Edoardo Leo costretto a cambiare vita (e non in meglio): cos'è successo

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 27 film tra cui orientarsi, con opzioni per tutti i gusti: dall’adrenalina di Mission: Impossible – Rogue Nation su Sky Cinema 1 al cult di Quentin Tarantino Django Unchained su Cielo, passando per l’irresistibile commedia italiana Smetto quando voglio su Rai 2.

L’ironia brillante di Smetto quando voglio: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 23:15 propone Smetto quando voglio (2013, 100’). Di cosa parla: un ricercatore universitario trentasettenne, rimasto senza lavoro, mette insieme una banda di ex colleghi per guadagnare soldi facili. Le loro competenze accademiche diventano la chiave per un successo lampo, ma tra denaro, potere e relazioni l’equilibrio si incrina rapidamente. Regia di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Neri Marcoré.

Mission: Impossible – Rogue Nation guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 mette in campo Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131’). L’agente Ethan Hunt e la sua squadra affrontano il "Sindacato", un’organizzazione criminale internazionale decisa a destabilizzare il mondo con attacchi mirati. Tra doppi giochi e alleanze in bilico, spicca la figura dell’enigmatica Ilsa Faust. Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris.

Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta L’amore che non muore (2024, 180’). La storia: negli anni ’80, Clotaire e Jackie vivono un amore assoluto. Lui prende la strada sbagliata, diventa criminale e passa dodici anni in prigione. Una volta fuori, è deciso a riconquistarla e a riscrivere il loro destino. Regia di Gilles Lellouche. Con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez.

Sky Cinema Action alle 21:00 offre Suicide Squad (2016, 130’): una task force di criminali con "talenti" fuori dal comune deve salvare la città da una minaccia devastante imparando – a modo loro – a fare squadra. Regia di David Ayer. Con Margot Robbie, Scott Eastwood, Will Smith, Cara Delevingne. A seguire alle 23:05 Spider-Man: No Way Home (2021, 150’), il capitolo che spalanca il multiverso: il giovane Peter Parker chiede aiuto al Doctor Strange e scatena conseguenze imprevedibili. Regia di Jon Watts. Con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Biancaneve e il cacciatore (2012, 127’). Dopo la morte del re, la perfida matrigna invia il cacciatore Eric a eliminare la principessa, ma l’uomo finirà per unirsi alla sua ribellione con l’aiuto dei sette nani. Regia di Rupert Sanders. Con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Bob Hoskins, Nick Frost. Alle 23:25 si prosegue con Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016, 114’): la regina Freya e la sorella Ravenna riportano lo Specchio nelle loro mani, ma due cacciatori banditi possono cambiare il corso degli eventi. Regia di Cedric Nicolas-Troyan. Con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain.

Sky Cinema Drama alle 21:00 trasmette Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, 133’). I Granite Mountain Hotshots affrontano un incendio epocale: un racconto corale di coraggio e sacrificio. Regia di Joseph Kosinski. Con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale. Alle 23:20 arriva Vermiglio (2024, 119’): nel 1944, in un villaggio di montagna, l’arrivo di un disertore sconvolge gli equilibri di una famiglia e l’amore per la figlia maggiore cambia il destino di tutti. Regia di Maura Delpero. Con Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Sara Serraiocco, Giuseppe De Domenico, Carlotta Gamba.

Sky Cinema Family alle 21:00 celebra il cult Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108’). Doc e Marty rimbalzano tra passato e futuro per rimettere a posto la storia, tra paradossi temporali e colpi di scena. Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. Alle 22:55 si cambia tono con la commedia familiare Non si scherza col fuoco (2019, 96’), dove un team di pompieri si ritrova baby-sitter di tre fratellini. Regia di Andy Fickman. Con John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Brianna Hildebrand.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Le notti di Salem (2024, 114’). Tornato nella sua città per ritrovare l’ispirazione, uno scrittore scopre che il luogo è in mano ai vampiri e si unisce a una banda di resistenti. Regia di Gary Dauberman. Con Lewis Pullman, Alfre Woodard, William Sadler, Pilou Asbæk, Spencer Treat Clark. Alle 23:00 Naked Singularity (2021, 93’): un giovane avvocato newyorkese perde fiducia nel sistema e finisce in una rapina legata a un carico di eroina milionario. Regia di Chase Palmer. Con John Boyega, Olivia Cooke, Bill Skarsgård, Ed Skrein, Tim Blake Nelson.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone il classico senza tempo Il dottor Zivago (1965, 192’). Il medico-poeta Yuri Zivago vede la propria vita travolta dalla Rivoluzione d’ottobre e da un amore impossibile. Regia di David Lean. Con Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger.

