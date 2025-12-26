Julia Roberts, stasera in TV gratis il suo vero capolavoro (altro che Pretty Woman): un film da brividi I film in Tv venerdì 26 dicembre: da Notting Hill su Rete 4 alla magia di Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1: ecco la programmazione completa

Il 26 dicembre 2025 porta in dote ben 30 film tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati. Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni di punta spiccano Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1, Il primo Natale su Canale 5 e il capolavoro romantico Notthing Hill su Rete 4 con Julia Roberts e Hugh Grant. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle commedie ai grandi classici, dall’azione ai fantasy per tutta la famiglia.

La magia di Harry Potter e la camera dei segreti: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:30 propone La Bella e la Bestia (2017, 123’). Regia di Bill Condon. Con Dan Stevens, Emma Thompson, Emma Watson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Luke Evans. Genere: Fantasy.

Rai 3 alle 21:25 programma Papà scatenato (2023, 89’). Regia di Laura Terruso. Con Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco, Anders Holm. Di cosa parla: un giovane vuole chiedere la mano alla fidanzata americana davanti al padre tradizionalista di origini italiane. Il padre, desideroso di capire la cultura a stelle e strisce, si unisce al weekend a casa dei genitori di lei, innescando equivoci e situazioni spassose.

Rete 4 alle 21:34 propone Notting Hill (1999, 124’). Regia di Roger Michell. Con Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers. La storia: il libraio William incrocia la superstar Anna Scott e tra i due nasce un amore messo alla prova dai riflettori e dalla fama. Può una star innamorarsi di un uomo qualunque?

Canale 5 alle 21:20 manda in onda Il primo Natale (2019, 100’). Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia. Trama: un ladro di arte sacra e un prete ateo finiscono nella Palestina dell’anno zero a pochi giorni dalla nascita di Gesù dopo il furto di una reliquia. Un viaggio tra fede, dubbi e ironia.

Italia 1 alle 21:29 schiera Harry Potter e la camera dei segreti (2002, 161’). Regia di Chris Columbus. Con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, Richard Harris, Tom Felton. Sinossi: nonostante l’avvertimento di un elfo domestico, Harry torna a Hogwarts dove la leggendaria Camera dei Segreti viene riaperta e una creatura pietrifica gli studenti. Con l’aiuto di Ron e Hermione, il giovane mago dovrà salvare la scuola.

La7 alle 21:15 trasmette The millionaire (2008, 120’). Regia di Danny Boyle. Con Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor, Irrfan Khan, Madhur Mittal. Di cosa parla: un ragazzo degli slum di Mumbai partecipa a "Chi vuol essere milionario?" per ritrovare l’amore perduto. Domanda dopo domanda, la sua vita viene ripercorsa fino al trionfo, tra speranza e pregiudizi.

TV8 alle 21:35 offre Spectre (2015, 148’). Regia di Sam Mendes. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Whishaw, Naomie Harris, Andrew Scott, Dave Bautista. James Bond riceve un messaggio dal passato e svela l’organizzazione criminale SPECTRE, al centro di un complotto globale che minaccia la sicurezza mondiale.

L’adrenalina di Mission: Impossible – The Final Reckoning: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg. Trama: Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, un sistema di Intelligenza Artificiale pronto a sconvolgere il pianeta.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con King Arthur: il potere della spada (2017, 126’). Regia di Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou. Dopo l’assassinio del padre, Artù cresce ignaro del suo destino finché estrae la spada dalla roccia e sfida lo zio Vortigern. A seguire alle 23:10 The legend of Tarzan (2016, 109’). Regia di David Yates. Con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz.

Sky Cinema Suspense alle 21:45 propone ancora Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg.

