L'Intelligenza Artificiale militare diventa una seria minaccia: cosa succede Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, M3gan 2.0 racconta in maniera profetica la ribellione dell'AI a scopo bellico e delle misure per fermarla. I film in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 30 titoli in palinsesto, con scelte per ogni gusto: dall’azione di Wonder Woman su Italia 1 alla minaccia profetica dell’AI ribelle di M3gan 2.0 al western The old way su Sky Cinema 1, fino ai grandi cult come Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno su Sky Cinema Action e all’avventura di La mummia sul canale 20.

Supereroi e azione con Wonder Woman: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:30 propone Wonder Woman (2017, Azione). Regia di Patty Jenkins, durata 141 minuti. Con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis e Danny Huston. Un blockbuster DC che unisce spettacolarità e spirito d’avventura, sostenuto da un cast di stelle.

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Il western The old way e tanti titoli per tutti: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The old way (2023, Western). Di cosa parla: nel Montana del 1898, il pistolero McAllister cerca vendetta per l’omicidio del padre. Regia di Brett Donowho, durata 95 minuti. Con Nicolas Cage, Ryan Kiera Armstrong, Clint Howard, Kerry Knuppe e Abraham Benrubi. A seguire alle 22:55 Quasi orfano (2022, Commedia), regia di Umberto Carteni, 90 minuti, con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini: un designer di successo tra il glamour milanese e le radici familiari pugliesi, in bilico tra carriera e sentimenti.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Basic (2003, Azione), regia di John Mc Tiernan, 98 minuti, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen e Giovanni Ribisi. Un mystery militare teso e adrenalinico. Alle 22:45 spazio al capolavoro di Christopher Nolan Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012, Azione), 165 minuti, con Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Michael Caine, Gary Oldman e Marion Cotillard.

Sky Cinema Collection alle 21:15 lancia M3gan 2.0 (2025, Fantascienza). La storia: due anni dopo la ribellione dell’androide M3gan, una nuova IA militare chiamata Amelia sviluppa autoconsapevolezza e minaccia l’umanità. Gemma capisce che l’unica speranza è riportare in vita M3gan, ora più potente di prima. Regia di Gerard Johnstone, 120 minuti, con Allison Williams, Violet McGraw e Amie Donald. Alle 23:20 Companion (2025, Thriller), 97 minuti, regia di Drew Hancock, con Sophie Thatcher e Jack Quaid: un weekend sul lago in una villa di un miliardario diventa un incubo quando un androide da compagnia impazzisce.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Gli idoli delle donne (2022, Commedia), 90 minuti, regia di Claudio Gregori, Eros Puglielli e Pasquale Petrolo, con Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Francesco Arca e Ilaria Spada. Alle 22:40 arriva Santocielo (2023, Commedia), 120 minuti, regia di Francesco Amato, con Ficarra e Picone, Maria Chiara Giannetta, Giovanni Storti e Barbara Ronchi.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta A good person (2023, Drammatico). Dopo un tragico incidente e una dipendenza, una giovane donna stringe un’improbabile amicizia con il futuro suocero. Insieme provano a rimettere insieme le loro vite. Regia di Zach Braff, 100 minuti, con Florence Pugh e Morgan Freeman. Alle 23:10 Ariaferma (2021, Drammatico), 117 minuti, regia di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo, Silvio Orlando e Fabrizio Ferracane: in un carcere in dismissione nasce una fragile ma autentica comunità tra agenti e detenuti.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Baby Boss (2016, Animazione). Un bambino scopre che il suo nuovo fratellino è una spia in tutina, e insieme dovranno salvare i genitori rapiti. Regia di T. McGrath, 97 minuti. Alle 22:40 Baby Boss 2 – Affari di famiglia (2021, Animazione), 102 minuti, regia di Tom McGrath.

Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è Quel mostro di suocera (2005, Commedia). Di cosa parla: Charlie pensa di aver trovato l’uomo giusto, ma dovrà vedersela con la suocera Viola, pronta a sabotare le nozze. Regia di Robert Luketic, 101 minuti, con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Alle 22:45 Non succede, ma se succede… (2019, Commedia), 120 minuti, regia di Jonathan Levine, con Seth Rogen e Charlize Theron: un giornalista disoccupato prova a riconquistare una donna potente, tra imprevisti e scintille.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 va in scena Drive (2011, Azione), 95 minuti, regia di Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling, Carey Mulligan e Bryan Cranston. Alle 22:45 Hannibal (2001, Thriller), 128 minuti, regia di Ridley Scott, con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta e Giancarlo Giannini.

Azione, suspense e cult con Solo per vendetta e La mummia: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 alle 21:01 programma La madre (2013, Horror). La storia: due bambine ricompaiono dopo cinque anni in una casa abbandonata e vengono affidate allo zio e alla sua compagna, che sospetta una presenza sinistra e indaga sul mistero della loro sopravvivenza. Regia di Andres Muschietti, 100 minuti, con Jessica Chastain e Nikolaj Coster-Waldau. Alle 23:06 Doctor Sleep (2019, Horror), 151 minuti, regia di Mike Flanagan, con Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran.

20 alle 21:10 offre Solo per vendetta (2011, Drammatico), regia di Roger Donaldson, 104 minuti, con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce e Xander Berkeley. Alle 23:22 La mummia (1999, Avventura), regia di Stephen Sommers, 125 minuti, con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah e Arnold Vosloo.

Rai 4 alle 21:20 presenta Derailed – Punto d’impatto (2002, Azione), regia di Bob Misiorowski, 89 minuti, con Jean-Claude Van Damme e Laura Elena Harring. Alle 22:50 A testa alta (2004, Azione), 87 minuti, regia di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Johnny Knoxville e Neal McDonough.

Iris alle 21:14 propone La recluta (1990, Poliziesco). Di cosa parla: un veterano e una giovane recluta danno la caccia a una banda che ricicla auto rubate, ma un’azione sbagliata mette in pericolo il collega e innesca una corsa contro il tempo per salvarlo. Regia di Clint Eastwood, 122 minuti. Con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia e Sonia Braga.

Cine34 alle 21:00 in onda Missione eroica – I pompieri 2 (1987, Commedia). Un corpo di pompieri pasticcioni, seguito da un esperto americano, si lancia in un’impresa al limite per domare un incendio in un pozzo di petrolio. Tra gaffe e colpi di fortuna, la squadra verrà riabilitata. Regia di Giorgio Capitani, 93 minuti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Teo Teocoli, Massimo Boldi e Christian De Sica. Alle 22:56 Noi uomini duri (1987, Commedia), 102 minuti, regia di Maurizio Ponzi, con Renato Pozzetto, Enrico Montesano e Isabel Russinova.

Rai Movie alle 21:10 propone Il principe del deserto (2011, Drammatico), regia di Jean-Jacques Annaud, 129 minuti, con Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto e Tahar Rahim. Alle 23:25 Driven (2001, Azione), 117 minuti, regia di Renny Harlin, con Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Gina Gershon ed Estella Warren.

Cielo alle 21:20 va in onda Agnus Dei (2016, Drammatico). La storia: nel 1945 in Polonia, una giovane dottoressa della Croce Rossa, Mathilde, scopre che alcune suore sono rimaste incinte dopo violenze subite in guerra e le aiuta ad affrontare una scelta lacerante. Regia di A. Fontaine, 115 minuti, con Lou de Laâge e Agata Buzek. Alle 23:30 Povere creature! (2023, Fantascienza), regia di Yorgos Lanthimos, 141 minuti, con Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo e Margaret Qualley: la straordinaria avventura di Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale, in un percorso di emancipazione e scoperta del mondo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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