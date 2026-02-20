I film in onda in TV stasera, venerdì 20 febbraio 2026 Una serata ricchissima di titoli: dall’avventura di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar su Italia 1 al caso “Cattiverie a domicilio” su Rai 3, fino alla fantascienza di Into Darkness – Star Trek su Sky Cinema Action

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 26 i film disponibili venerdì 20 febbraio 2026, con generi per tutti i gusti: dall’avventura di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar su Italia 1 alla commedia d’autore Cattiverie a domicilio su Rai 3, fino alla fantascienza di Into Darkness – Star Trek su Sky Cinema Action.

Avventura con Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — alle 21:25: Cattiverie a domicilio (2023, 100′). Regia di Thea Sharrock. Cast: Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall, Gemma Jones, Malachi Kirby. La storia: Littlehampton, 1922. La quiete della cittadina viene sconvolta da lettere anonime oltraggiose indirizzate alla devota Edith Swan. La principale indiziata è la vicina Rose Gooding, immigrata irlandese dal carattere ribelle. Tra pregiudizi, pettegolezzi e verità nascoste, il caso mette a nudo ipocrisie e fragilità della comunità. Genere: Commedia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 — alle 21:26: Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2016, 129′). Regia di E. Sandberg, J. Ronning. Cast: J. Depp, G. Rush. Di cosa parla: un manipolo di spettri guidati dal terribile Salazar dà la caccia all’audace capitano pirata. Per salvarsi, dovrà trovare un potente artefatto in grado di dominare i mari, affrontando vecchi nemici e nuovi pericoli. Genere: Avventura.

L’azione di Into Darkness – Star Trek e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Action — alle 21:00: Into Darkness – Star Trek (2013, 129′). Regia di J.J. Abrams. Cast: Alice Eve, Amanda Foreman, Anton Yelchin, Benedict Cumberbatch, Bruce Greenwood, Chris Hemsworth, Chris Pine, Jennifer Morrison, John Cho, Karl Urban, Nazneen Contractor, Noel Clarke, Peter Weller, Simon Pegg, Zachary Quinto, Zoë Saldana, Heather Langenkamp, Britanni Johnson. La storia: l’Enterprise affronta una minaccia interna ed esterna che mette alla prova fedeltà e comando, in una corsa contro il tempo tra pianeti e cospirazioni. A seguire, alle 23:15: Oblivion (2013, 124′). Regia di Joseph Kosinski. Cast: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Melissa Leo, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Lindsay Clift. In un futuro post-apocalittico, il tecnico Jack recupera risorse sulla Terra ormai devastata. L’arrivo di una misteriosa donna dal cielo incrina certezze e memorie, svelando una verità che può cambiare il destino dell’umanità. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Collection — alle 21:15: Anche se è amore non si vede (2011, 96′). Regia di Salvo Ficarra, Valentino Picone. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, Rossella Leone, Gianni Esposito, David Furr, Fabrizio Romano. Di cosa parla: due amici ciceroni a Torino inciampano in malintesi sentimentali e di lavoro, tra incontri del passato e piani amorosi che si ritorcono contro. Alle 23:00: Nati stanchi (2001, 92′). Regia di Dominick Tambasco. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese. Due amici scansafatiche passano da un concorso all’altro per evitare il lavoro, finché un imprevisto rimescola pigrizia e destino. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy — alle 21:00: Ti presento i miei (2000, 107′). Regia di Jay Roach. Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff. Tra gaffe e incidenti, un fidanzato cerca di conquistare il padre di lei in un weekend da incubo. Alle 22:55: Mi presenti i tuoi? (2004, 115′). Regia di Jay Roach. Cast: Barbra Streisand, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Teri Polo. L’incontro tra famiglie "improbabili" fa esplodere malintesi e risate. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance — alle 21:00: L’amore non va in vacanza (2006, 138′). Regia di Nancy Meyers. Cast: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Edward Burns, Eli Wallach, Rufus Sewell. Due donne si scambiano casa tra Los Angeles e la campagna inglese per superare delusioni sentimentali. Nuovi incontri, nuove chance. Alle 23:20: La verità è che non gli piaci abbastanza (2009, 129′). Regia di Ken Kwapis. Cast: Ginnifer Goodwin, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Ben Affleck, Justin Long, Kevin Connolly, Sasha Alexander, Bradley Cooper. Storie che si intrecciano a Baltimora tra aspettative, tradimenti e segnali "non letti" nei rapporti di coppia. Genere: Commedia romantica.

Sky Cinema Suspense — alle 21:00: Run (2020, 99′). Regia di Aneesh Chaganty. Cast: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Bradley Sawatzky, Erik Athavale, Onalee Ames. Una figlia in sedia a rotelle inizia a sospettare che la madre nasconda un segreto terribile. La tensione cresce in un thriller psicologico serrato. Alle 22:35: Countdown (2019, 90′). Regia di Justin Dec. Cast: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, P.J. Byrne, Talitha Bateman, Tichina Arnold. Un’app che predice l’ora della morte scatena una corsa disperata contro il destino. Genere: Horror.

