I film in TV stasera: dall'avventura di 'Indiana Jones e l'ultima crociata' all'angoscia di 'Midsommar'
Dall’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Italia 1 all’horror Midsommar su Sky Cinema Suspense, passando per il biografico Mandela su Iris e l’azione di Le belve su 20
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Dall’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Italia 1 all’angoscia rituale di Midsommar – Il villaggio dei dannati su Sky Cinema Suspense, fino al potente biografico Mandela: la lunga strada verso la libertà su Iris. In totale sono 32 i film in programmazione, con scelte per tutti i gusti.
Avventura senza tempo con Indiana Jones e l’ultima crociata: le proposte delle reti in chiaro
Rai 3 — 21:10: Sissi, destino di un’imperatrice (1957, 108′). Regia di Ernst Marischka. Con Gustav Knuth, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Romy Schneider, Uta Franz, Walter Reyer. Genere: Sentimentale.
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Italia 1 — 21:31: Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127′). Regia di Steven Spielberg. Con Alison Doody, Denholm Elliott, Harrison Ford, Sean Connery. Genere: Avventura.
TV8 — 21:40: I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (2023, 96′). Regia di Roan Johnson, Milena Cocozza. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli. La storia: durante l’estate, la scoperta di un cadavere in un pozzo innesca eventi che coinvolgono la Fusco, Massimo, Tizi, Beppe e il sindaco Pasquali, portando a galla segreti e situazioni sempre più complesse. Genere: Commedia.
Risate, azione e suspense con Immaturi – Il viaggio: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 — 21:15: Immaturi – Il viaggio (2012, 100′). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini e altri. Di cosa parla: un gruppo di amici quarantenni parte per l’agognato viaggio della maturità, tra nuove esperienze e sfide che li costringeranno a crescere. A seguire, 23:15: Sotto assedio – White House Down (2013, 137′). Regia di Roland Emmerich. Con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, James Woods e altri. Trama: un padre si ritrova a difendere il Presidente e sua figlia durante un attacco paramilitare alla Casa Bianca. Genere: Azione.
Sky Cinema Action — 21:00: Ghost in the Shell (2017, 120′). Regia di R. Sanders. Con S. Johansson, T. Kitano. Genere: Azione. A seguire, 22:50: I tre moschettieri (2011, 110′). Regia di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen e altri. Di cosa parla: un giovane impetuoso si unisce ai moschettieri per sventare un piano che minaccia il trono di Francia e la stabilità dell’Europa. Genere: Avventura.
Sky Cinema Collection — 21:15: …altrimenti ci arrabbiamo! (1974, 100′). Regia di Marcello Fondato. Con Terence Hill, Bud Spencer, Donald Pleasence, John Sharp. La storia: due amici vincono una gara di autocross e una preziosa vetturetta, ma una banda di motociclisti rovina la festa scatenando una serie di esilaranti scontri. Genere: Commedia. A seguire, 23:00: Miami Supercops – I poliziotti dell’8a strada (1985, 97′). Regia di Bruno Corbucci. Con Bud Spencer, Terence Hill e altri. Genere: Avventura.
Sky Cinema Comedy — 21:00: L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115′). Regia di Ruben Fleischer. Con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rosamund Pike. Trama: i "Quattro Cavalieri", insieme a una nuova generazione di illusionisti, puntano al colpo più audace di sempre per sottrarre il diamante più grande del mondo a un magnate senza scrupoli. A seguire, 23:00: Se son rose (2018, 90′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con L. Pieraccioni, M. Andreozzi. Genere: Commedia.
Sky Cinema Drama — 21:00: Cinque secondi (2025, 105′). Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel, Valeria Bruni Tedeschi. La storia: un uomo burbero e solitario vive nelle stalle ristrutturate di una villa decadente. L’arrivo di una comunità di giovani intenzionati a recuperare vigne e campagna innesca un conflitto che, con il passare delle stagioni, si trasforma in una convivenza capace di cambiare tutti. A seguire, 22:55: L’ordine del tempo (2023, 113′). Regia di Liliana Cavani. Con Angela Molina, Claudia Gerini, Richard Sammel, Valentina Cervi, Alessandro Gassmann. Di cosa parla: un gruppo di amici, riunito per un compleanno in una villa al mare, affronta l’ipotesi della fine del mondo mentre il tempo sembra scorrere in modo imprevedibile. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Family — 21:00: Hook – Capitan Uncino (1991, 135′). Regia di Steven Spielberg. Con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins. Genere: Avventura. A seguire, 23:25: Megamind (2010, 95′). Regia di Tom McGrath. Genere: Animazione.
