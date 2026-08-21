I film in onda in TV stasera, venerdì 21 agosto: De Niro sfida Kostner in 'The Untouchables - Gli intoccabili' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 21 agosto 2026: dal classico The Untouchables su Rete 4 al biografico Escobar su Cielo, fino all’avventura Ulisse su Rai Movie e all’azione su 20 e Rai 4

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate oltre 30 film: dal cult anni ’80 The Untouchables – Gli intoccabili su Rete 4 al biopic Escobar – Il fascino del male su Cielo, fino al grande classico Ulisse su Rai Movie. Ce n’è davvero per tutti i gusti: azione e thriller, commedie italiane, biografie celebri, animazione per famiglie e intramontabili evergreen.

The Untouchables capeggia la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 – Ore 21:30 – The Untouchables – Gli intoccabili (1987, 119’). Regia di Brian De Palma. Con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. Poliziesco ambientato nell’America del Proibizionismo, firmato da un maestro della regia, impreziosito dalle interpretazioni di un cast stellare.

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TV8 – Ore 21:40 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai (2015, 100’). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Lucia Mascino e il vivace "quartetto" del BarLume. Commedia giallo ambientata a Pineta tra battute al vetriolo e indagini fuori dagli schemi.

TV8 – Ore 23:30 – I delitti del BarLume – La briscola in cinque (2015, 100’). Regia di Roan Johnson. Lo strampalato bar di Pineta torna protagonista tra casi da risolvere e irresistibile umorismo toscano.

L’ironia de Il talento di Mr. C e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Ore 21:15 – Film da definire. Titolo in aggiornamento per la prima serata del canale di punta.

Sky Cinema 1 – Ore 23:20 – Il talento di Mr. C (2022, 90’). Regia di Tom Gormican. Con Nicolas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Haddish, Jacob Scipio. Commedia metacinematografica in cui Cage gioca con la propria immagine pubblica tra azione, autoironia e citazioni cinefile.

Sky Cinema Collection – Ore 23:00 – I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (2023, 96’). Regia di Roan Johnson e Milena Cocozza. Un cadavere rinvenuto in un pozzo innesca segreti e colpi di scena che coinvolgono Massimo, la Fusco e l’intera comunità di Pineta.

Sky Cinema Action – Ore 21:00 – Die in a gunfight – Un buon modo per morire (2021, 92’). Regia di Collin Schiffli. Con Diego Boneta, Alexandra Daddario, Justin Chatwin. Una rivisitazione contemporanea di Romeo e Giulietta tra famiglie rivali, sicari e tradimenti.

Sky Cinema Action – Ore 22:35 – Jurassic Park: il mondo perduto (1997, 134’). Regia di Steven Spielberg. Con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite. Avventura spettacolare nel secondo capitolo della saga dei dinosauri.

Sky Cinema Comedy – Ore 21:00 – Scuola di polizia (1984, 95’). Regia di Hugh Wilson. Con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. Di cosa parla: un giovane evita la prigione entrando in un’accademia di polizia popolata da reclute improbabili. Gag demenziali e ritmo scatenato.

Sky Cinema Comedy – Ore 22:40 – Sole a catinelle (2013, 83’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy. La storia di un padre tra equivoci e risate in una delle commedie più amate degli ultimi anni.

Sky Cinema Drama – Ore 21:00 – The son (2022, 123’). Regia di Florian Zeller. Con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. L’equilibrio di una famiglia si incrina quando un figlio adolescente in crisi irrompe nella nuova vita del padre.

Sky Cinema Drama – Ore 23:10 – Il capitale umano – Human capital (2019, 95’). Regia di Marc Meyers. Con Marisa Tomei, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard, Alex Wolff, Maya Hawke. Due famiglie si ritrovano legate da un incidente che mette a nudo fratture sociali e morali.

Sky Cinema Family – Ore 21:00 – Sing 2 – Sempre più forte (2021, 114’). Regia di Garth Jennings e Christophe Lourdelet. Buster e la sua compagnia puntano al Crystal Tower Theatre: tra canzoni, ambizioni e la leggenda del rock Clay Calloway.

Sky Cinema Family – Ore 22:50 – 10 giorni senza mamma (2019, 94’). Regia di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diana Del Bufalo. Un papà si ritrova a gestire da solo tre figli: disastri esilaranti e cuore.

Sky Cinema Romance – Ore 21:00 – Il colibrì (2022, 126’). Regia di Francesca Archibugi. Con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti, Bérénice Bejo. Il percorso di Marco "Colibrì" tra amori, perdite e coincidenze che ne segnano il destino.

Sky Cinema Romance – Ore 23:15 – La luce sugli oceani (2016, 133’). Regia di Derek Cianfrance. Con Michael Fassbender, Alicia Vikander. Tom e Isabel, guardiani di un faro remoto, affrontano una scelta lacerante quando trovano una bambina alla deriva.

