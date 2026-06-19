I film in TV stasera: l'avventura con Indiana Jones e Il gladiatore, il romanticismo di Sissi Dall’avventura di Indiana Jones su Italia 1 ai grandi classici su Rai 3, fino all’epica de Il gladiatore su Sky Cinema Action e ai cult come Bullitt e Now You See Me 2

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I film in onda in TV stasera, venerdì 19 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 32 film in palinsesto per tutti i gusti: dall’azione e avventura di Indiana Jones e il tempio maledetto su Italia 1, al grande classico Sissi, la giovane imperatrice su Rai 3, fino all’epica di Il gladiatore su Sky Cinema Action.

Avventura e grandi classici con Indiana Jones e Sissi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:15. Sissi, la giovane imperatrice (1956, 107’). Genere: Sentimentale. Regia: Ernst Marischka. Cast: Gustav Knuth, Karlheinz Bohm, Magda Schneider, Romy Schneider.

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Italia 1 — 21:28. Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112’). Genere: Avventura. Regia: Steven Spielberg. Cast: Dan Aykroyd, Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan.

L’ironia di Immaturi e l’epica de Il gladiatore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Immaturi (2011, 108’). Genere: Commedia. Di cosa parla: un errore burocratico annulla l’esame di diploma di vent’anni prima e un gruppo di amici, ormai adulti, è costretto a rifare la maturità, ritrovandosi e confrontandosi con scelte e rimpianti. Regia: Paolo Genovese. Cast: Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giovanna Ralli, Giulia Michelini, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis.

23:10. Chief of Station – Verità a tutti i costi (2023, 90’). Genere: Thriller. La storia: un ex agente CIA, scosso dalla misteriosa morte della moglie, scopre segreti pericolosi e si allea con un ex nemico per smascherare una cospirazione. Regia: Jesse V. Johnson. Cast: Olga Kurylenko, Aaron Eckhart, Alex Pettyfer, Laëtitia Eïdo, Daniel Bernhardt.

Sky Cinema Action — 21:00. Hunting season – Caccia estrema (2025, 100’). Genere: Avventura. Di cosa parla: un padre e la figlia accolgono una misteriosa giovane braccata da un boss del narcotraffico, ritrovandosi nel mirino della criminalità. Regia: RJ Collins. Cast: Mel Gibson, Shelley Hennig, Scarlet Rose Stallone.

22:45. Il gladiatore (2000, 155’). Genere: Avventura. Regia: Ridley Scott. Cast: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Nel 180 d.C., un generale romano di nome Massimo viene designato successore dell’ormai anziano imperatore Marco Aurelio. Tuttavia il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide Marco Aurelio e ordina l’eliminazione di Massimo. Massimo sopravvive e diventa un gladiatore, pronto a vendicare la sua famiglia e a combattere per la libertà.

Sky Cinema Collection — 21:15. Fuga per la vittoria (1981, 113’). Genere: Drammatico. Trama: durante la Seconda Guerra Mondiale, prigionieri alleati affrontano la nazionale tedesca in una partita usata come propaganda, sognando la fuga nonostante lo 0-3 all’intervallo. Regia: John Huston. Cast: Michael Caine, Max Von Sydow, Sylvester Stallone, Pelé.

23:15. Bullitt (1968, 113’). Genere: Poliziesco. Regia: Peter Yates. Cast: Steve McQueen, Robert Vaughn, Robert Duvall, Jacqueline Bisset.

Sky Cinema Comedy — 21:00. Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016, 129’). Genere: Azione. Regia: Jon M. Chu. Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Morgan Freeman, Michael Caine, Jay Chou, Ben Lamb, Martin Delaney, Sanaa Lathan.

23:15. Odio l’estate (2020, 110’). Genere: Commedia. Regia: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Carlotta Natoli, Lucia Mascino.

Sky Cinema Drama — 21:00. Eden (2025, 129’). Genere: Thriller. Di cosa parla: un gruppo di persone in cerca di un nuovo inizio approda nelle selvagge Isole Galapagos per ricominciare da capo. Regia: Ron Howard. Cast: Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl.

23:15. In viaggio con Adele (2018, 80’). Genere: Drammatico. Trama: un attore cinico scopre di essere padre di una ragazza "speciale" e intraprende con lei un viaggio dalla Puglia verso nord dopo la morte della madre. Regia: A. Capitani. Cast: A. Haber, S. Serraiocco.

Sky Cinema Family — 21:00. Kung Fu Panda 2 (2011, 91’). Genere: Animazione. Regia: Jennifer Yuh.

22:35. Kung Fu Panda 3 (2016, 94’). Genere: Animazione. La storia: Po, ritrovato il padre, affronta il temibile Kai e si trasforma in maestro per addestrare un intero villaggio. Regia: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni.

Sky Cinema Romance — 21:00. Lei (2013, 120’). Genere: Commedia. Regia: Amy Adams, Chris Pratt, Joaquin Phoenix, Matt Letsche, Olivia Wilde, Rooney Mara, Scarlett Johansson. Cast: Spike Jonze.

23:10. Jerry Maguire (1996, 135’). Genere: Commedia. Di cosa parla: un agente sportivo licenziato per la sua sincerità riparte da zero con l’aiuto di una giovane madre e di un talento del football. Regia: Cameron Crowe. Cast: Tom Cruise, Cuba Gooding jr., Kelly Preston, Jerry O’Connell, Jonathan Lipnicki, Renée Zellweger.