Sky Cinema Comedy alle 23:15 chiude con Truffatori in erba (2018, 110’): un manager farmaceutico in disgrazia finisce nel mirino di un trafficante e, con l’aiuto inatteso di una turista e del suo fidanzato, tenta una rocambolesca via di fuga. Regia di N. Edgerton. Con J. Edgerton, Charlize Theron.

Mission: Impossible III accende l’azione: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:11 scende in campo con Mission: Impossible III (2006, 126’). Un ex agente decide di ritirarsi, ma un trafficante d’armi minaccia la sua vita privata e lo costringe a tornare in azione. Regia di J.J. Abrams. Con Tom Cruise, Michelle Monaghan, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman.

Iris alle 21:21 offre il legal-thriller di Clint Eastwood Fino a prova contraria (1999, 127’). Un giornalista indaga su un caso di pena di morte pieno di ombre tra corruzione e verità scomode. Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, James Woods, Isaiah Washington, Diane Venora, Bernard Hill.

Rai 4 alle 21:20 propone il thriller tedesco Cut Off (2018, 132’). Durante un’autopsia, l’anatomopatologo Paul Herzfeld trova nel corpo di una vittima un biglietto con il numero di sua figlia: inizia una caccia agghiacciante tra Berlino e Helgoland per salvarla dal sadico Jan Erik Sadler. Regia di Christian Alvart. Con Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer, Lars Eidinger, Fahri Yardim.

Rai Movie alle 21:10 va all’avventura con Taras il magnifico (1962, 124’): nel XVI secolo un cosacco salva i polacchi dai turchi, ma la guerra lo separa dalla sua terra e l’amore del figlio per una donna nemica complica tutto. Regia di J. Lee Thompson. Con Yul Brynner, Tony Curtis, Christine Kaufmann. Alle 23:20 spazio al dramma bellico Inno di battaglia (1956, 108’): un ex pilota, segnato da una colpa, diventa prete e in Corea si dedica agli orfani di guerra. Regia di Douglas Sirk. Con Rock Hudson, Martha Hyer, Dan Duryea.

Cine34 alle 21:00 celebra Paolo Villaggio con SuperFantozzi (1986, 94’): dalle origini del mondo al futuro remoto, Fantozzi attraversa i secoli tra disavventure esilaranti. Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Gigi Reder, Liù Bosisio. Alle 23:07 segue Fantozzi va in pensione (1988, 98’), nuovo capitolo tra satira sociale e risate amare. Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder.

Cielo alle 21:20 propone il western di Quentin Tarantino Django Unchained (2012, 163’): un ex schiavo, aiutato dal cacciatore di taglie King Schultz, insegue la libertà e la donna che ama, scontrandosi con un crudele proprietario di piantagione. Regia di Quentin Tarantino. Con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson.

Mediaset Italia2 alle 21:15 vira sull’horror con Within: presenze (2016, 88’). Una famiglia si trasferisce in una nuova casa, ma eventi inspiegabili legati alla scomparsa del precedente proprietario trasformano il sogno in incubo. Regia di Phil Claydon. Con Michael Vartan, Erin Moriarty, Nadine Velazquez, Ronnie Gene Blevins, JoBeth Williams. Alle 23:10 brividi firmati Jon Watts con Clown (2014, 99’): un costume "maledetto" trasforma un padre in una creatura mostruosa. Con Andy Powers, Laura Allen, Peter Stormare.

Rai Premium alle 21:20 propone la commedia tv Purché finisca bene – Tutto a posto (2024, 100’). A Reggio Calabria, l’incontro tra un professore non vedente e un ragazzo di strada innesca una convivenza inattesa fatta di romanzi ascoltati, piccoli inganni e desiderio di riscatto, finché la verità non viene a galla. Regia di Giorgio Romano. Con Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice, Antonio Gerardi. Alle 23:20 segue Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua (2022, 100’): un giovane della nobiltà napoletana spedito a Francoforte dal padre scopre, grazie a un incontro speciale, un mondo nuovo e possibilità inattese. Regia di Luca Lucini. Con Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

