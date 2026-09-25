I film in TV stasera, venerdì 25 settembre 2026: c'è Pulp Fiction, il capolavoro di Tarantino Da To catch a killer su Sky Cinema 1 a Pulp Fiction su Sky Cinema Action, fino al cult poliziesco Ispettore Callaghan su Iris: una serata con 30 film per tutti i gusti

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Ufficio Stampa Mediaset

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV vi aspettano 30 titoli tra azione, thriller, animazione e commedia: dal serrato To catch a killer su Sky Cinema 1 al capolavoro di Tarantino Pulp Fiction su Sky Cinema Action, fino al cult con Clint Eastwood Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! su Iris.

Emozioni e identità con Familiar touch su Rai 3: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 ore 21:20 — Familiar touch (2024, 90′). Regia: Sarah Friedland. Cast: Kathleen Chalfant, Carolyn Michelle Smith, Andy McQueen, H. Jon Benjamin. Genere: Drammatico. La storia segue Ruth Goldman, un’anziana affetta da demenza che, uscita di casa per un appuntamento, scambia un presunto hotel per una casa di riposo. Tra smarrimento e desideri confusi, Ruth affronta volti, routine e spazi sconosciuti, in un racconto intimo sull’identità che vacilla e sulla fragilità della memoria.

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Il thriller To catch a killer su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Collection ore 21:15 — Fast e furious 8 (2017, 160′). Regia: F. Gary Gray. Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Genere: Azione. Dom cade nella rete di una misteriosa femme fatale e il suo team deve affrontare sfide letali per scongiurare un tradimento che può distruggere la "famiglia".

Ore 23:30 — Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133′). Regia: David Leitch. Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. Genere: Azione. L’agente federale e l’ex fuorilegge sono costretti a collaborare contro una minaccia biotecnologica globale, tra scontri spettacolari e ironia tagliente.

Sky Cinema Family ore 21:00 — I Croods (2013, 90′). Regia: Kirk De Micco, Chris Sanders. Genere: Animazione. Grug protegge la sua famiglia preistorica mentre il giovane Guy introduce idee "rivoluzionarie" che cambiano il loro modo di vedere il mondo.

Ore 22:45 — I Croods 2 – Una nuova era (2020, 95′). Regia: Joel Crawford. Genere: Animazione. I Croods incontrano i Bettermans, clan "più evoluto" che mette alla prova convivenza e progresso in un mondo pieno di scoperte.

Sky Cinema 1 ore 21:15 — To catch a killer – L’uomo che odiava tutti (2023, 119′). Regia: Damián Szifron. Cast: Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson, Jovan Adepo, Marcella Lentz-Pope. Genere: Giallo. A Baltimora, la notte di Capodanno, un’agente di polizia dal grande intuito ma con demoni personali viene cooptata dall’FBI per profilare un killer che semina il terrore in città.

Ore 23:20 — Benvenuti in campagna (2026, 90′). Regia: Giambattista Avellino. Cast: Giulia Bevilacqua, Giorgio Colangeli, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi. Genere: Commedia. Una famiglia in crisi tenta di ricominciare in una fattoria isolata. Il sogno bucolico diventa una sfida estrema dove la priorità è la sopravvivenza.

Sky Cinema Action ore 21:00 — Pulp Fiction (1994, 154′). Regia: Quentin Tarantino. Cast: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel, Maria De Medeiros. Genere: Thriller. Storie che si intrecciano in modo non lineare tra gangster, un pugile in fuga, una rapina in tavola calda e dialoghi cult. Un viaggio nel caso, nel destino e nella redenzione.

Sky Cinema Comedy ore 21:00 — I migliori giorni (2023, 90′). Regia: Edoardo Leo, Massimiliano Bruno. Cast: Anna Foglietta, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Greta Scarano, Max Tortora e altri. Genere: Commedia. Quattro episodi che raccontano con ironia e amarezza vizi e virtù nei "giorni simbolo" dell’anno.

Ore 23:10 — Una poltrona per due (1983, 116′). Regia: John Landis. Cast: Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis. Genere: Commedia. Uno scambio di vite orchestrato da due cinici milionari scatena effetti esilaranti a Wall Street.

Sky Cinema Drama ore 21:00 — Primadonna (2023, 96′). Regia: Marta Savina. Cast: Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane, Francesco Colella, Manuela Ventura, Dario Aita. Genere: Drammatico. Di cosa parla: la ribellione di una giovane donna contro violenza e oppressione in una Sicilia dominata da leggi non scritte.

Ore 22:45 — La gioia (2025, 108′). Regia: Nicolangelo Gelormini. Cast: Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Genere: Drammatico. Una docente e un suo alunno intrecciano una relazione clandestina, tra desiderio di riscatto e tormenti che spingono verso l’autodistruzione.

Sky Cinema Romance ore 21:00 — Autumn in New York (2000, 106′). Regia: Joan Chen. Cast: Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch. Genere: Drammatico. Un uomo maturo e una giovane donna malata vivono un amore breve e intenso nella cornice autunnale di Manhattan.

Ore 22:50 — La sfida delle mogli (2019, 112′). Regia: Peter Cattaneo. Cast: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise. Genere: Commedia. Un coro di mogli di militari trasforma ansia e solitudine in energia collettiva e amicizia.

