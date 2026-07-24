I film in TV nella serata di venerdì 24 luglio: commedia, thriller o...Transformers? Da Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3 ai blockbuster di Sky Cinema come Official Secrets e The Equalizer 3, fino ai classici su Rai Movie e all’azione di Transformers 4 su 20

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i film a disposizione, tra novità, cult e grandi successi per tutti i gusti: dall’intenso Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3, al thriller politico Official secrets – Segreto di stato su Sky Cinema 1, fino all’azione spettacolare di Transformers 4 – L’era dell’estinzione su 20 e alla commedia classica A qualcuno piace caldo su Rai Movie.

Amiamoci finché siamo vivi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:15. Amiamoci finché siamo vivi (2025, 90’). Regia di Jean-Pierre Améris. Con Gérard Darmon, Valérie Lemercier, Alice de Lencquesaing, Patrick Timsit. Di cosa parla: Antoine, cantante settantenne disilluso, dopo un malore decide di andare a Ginevra per il suicidio assistito. Sul treno incontra Victoire, fan estrosa e travolgente, che lo trascina in un viaggio imprevisto tra incontri, imprevisti e nuove emozioni capaci di rimettere tutto in discussione.

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TV8 — 21:40 e 23:30. I delitti del BarLume – Gatte da pelare (2024, 100’). Regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson. Con Alessandro Benvenuti, Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi e il cast della fortunata saga. Un capitolo ricco di humour e mistero ambientato a Pineta, tra indagini, battute fulminanti e il consueto affiatamento del gruppo.

Official secrets – Segreto di stato: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Official secrets – Segreto di stato (2019, 112’). Regia di Gavin Hood. Con Keira Knightley, Matt Smith, Rhys Ifans, Ralph Fiennes. La storia vera dell’informatrice che rivelò un’operazione segreta USA–UK per manipolare l’ONU all’epoca dell’invasione dell’Iraq nel 2003, scatenando un caso internazionale tra coscienza e ragion di Stato.

23:10. Buona giornata (2012, 100’). Regia di Carlo Vanzina. Con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Christian De Sica, Teresa Mannino. Sette episodi si incrociano tra vizi e virtù all’italiana: un senatore nei guai giudiziari, un nobile decaduto, una manager ipercontrollata, un imprenditore evasore, un notaio e un’escort, un rappresentante in crisi familiare e un tifoso scaramantico.

Sky Cinema Action — 21:00. The Equalizer 3 – Senza tregua (2023, 103’). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Dakota Fanning. Ex agente governativo, Robert McCall cerca pace nel Sud Italia ma si scontra con i clan locali per proteggere la sua nuova comunità.

22:55. La mummia (1999, 125’). Regia di Stephen Sommers. Con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Avventura cult tra tombe egizie e antiche maledizioni risvegliate.

Sky Cinema Comedy — 22:50. Ghostbusters II (1989, 106’). Regia di Ivan Reitman. Con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. A New York riaffiora una melma psicoattiva che alimenta energie negative: i Ghostbusters tornano all’azione per salvare la città con ironia e zaini protonici.

Sky Cinema Drama — 21:00. Il signore delle formiche (2022, 134’). Regia di Gianni Amelio. Con Luigi Lo Cascio, Elio Germano. Il caso Braibanti (1968): una condanna per "plagio" che nasconde l’omofobia di un’epoca e accende il dibattito pubblico tra intellettuali e opinione comune.

23:25. Primadonna (2023, 96’). Regia di Marta Savina. Con Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane. La ribellione di una giovane donna contro violenza e sopraffazione in una terra segnata da antichi codici e poteri.

Sky Cinema Family — 21:00. Alla fine ci sei tu (2018, 97’). Regia di Peter Hutchings. Con Maisie Williams, Asa Butterfield. Un’amicizia speciale tra una ragazza gravemente malata e un ipocondriaco dà vita a una lista di desideri che insegna a vivere senza paura.

22:45. Sing (2016, 110’). Regia di Garth Jennings. Un travolgente talent show con animali canterini e una colonna sonora irresistibile.

Sky Cinema Romance — 21:00. La sfida delle mogli (2019, 112’). Regia di Peter Cattaneo. Con Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan. Mogli di militari formano un coro per combattere solitudine e ansia: tra armonie e solidarietà nasce una forza inaspettata.

