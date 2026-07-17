I film in TV stasera (17 luglio): c'è il classico di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi Dai brividi di Five nights at Freddy’s 2 su Sky Cinema 1 all’azione di Transformers 3 su 20, passando per i classici come Gioventù bruciata su Rai Movie e i cult di Ferzan Ozpetek su La7

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

I film in TV stasera, venerdì 17 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. La programmazione conta oltre venti titoli tra novità, grandi classici e action adrenalinici: dall’enigma temporale di Transformers 3 su 20, al capolavoro generazionale Gioventù bruciata su Rai Movie, fino ai brividi di Five nights at Freddy’s 2 su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Sentimenti e ironia con La famiglia Leroy: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – La famiglia Leroy (21:15, 2024). Regia di Florent Bernard, con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé. Tra nodi affettivi e buffe incomprensioni, Christophe prova a salvare un matrimonio ormai al capolinea organizzando un weekend-ritorno ai luoghi della memoria familiare. La storia attraversa con garbo il confine tra commedia sentimentale e crisi di mezza età, lasciando spazio a momenti di tenerezza e verità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7 – Le fate ignoranti (21:15, 2001). Regia di Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Gabriel Garko, Erika Blanc. Di cosa parla: dopo la morte del marito, Antonia scopre una relazione segreta e si avvicina alla sua cerchia di amici, scoprendo un mondo nuovo di legami e identità. A seguire, La finestra di fronte (23:15, 2003), con Giovanna Mezzogiorno, Raoul Bova, Massimo Girotti, Filippo Nigro. Un incontro inatteso e il mistero di un anziano dal passato tormentato mettono in discussione scelte, desideri e la ricerca di sé.

TV8 – I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi (21:40, 2024). Regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti e il cast storico. Tra ironia corrosiva e giallo balneare, un nuovo caso mette sottosopra Pineta. Replica alle 23:30.

Brividi con Five nights at Freddy’s 2: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Five nights at Freddy’s 2 (21:15, 2025). Regia di Emma Tammi, con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard, Mckenna Grace. Un anno dopo l’incubo, Abby riaccende il legame con gli animatronici di Freddy Fazbear’s mentre riaffiorano segreti sulle origini del locale e un orrore sotterraneo. A seguire, Mamma o papà? (23:05, 2017), commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: una separazione "competitiva" scatena trovate esilaranti per evitare l’affidamento dei figli.

Sky Cinema Action – The equalizer 2 – Senza perdono (21:00, 2018). Regia di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pullman. Robert McCall affronta un complotto letale per vendicare l’amica Susan: giustizia privata, sparatorie chirurgiche e resa dei conti. A seguire, Jason Bourne (23:05, 2016) di Paul Greengrass: Matt Damon torna tra fughe, sorveglianza globale e segreti della CIA.

Sky Cinema Collection – Tenet (21:15, 2020). Regia di Christopher Nolan, con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki. Spionaggio e fisica invertita: il Protagonista combatte una minaccia apocalittica manipolando il tempo in un rompicapo visionario.

Sky Cinema Comedy – Benvenuti al Nord (21:00, 2012). Regia di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro. Scontro di abitudini e stereotipi tra Sud e Milano metropolitana, tra equivoci e risate. A seguire, Ghostbusters – Acchiappafantasmi (22:55, 1984) di Ivan Reitman: tre scienziati disoccupati salvano New York dall’invasione ectoplasmica. Cast: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis.

Sky Cinema Drama – Eravamo bambini (21:00, 2024). Regia di Marco Martani, con Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Massimo Popolizio. Un ritorno in Calabria riapre ferite, colpe e il fantasma della vendetta. A seguire, A good person (22:50, 2023) di Zach Braff, con Florence Pugh e Morgan Freeman: dopo un incidente e la dipendenza, un legame inatteso diventa occasione di riscatto.

Sky Cinema Family – Shrek e vissero felici e contenti (21:00, 2010). Regia di Mike Mitchell. L’orco più amato sfida un destino alternativo per salvare Fiona e il regno di Molto Molto Lontano. A seguire, Chi ha incastrato Babbo Natale? (22:40, 2021) di Alessandro Siani con Christian De Sica e Diletta Leotta: una megacorporation minaccia la magia delle Feste.

Sky Cinema Romance – Il bacio che aspettavo (21:00, 2006). Regia di Jon Kasdan, con Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan. Incontri, esitazioni e sliding doors sentimentali. A seguire, Always – Per sempre (22:45, 1989) di Steven Spielberg: amore che sfida il tempo, con Holly Hunter, Richard Dreyfuss e un’apparizione di Audrey Hepburn.

Sky Cinema Suspense – Trap (21:00, 2024). Regia di M. Night Shyamalan, con Josh Hartnett. Un concerto pop si trasforma in una trappola, tra depistaggi e paranoia. A seguire, Five nights at Freddy’s 2 (22:50, 2025): tornano gli animatronici più inquietanti, tra nuove rivelazioni e incubi a luci stroboscopiche.

Spettacolo e azione con Transformers 3: le proposte delle reti specializzate

20 – Transformers 3 (21:09, 2011). Regia di Michael Bay, con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, Frances McDormand, John Malkovich. Chicago assediata, complotti lunari e la guerra tra Autobot e Decepticon al massimo della scala spettacolare. Durata 156 minuti di azione ipercinetica.

Iris – First Man – Il primo uomo (21:17, 2018). Regia di Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler. Dalla selezione NASA all’Apollo 11: il ritratto intimo di Neil Armstrong tra lutti, rischio e la conquista della Luna. Un biopic rigoroso e immersivo.

Cine34 – L’allenatore nel pallone (21:00, 1984). Regia di Sergio Martino, con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato. Ingaggi e retroscena tragicomici: un tecnico preso per far retrocedere la squadra trova invece l’asso brasiliano giusto e ribalta i pronostici. A seguire, Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (23:25, 1985). Ancora Sergio Martino con Andrea Roncato e Gigi Sammarchi per una notte tutta pallone e gag.

Rai Movie – Gioventù bruciata (21:10, 1955). Regia di Nicholas Ray, con James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo. Ribellione giovanile, famiglie allo sbando e una generazione senza bussola: un’icona del cinema americano. A seguire, Million dollar baby (23:05, 2004) di Clint Eastwood, con Hilary Swank e Morgan Freeman: un’ascensione nella boxe che diventa dramma umano potentissimo.

Rai 4 – Lady Bloodfight (21:20, 2015). Regia di Chris Nahon, con Amy Johnston. Torneo clandestino al femminile in Asia: addestramento, rivalità e match senza esclusione di colpi. A seguire, The deep dark (23:00, 2023) di Mathieu Turi: minatori intrappolati scoprono una cripta antica e risvegliano una creatura assetata di sangue.

Mediaset Italia2 – The gallows: l’esecuzione (21:00, 2015). Regia di Chris Lofing e Travis Cluff. Horror found footage tra corridoi scolastici e vendette d’oltretomba. A seguire, The Final Destination (23:05, 2009) di David R. Ellis: la Morte torna a chiudere i conti con un gruppo di superstiti.

Rai Premium – Il commissario Dupin – Clima bizzarro (21:20, 2022). Regia di Janis Rebecca Rattenni, con Pasquale Aleardi. Sull’isola di Belle-Île, l’omicidio di un ricco proprietario porta Dupin a scavare tra ex mogli, amanti e segreti locali. A seguire, Il velo nuziale – L’eredità (23:00, 2022) di Terry Ingram, con Lacey Chabert e Victor Webster: tra una rara bozza di "The New Colossus" e un ristorante da rilanciare, nasce un sentimento inatteso.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche