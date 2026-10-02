Il film immortale con Gene Wilder: sorprese, dolciumi e un omaggio all'onestà Stasera, venerdì 2 ottobre 2026, torna in TV "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (l'originale): dove vederlo e tutte le altre proposte

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare. In palinsesto ci sono 31 film tra grandi classici, novità e titoli per tutta la famiglia: fantasia e buoni sentimenti con Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, azione con Shooter, risate con Il grande giorno e cult senza tempo come Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan.

Shooter guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – 21:20. Exodus (2024, 102’). Regia di Abbe Hassan. Con Ashraf Barhom, Jwan Alqatami, Isa Aouifia, Leis Yasin. La storia segue un trafficante professionista che tenta di salvare una ragazzina di 12 anni dopo la scomparsa della sua famiglia durante la guerra in Siria. Un dramma contemporaneo che intreccia pericolo, colpa e desiderio di redenzione sullo sfondo di un conflitto che strappa legami e identità.

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Italia 1 – 21:22. Shooter (2007, 124’). Regia di Antoine Fuqua. Con Mark Wahlberg, Rhona Mitra, Danny Glover, Ned Beatty, Elias Koteas, Michael Pnea, Rade Serbedzija. Di cosa parla: un ex tiratore scelto dell’esercito accetta di tornare in servizio per sventare un attentato al Presidente, ma finisce incastrato in un complotto che lo trasforma nel bersaglio numero uno. Inizia così una fuga ad alta tensione per provare la propria innocenza e smascherare i veri colpevoli.

L’ironia de Il grande giorno e l’azione di Mortal Kombat: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Il grande giorno (2022, 103’). Regia di Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Elena Lietti, Lucia Mascino. Due amici organizzano un matrimonio da sogno sul Lago di Como per i loro figli. L’arrivo del nuovo compagno della ex moglie di uno dei due, goffo e pasticcione, manda all’aria equilibri e cerimoniale, mettendo a dura prova amicizie e famiglie tra gaffe e sentimenti fuori posto.

Sky Cinema 1 – 23:00. The rush – Corsa contro il tempo (2026, 97’). Regia di Scott Waugh. Con Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro, Leila George D’Onofrio, Sullivan Stapleton, Peta Sergeant. Un corriere e un medico lottano contro il tempo per consegnare un fegato destinato a un trapianto, braccati da un boss intenzionato a impossessarsene. Inseguimenti serrati e scelte estreme in un action adrenalinico.

Sky Cinema Action – 21:00. Mortal Kombat (2021, 110’). Regia di Simon McQuoid. Con Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Ludi Lin. Un ex campione di MMA scopre, grazie a un marchio misterioso, le sue vere origini e il ruolo in una guerra millenaria per la difesa della Terra contro un nemico antico. Coreografie marziali e fantasy cupo per una nuova origin story del celebre franchise.

Sky Cinema Action – 22:55. Quella sporca ultima meta (1974, 120’). Regia di Robert Aldrich. Con Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Lauter, Michael Conrad. Un ex quarterback finito in carcere forma una squadra di detenuti per sfidare i secondini. Il direttore vuole la loro sconfitta, ma l’orgoglio sportivo e la voglia di riscatto trasformano la partita in una battaglia senza esclusione di colpi.

Sky Cinema Collection – 21:15. Guglielmo Tell (2024, 133’). Regia di Nick Hamm. Con Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. Il leggendario cacciatore rifiuta di piegarsi all’Impero austriaco e diventa scintilla di una rivoluzione destinata a cambiare il destino della sua nazione. Epica storica e spirito di libertà.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Il talento di Mr. C (2022, 90’). Regia di Tom Gormican. Con Jacob Scipio, Nicolas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Haddish. Commedia meta-cinematografica con Nicolas Cage alle prese con una versione esagerata di se stesso tra fan eccentrici e imprevisti criminali.

Sky Cinema Comedy – 22:50. Nati con la camicia (1983, 100’). Regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni). Con Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston. Due improbabili compagni, tra equivoci e missioni per conto della CIA, affrontano un criminale che minaccia la stabilità mondiale. Azione scanzonata e gag in stile inconfondibile.

