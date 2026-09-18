I film in onda in TV stasera, venerdì 18 settembre: Clint Eastwood da Oscar con 'Million Dollar Baby" Una serata ricchissima con oltre 30 film: dalla commedia Fidanzata in affitto su Rai 3 all’avventura Le tigri di Mompracem su Sky Cinema 1, fino al western cult Lo straniero senza nome su Iris

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Prime Video

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oltre 30 titoli tra cui scegliere, con generi per tutti i gusti: dalla commedia Fidanzata in affitto su Rai 3, all’avventura di Le tigri di Mompracem su Sky Cinema 1, fino al classico western Lo straniero senza nome su Iris.

Risate irriverenti con Fidanzata in affitto: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:20. Fidanzata in affitto (2023, 98’). Regia: Gene Stupnitsky. Cast: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick. Genere: Commedia. Maddie, trentenne in difficoltà economiche, accetta l’insolito incarico di due genitori: aiutare il goffo figlio diciottenne Percy a "sbloccarsi" prima dell’università. L’impresa, tra equivoci e sentimenti inattesi, si rivela più complessa del previsto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avventura e tensione con Le tigri di Mompracem: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Le tigri di Mompracem (2025, 109’). Regia: Alberto Rodríguez. Cast: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez, César Vicente. Genere: Drammatico. Due fratelli sommozzatori, stremati dai debiti e dalla malattia del padre, tentano un audace furto di cocaina da una nave in porto: un’ultima immersione ad altissimo rischio.

Sky Cinema 1 — 23:10. Dirty angels – Missione sotto copertura (2024, 104’). Regia: Martin Campbell. Cast: Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose, Reza Brojerdi. Genere: Azione. Un commando tutto al femminile, sotto copertura come ONG, prova a liberare un gruppo di adolescenti ostaggio in Afghanistan. Tradimenti e perdite trasformano l’operazione in una missione letale.

Sky Cinema Action — 21:00. Bad boys for life (2020, 123’). Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Núñez, Vanessa Hudgens. Genere: Azione. I due detective di Miami si ritrovano in un’indagine che riapre vecchi conti e vendette.

Sky Cinema Action — 23:10. Greenland 2: Migration (2026, 99’). Regia: Ric Roman Waugh. Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Tommie Earl Jenkins. Genere: Thriller. Cinque anni dopo la cometa Clarke, i Garrity riemergono da un bunker in un mondo devastato da catastrofi e in cerca di una nuova sopravvivenza.

Sky Cinema Collection — 21:15. Batman Begins (2005, 140’). Regia: Christopher Nolan. Cast: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe, Katie Holmes. Genere: Fantasy. Le origini del Cavaliere Oscuro: Bruce Wayne decide di combattere il crimine di Gotham con un’icona di paura.

Sky Cinema Comedy — 21:00. Odio l’estate (2020, 110’). Regia: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Carlotta Natoli, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Lucia Mascino. Genere: Commedia. Vacanze forzate e convivenze improbabili per tre famiglie molto diverse tra loro.

Sky Cinema Comedy — 22:55. Come può uno scoglio (2023, 90’). Regia: Gennaro Nunziante. Cast: Pio D’Antini, Amedeo Greco, Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Claudio Bigagli. Genere: Commedia. Dopo l’arrivo di Amedeo, ex detenuto assunto come autista, nella vita agiata di Pio affiorano segreti e nuove consapevolezze.

Sky Cinema Drama — 21:00. Million dollar baby (2004, 137’). Regia: Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Genere: Drammatico. Un’aspirante pugile e un allenatore dal passato irrisolto costruiscono un legame potentissimo, messo alla prova da un tragico destino.

Sky Cinema Drama — 23:15. Gli indifferenti (2020, 104’). Regia: Leonardo Guerra Seràgnoli. Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, Beatrice Grannò, Giovanna Mezzogiorno. Genere: Drammatico. Una famiglia dell’alta borghesia romana affronta il crollo economico e morale, tra cinismo e apatia.

Sky Cinema Family — 21:00. Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, 134’). Regia: David Yates. Cast: Alison Sudol, Dan Fogler, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston. Genere: Fantasy. Il magizoologo Newt Scamander al centro della nuova ascesa di Grindelwald e del giovane Silente.

Sky Cinema Family — 23:15. La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116’). Regia: Paola Randi. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano (Herbert Ballerina), Corrado Guzzanti. Genere: Commedia. Nel Settecento, la giovane Paola affronta un barone malvagio con l’aiuto di una strega buona, scoprendo il proprio destino.

Sky Cinema Romance — 21:00. Prima o poi mi sposo (2000, 102’). Regia: Adam Shankman. Cast: Bridgette Wilson, Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Genere: Commedia. Un’organizzatrice di matrimoni trova l’amore proprio quando meno se l’aspetta.

Sky Cinema Romance — 22:50. Nessuno mi può giudicare (2011, 95’). Regia: Massimiliano Bruno. Cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno, Hassan Shapi, Valerio Aprea, Lillo, Lucia Ocone, Awa Ly, Raul Bolanos. Genere: Commedia. Dopo la morte del marito, Alice diventa escort per mantenere il figlio, tra difficoltà e nuove scelte di vita.

Sky Cinema Suspense — 21:00. God is a bullet (2022, 156’). Regia: Nick Cassavetes. Cast: Maika Monroe, Ethan Suplee, Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau, January Jones. Genere: Thriller. Un detective si infiltra in una setta per salvare la figlia rapita e vendicare la moglie uccisa.

Sky Cinema Suspense — 23:05. La valle dei sorrisi (2025, 122’). Regia: Paolo Strippoli. Cast: Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Giulio Feltri. Genere: Horror. Un insegnante scopre il lato oscuro di un tranquillo paese di montagna, tra segreti e minacce.

Clint Eastwood apre la serata con Lo straniero senza nome: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 — 21:06. Non aprite quella porta (2003, 98’). Regia: Marcus Nispel. Cast: Eric Balfour, Erica Leerhsen, Jessica Biel, Jonathan Tucker, Mike Vogel. Genere: Horror. Remake del classico slasher che ha ridefinito la paura nel Texas più rurale.

Mediaset Italia2 — 23:16. Crawl – Intrappolati (2019, 87’). Regia: Alexandre Aja. Cast: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf. Genere: Horror. Durante un uragano, una figlia tenta di salvare il padre restando intrappolata nel seminterrato allagato, con una minaccia letale che si aggira nell’acqua.

Cielo — 21:20. Operation Fortune (2022, 100’). Regia: Guy Ritchie. Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Genere: Thriller. Un agente segreto arruola una star di Hollywood per fermare la vendita di un’arma tecnologica.

Cielo — 23:30. Code of Honor (2015, 106’). Regia: Michael Winnick. Cast: Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson, Louis Mandylor, James Russo, Erin O’Brien, Griff Furst, Wren Barnes, Erik Aude, Marilee Crockett. Genere: Azione. Un colonnello veterano sceglie la giustizia fai-da-te, mentre il suo ex pupillo poliziotto prova a fermarlo.

20 — 21:08. Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, 110’). Regia: Daniel Espinosa. Cast: Brendan Gleeson, Denzel Washington, Joel Kinnaman, Liam Cunningham, Robert Patrick, Ryan Reynolds, Sam Shepard, Stephen Bishop, Tanit Phoenix, Vera Farmiga. Genere: Azione. Un giovane agente della CIA deve proteggere un pericoloso latitante in una corsa contro il tempo.

20 — 23:24. Il regno del pianeta delle scimmie (2024, 145’). Regia: Wes Ball. Cast: Neil Sandilands, Dichen Lachman, Freya Allan, Kevin Durand, William H. Macy. Genere: Fantascienza. Anni dopo il regno di Cesare, una giovane scimmia intraprende un viaggio che cambierà il destino di scimmie ed esseri umani.

Rai 4 — 21:20. The weapon – Il mandante (2023, 85’). Regia: Tony Schiena. Cast: Cuba Gooding jr., Bruce Dern, Tony Schiena, AnnaLynne McCord, Sean Patrick Flanery. Genere: Thriller. L’ex agente delle forze speciali Dallas muove guerra alle gang per salvare la donna amata, sfidando la mafia di Las Vegas.

Rai 4 — 22:45. The Predator (2018, 107’). Regia: Shane Black. Cast: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Trevante Rhodes. Genere: Fantascienza. Un gruppo di ex marine e una scienziata affrontano Predators geneticamente potenziati richiamati sulla Terra.

Rai Premium — 21:20. Weiss e Morales – Insieme mai (2024, 85’). Regia: Oriol Ferrer. Cast: Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin, Margarita Broich, Junjo Puigcorbé. Genere: Poliziesco. Tra indagini alle Canarie, estorsioni e un omicidio, la verità resta ambigua e piena di sfumature.

Iris — 21:15. Lo straniero senza nome (1973, 102’). Regia: Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Jack Ging, Marianna Hill, Mitch Ryan, Verna Bloom. Genere: Western. Un misterioso pistolero arriva in una cittadina del West e scatena una spietata resa dei conti.

Iris — 23:25. Richard Jewell (2019, 129’). Regia: Clint Eastwood. Cast: Jon Hamm, Kathy Bates, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Sam Rockwell. Genere: Drammatico. La storia dell’addetto alla sicurezza che scoprì una bomba ad Atlanta ’96 e finì sotto un pesante linciaggio mediatico.

Cine34 — 21:00. Viaggi di nozze (1995, 103’). Regia: Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Veronica Pivetti. Genere: Commedia. Tre episodi cult tra nevrosi, amori e gag memorabili nel segno di Verdone.

Cine34 — 23:14. Ma che colpa abbiamo noi (2002, 115’). Regia: Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Margherita Buy, Anita Caprioli, Stefano Pesce. Genere: Commedia. Otto pazienti proseguono da soli la terapia di gruppo dopo la morte improvvisa della psicoanalista, tra litigi e solidarietà.

Rai Movie — 21:10. Inferno (2016, 121’). Regia: Ron Howard. Cast: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen. Genere: Thriller. Robert Langdon, senza memoria, ricostruisce un complotto legato a Dante per sventare una minaccia globale.

Rai Movie — 23:10. Tramite amicizia (2023, 90’). Regia: Alessandro Siani. Cast: Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gagliucci. Genere: Commedia. Lorenzo affitta "amici" per lavoro, ma un cliente speciale cambia le sue priorità e la sua vita.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Pugni, dollari e spinaci Rete 4 03:13

Potrebbe interessarti anche