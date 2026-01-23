I film in onda in TV stasera, venerdì 23 gennaio 2026: Ferrari, ecco chi è il rivale più pericoloso Nel giorno della presentazione della nuova "rossa" di Formula 1, va in onda Lamborghini, il film sulla Casa delle supersportive "nemiche" di Maranello

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film programmati, con opzioni per tutti i gusti: dall’avventura di La maledizione della prima Luna su Italia 1 al romance bellico Allied: Un’ombra nascosta su Sky Cinema 1, fino al cult di Clint Eastwood Gran Torino su Iris.

Avventura con La maledizione della prima Luna: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 presenta Lamborghini – The man behind the legend (2022, 97 minuti). Regia di Bobby Moresco. Con Frank Grillo, Hannah van der Westhuysen, Fortunato Cerlino. La storia esplora l’uomo dietro il mito, tra passioni e turbamenti personali: dal successo nei trattori all’approdo nell’automotive, passando per la rivalità con Enzo Ferrari nel contesto dell’Italia degli anni Cinquanta, alle prese con la modernità industriale. Genere: Biografico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:20 propone La maledizione della prima Luna (2003, 143 minuti). Regia di Gore Verbinski. Con Geoffrey Rush, Jack Davenport, Johnny Depp, Jonathan Pryce, Keira Knightley, Orlando Bloom. Genere: Avventura.

Il dramma di Allied: Un’ombra nascosta e le altre prime visioni: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda Allied: Un’ombra nascosta (2016, 121 minuti). Regia di Robert Zemeckis. Con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un ufficiale dell’intelligence e una combattente della Resistenza si incontrano a Casablanca: tra missioni, segreti e sospetti, la fiducia diventa una prova difficile. A seguire, 23:25, Il ciclone (1996, 95 minuti) di Leonardo Pieraccioni. Con Alessandro Haber, Benedetta Mazzini, Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 programma The outpost (2020, 123 minuti). Regia di Rod Lurie. Con Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones, Jack Kesy, Taylor John Smith. Di cosa parla: in un avamposto in Afghanistan, un drappello di soldati americani resiste a un assalto di centinaia di talebani. Alle 23:05, Il risolutore – A man apart (2003, 110 minuti) di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant. Un agente DEA, dopo il rapimento della moglie da parte di un nuovo boss, decide di farsi giustizia a ogni costo. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Star Trek – Il futuro ha inizio (2009, 122 minuti). Regia di J.J. Abrams. Con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, Bruce Greenwood, Eric Bana, Leonard Nimoy, Winona Ryder. Alle 23:25, Into Darkness – Star Trek (2013, 129 minuti) di J.J. Abrams. Con Benedict Cumberbatch, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Peter Weller e altri. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 c’è Cinquanta sbavature di nero (2016, 92 minuti). Regia di Michael Tiddes. Con Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps, Jane Seymour. Alle 22:40, Una poltrona per due (1983, 116 minuti) di John Landis. Con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Don Ameche. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 in programmazione Una vita in fuga (2021, 107 minuti). Regia di Sean Penn. Con Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey. Jennifer cresce accanto a un padre carismatico e imprevedibile, scoprendo però che è un ladro e ritrovandosi trascinata in un’avventura tanto rischiosa quanto dolorosa. Alle 22:55, Napoli velata (2017, 113 minuti) di Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi. Dopo un incontro travolgente, una donna si ritrova al centro di un delitto misterioso che svela ombre e segreti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 va in onda Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012, 90 minuti). Regia di Eric Darnell, Tom McGrath. Il leone, la zebra, la giraffa e l’ippopotamo approdano in Europa e si uniscono a un circo ambulante tra nuovi amici e spettacoli esplosivi. Alle 22:40, Viaggio nell’isola misteriosa (2012, 94 minuti) di Brad Peyton, con Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens. Un segnale porta un gruppo su un’isola piena di creature bizzarre, tesori e pericoli imminenti. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance alle 21:00 spazio a Ex (2009, 120 minuti). Regia di Fausto Brizzi. Con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci, Silvio Orlando. Genere: Commedia. Alle 23:05, Ex – Amici come prima! (2011, 100 minuti) di Carlo Vanzina. Diverse storie di ex si intrecciano: un politico europeo incontra una premier balcanica, una donna prossima alla separazione si innamora della sua avvocatessa, un banchiere appena sposato finge di essere single, una ragazza si innamora del proprio analista. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 in palinsesto Alex Cross – La memoria del killer (2012, 101 minuti). Regia di Rob Cohen. Con Tyler Perry, Matthew Fox, Edward Burns, Jean Reno. Alle 22:45, Possession: L’appartamento del diavolo (2020, 104 minuti) di Albert Pintó. Una famiglia, nella Madrid degli anni Settanta, si trasferisce in una casa che svela presenze oscure e un incubo sempre più reale. Genere: Horror.