Sky Cinema Romance — 21:00: Sai che c’è di nuovo? (2000, 97′). Regia di John Schlesinger. Con Rupert Everett, Madonna, Benjamin Bratt, Illeana Douglas, Michel Vartan. Di cosa parla: un giardiniere gay e un’insegnante di yoga single si ritrovano genitori dopo una notte di eccessi e decidono di crescere insieme il bambino. A seguire, 22:55: Downton Abbey – Il gran finale (2025, 124′). Regia di Simon Curtis. Con Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jim Carter e altri. La storia: all’inizio degli anni ’30, la famiglia Crawley affronta scandali pubblici e difficoltà economiche, chiamata a traghettare la tenuta verso il futuro. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Suspense — 21:00: Paradise Highway (2022, 115′). Regia di Anna Gutto. Con Morgan Freeman, Cameron Monaghan, Frank Grillo, Juliette Binoche, Christiane Seidel. Trama: una camionista, ricattata da una banda che tiene in scacco il fratello in prigione, scopre che l’"ultimo carico" è una bambina vittima di tratta e decide di proteggerla iniziando una fuga con l’FBI alle calcagna. A seguire, 23:00: Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019, 140′). Regia di Ari Aster. Con Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren. Di cosa parla: un gruppo di amici raggiunge un remoto villaggio svedese per un festival di mezza estate, ma antiche tradizioni e rituali oscuri trasformano la vacanza in incubo. Genere: Horror.
Il biografico Mandela: la lunga strada verso la libertà guida la serata: le proposte delle reti specializzate
Iris — 21:17: Mandela: la lunga strada verso la libertà (2013, 141′). Regia di Justin Chadwick. Con Naomie Harris, Idris Elba, Tony Kgoroge, Riaad Moosa. La storia: a Johannesburg, Nelson Mandela guida la ribellione contro l’apartheid fino alla condanna all’ergastolo a Robben Island. La mobilitazione internazionale porta alla sua scarcerazione nel 1990 e, abbattuto il regime, alle prime elezioni democratiche del 1994 che lo eleggono presidente. Genere: Biografico.
Cine34 — 21:00: Missione eroica – I pompieri 2 (1987, 93′). Regia di Giorgio Capitani. Con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Christian De Sica. Trama: un manipolo di pompieri pasticcioni, guidati da un esperto americano, affronta una pericolosa missione con esiti imprevedibili e riscatto finale. A seguire, 22:57: Mia moglie è una bestia (1988, 104′). Regia di Castellano & Pipolo. Con Eva Grimaldi, Gianni Bonagura, Massimo Boldi, Mattia Sbragia, Valeria D’Obici. Genere: Commedia.
Rai Movie — 21:10: Lontano da qui (2018, 96′). Regia di Sara Colangelo. Con Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak, Gael García Bernal, Michael Chernus, Rosa Salazar. Di cosa parla: un’insegnante resta affascinata dal talento poetico di un suo alunno e oltrepassa i limiti, mettendo a rischio famiglia e libertà. A seguire, 22:50: Diabolik (2021, 133′). Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere: Thriller.
Rai 4 — 21:20: A Lonely Place to Die (2011, 99′). Regia di Julian Gilbey. Con Alec Newman, Ed Speleers, Garry Sweeney, Kate Magowan, Melissa George. Genere: Avventura. A seguire, 23:00: The Reef – Intrappolate (2022, 93′). Regia di Andrew Traucki. Con Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer, Kate Lister e altri. Di cosa parla: dopo un lutto, un gruppo di amiche affronta un’uscita in kayak su un’isola del Pacifico, ma uno squalo famelico le prende di mira. Genere: Horror.
20 — 21:10: Le belve (2012, 129′). Regia di Oliver Stone. Con Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro e altri. Genere: Azione.
Mediaset Italia2 — 21:01: Malignant (2020, 111′). Regia di James Wan. Con Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel. La storia: una giovane donna è perseguitata da visioni di omicidi che si rivelano più reali e inquietanti di quanto sembri. Genere: Horror. A seguire, 23:06: Final Destination (2000, 97′). Regia di James Wong. Con Ali Larter, Devon Sawa, Kerr Smith, Kristen Cloke. Genere: Horror.
Cielo — 21:20: Girl (2018, 105′). Regia di Lukas Dhont. Con Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen. Di cosa parla: Lara, quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, insegue il sogno della danza classica con disciplina e il sostegno del padre, affrontando le sfide della transizione e della crescita. Genere: Drammatico.
Rai Premium — 21:20: Il destino di Ruby (2021, 90′). Regia di Michael Robison. Con Raechelle Banno, Karina Banno, Sam Duke, Ty Wood. Trama: Ruby tenta di proteggere la figlia Pearl dai segreti del suo passato. Un grave incidente e la malattia del fratello minore spingono Pearl a cercare la verità. A seguire, 22:55: Perduti nel tempo (2019, 85′). Regia di Brian Brough. Con Brant Daugherty, Rachel Skarsten e altri. Genere: Sentimentale.
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