Sky Cinema Suspense – Ore 21:00 – Gold (2022, 90’). Regia di Anthony Hayes. Con Zac Efron, Anthony Hayes. Nell’outback australiano l’avidità corrompe un’alleanza nata attorno alla pepita più grande di sempre.

Sky Cinema Suspense – Ore 22:40 – The nest (Il nido) (2019, 107’). Regia di Roberto De Feo. Un ragazzo in sedia a rotelle vive isolato con la madre in una villa nei boschi: l’arrivo di un’adolescente incrinerà segreti e divieti.

Intrighi storici e azione adrenalinica con L’altra donna del re: le proposte delle reti specializzate

Iris – Ore 21:16 – L’altra donna del re (2008, 115’). Regia di Justin Chadwick. Con Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Kristin Scott Thomas, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch. La storia: le sorelle Bolena si contendono il cuore e il trono accanto a Enrico VIII, tra amori, ambizione e tragedia di corte.

Cine34 – Ore 21:00 – Rimini Rimini (1987, 144’). Regia di Sergio Corbucci. Con Paolo Villaggio, Laura Antonelli, Jerry Calà, Serena Grandi. Intreccio di episodi nell’estate romagnola tra costume, seduzione e risate.

Cine34 – Ore 22:50 – Rimini Rimini – Un anno dopo (1988, 88’). Regia di Bruno Corbucci. Con Andrea Roncato, Maurizio Micheli, Renzo Montagnani. Cinque storie autonome tra malintesi piccanti, morale e cambi di prospettiva.

Rai Movie – Ore 20:45 – Stanlio e Ollio – Sotto zero (1930, 20’). Regia di James Parrott. Con Stan Laurel, Oliver Hardy. Due musicisti da strada inciampano in un portafoglio e in una catena di spassose disavventure.

Rai Movie – Ore 21:10 – Ulisse (1954, 104’). Regia di Mario Camerini. Con Kirk Douglas, Anthony Quinn, Silvana Mangano, Rossana Podestà. Kolossal classico che porta sullo schermo il mito dell’eroe omerico.

Rai Movie – Ore 23:00 – Laguna blu (1980, 105’). Regia di Randal Kleiser. Con Brooke Shields, Christopher Atkins. Due naufraghi adolescenti crescono e scoprono l’amore in un paradiso incontaminato.

Rai 4 – Ore 21:20 – The Ambush (2021, 101’). Regia di Pierre Morel. Con Marwan Abdullah Saleh, Khalifa Al Jassem. Durante una missione nello Yemen, tre soldati degli EAU cadono in un’imboscata: il comandante pianifica un salvataggio ad alto rischio.

Rai 4 – Ore 23:05 – Hitman: Agent 47 (2015, 96’). Regia di Aleksander Bach. Con Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware, Ciarán Hinds. Action tratto dal celebre videogioco tra identità segrete e inseguimenti internazionali.

20 – Ore 21:10 – Fortress: sniper’s eye (2022, 90’). Regia di Josh Sternfeld. Con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe. Due settimane dopo l’attacco alla Fortezza, il criminale Balzary rapisce Kate per riavere i suoi soldi. Paul e il padre Robert non si fermano davanti a nulla pur di salvarla.

20 – Ore 23:20 – Simulant – Il futuro è per sempre (2023, 90’). Regia di April Mullen. Con Robbie Amell, Jordana Brewster, Sam Worthington, Simu Liu. Evan "rinasce" in un corpo androide con le sue memorie. Con l’aiuto di Casey tenta di superare i vincoli imposti ai simulanti, mentre l’agente Kessler cerca di fermare la rivolta.

Mediaset Italia2 – Ore 21:00 – Sick (2022, 83’). Regia di John Hyams. Con Gideon Adlon, Bethlehem Million, Marc Menchaca, Dylan Sprayberry, Jane Adams. Aprile 2020: due amiche si isolano in una casa sul lago durante il lockdown. La notte porta un’ombra con un piano preciso che trasforma la quarantena in incubo.

Mediaset Italia2 – Ore 23:05 – Shark (2012, 93’). Regia di Kimble Rendall. Con Julian McMahon, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson. Azione survival con squali e pericoli improvvisi.

Cielo – Ore 21:20 – Escobar – Il fascino del male (2017, 123’). Regia di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem, Penélope Cruz. Biografico che ripercorre ascesa e caduta di Pablo Escobar tra potere, violenza e passione.

Rai Premium – Ore 21:20 – Gli omicidi di Pont d’Arc (2023, 91’). Regia di Christelle Raynal. Con Elodie Varlet, Samy Gharbi, Anne Girouard. Un cadavere lungo l’Ardèche: Riad e Manon indagano tra segreti locali e piste incrociate.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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