Sky Cinema Drama – 21:00. In viaggio con Adele (2018, 80’). Regia di A. Capitani. Con A. Haber, S. Serraiocco. Un attore cinico e ipocondriaco scopre di essere il padre di Adele, ragazza speciale. Dopo la morte della madre, partono insieme in una cabrio malandata dalla Puglia: un percorso di conoscenza reciproca, fragilità e tenerezza.

Sky Cinema Drama – 22:30. The Fabelmans (2022, 151’). Regia di Steven Spielberg. Con Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Oakes Fegley. Sammy, innamorato del cinema, filma la propria famiglia scoprendo potere e responsabilità delle immagini. Tra gioie, fratture domestiche e formazione personale, il cinema diventa rifugio e sguardo sul mondo.

Sky Cinema Family – 21:00. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971, 91’). Regia di Mel Stuart. Con Gene Wilder, Jack Albertson, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole. Un concorso apre le porte della più stravagante fabbrica di dolciumi. Vizi e virtù dei bambini vengono messi alla prova, finché l’onestà non riceve il premio più grande.

Sky Cinema Family – 22:45. King – Un cucciolo da salvare (2022, 90’). Regia di David Moreau. Con Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert. Un cucciolo di leone scappato dall’aeroporto trova rifugio presso due fratelli che tentano l’impresa: riportarlo in Africa, tra dogane da aggirare e l’aiuto di un nonno fuori dagli schemi.

Sky Cinema Romance – 21:00. Serendipity – Quando l’amore è magia (2001, 90’). Regia di Peter Chelsom. Con Jeremy Piven, John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon. Un incontro casuale a New York e un destino che si diverte a rimandare: anni dopo, due sconosciuti cercano di ritrovarsi affidandosi a segni e coincidenze.

Sky Cinema Romance – 22:35. Prendiamoci una pausa (2026, 102’). Regia di Christian Marazziti. Con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Eleonora Puglia, Alessandro Haber, Ricky Memphis. Tre coppie di età diverse affrontano una "pausa" che svela crisi, nuove consapevolezze e percorsi personali inattesi tra gaffe, fragilità e seconde possibilità.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Chi è senza peccato – The Dry (2020, 115’). Regia di Robert Connolly. Con Eric Bana, Genevieve O’Reilly, James Frecheville, Keir O’Donnell, Matt Nable. Un agente federale torna nella cittadina d’origine per un funerale e riapre una ferita antica: un caso irrisolto che lo riguarda da vicino, tra segreti e menzogne.

Sky Cinema Suspense – 23:00. Presence (2025, 85’). Regia di Steven Soderbergh. Con Lucy Liu, Chris Sullivan, Eddy Maday, West Mulholland, Julia Fox. La famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata dopo un trauma. Chloe avverte presenze nella sua stanza e, mentre le manifestazioni diventano innegabili, tensioni e inquietudini crescono fino a un perturbante confronto con l’ignoto.

Il mito di Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e tanti cult: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 21:00. Speak no evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, 110’). Regia di James Watkins. Con James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Alix West Lefler, Aisling Franciosi. Ben, Louise e la figlia Agnes accettano un invito per un weekend nella tenuta di una famiglia conosciuta in vacanza. Quella che sembrava una parentesi idilliaca si trasforma presto in un incubo.

Mediaset Italia2 – 23:05. Into the storm (2014, 89’). Regia di Steven Quale. Con Jeremy Sumpter, Nathan Kress, Richard Armitage, Sarah Wayne Callies. Azione meteorologica estrema: una cittadina viene investita da una serie di tornado senza precedenti, tra salvataggi impossibili e riprese "found footage".

Cielo – 21:20. Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013, 111’). Regia di Mikael Håfström. Con 50 Cent, Amy Ryan, Arnold Schwarzenegger, Faran Tahir, Jim Caviezel, Sam Neill, Sylvester Stallone, Vincent D’Onofrio, Vinnie Jones. Un esperto di sicurezza carceraria finisce rinchiuso nel penitenziario più impenetrabile mai costruito. Per evadere avrà bisogno di un’alleanza pericolosa e di un piano perfetto.

