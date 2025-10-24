I film in onda in TV stasera, venerdì 24 ottobre 2025: salta il matrimonio, deve intervenire Chiara Francini I migliori film in onda oggi, venerdì 24 ottobre 2025: in Addio al nubilato 2 Laura Chiatti e Antonia Liskova si uniscono alla fiorentina in un viaggio folle. Tutti i titoli

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 27 titoli tra cui scegliere coprono tutti i gusti: dall’azione di Assassin Club su Italia 1 al dramma inedito Paternal leave su Sky Cinema Uno, fino al grande cinema di Clint Eastwood su Iris.

Adrenalina con Assassin Club: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 va in onda Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è (2023, 110’), commedia diretta da Francesco Apolloni con Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Di cosa parla: lasciata sull’altare, Eleonora trasforma la "luna di miele" in un viaggio verso Nord per seppellire una reliquia del padre a Nova Gorica. L’incontro con un gruppo di ragazzi di una casa famiglia cambierà il destino di tutti. Genere: Commedia.

Italia 1: alle 21:25 appuntamento con Assassin Club (2023, 111’), action diretto da Camille Delamarre con Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill, Jimmy Jean-Louis e Noomi Rapace. La storia: un killer professionista accetta di eliminare sette bersagli nel mondo, ma scopre che sono altri assassini ingaggiati dallo stesso misterioso mandante. Inizia così una caccia all’uomo ad alta tensione. Genere: Azione.

Intensità e sentimenti con Paternal leave: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Paternal leave (2025, 113’), dramma diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo e Gaia Rinaldi. Una ragazza tedesca viaggia verso la Riviera Romagnola per incontrare il padre biologico mai conosciuto. Il primo faccia a faccia è un vortice di emozioni, domande e desiderio di appartenenza. Genere: Drammatico. A seguire alle 23:15 Corro da te (2022, 113’), commedia di Riccardo Milani con Giulio Base, Michele Placido, Miriam Leone, Pierfrancesco Favino e Vanessa Scalera.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Apollo 13 (1995, 140’), di Ron Howard con Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris e Gary Sinise. Il racconto, teso e realistico, della missione NASA diventata un miracolo di sangue freddo e ingegneria. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action: alle 21:00 La furia dei Titani (2012, 125’), di Jonathan Liebesman con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike e Toby Kebbell. Epica lotta tra dèi e mostri della mitologia. Genere: Azione. Alle 22:45 Il mondo perduto: Jurassic Park (1997, 134’), di Steven Spielberg con Jeff Goldblum, Julianne Moore e Vince Vaughn. Avventura ad alto tasso di dinosauri. Genere: Avventura.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Harry Potter e i doni della morte: Parte I (2010, 146’), di David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e un cast stellare. Voldemort stringe la morsa mentre Harry, Ron e Hermione cercano gli Horcrux, tra fughe e sacrifici. Genere: Fantasy. Alle 23:30 Il gigante di ferro (1999, 86’), di Brad Bird. Animazione di culto su un’amicizia straordinaria. Genere: Animazione.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Trafficanti (2016, 114’), di Todd Phillips con Miles Teller, Jonah Hill, Bradley Cooper e Ana de Armas. Un business sulle armi che sfugge di mano, ispirato a una storia vera. Genere: Commedia. Alle 23:00 Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011, 98’), di Seth Gordon con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx e Kevin Spacey. Tre impiegati disperati e un piano sgangherato.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sei mai stata sulla luna? (2015, 119’), di Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari e un ricco ensemble. Dalle passerelle a un borgo pugliese per ritrovare l’amore autentico. Genere: Commedia. Alle 23:00 Sweethearts (2024, 97’), di Jordan Weiss con Kiernan Shipka e Nico Hiraga. Due amici mettono in crisi la propria co-dipendenza dopo le rotture di fine liceo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 It: Capitolo 2 (2019, 165’), di Andres Muschietti con Bill Skarsgård, James McAvoy e Jessica Chastain. Ventisette anni dopo, il Club dei Perdenti torna a Derry per affrontare di nuovo il male. Genere: Horror.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (2003, 201’), di Peter Jackson con Viggo Mortensen, Elijah Wood, Ian McKellen, Cate Blanchett e Orlando Bloom. La battaglia di Minas Tirith e l’ultimo passo verso Monte Fato. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 C’era una volta in America (1984, 256’), capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods e Joe Pesci. Dall’infanzia nel Lower East Side al proibizionismo, l’epopea criminale e la nostalgia di Noodles. Genere: Drammatico.

Clint Eastwood in Scommessa con la morte: le proposte delle reti specializzate

20: alle 21:08 Kong: Skull Island (2017, 118’), di Jordan Vogt-Roberts con Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson. Una spedizione su un’isola inesplorata si scontra con il leggendario Re della giungla. Genere: Azione.

Rai 4: alle 21:20 Shorta (2020, 108’), di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid con Jacob Lohmann, Simon Sears e Issa Khattab. Due agenti, un quartiere in rivolta e una fuga senza respiro. Genere: Thriller. Alle 23:10 Salt (2010, 100’), di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor. Un’agente sotto accusa deve provare la sua innocenza. Genere: Thriller.

Iris: alle 21:22 Scommessa con la morte (1988, 92’), di Buddy Van Horn con Clint Eastwood, Liam Neeson e Patricia Clarkson. L’ispettore Callaghan tra minacce e una macabra lista di bersagli. Genere: Poliziesco. Alle 23:21 Cielo di piombo, ispettore Callaghan (1976, 95’), di James Fargo con Clint Eastwood e Tyne Daly. Un nuovo caso ad alta tensione per "Dirty Harry". Genere: Poliziesco.

Cine34: alle 21:00 Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre (1979, 95’), di Michele Lupo con Bud Spencer e Cary Guffey. Un "gigante buono" e un bambino alle prese con misteri dallo spazio. Genere: Commedia. Alle 23:07 Si può fare… amigo (1972, 109’), di Maurizio Lucidi con Bud Spencer, Jack Palance e Francisco Rabal. Avventura western tra eredità contese e banditi. Genere: Western.

Rai Movie: alle 21:10 Prigionieri del cielo (1954, 141’), di William Wellman con John Wayne, Claire Trevor e Laraine Day. Durante un volo Honolulu–San Francisco, l’elica si stacca e tra i passeggeri emergono segreti e paure. Genere: Azione.

Mediaset Italia2: alle 21:15 The Hunt (2019, 115’), di Craig Zobel con Betty Gilpin e Hilary Swank. Dodici sconosciuti diventano prede in un gioco crudele, ma Crystal ribalta le regole. Genere: Thriller. Alle 23:09 Upgrade (2018, 95’), di Leigh Whannell con Logan Marshall-Green e Betty Gabriel. Un chip neurale trasforma una vendetta in un incubo hi-tech. Genere: Horror.

Cielo: alle 21:20 Povere creature! (2023, 141’), di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale, fugge verso un’avventura di emancipazione oltre i pregiudizi del suo tempo. Genere: Fantascienza.