Sky Cinema Suspense — 21:00. Red Lights (2012, 119’). Genere: Thriller. Regia: Rodrigo Cortés. Cast: Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Joely Richardson, Toby Jones, Leonardo Sbaraglia, Burn Gorman, Craig Roberts, Karen David.

23:00. Le notti di Salem (2024, 114’). Genere: Horror. Di cosa parla: lo scrittore Ben Mears torna nella sua città natale e scopre che è controllata dai vampiri, unendosi a una banda per combatterli. Regia: Gary Dauberman. Cast: Spencer Treat Clark, Lewis Pullman, Alfre Woodard, William Sadler, Pilou Asbæk.

L’epopea criminale di Nemico pubblico e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:17. Nemico pubblico (2009, 143’). Genere: Biografico. Regia: Michael Mann. Cast: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Stephen Dorff, Leelee Sobieski, Emilie de Ravin, Billy Crudup.

Cine34 — 21:00. I pompieri (1985, 97’). Genere: Commedia. Regia: Neri Parenti. Cast: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Ricky Tognazzi.

22:57. Don Camillo e i giovani d’oggi (1972, 111’). Genere: Commedia. La storia: tra il parroco tradizionalista e un giovane pretino scoppia la tensione negli anni della contestazione, mentre l’arrivo della nipote Caterina porta ulteriore scompiglio. Regia: Mario Camerini. Cast: Gastone Moschin, Lionel Stander, Carole André, Paolo Giusti.

Rai Movie — 21:10. Intreccio di destini (2020, 100’). Genere: Drammatico. La storia: le vite di due coppie lontane nel tempo e nello spazio si legano in modo misterioso fino a un incontro miracoloso. Regia: Lance Hool. Cast: Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett, Adan Canto, Tahmoh Penikett.

22:55. Promises (2021, 113’). Genere: Drammatico. Regia: Amanda Sthers. Cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Leon Bruel.

Rai 4 — 21:20. The rhythm section (2020, 109’). Genere: Azione. Di cosa parla: Stephanie Patrick, scoperta la verità sulla morte della famiglia, intraprende un percorso di vendetta e redenzione con l’aiuto di un ex agente segreto. Regia: Reed Morano. Cast: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Richard Brake, Raza Jaffrey.

23:10. L’ultimo respiro – Trappola negli abissi (2023, 96’). Genere: Thriller. Un gruppo di amici esplora un relitto nei Caraibi e rimane intrappolato sott’acqua, con ossigeno in esaurimento e squali bianchi tutt’intorno. Regia: Joachim Heden. Cast: Julian Sands, Alexander Arnold, Jack Parr, Kim Spearman.

20 — 21:10. Bus 657 – Heist (2015, 93’). Genere: Azione. Regia: Scott Mann. Cast: Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Gina Carano.

23:06. The Town (2010, 123’). Genere: Thriller. La storia: Doug, capo di una banda di rapinatori a Boston, si lega alla direttrice presa in ostaggio durante una rapina. La relazione sarà messa alla prova da bugie e segreti. Regia: Ben Affleck. Cast: Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebecca Hall, Jon Hamm, Blake Lively, Chris Cooper, Slaine, Brian Scannell, Gary Galone, Jeff Martineau.

Mediaset Italia2 — 21:01. La cosa (2011, 102’). Genere: Horror. Regia: Matthijs van Heijningen jr. Cast: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Trond Espen Seim, Stig Henrik Hoff, Kim Bubbs, Eric Christian Olsen, Jonathan Walker, Carsten Bjornlund.

23:06. La notte del giudizio per sempre (2021, 103’). Genere: Horror. Di cosa parla: una coppia in fuga da un cartello trova rifugio in un ranch, ma un gruppo di ribelli decide di prolungare lo "Sfogo" oltre i limiti, scatenando la violenza. Regia: Everardo Gout. Cast: Will Patton, Josh Lucas, Ana de la Reguera, Cassidy Freeman, Leven Rambin.

Rai Premium — 21:20. La perla di Ruby (2021, 90’). Genere: Drammatico. La storia: spedita in collegio con la gemella Giselle, Ruby affronta crudeltà e complotti senza perdere la speranza, finché una tragedia la costringe a cavarsela da sola in un mondo di inganni. Regia: David Bercovici-Artieda. Cast: Raechelle Banno, Chad Willett, Ty Wood, Lauralee Bell, Milo Shandel, Glynis Davies.

22:55. Amore sul Danubio – L’arte d’amare (2025, 84’). Genere: Sentimentale. Di cosa parla: Ava, curatrice d’arte di Chicago lasciata all’altare, parte da sola per una crociera che doveva essere la luna di miele e conosce Joe, in realtà un principe in incognito indeciso sul proprio futuro. Regia: Norma Bailey. Cast: Jessica Sipos, Dan Jeannotte, Kathryn Drysdale, Steven Pacey.

Cielo — 21:20. Captain Fantastic (2016, 118’). Genere: Drammatico. Regia: Matt Ross. Cast: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Kathryn Hahn, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Samantha Isler, Charlie Shotwell, Steve Zahn, Trin Miller, Shree Crooks, Abigail Spencer.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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