Il capolavoro Gran Torino e tanti cult: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 presenta Sezione 8 (2022, 98 minuti). Regia di Christian Sesma. Con Ryan Kwanten, Scott Adkins, Dolph Lundgren. Dopo la strage della sua famiglia, un marine si fa giustizia da solo e in carcere riceve un’offerta: entrare in un’unità speciale per ridurre la pena. Alle 23:00, The roundup (2022, 106 minuti) di Lee Sang-Yong. Il detective Ma Seok-do in caccia a un evaso scopre una rete di traffici internazionali. Genere: Thriller/Azione.

20 alle 21:13 in onda Fire with Fire (2012, 97 minuti). Regia di David Barrett. Con Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis, Vincent D’Onofrio. Genere: Thriller. Alle 23:14, Jurassic Park III (2001, 90 minuti) di Joe Johnston, con Sam Neill, Laura Dern, William H. Macy, Tea Leoni, Alessandro Nivola. Genere: Avventura.

Iris alle 21:14 propone Gran Torino (2008, 116 minuti). Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her e altri. Genere: Drammatico.

Rai Movie alle 21:10 c’è La battaglia di Midway (1976, 132 minuti). Regia di Jack Smight. Con Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Toshiro Mifune, Robert Mitchum, Glenn Ford. A giugno 1942 la battaglia delle Midway segna la svolta nel Pacifico: il film alterna punti di vista, strategie e conseguenze che decidono le sorti del conflitto. Alle 23:30, Cuore selvaggio (1990, 124 minuti) di David Lynch. Con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Diane Ladd, Harry Dean Stanton. Genere: Drammatico.

Cine34 alle 21:00 in prima serata La casa stregata (1982, 95 minuti). Regia di Bruno Corbucci. Con Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli. Genere: Commedia. Alle 23:09, Casa mia, casa mia… (1988, 95 minuti) di Neri Parenti. Mario, impiegato milanese, scambia sede e abitazione con un collega romano ma scopre che la casa è sotto sfratto. Tra ospitate e tentativi maldestri, si ritrova in una girandola di equivoci. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2 alle 21:05 in programmazione Oculus – Il riflesso del male (2013, 105 minuti). Regia di Mike Flanagan. Con Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff, Rory Cochrane. Due fratelli tornano per distruggere uno specchio che credono responsabile della tragedia vissuta da bambini. Alle 23:03, My soul to take (2010, 107 minuti) di Wes Craven, con Max Thieriot, Frank Grillo, Denzel Whitaker. Una leggenda su un serial killer che torna per uccidere sette ragazzi nati il giorno della sua cattura sembra avverarsi dopo 16 anni.

Cielo alle 21:20 arriva Il profumo del mosto selvatico (1995, 102 minuti). Regia di Alfonso Arau. Con Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini. Una giovane teme di confessare al padre la gravidanza. Un venditore di cioccolatini accetta di fingersi suo marito davanti alla famiglia. Alle 23:20, Siberia (2018, 104 minuti) di Matthew Ross. Un mercante di diamanti americano vola in Russia per un affare rischioso e inizia una relazione ossessiva con la proprietaria di una caffetteria mentre l’accordo crolla. Genere: Giallo.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma Italia 1 21:24

Potrebbe interessarti anche