Sky Cinema Suspense ore 21:00 — Shut in (2016, 91′). Regia: Farren Blackburn. Cast: Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, Charlie Heaton. Genere: Thriller. Una psicologa infantile isolata in una casa nel New England affronta un incubo a occhi aperti durante una tempesta di neve.

Ore 22:35 — Demeter – Il risveglio di Dracula (2023, 119′). Regia: André Øvredal. Cast: David Dastmalchian, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, Javier Botet, Corey Hawkins. Genere: Horror. Il viaggio della nave Demeter, carica di casse misteriose, si trasforma in una traversata di terrore verso l’Inghilterra.

Il brivido di Ispettore Callaghan su Iris: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 ore 20:59 — Scappa: get out (2016, 104′). Regia: Jordan Peele. Cast: Allison Williams, Catherine Keener, Lakeith Stanfield. Genere: Horror. Un incontro con la famiglia della fidanzata bianca si trasforma in un incubo di manipolazione e controllo mentale.

Ore 23:16 — No way up – Senza via di uscita (2023, 90′). Regia: Claudio Fäh. Cast: Colm Meaney, Will Attenborough, Jeremias Amoore, Sophie McIntosh, Phyllis Logan. Genere: Drammatico. Dopo un disastro aereo nel Pacifico, pochi sopravvissuti restano intrappolati nella coda sommersa: tra squali e ossigeno al limite, ogni scelta può essere l’ultima.

Cielo ore 21:20 — I Mercenari – The Expendables (2010, 103′). Regia: Sylvester Stallone. Cast: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis. Genere: Azione. Un team di élite deve rovesciare un dittatore del Centro America in una missione ad alto tasso di esplosioni.

Ore 23:20 — Killing Salazar (2016, 95′). Regia: Keoni Waxman. Cast: Steven Seagal, Luke Goss, Georges St-Pierre e altri. Genere: Azione. Una squadra DEA protegge un boss in un hotel di lusso, ma un agguato cambia tutte le carte in tavola.

20 ore 21:10 — Battleship (2012, 131′). Regia: Peter Berg. Cast: Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Rihanna, Tadanobu Asano e altri. Genere: Fantascienza. Forze internazionali affrontano un attacco alieno in mare aperto. Tra tecnologia avanzata e coraggio, la battaglia per la Terra è totale.

Rai 4 ore 21:20 — The bouncer – L’infiltrato (Lukas) (2018, 82′). Regia: Julien Leclercq. Cast: Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti, Kaaris. Genere: Thriller. Un ex addetto alla sicurezza si infiltra in un’organizzazione criminale per proteggere la figlia.

Ore 22:50 — Kung Fu Jungle (2014, 100′). Regia: Teddy Chan. Cast: Donnie Yen, Charlie Yeung, Baoqiang Wang. Genere: Azione. Un maestro di arti marziali aiuta la polizia a fermare un killer che elimina ex campioni con tecniche letali, fino a uno scontro finale epico.

Rai Premium ore 21:20 — Weiss e Morales – Il ritiro (2024, 90′). Regia: Oriol Ferrer. Cast: Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin, Margarita Broich, Junjo Puigcorbé. Genere: Poliziesco. Un cadavere ritrovato a La Gomera durante un ritiro spirituale apre un’indagine incrociata tra il sergente Raúl e l’ispettrice tedesca Nina Weiss.

Iris ore 21:16 — Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971, 103′). Regia: Don Siegel. Cast: Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, Andy Robinson. Genere: Poliziesco. Il detective "Dirty" Harry affronta un serial killer che terrorizza San Francisco, tra giustizia spiccia e dilemmi morali.

Ore 23:25 — Corda tesa (1984, 109′). Regia: Richard Tuggle. Cast: Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood. Genere: Poliziesco. Un poliziotto indaga su omicidi seriali nel mondo della prostituzione, mettendo a rischio se stesso e la sua famiglia.

Cine34 ore 21:00 — Troppo forte (1986, 109′). Regia: Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Alberto Sordi, Mario Brega. Genere: Commedia. Un aspirante stuntman romano ordisce un finto incidente pur di sfondare nel cinema, tra gag e irresistibile verve verdoniana.

Ore 23:13 — L’amore è eterno finchè dura (2004, 108′). Regia: Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Laura Morante, Stefania Rocca, Gabriella Pession, Antonio Catania. Genere: Commedia. Tra gelosie, chat e incomprensioni di coppia, una crisi sentimentale diventa un ritratto brillante dei rapporti moderni.

Rai Movie ore 21:10 — Il giudice e il boss (2024, 93′). Regia: Pasquale Scimeca. Cast: Gaetano Bruno, Claudio Castrogiovanni, Peppino Mazzotta, Naike Anna Silipo. Genere: Drammatico. Il racconto civile del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, dalla frustrazione per il processo del 1969 alle tragiche conseguenze della loro lotta alla mafia.

Ore 22:50 — Papà scatenato (2023, 89′). Regia: Laura Terruso. Cast: Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco, Anders Holm. Genere: Commedia. Un weekend con i futuri suoceri diventa un vortice di gaffe quando il padre all’italiana prende troppo sul serio l’integrazione nella "famiglia americana".

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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