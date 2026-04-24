Checco Zalone, chi ha fatto il Camino prima (e meglio) di lui Stasera, venerdì 24 aprile 2026, va in onda Il cammino per Santiago con Martin Sheen e suo figlio Emilio, storia di lutto e rinascita. Tutti i film in programmazione

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i titoli tra cui scegliere: dalla storia di lutto e rinascita del Cammino per Santiago con Martin Sheen ed Emilio Estevez all’azione di Operation Fortune e Batman Begins, al dramma senza tempo La vita è bella, fino ai colpi di scena di Schegge di paura. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’azione Marvel di Spider-Man: Far from Home: le proposte delle reti in chiaro

Su Italia 1 alle 21:28 Spider-Man: Far from Home (2019, regia Jon Watts, 142′). Genere: Fantasy. Cast: Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Tom Holland.

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I brividi di Schegge di paura: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Schegge di paura (1996, regia Gregory Hoblit, 100′). Genere: Thriller. Cast: Edward Norton, Frances McDormand, Laura Linney, Richard Gere. A seguire alle 23:30 Jerry Maguire (1996, regia Cameron Crowe, 135′). Genere: Commedia. Di cosa parla: un agente sportivo licenziato prova a ricostruire da zero la propria carriera con l’aiuto di una giovane madre e di un talentuoso giocatore di football. Cast: Tom Cruise, Cuba Gooding jr., Kelly Preston, Jerry O’Connell, Jonathan Lipnicki, Renée Zellweger.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 Operation Fortune (2022, regia Guy Ritchie, 100′). Genere: Thriller. Trama: un agente segreto britannico recluta una star di Hollywood per un’audace missione sotto copertura contro una nuova tecnologia d’armi. Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Alle 23:00 Star Trek – Il futuro ha inizio (2009, regia J.J. Abrams, 122′). Genere: Fantascienza. Cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, Eric Bana, Bruce Greenwood, Leonard Nimoy, Winona Ryder.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 Ocean’s Twelve (2004, regia Steven Soderbergh, 120′). Genere: Azione. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. Alle 23:25 Ocean’s Thirteen (2007, regia Steven Soderbergh, 122′). Genere: Azione. La storia: la banda organizza un colpo durante l’inaugurazione di un casinò di lusso per vendicare un amico truffato. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Elliott Gould, Andy Garcia, Bernie Mac.

Su Sky Cinema Family alle 22:55 Jumanji – The next level (2019, regia Jake Kasdan, 114′). Genere: Avventura. Di cosa parla: tornati nel gioco per salvare un amico, i protagonisti affrontano livelli inediti e pericoli in ambienti sempre diversi. Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Il ciclone (1996, regia Leonardo Pieraccioni, 95′). Genere: Commedia. Cast: Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Paolo Hendel, Alessandro Haber, Benedetta Mazzini. Alle 22:40 Il primo Natale (2019, regia Salvo Ficarra e Valentino Picone, 100′). Genere: Commedia. Trama: un ladro di arte sacra e un prete scettico vengono catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni dalla nascita di Gesù. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 Brado (2022, regia Kim Rossi Stuart, 116′). Genere: Drammatico. Di cosa parla: un padre e un figlio, divisi da anni di contrasti, si ritrovano in un ranch per addestrare un cavallo e, tra sfide e ricordi, provano a ricucire il rapporto. Cast: Alida Baldari Calabria, Viola Sofia Betti, Barbora Bobulova, Rinat Khismatouline, Paola Lavini. Alle 23:00 Per niente al mondo (2022, regia Ciro D’Emilio, 105′). Genere: Drammatico. La storia: un uomo di successo è costretto a rimettere in discussione tutto dopo un evento inatteso che lo spinge a lottare per ciò che ha perduto. Cast: Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 Tutti in piedi (2018, regia Franck Dubosc, 90′). Genere: Commedia. Trama: un seduttore incallito finge di essere disabile per conquistare una donna, ma si trova presto intrappolato nelle sue stesse bugie. Cast: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade. Alle 22:55 Moglie e marito (2017, regia Simone Godano, 100′). Genere: Commedia. Di cosa parla: uno scambio di corpi costringe una coppia in crisi a vivere la vita dell’altro, scoprendo limiti e possibilità del loro matrimonio. Cast: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta Gastini, Valerio Aprea.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 I peccatori (2025, regia Ryan Coogler, 137′). Genere: Horror. Trama: due gemelli tornano nella città natale per rifarsi una vita, ma ad attenderli c’è un male più potente che li metterà alla prova. Cast: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Buddy Guy, Jack O’Connell. Alle 23:20 Il potere dei soldi (2013, regia Robert Luketic, 106′). Genere: Thriller. Di cosa parla: un giovane tecnico viene ricattato e trasformato in spia industriale, scoprendo di essere solo una pedina in un gioco di potere. Cast: Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Josh Holloway, Amber Heard, Embeth Davidtz, Julian McMahon, Richard Dreyfuss, Lucas Till, Angela Sarafyan, Charlie Hofheimer.