Cielo – 23:20. A dangerous man – Solo contro tutti (2010, 94’). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Byron Lawson, Byron Mann, Jesse Hutch, Marlaina Mah, Mike Dopud, Shawn C. Orr, Terry Chen, Vitaly Kravchenko. Action senza respiro tra corruzione, gang e vendetta personale.

20 – 21:11. Kong: Skull Island (2017, 118’). Regia di Jordan Vogt-Roberts. Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell, Tom Hiddleston. Una spedizione scientifico-militare approda su un’isola inesplorata e scopre un ecosistema primordiale dominato da Kong. Spettacolare avventura tra creature colossali e natura ostile.

20 – 23:12. The Crew (2008, 123’). Regia di Adrian Vitoria. Con Scott Williams, Kenny Doughty, Rory McCann, Stephen Graham. Un boss rispettato pianifica un grande colpo in un clima di tradimenti incrociati. Per sopravvivere dovrà affidarsi all’istinto e all’esperienza da killer.

Rai 4 – 21:20. Fuga nella giungla (2015, 103’). Regia di Josh C. Waller. Con Zoë Bell, Nacho Vigalondo, Sheila Vand, Dominic Rains, Tenoch Huerta. Un viaggio avventuroso in Amazzonia diventa una lotta per la sopravvivenza contro minacce naturali e umane. Amicizie e resistenza messi alla prova in condizioni estreme.

Rai 4 – 23:05. Farang (2023, 99’). Regia di Xavier Gens. Con Nassim Lyes, Vithaya Pansringarm, Loryn Nounay, Olivier Gourmet, Mehdi Hadim. Sam, ex detenuto che si è rifatto una vita in Thailandia, è costretto a fare i conti col passato criminale. L’unica via d’uscita sembra la vendetta.

Rai Premium – 21:20. Weiss e Morales – Verità sommersa (2024, 90’). Regia di Oriol Ferrer. Con Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin, Margarita Broich, Junjo Puigcorbé. La biologa marina Anne Wilhelm viene trovata morta nel Centro di Ricerche Marine di Las Palmas. Gli investigatori Nina Weiss e Raúl Morales scoprono che non è un incidente, aprendo un’indagine che porta a verità scomode.

Iris – 21:14. Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan (1973, 124’). Regia di Ted Post. Con Clint Eastwood, David Soul, Hal Holbrook, Robert Urich, Tim Matheson. Harry Callaghan affronta un gruppo di vigilanti che agisce oltre la legge all’interno della stessa polizia. Il confine tra giustizia e abuso di potere diventa una micidiale linea sottile.

Cine34 – 21:00. Mani di velluto (1979, 100’). Regia di Castellano & Pipolo. Con Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Olga Karlatos. Commedia romantica d’autore tra truffe, equivoci e corteggiamenti in pieno stile Celentano.

Cine34 – 23:05. Bingo Bongo (1982, 105’). Regia di Pasquale Festa Campanile. Con Adriano Celentano, Carole Bouquet, Enzo Robutti, Felice Andreasi. Un "uomo-scimmia" scoperto nella giungla diventa fenomeno mediatico: comicità slapstick e romanticismo fuori dagli schemi.

Rai Movie – 21:20. Vita da strega (2005, 102’). Regia di Nora Ephron. Con Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartzman. Un attore decide di rifare la celebre sitcom ma la nuova protagonista è una vera strega, con conseguenze esilaranti e sentimentali sul set e fuori.

Rai Movie – 23:05. Chef (2012, 84’). Regia di Daniel Cohen. Con Jean Reno, Michael Youn, James Gerard, Julien Boisselier, Raphaelle Agogué. Un giovane talento della cucina, costretto a lavori poco gratificanti, incontra lo chef Alexandre Lagarde, in bilico tra stelle e cadute: insieme proveranno a creare qualcosa di straordinario per salvare reputazione e sogni.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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