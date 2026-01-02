Brad Pitt, stasera in TV (gratis) il film che 30 anni fa l'ha reso una star: un capolavoro indimenticabile I migliori film in onda nella serata di venerdì 2 gennaio 2026: dal cult Sette anni in Tibet su Cielo alla magia di Harry Potter e il Calice di Fuoco su Italia 1.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono più di 30 film per tutti i gusti: dalla magia di Harry Potter e il Calice di Fuoco su Italia 1 all’adrenalina di No Time to Die su TV8, passando per il biografico Francesca Cabrini su Canale 5.

Magia e avventura con Harry Potter e il Calice di Fuoco: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30: Purchè finisca bene – Seduci e scappa (2025, regia di Fabrizio Costa, genere Sentimentale, 100’). Di cosa parla: Alice, madre single, fugge con la figlia Diana per sottrarla al padre Max, truffatore che ora rivuole l’affido. Il rifugio a Fiumefreddo Bruzio da zio Calogero apre nuove possibilità, tra piani azzardati e l’incontro con Leonardo, mentre Max è sulle loro tracce. Cast: Francesco Arca, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato, Simone Grande, Nino Frassica.

Rai 2 – 21:30: Crudelia (2021, regia di Craig Gillespie, genere Commedia, 134’). La storia: l’ascesa di una talentuosa e ribelle stilista, destinata a diventare l’iconica Crudelia De Mon, tra ambizioni nella moda, una mentore spietata e segreti del passato. Cast: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste.

Canale 5 – 21:20: Francesca Cabrini (2024, regia di Alejandro Monteverde, genere Biografico, 142’). A New York di fine Ottocento, tra sessismo e ostilità verso gli italiani, Madre Cabrini trasforma la propria missione in un’opera di soccorso globale: dagli orfanotrofi all’ospedale aperto a tutti, fino al riconoscimento come santa. Cast: Cristiana Dell’Anna, Romana Maggiora Vergano, Federico Ielapi, John Lithgow, David Morse.

Italia 1 – 21:24: Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005, regia di Mike Newell, genere Fantasy, 157’). Selezionato per il Torneo Tremaghi, Harry affronta prove mortali mentre un oscuro potere si ridesta minacciando il mondo magico. Cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Timothy Spall, Miranda Richardson, Ralph Fiennes, Gary Oldman.

La7 – 21:15: The Illusionist – L’illusionista (2006, regia di Neil Burger, genere Drammatico, 110’). Dopo anni, un illusionista ritrova il suo amore d’infanzia, promessa sposa a un principe, e sfida il destino con numeri ammalianti e un piano rischioso. Cast: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell. A seguire – 23:15: Il giocatore (1998, regia di John Dahl, genere Drammatico, 120’). Un talento del poker, diviso tra università e tavoli verdi, deve scegliere quando un amico esce di prigione e lo trascina di nuovo nel gioco. Cast: Matt Damon, John Malkovich, Edward Norton, Gretchen Mol.

TV8 – 21:30: No time to die (2021, regia di Cary Fukunaga, genere Thriller, 163’). L’ex agente torna in azione contro un criminale con tecnologia d’avanguardia che minaccia l’ordine globale. Cast: Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear.

Moda e intrighi con Il diavolo veste Prada: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: Il diavolo veste Prada (2006, regia di David Frankel, genere Commedia, 109’). Una neolaureata affronta l’anno più duro della sua vita come assistente della direttrice di una prestigiosa rivista di moda. Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms. A seguire – 23:10: Spy Game (2001, regia di Tony Scott, genere Thriller, 126’). 1991: un agente CIA viene catturato in Cina. Un veterano degli "spy games" prova a salvarlo prima che sia troppo tardi. Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack.

Sky Cinema Action – 21:00: Nella tana dei lupi 2 – Pantera (2024, regia di Christian Gudegast, genere Azione, 144’). Donnie vola a Nizza sulle tracce di Big Nick, ma entrambi finiscono nelle mani della mafia italiana, in un gioco al gatto e al topo per un prezioso diamante rosso. Cast: Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad, Salvatore Esposito, Meadow Williams. A seguire – 23:15: Demolition Man (1993, regia di Marco Brambilla, genere Fantascienza, 114’). In un futuro iper-controllato, lo scontro tra il sergente Spartan e lo psicopatico Phoenix riaccende la violenza in una società "perfetta". Cast: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne.

Sky Cinema Collection – 21:15: Jurassic Park (1992, regia di Steven Spielberg, genere Avventura, 125’). Il sogno di un parco di dinosauri diventa incubo quando la natura riprende il sopravvento. Cast: Ariana Richards, Jeff Goldblum, Joseph Mazzello, Laura Dern, Richard Attenborough, Sam Neill. A seguire – 23:25: Jurassic Park: il mondo perduto (1997, regia di Steven Spielberg, genere Avventura, 134’). Una nuova spedizione su Isla Sorna innesca un’inarrestabile caccia primordiale. Cast: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Vince Vaughn.

Sky Cinema Comedy – 21:00: I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio (2018, regia di Roan Johnson, genere Commedia, 100’). Un prete viene ritrovato senza vita durante i preparativi di un battesimo: indagini, colpi di scena e vecchini in gran forma. Cast: Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti. A seguire – 22:50: I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani (2018, regia di Roan Johnson, genere Commedia, 100’). Una rapina e il rapimento di Viviani mettono alla prova la Fusco e la brigata del BarLume. Cast: Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti.