23:00. La casa sul lago del tempo (2006, 105’). Regia di Alejandro Agresti. Con Keanu Reeves, Sandra Bullock. Una corrispondenza intensa tra due cuori separati… dal tempo. Riusciranno a incontrarsi superando la barriera temporale?

Sky Cinema Suspense — 21:00. Ida Red (2022, 111’). Regia di John Swab. Con Frank Grillo, Josh Hartnett, Melissa Leo. Dalla prigione, la matriarca di una famiglia criminale affida al figlio un ultimo colpo, ma l’FBI è alle calcagna.

22:55. The lodge (2019, 100’). Regia di Severin Fiala, Veronika Franz. Con Riley Keough, Jaeden Martell. In un remoto chalet isolato, eventi inquietanti mettono alla prova una famiglia e il fragile passato della nuova compagna del padre.

Sky Cinema Collection — 21:15. Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014, 166’). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Stanley Tucci. Nuova minaccia per gli Autobot tra esplosioni, robot titanici e inseguimenti mozzafiato.

L’arma dell’inganno e grandi cult: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:17. L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat (2021, 128’). Regia di John Madden. Con Colin Firth, Matthew Macfadyen. Durante la Seconda guerra mondiale, due agenti orchestrano un capolavoro di depistaggio: usare il cadavere di uno sconosciuto come "agente segreto" per proteggere lo sbarco in Sicilia.

Cine34 — 21:00. Occhio malocchio prezzemolo e finocchio (1983, 119’). Regia di Sergio Martino. Con Lino Banfi, Johnny Dorelli. Commedia scatenata tra superstizioni, fatture e risate all’italiana.

23:23. L’allenatore nel pallone (1984, 98’). Regia di Sergio Martino. Con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato. Un tecnico ingaggiato per far retrocedere la neo-promossa sovverte i piani: grazie a un bomber brasiliano, la stagione prende una piega esaltante.

Rai Movie — 21:10. A qualcuno piace caldo (1959, 120’). Regia di Billy Wilder. Con Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. Due musicisti in fuga si travestono da donne e si uniscono a un’orchestra femminile: nasce una commedia perfetta tra equivoci e numeri musicali.

23:20. Chef – La ricetta perfetta (2014, 125’). Regia di Jon Favreau. Con Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson. Uno chef riscopre creatività e affetti aprendo un food truck on the road.

Rai 4 — 21:20. Salt (2010, 100’). Regia di Phillip Noyce. Con Angelina Jolie, Liev Schreiber. Un’agente della CIA accusata di essere una talpa russa fugge per provare la propria innocenza in un adrenalinico gioco del gatto col topo.

23:00. Shock Wave – Ultimatum a Hong Kong (2020, 120’). Regia di Herman Yau. Con Andy Lau, Ching Wan Lau, Ni Ni. Un ex artificiere, menomato da un’esplosione e senza memoria, si ritrova al centro di una spirale di attentati e sospetti che minaccia l’intera città.

20 — 21:10. Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014, 166’). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Stanley Tucci. Quarto capitolo della saga tra Autobot, Decepticon e una nuova, colossale minaccia.

Mediaset Italia2 — 21:00. Ppz – Pride + Prejudice + Zombies (2016, 108’). Regia di Burr Steers. Con Lily James, Sam Riley, Matt Smith, Lena Headey. Jane Austen incontra gli zombie: duelli all’arma bianca e romanticismo in salsa horror.

23:16. Final Destination 5 (2011, 80’). Regia di Steven Quale. Con Emma Bell, Tony Todd. La Morte torna a riscuotere il suo debito con un gruppo di sopravvissuti a una tragedia annunciata.

Rai Premium — 21:20. Impossibile da uccidere (2021, 90’). Regia di Nina Grosse. Con Iris Berben, Murathan Muslu. Un’icona del cinema, perseguitata da uno stalker, indaga con il figlio e un ex poliziotto: i sospetti affondano nel suo passato turbolento.

23:05. Il velo nuziale – Una dolce attesa (2023, 84’). Regia di Peter Benson. Con Lacey Chabert, Autumn Reeser. Avery e Peter tra lavori di ristrutturazione, impegni e una sorpresa destinata a cambiare tutto.

Cielo — 21:20. Non ti muovere (2004, 125’). Regia di Sergio Castellitto. Con Penélope Cruz, Sergio Castellitto, Marco Giallini. Dramma intenso su colpa, desiderio e redenzione tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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