I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo Una serata ricchissima per tutti i gusti: dalla novità L’amore, in teoria su Sky Cinema 1 all’avventura di Jurassic Park su 20, passando per l’azione di Renegades: Commando d’assalto su Italia 1 e i cult The Truman Show e The Blues Brothers

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 30 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dall’attesa commedia L’amore, in teoria su Sky Cinema 1 all’intramontabile Jurassic Park su 20, passando per l’azione di Renegades: Commando d’assalto su Italia 1.

Adrenalina con Renegades: Commando d’assalto: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Race for glory: Audi vs. Lancia (2024, 107 minuti), regia di Stefano Mordini, con Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Kai Portman. Di cosa parla: la rivalità che incendia il Mondiale Rally 1983 tra i reparti corse Audi e Lancia, guidati da Roland Gumpert e Cesare Fiorio. Contro ogni aspettativa, Lancia punta a riconquistare prestigio con audacia e innovazione. Genere: biografico.

Italia 1 alle 23:30 va con l’azione di Renegades: Commando d’assalto (2017, 106 minuti), regia di Steven Quale, con J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner, Sylvia Hoeks, Diarmaid Murtagh. La storia: durante una missione in Europa, una squadra di Navy Seal scopre un tesoro nascosto e decide di recuperarlo per restituirlo agli abitanti locali, affrontando ostacoli e nemici contro il tempo. Genere: azione.

Le emozioni di L’amore, in teoria: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta L’amore, in teoria (2025, 102 minuti), regia di Luca Lucini, con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella, Francesco Salvi. Di cosa parla: Leone, studente di filosofia, vede l’amore come un enigma finché non incontra Flor, attivista idealista che lo spinge a vivere con coraggio le proprie emozioni. Genere: commedia. A seguire alle 23:00 Assassinio sull’Orient Express (2017, 115 minuti), regia di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Lucy Boynton, Josh Gad, Willem Dafoe, Olivia Colman, Judi Dench: un omicidio a bordo del leggendario treno mette alla prova l’acume dell’investigatore belga, tra sospetti e segreti incrociati. Genere: giallo.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Emilia Pérez (2024, 130 minuti), regia di Jacques Audiard, con Selena Gomez, Zoë Saldana, Edgar Ramirez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz. La storia: Rita, avvocata in uno studio che difende criminali, accetta l’incarico di aiutare un boss del cartello a sparire e rifarsi una vita, una scelta che cambierà il destino di tutti. Genere: musicale. Alle 23:30 cult in musica con The Blues Brothers (1980, 127 minuti), regia di John Landis, con John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway: i fratelli Blues rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti. Genere: commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 schiera Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131 minuti), regia di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris: Ethan e la sua squadra affrontano il Sindacato, organizzazione criminale pronta a destabilizzare il mondo. Genere: azione. Alle 23:15 arriva Twisters (2024, 122 minuti), regia di Lee Isaac Chung, con Katy M. O’Brian, Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Kiernan Shipka, Maura Tierney: squadre rivali inseguono tempeste micidiali sull’Oklahoma centrale per sopravvivere. Genere: thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 omaggia Clint Eastwood con Fuga da Alcatraz (1979, 112 minuti), regia di Don Siegel, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom. Genere: drammatico. Alle 23:15 si prosegue con Lettere da Iwo Jima (2006, 141 minuti), regia di Clint Eastwood, con Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Ryo Kase, Hiroshi Watanabe, Shido Nakamura, Takumi Bando, Tsuyoshi Ihara. Genere: guerra.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Ti ripresento i tuoi (2018, 107 minuti), regia di Dany Boon, con Dany Boon, François Berléand, Line Renaud, Pierre Richard, Valérie Bonneton. Genere: commedia. Alle 22:50 segue Omicidio a Los Angeles (2021, 110 minuti), regia di Tim Kirkby, con Charlie Hunnam, Lucy Fry, Mel Gibson. Genere: commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone il capolavoro The Truman Show (1998, 103 minuti), regia di Peter Weir, con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha McElhone. Truman vive in una città perfetta, ma tutto è un gigantesco set e gli altri sono attori: quando i sospetti crescono, decide di cercare la verità. Genere: commedia. Alle 22:50 Hey Joe (2024, 117 minuti), regia di Claudio Giovannesi, con James Franco, Will O’Donnell, Amy Blackman, Aniello Arena, Francesco Di Napoli: un veterano americano torna a Napoli negli anni ’70 per ricucire il rapporto con il figlio cresciuto nella malavita. Genere: drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 fa divertire con Cattivissimo me 3 (2017, 96 minuti), regia di Kyle Balda e Pierre Coffin. Genere: animazione. Alle 22:35 spazio all’avventura di Jumanji (1995, 100 minuti), regia di Joe Johnston, con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt: un gioco da tavolo magico trascina i protagonisti in un mondo fantastico finché la partita non termina. Genere: fantasy.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Hit Man – Killer per caso (2024, 113 minuti), regia di Richard Linklater, con Adria Arjona, Glen Powell, Retta, Austin Amelio, Molly Bernard. Di cosa parla: il killer più ricercato di New Orleans è in realtà un collaboratore della polizia; infrange il protocollo per aiutare una donna in fuga e s’innamora, rischiando di diventare il criminale che finge di essere. Genere: azione. Alle 23:00 Past lives (2023, 106 minuti), regia di Celine Song, con John Magaro, Greta Lee, Isaac Powell, Jojo T. Gibbs, Teo Yoo: Nora e Hae Sung, amici d’infanzia divisi dalla vita, si ritrovano anni dopo tra ricordi e scelte. Genere: drammatico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in programma The Hateful Eight (2015, 165 minuti), regia di Quentin Tarantino, con Bruce Dern, Channing Tatum, Demián Bichir, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Michael Madsen, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Walton Goggins, Zoe Bell. Genere: western.