Sky Cinema Drama – 21:00: La pazza gioia (2016, regia di Paolo Virzì, genere Commedia, 118’). Beatrice e Donatella, due donne diversissime, fuggono dall’istituto psichiatrico alla ricerca di una felicità possibile. Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena. A seguire – 23:00: A mistake (2024, regia di Christine Jeffs, genere Drammatico, 101’). Un intervento finito male a Auckland apre interrogativi sulla trasparenza e sulla responsabilità in sanità. Cast: Elizabeth Banks, Mickey Sumner, Simon McBurney, Fern Sutherland, Emmett Skilton.

Sky Cinema Family – 21:00: Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, regia di Iain Softley, genere Fantasy, 106’). Un lettore capace di far uscire i personaggi dai libri coinvolge la figlia in un’avventura per riportare indietro la mamma. Cast: Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett, Paul Bettany, Jim Broadbent, Helen Mirren, Sienna Guillory. A seguire – 22:50: La musica nel cuore – August Rush (2006, regia di Kirsten Sheridan, genere Drammatico, 100’). Un undicenne prodigio della musica cerca i genitori seguendo il richiamo delle note. Cast: Freddie Highmore, Robin Williams, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell.

Sky Cinema Suspense – 21:00: A quiet place – Un posto tranquillo (2018, regia di John Krasinski, genere Horror, 95’). In un mondo dove il rumore uccide, una famiglia lotta in silenzio per sopravvivere. Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward. A seguire – 22:35: Un giorno di ordinaria follia (1993, regia di Joel Schumacher, genere Drammatico, 113’). Un uomo esasperato attraversa Los Angeles in una giornata che precipita nel caos. Cast: Barbara Ehrshey, Michael Douglas, Rachel Ticotin, Robert Duvall.

Sky Cinema Romance – 21:00: Vi presento Joe Black (1998, regia di Martin Brest, genere Drammatico, 180’). La Morte prende sembianze umane e si innamora della figlia di un magnate, sconvolgendo gli equilibri familiari. Cast: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden.

Il caso Richard Jewell e la saga dei Gremlins: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:16: Richard Jewell (2019, regia di Clint Eastwood, genere Drammatico, 129’). Il security guard che salvò vite alle Olimpiadi di Atlanta viene travolto da un’accusa mediatica e giudiziaria. Cast: Jon Hamm, Kathy Bates, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Sam Rockwell.

Cine34 – 21:00: Mollo tutto e apro un chiringuito (2021, regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, genere Commedia, 90’). Un manager in crisi tenta il riscatto aprendo un chiringuito in Sardegna tra diffidenze e seconde possibilità. Cast: Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi. A seguire – 23:06: Mia moglie è una bestia (1988, regia di Castellano & Pipolo, genere Commedia, 104’). Cast: Eva Grimaldi, Gianni Bonagura, Massimo Boldi, Mattia Sbragia, Valeria D’Obici.

Rai Movie – 21:10: Provaci ancora, Sam (1972, regia di Herbert Ross, genere Commedia, 86’). Un fan di Bogart, lasciato dalla moglie, rimbalza tra nevrosi e malintesi amorosi in una brillante satira su divismo e psicoanalisi. Cast: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Susan Anspach, Jerry Lacy. A seguire – 22:40: Il letto racconta… (1959, regia di Michael Gordon, genere Commedia, 110’). Un doppio telefono e identità incrociate accendono la scintilla tra un musicista e un’arredatrice. Cast: Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Thelma Ritter, Nick Adams.

Rai 4 – 21:20: The equalizer – Il vendicatore (2014, regia di Antoine Fuqua, genere Azione, 128’). Un ex agente in cerca di redenzione si scontra con la mafia russa per aiutare una giovane in pericolo. Cast: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, Haley Bennett, Vladimir Kulich, Johnny Messner, David Harbour.

20 – 21:09: G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, regia di Stephen Sommers, genere Azione, 118’). I G.I. Joe affrontano Destro e l’organizzazione Cobra per fermare una minaccia globale. Cast: Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Byung-hun Lee, Sienna Miller, Rachel Nichols. A seguire – 23:16: Quello che non ti uccide (2020, regia di Joe Carnahan, genere Azione, 100’). Un ex soldato intrappolato in un loop di morte e rinascita deve affrontare il boss che lo tiene in scacco. Cast: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso, Rio Grillo.

Mediaset Italia2 – 21:05: Gremlins 2 – La nuova stirpe (1990, regia di Joe Dante, genere Fantasy, 107’). Una nuova ondata di creature scatenate invade un grattacielo hi-tech di New York. Cast: Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee, Dick Miller. A seguire – 23:03: Gremlins (1984, regia di Joe Dante, genere Fantasy, 105’). Tre regole infrante trasformano un Mogwai in un’orda di Gremlins che terrorizza la città. Cast: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Don Steele, Susan Burgess.

Cielo – 21:20: Sette anni in Tibet (1997, regia di Jean-Jacques Annaud, genere Drammatico, 135’). Un alpinista tedesco, evaso da un campo britannico, trova in Tibet l’amicizia del giovane Dalai Lama e una via di trasformazione personale. Cast: Brad Pitt, David Thewlis, Dorjee Tsering, Jamyang Jamtsho Wangchuk.