Sky Cinema Collection alle 21:15 mette sotto l’albero 10 giorni con Babbo Natale (2020, 100’). Regia di Alessandro Genovesi. Con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Valentina Lodovini. Alle 23:00 spazio al fantasy musicale Wicked (2024, 160’). Regia di Jon M. Chu. Con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum. La storia: prima di Dorothy, l’amicizia tra Elphaba e Glinda nasce e si trasforma tra rivalità e intrighi del Mago di Oz.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 fa coppia con Mi presenti i tuoi? (2004, 115’). Regia di Jay Roach. Con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Teri Polo. Alle 23:00 si prosegue con Vi presento i nostri (2010, 98’). Regia di Paul Weitz. Con Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone A proposito di Schmidt (2002, 124’). Regia di Alexander Payne. Con Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, Dermot Mulroney. Alle 23:10 Il ladro di giorni (2020, 105’). Regia di Guido Lombardi. Con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Vanessa Scalera. Di cosa parla: dopo anni di carcere, un padre porta con sé il figlio in un viaggio verso sud per ricucire un rapporto interrotto.

Sky Cinema Family alle 21:00 entra nel finale della saga con Harry Potter e i doni della morte: Parte I (2010, 146’). Regia di David Yates. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Alan Rickman. La caccia agli Horcrux costringe il trio a una fuga pericolosa. Alle 23:30 Harry Potter e i doni della morte: Parte II (2011, 130’). Regia di David Yates. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes, Michael Gambon. La battaglia di Hogwarts decide il destino del mondo magico.

Sky Cinema Romance alle 21:00 regala il classico La mia Africa (1985, 161’). Regia di Sydney Pollack. Con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer. Una donna si sposa senza amore e si trasferisce in Kenya. Dopo essere tornata in Europa per curarsi, sceglie di rientrare in Africa, tra passioni e paesaggi indimenticabili.

Il cult Blade Runner – The Final Cut: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:13 presenta il capolavoro Blade Runner – The Final Cut (2007, 117’). Regia di Ridley Scott. Con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos. Genere: Fantascienza.

Cine34 alle 21:00 punta sulla commedia italiana con Selvaggi (1995, 91’). Regia di Carlo Vanzina. Con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Monica Scattini. Un aereo con dieci italiani precipita su un’isola caraibica durante le vacanze di Natale. Tra stereotipi e convivenze forzate, un ritratto esilarante e caotico dell’Italia di metà anni ’90.

Rai Movie alle 21:10 propone la sofisticata commedia Hollywood Party (1968, 99’). Regia di Blake Edwards. Con Peter Sellers, Claudine Longet, Steve Franken, Jean Carson. A seguire alle 22:55 Torna a settembre (1961, 112’). Regia di Robert Mulligan. Con Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Bobby Darin.

Rai 4 alle 21:20 azione e ironia con Una coppia esplosiva (2022, 126’). Regia di Larry Yang. Con Jackie Chan, Haocun Liu, Kevin Guo. Un ex stuntman e il suo cavallo diventano fenomeno virale e devono difendersi tra debiti e cause legali. Alle 23:30 Super 8 (2011, 112’). Regia di J.J. Abrams. Con Elle Fanning, Kyle Chandler. Un gruppo di ragazzi assiste a un incidente ferroviario che libera qualcosa di misterioso, sconvolgendo la loro cittadina.

20 alle 21:10 è tempo di avventura con Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129’). Regia di Guy Ritchie. Con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris. Holmes e Watson indagano sulla morte del principe d’Austria, dietro cui si cela il professor Moriarty. Un gioco di ombre che porta dall’Inghilterra alla Svizzera.

Cielo alle 21:15 regala il pluripremiato Rain Man – L’uomo della pioggia (1989, 130’). Regia di Barry Levinson. Con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Bonnie Hunt. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 inaugura la serata alle 21:05 con l’horror A quiet place – Giorno 1 (2024, 100’). Regia di Michael Sarnoski. Con Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Djimon Hounsou. New York è invasa da alieni attratti da ogni rumore. Per sopravvivere occorre restare in silenzio. In seconda serata alle 22:58 Black Christmas (2019, 92’). Regia di Sophia Takal. Con Imogen Poots, Aleyse Shannon. In un college, un killer prende di mira una confraternita femminile, ma le ragazze decidono di reagire.

