kate Magowan, Melissa George. Genere: Avventura. A seguire, 23:00: The Reef – Intrappolate (2022, 93′). Regia di Andrew Traucki. Con Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer, Kate Lister e altri. Di cosa parla: dopo un lutto, un gruppo di amiche affronta un’uscita in kayak su un’isola del Pacifico, ma uno squalo famelico le prende di mira. Genere: Horror.

20 — 21:10: Le belve (2012, 129′). Regia di Oliver Stone. Con Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro e altri. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 — 21:01: Malignant (2020, 111′). Regia di James Wan. Con Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel. La storia: una giovane donna è perseguitata da visioni di omicidi che si rivelano più reali e inquietanti di quanto sembri. Genere: Horror. A seguire, 23:06: Final Destination (2000, 97′). Regia di James Wong. Con Ali Larter, Devon Sawa, Kerr Smith, Kristen Cloke. Genere: Horror.

Cielo — 21:20: Girl (2018, 105′). Regia di Lukas Dhont. Con Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen. Di cosa parla: Lara, quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, insegue il sogno della danza classica con disciplina e il sostegno del padre, affrontando le sfide della transizione e della crescita. Genere: Drammatico.

Rai Premium — 21:20: Il destino di Ruby (2021, 90′). Regia di Michael Robison. Con Raechelle Banno, Karina Banno, Sam Duke, Ty Wood. Trama: Ruby tenta di proteggere la figlia Pearl dai segreti del suo passato. Un grave incidente e la malattia del fratello minore spingono Pearl a cercare la verità. A seguire, 22:55: Perduti nel tempo (2019, 85′). Regia di Brian Brough. Con Brant Daugherty, Rachel Skarsten e altri. Genere: Sentimentale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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