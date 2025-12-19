Steven Spielberg, stasera in tv il suo vero capolavoro: un film davvero terrificante Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 19 dicembre 2025: dall’azione di Skyfall su TV8 e La furia dei Titani su Italia 1 al cult Lo squalo su Iris

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 25 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dall’avventura di Mulan su Rai 2 all’azione di Skyfall su TV8, fino al cult Lo squalo su Iris.

L’epica di La furia dei Titani e l’azione di Skyfall: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 Alle 21:20 arriva Mulan (2020, 115’, regia di Niki Caro). Di cosa parla: l’Imperatore ordina a un uomo per famiglia di unirsi all’Armata Imperiale contro gli invasori. Hua Mulan, per salvare il padre malato, decide di prendere il suo posto. Con Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Jason Scott Lee, Gong Li. Genere: Avventura. A seguire, alle 23:20, The Princess (2022, 90’, regia di Le-Van Kiet): una principessa rifiuta un matrimonio imposto e, rinchiusa in una torre, combatte per proteggere il regno dal crudele pretendente al trono. Con Joey King, Veronica Ngo, Ivo Arakov, Martin Taskov, Vasil Toshev, Bozhidar Hristov. Genere: Fantasy.

Italia 1 In seconda serata, alle 23:03, c’è La furia dei Titani (2012, 125’, regia di Jonathan Liebesman). Cast: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Lily James, Edgar Ramirez, Danny Huston, Bill Nighy, Reg Wayment. Genere: Azione.

TV8 Alle 21:30 spazio a Skyfall (2012, 143’, regia di Sam Mendes). Con Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Bérénice Marlohe, Albert Finney, Rory Kinnear, Helen McCrory. Genere: Azione.

I sapori e i sentimenti de Il gusto delle cose e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Collection Alle 21:15 arriva la commedia romantica natalizia L’amore non va in vacanza (2006, 138’, regia di Nancy Meyers). Cast: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Edward Burns, Rufus Sewell. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action Dalle 21:00 Soldado (2018, 122’, regia di Stefano Sollima). Con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine Keener, Matthew Modine. Genere: Thriller. Alle 23:05 La coda del diavolo (2024, 99’, regia di Domenico De Feudis): la storia di Sante Moras, ex agente ora guardia giurata in Sardegna, accusato ingiustamente dell’omicidio di un criminale già detenuto per atroci delitti. Con Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna, Francesco Acquaroli, Geno Diana, Luca Pusceddu. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy Alle 21:00 c’è Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90’, regia di Riccardo Milani), con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Vinicio Marchioni, Carla Signoris, Paola Minaccioni, Alessandro Roja, Remo Girone, Teco Celio, Tomas Arana. Genere: Commedia. Alle 22:50 Insospettabili sospetti (2017, 95’, regia di Zach Braff): tre amici anziani, truffati dalla banca, decidono di organizzare una rapina, ma capiscono presto di avere bisogno di un esperto. Con Morgan Freeman, Michael Caine, Ann-Margret, Joey King. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance Alle 21:00 Il gusto delle cose (2023, 145’, regia di Tràn Anh Hùng). La storia: per vent’anni la cuoca Eugénie e il gastronomo Dodin trasformano il loro legame in creazioni culinarie capaci di stupire anche i più grandi chef. Con Juliette Binoche, Benoît Magimel, Pierre Gagnaire. Genere: Sentimentale. Alle 23:20 Proposta indecente (1993, 110’, regia di Adrian Lyne), con Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense Dalle 21:00 Il caso Thomas Crawford (2007, 113’, regia di Gregory Hoblit): un facoltoso marito viene trovato accanto al cadavere della moglie e confessa subito, ma per il procuratore il caso è molto più intricato. Con Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz. Genere: Thriller. Alle 23:00 La finestra sul cortile (1954, 112’, regia di Alfred Hitchcock): un fotoreporter immobilizzato osserva i vicini e sospetta l’omicidio della moglie da parte di un uomo. Con James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr. Genere: Thriller.

Brividi e cult con Lo squalo e tante chicche: le proposte delle reti specializzate

Iris Alle 21:16 Lo squalo (1975, 125’, regia di Steven Spielberg). In una cittadina costiera un grande squalo terrorizza i bagnanti. Lo sceriffo vuole chiudere le spiagge, ma il sindaco teme il danno economico. Con un pescatore esperto e un oceanologo parte la caccia al predatore. Con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary. Genere: Thriller.

Cine34 Alle 21:00 Il commissario Lo Gatto (1986, 94’, regia di Dino Risi): trasferito a Favignana dopo un clamoroso interrogatorio in Vaticano, un commissario indaga sulla scomparsa di una turista imbarcata su una nave della Marina. Con Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Maurizio Micheli. Genere: Commedia. Alle 23:09 Le comiche (1990, 89’, regia di Neri Parenti) con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Enzo Cannavale. Genere: Comico.

Rai Movie Alle 21:10 Il re delle isole (1970, 132’, regia di Tom Gries). Un ex capitano di nave schiavista eredita terre a Honolulu, scopre il petrolio e diventa ricco, favorendo il passaggio delle Hawaii agli USA. La ricchezza però porta corruzione e pestilenze. Con Charlton Heston, Geraldine Chaplin, John Phillip Law, Mako. Genere: Avventura. Alle 23:30 Buon compleanno Mr. Grape (1993, 118’, regia di Lasse Hallstrom). In un’America di provincia, Gilbert si occupa di una famiglia fragile finché l’arrivo di una giovane donna cambia gli equilibri. Con Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen. Genere: Commedia.

Rai 4 Alle 21:20 UFO Sweden (2022, 115’, regia di Victor Danell). Svezia, 1996: Denise, in affido, è convinta che il padre scomparso sia stato rapito dagli UFO. Chiede aiuto a un gruppo di ufologi locali per scoprire la verità. Con Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius, Eva Melander, Sara Shirpey, Oscar Töringe. Genere: Fantascienza. Alle 23:20 Io, robot (2004, 115’, regia di Alex Proyas) con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood. Genere: Fantascienza.

20 Alle 21:10 Breaking in (2018, 88’, regia di James McTeigue). Una madre deve salvare i due figli presi in ostaggio in una casa "impenetrabile", affrontando trappole e ostacoli per liberarli. Con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus, Levi Meaden. Genere: Thriller. Alle 23:11 Live! – Corsa contro il tempo (2019, 99’, regia di Steven C. Miller), con Aaron Eckhart, Ben McKenzie, Courtney Eaton, Dina Meyer, Giancarlo Esposito. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 Alle 21:15 A quiet place 2 (2021, 96’, regia di John Krasinski). Dopo i tragici eventi precedenti, una famiglia affronta i pericoli del mondo esterno nel silenzio per non attirare creature letali. Scoprirà che le minacce non sono solo quelle che reagiscono ai suoni. Con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou. Genere: Drammatico. Alle 23:08 Nightmare (2010, 95’, regia di Samuel Bayer), con Jackie Earle Haley, Rooney Mara, Kyle Gallner, Kellan Lutz, Katie Cassidy, Clancy Brown, Thomas Dekker. Genere: Horror.

Cielo Alle 21:20 Il vento del perdono (2005, 107’, regia di Lasse Hallstrom). Un allevatore del Wyoming accoglie una donna e la figlia in fuga da un marito violento. La liberazione di un orso ferito diventa un tema centrale nel racconto. Con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis. Genere: Drammatico.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