Il capolavoro La vita è bella: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:15 I ponti di Madison County (1995, regia Clint Eastwood, 135′). Genere: Sentimentale. La storia: nel 1956, un fotografo e una donna sposata vivono un amore intenso e brevissimo nella contea di Madison, riscoprendo la forza delle scelte e dei sentimenti. Cast: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak.

Su Cine34 alle 21:00 La vita è bella (1997, regia Roberto Benigni, 131′). Genere: Drammatico. Cast: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Giustino Durano. Replica alle 22:14 con La vita è bella (stessi dettagli). Alle 23:17 Mio fratello è figlio unico (2006, regia Daniele Luchetti, 100′). Genere: Drammatico. Di cosa parla: negli anni Sessanta e Settanta, i fratelli Accio e Manrico, su fronti politici opposti e innamorati della stessa donna, vivono scontri, fughe e ritorni che segneranno le loro vite. Cast: Riccardo Scamarcio, Elio Germano, Angela Finocchiaro, Luca Zingaretti, Diane Fleri.

Su Rai Movie alle 21:10 Pattini d’argento (2020, regia Michael Lockshin, 130′). Genere: Storico. Di cosa parla: nella San Pietroburgo dei primi del Novecento, il destino del giovane Matvey e della nobile Alisa si incrocia cambiandone per sempre le vite. Cast: Fedor Fedotov, Sonia Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksey Guskov. Alle 23:25 Il cammino per Santiago (2010, regia Emilio Estevez, 140′). Genere: Drammatico. Trama: un viaggio lungo il celebre cammino diventa occasione di rinascita e scoperta per un padre in lutto. Cast: Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger, James Nesbitt, Tchéky Karyo, Angela Molina, Joaquim De Almeida, Spencer Garrett, Yorick Van Wageningen, Antonio Gil.

Su Rai 4 alle 21:20 Take cover (2024, regia Nick Mckinless, 90′). Genere: Azione. La storia: l’ex sicario Sam Lorde diventa il bersaglio dei suoi stessi mandanti e lotta per la sopravvivenza senza un luogo sicuro dove rifugiarsi. Cast: Scott Adkins, Jack Parr, Alice Eve. Alle 22:50 Fuori in 60 secondi (2000, regia Dominic Sena, 100′). Genere: Azione. Cast: Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Delroy Lindo.

Su 20 alle 21:10 Nico (1987, regia Andrew Davis, 100′). Genere: Poliziesco. Cast: Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, Daniel Faraldo. Alle 23:15 Batman Begins (2005, regia Christopher Nolan, 140′). Genere: Fantasy. Di cosa parla: segnato da una tragedia infantile, un giovane erede sceglie di combattere il crimine a Gotham mascherandosi da vigilante e usando ogni risorsa contro il Male. Cast: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe, Katie Holmes.

Su Cielo alle 21:20 Django Unchained (2012, regia Quentin Tarantino, 163′). Genere: Western. Cast: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Don Johnson, Franco Nero, Jonah Hill, James Remar, Ato Essandoh, Laura Cayouette, Miriam F. Glover, Nichole Galicia, Dennis Christopher.

Su Mediaset Italia2 alle 21:01 The visit (2015, regia M. Night Shyamalan, 94′). Genere: Horror. Di cosa parla: due adolescenti in visita ai nonni scoprono comportamenti inquietanti e regole misteriose che celano un oscuro segreto nella casa isolata. Cast: Ed Oxenbould, Olivia DeJonge, Kathryn Hahn, Deanna Dunagan, Peter McRobbie, Jon Douglas Rainey, John Buscemi, Benjamin Kanes, Erica Lynne Marszalek, Dave Jia. Alle 23:06 Ancora auguri per la tua morte (2019, regia C. Landon, 100′). Genere: Horror. Cast: J. Rothe, R. Modine.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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