Avventura senza tempo con Jurassic Park: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:05 propone Fortress: sniper’s eye (2022, 90 minuti), regia di Josh Sternfeld, con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe, Natalie Burn, Ser’Darius Blain: Balzary torna a reclamare i suoi soldi e rapisce Kate, ma Paul e Robert sono decisi a fermarlo con ingegno e tenacia. Genere: azione. Alle 23:15 l’intramontabile Jurassic Park (1992, 125 minuti), regia di Steven Spielberg, con Ariana Richards, Jeff Goldblum, Joseph Mazzello, Laura Dern, Richard Attenborough, Sam Neill. Genere: avventura.

Iris alle 21:17 offre il western di culto Lo straniero senza nome (1973, 102 minuti), regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Jack Ging, Marianna Hill, Mitch Ryan, Verna Bloom. Genere: western.

Rai 4 alle 21:20 presenta Lionheart – Scommessa vincente (1990, 105 minuti), regia di Sheldon Lettich, con Jean-Claude Van Damme, Deborah Rennard, Harrison Page, Lisa Pelikan, Brian Thompson, Ashley Johnson, Voyo Goric: un disertore della Legione Straniera approda a Los Angeles per aiutare il fratello, ma si ritrova in un giro di incontri clandestini e vecchi nemici. Genere: azione. Alle 23:05 segue Wolf Warrior (2015, 90 minuti), regia di Jacky Wu, con Jacky Wu, Scott Adkins, Kevin Lee, Kyle Shapiro, Christopher Collins: un tiratore scelto delle forze speciali sfida mercenari stranieri assoldati da un potente narcotrafficante. Genere: azione.

Rai Movie alle 21:10 è tempo di epopea storica con El Cid (1961, 184 minuti), regia di Anthony Mann, con Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Genevieve Page. La storia: un giovane condottiero accusato di tradimento si riscatta conquistando una città e diventa leggenda, incutendo timore anche dopo la morte. Genere: drammatico.

Cine34 alle 21:00 propone la commedia Poveri ma ricchissimi (2017, 96 minuti), regia di Fausto Brizzi, con Anna Mazzamauro, Christian De Sica, Enrico Brignano, Lodovica Comello, Lucia Ocone. Genere: commedia. Alle 23:08 si ride con Com’è bello far l’amore (2012, 97 minuti), regia di Fausto Brizzi, con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Alessandro Sperduti, Virginia Raffaele, Eleonora Bolla, Michele Foresta, Michela Andreozzi, Gledis Cinque, Alexandre Vella, Franco Trentalance, Margherita Buy, Enzo Salvi, Lillo Petrolo: una coppia quarantenne in crisi chiede aiuto a un amico pornodivo per ritrovare la passione. Genere: commedia.

Mediaset Italia2 alle 21:15 va in onda Cappuccetto Rosso sangue (2011, 99 minuti), regia di Catherine Hardwicke, con Amanda Seyfried, Billy Burke, Gary Oldman, Julie Christie, Lukas Haas, Max Irons, Michael Hogan, Michael Shanks, Shiloh Fernandez, Virginia Madsen. Genere: thriller. Alle 23:09 spazio all’horror Blair Witch (2016, 89 minuti), regia di A. Wingard, con J.A. McCune, C. Hernandez: un gruppo di studenti si avventura nelle foreste di Black Hill sulle tracce della leggenda della strega di Blair e scopre una presenza minacciosa. Genere: horror.

Cielo alle 21:20 trasmette Bianca come la neve (2019, 112 minuti), regia di Anne Fontaine, con Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien Bonnard, Jonathan Cohen. La storia: Claire, segnata da una matrigna gelosa, viene salvata da un misterioso uomo nel bosco e finisce per incantare sette uomini mentre trova la propria emancipazione, tra i sospetti della matrigna. Genere: commedia.