Suspense con Debito di sangue: le proposte delle reti specializzate

Iris — alle 21:13: Debito di sangue (2002, 108′). Regia di Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Tina Lifford, Wanda De Jesus. Un ex profiler dell’FBI, con un cuore trapiantato, torna in azione per inseguire un serial killer, in un’indagine personale e crepuscolare. Alle 23:30: Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan (1973, 124′). Regia di Ted Post. Cast: Clint Eastwood, Hal Holbrook, David Soul, Robert Urich, Tim Matheson. Callaghan affronta vigilanti e corruzione in un cult del poliziesco.

Cine34 — alle 21:00: Piedipiatti (1991, 95′). Regia di Carlo Vanzina. Cast: Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Anne Benny. Due poliziotti agli antipodi alle prese con un caso improbabile tra equivoci e satira all’italiana. Alle 23:05: Grand Hotel Excelsior (1982, 114′). Regia di Castellano & Pipolo. Cast: Adriano Celentano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi, Enrico Montesano, Gerry Bruno. Commedia corale in un albergo di lusso tra personaggi irresistibili e gag memorabili.

Rai Movie — alle 21:10: Sulle ali dell’onore (2022, 138′). Regia di J.D. Dillard. Cast: Glen Powell, Jonathan Majors, Serinda Swan, Thomas Sadoski, Joseph Cross, Joe Jonas. La vera storia dell’amicizia e del coraggio di due aviatori della US Navy nella guerra di Corea, tra missioni ad alto rischio e sacrificio. Alle 23:25: Trafficked (2017, 104′). Regia di Will Wallace. Cast: Ashley Judd, Elisabeth Röhm, Jason London, Amiah Miller, Brian Thompson. Tre ragazze di diversi Paesi finiscono nella rete del traffico di esseri umani in Texas. Un tentativo di fuga diventa lotta per la libertà. Genere: Drammatico.

Rai 4 — alle 21:20: Kill (2023, 100′). Regia di Nikhil Nagesh Bhat. Cast: Lakshya, Raghav Juyal, Tanya Maniktala. Un ex militare, in viaggio in treno verso Nuova Delhi per una proposta di matrimonio, si ritrova da solo contro un’orda di banditi. Azione adrenalinica claustrofobica. Alle 23:05: The rhythm section (2020, 109′). Regia di Reed Morano. Cast: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Richard Brake, Raza Jaffrey. Dopo una tragedia aerea, Stephanie cerca verità e vendetta trasformandosi in una spietata assassina.

20 — alle 21:13: The doorman (2020, 93′). Regia di Ryûhei Kitamura. Cast: Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans, Julian Feder. Una ex sergente, ora portiera in un palazzo in ristrutturazione, diventa l’unica difesa contro una banda a caccia di opere d’arte, proteggendo gli inquilini e i suoi nipoti. Alle 23:23: Hulk (2003, 138′). Regia di Ang Lee. Cast: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte. L’esperimento ai raggi gamma trasforma Bruce Banner in un gigante verde inarrestabile. In fuga dall’esercito e dai propri demoni interiori, cerca di non perdere l’umanità.

Mediaset Italia2 — alle 21:05: Split (2017, 116′). Regia di M. Night Shyamalan. Cast: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Brad William Henke. Un rapitore affetto da disturbo dissociativo mostra 23 personalità. Una giovane prigioniera prova a fuggire mentre incombe la "24ª". Alle 23:03: The Hitcher (2007, 90′). Regia di Dave Meyers. Cast: Sophia Bush, Zachary Knighton, Sean Bean, Neal McDonough, Kyle Davis, Danny Bolero, Jeffrey Hutchinson, Travis Schuldt, Yara Martinez, Skip O’Brien. Un autostoppista si rivela un incubo per una coppia in viaggio, in un adrenalinico thriller on the road.

Cielo — alle 21:20: The homesman (2014, 122′). Regia di Tommy Lee Jones. Cast: Hilary Swank, Tommy Lee Jones, Meryl Streep, John Lithgow, Hailee Steinfeld, Miranda Otto, Sonja Richter, Tim Blake Nelson, Barry Corbin, Grace Gummer. Un western anticonvenzionale: una donna determinata e un fuorilegge riluttante attraversano il Midwest per riportare a casa tre donne segnate dalla frontiera. Alle 23:30: Standoff – Punto morto (2015, 86′). Regia di Adam Alleca. Cast: Laurence Fishburne, Thomas Jane, John Tench, Laura de Carteret, Ted Atherton, Jim Watson, Emma Ballentine, Joanna Douglas. Un veterano e una giovane orfana resistono all’assedio di un killer. Tensione a nervi tesi in uno spazio chiuso. Genere: Thriller.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche