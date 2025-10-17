I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz) Le pellicole in onda stasera, venerdì 17 ottobre 2025: tra USA e Inghilterra L'amore non va in vacanza, tanti horror e un doppio Adriano Celentano memorabile

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Venerdì 17 ottobre 2025 vi aspettano 28 film tra prime e seconde serate, con scelte per tutti i gusti. Tra i titoli da segnare: Wolf Man su Sky Cinema 1 alle 21:15, Star Trek Beyond su 20 alle 21:23 e Colombiana su Italia 1 alle 21:27.

Azione e vendetta con Colombiana: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone Quelli che mi vogliono morto (2021, 100′). Di cosa parla: il dodicenne Connor (Little) è testimone di un omicidio ed entra nel programma protezione testimoni. Nascosto tra le foreste del Montana, si ritrova braccato dai killer. Regia di Taylor Sheridan. Cast: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry. Genere: Thriller.

Italia 1 (21:27) punta sull’azione con Colombiana (2011, 105′). La storia: dopo un’infanzia segnata dalla violenza, una giovane donna diventa un’abile assassina e cerca vendetta contro il cartello responsabile della morte dei suoi genitori. Regia di Olivier Megaton. Cast: Zoe Saldana, Michael Vartan, Lennie James, Cliff Curtis, Jordi Molla, Callum Blue. Genere: Azione.

Brividi e novità con Wolf Man: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) accende l’horror con Wolf Man (2025, 103′). Trama: Blake e la sua famiglia subiscono un misterioso attacco notturno da una creatura invisibile. Rifugiatisi in una vecchia fattoria, l’incubo continua: Blake inizia a trasformarsi. Regia di Leigh Whannell. Cast: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast. Genere: Horror.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Conclave (2024, 118′). Il cardinale Lawrence è chiamato a partecipare alla scelta del nuovo papa e scopre segreti capaci di scuotere le fondamenta della Chiesa. Regia di Edward Berger. Cast: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati. Genere: Thriller. A seguire (23:20) il cult Pulp Fiction (1994, 154′) di Quentin Tarantino: storie intrecciate tra gangster, rapinatori e un pugile, in un mosaico non lineare di violenza, humour nero e redenzione. Cast: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel, Maria De Medeiros.

Sky Cinema Action: alle 21:00 spazio al classico d’avventura Jurassic Park (1992, 125′), regia di Steven Spielberg. Cast: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Ariana Richards. Genere: Avventura. Alle 23:10 I tre moschettieri (2011, 110′): un giovane si unisce ai moschettieri caduti in disgrazia per sventare un complotto che mira al trono di Francia. Regia di Paul W.S. Anderson. Cast: Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Ray Stevenson, Juno Temple, Luke Evans, James Corden, Gabriella Wilde. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Ghostbusters (2016, 116′), regia di Paul Feig. Cast: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Hemsworth, Andy Garcia. Genere: Commedia. Alle 23:15 Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984, 107′): tre esperti di paranormale aprono un’agenzia a New York e affrontano una minaccia sovrannaturale di proporzioni epiche. Regia di Ivan Reitman. Cast: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Il Principe di Roma (2022, 92′). Di cosa parla: nel 1829 a Roma, Bartolomeo, avido e in cerca di nobiltà, intraprende un viaggio magico tra passato, presente e futuro che lo porterà a nuove consapevolezze. Regia di Edoardo Falcone. Cast: Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci. Genere: Commedia. Alle 22:40 Questione di Karma (2017, 90′), ancora di Edoardo Falcone: un incontro con un esoterista cambia la vita di un imprenditore convinto di aver ritrovato la reincarnazione del padre. Cast: Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonesi, Stefania Sandrelli. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama (21:00) propone Salvate il soldato Ryan (1998, 167′). Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di soldati deve salvare l’unico superstite di quattro fratelli. Regia di Steven Spielberg. Cast: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper. Genere: Guerra.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007, 138′). Durante l’estate, Harry scopre l’Ordine della Fenice guidato da Silente e affronta nuove minacce nel mondo della magia. Regia di David Yates. Cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Gary Oldman. Genere: Fantasy. Alle 23:25 Nonno, questa volta è guerra (2020, 93′), regia di Tim Hill. Cast: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour, Oakes Fegley. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Book of Love (2022, 106′), regia di Analeine Cal y Mayor. Cast: Sam Claflin, Veronica Echegui, Antonia Clarke. Genere: Sentimentale. Alle 22:50 L’amore non va in vacanza (2006, 138′), regia di Nancy Meyers. Cast: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Edward Burns, Eli Wallach, Rufus Sewell. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 La legge della notte (2016, 128′), regia di Ben Affleck. Cast: Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe Saldana, Chris Sullivan. Genere: Drammatico. Alle 23:15 Synchronic (2019, 96′). Due paramedici di New Orleans si imbattono in eventi inquietanti legati a una nuova droga; quando la figlia di uno di loro scompare, si svela una verità che mette in discussione realtà e tempo. Regia di Justin Benson e Aaron Moorhead. Cast: Anthony Mackie, Jamie Dornan, Ally Ioannides, Bill Oberst Jr., Betsy Holt. Genere: Horror.

Avventura e cult con Star Trek Beyond: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:17) porta in prima serata Coraggio… fatti ammazzare (1983, 117′). Regia di Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Sondra Locke, Bradford Dillman. Genere: Poliziesco.

Cine34: alle 21:00 la commedia corale Grand Hotel Excelsior (1982). Regia di Castellano & Pipolo. Cast: Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi, Gerry Bruno. A seguire (23:28) Asso (1981, 95′), con Adriano Celentano ed Edwige Fenech. Regia di Castellano & Pipolo. Genere: Commedia.

Rai Movie: alle 21:10 il classico Un uomo tranquillo (1952, 129′). Un ex pugile americano torna in Irlanda, si scontra con un prepotente locale e si innamora della sorella del suo rivale. Regia di John Ford. Cast: John Wayne, Maureen O’Hara, Victor McLaglen, Barry Fitzgerald. Genere: Commedia. Alle 23:30 Il discorso del re (2010, 110′): Giorgio VI, affetto da balbuzie, si affida al logopedista Lionel Logue per superare le difficoltà e guidare il Paese. Regia di Tom Hooper. Cast: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon, Timothy Spall, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Anthony Andrews, Eve Best. Genere: Storico.

Rai 4: alle 21:20 CIA – Un uomo nel mirino (2024, 105′). Evan Shaw, sicario al soldo della CIA da vent’anni, scopre dalla figlia Kacey (analista MI6) che il suo superiore è morto da anni e la divisione per cui lavora non esiste più. Regia di Roel Reiné. Cast: Aaron Eckhart, Tim Roth, Abigail Breslin. Genere: Thriller. Alle 23:10 Overdose (2022, 119′): la responsabile antidroga di Tolosa indaga su un traffico tra Spagna e Francia e deve collaborare con il capo della polizia criminale di Parigi. Regia di Olivier Marchal. Cast: Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann. Genere: Thriller.

20 (21:23) offre l’avventura sci-fi Star Trek Beyond (2016, 122′). Dopo la distruzione dell’Enterprise, l’equipaggio è disperso su un pianeta ostile e deve unire le forze per sventare un piano malvagio. Regia di Justin Lin. Cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoë Saldana, John Cho, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Anton Yelchin, Deep Roy. Genere: Fantascienza.

Mediaset Italia2: alle 21:15 Abandoned (2022, 102′). In una casa di campagna isolata, i segreti di un oscuro passato emergono e la vulnerabilità di Sara si trasforma in una psicosi che minaccia lei e il suo bambino. Regia di Spencer Squire. Cast: Emma Roberts, John Gallagher Jr., Michael Shannon, Kate Arrington, Marie May. Genere: Horror. Alle 23:02 White noise: the light (2007, 99′). Dopo un tentato suicidio, Abe Dale acquisisce la capacità di percepire la morte imminente delle persone e di udire voci attraverso l’elettricità statica. Scoprirà un terribile prezzo da pagare per ogni vita salvata. Regia di Patrick Lussier. Cast: Nathan Fillion, Katee Sackhoff, Craig Fairbrass, Adrian Holmes, Kendall Cross, Teryl Rothery, William MacDonald, Joshua Ballard. Genere: Drammatico.

