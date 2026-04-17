La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta Stasera, venerdì 17 aprile 2026, Jennifer Lawrence è la Fidanzata in affitto di un giovane studente molto imbranato. Tutti i film in programmazione in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 27 i titoli tra cui scegliere, con alternative per ogni gusto: dall’adrenalina supereroistica di Spider-Man: Homecoming su Italia 1 alle 21:27 alla commedia Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence al cult d’azione The Rock su 20 alle 21:10, fino al potente western Hostiles – Ostili su Cielo alle 21:20.

L’energia di Spider-Man: Homecoming: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:27 propone Spider-Man: Homecoming (2016, 133 minuti) di Jon Watts, con Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau. Di cosa parla: dopo l’avventura con gli Avengers, Peter torna alla vita di tutti i giorni sotto lo sguardo del mentore Tony Stark, ma l’arrivo dell’Avvoltoio mette in pericolo ciò che ha di più caro. Genere: Fantasy.

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Adrenalina con Chase: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Chase (2022, 95 minuti) di Brian Goodman, con Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway. La futura ex-moglie di Will scompare in una stazione di servizio. Lui si immerge nel lato oscuro della città, in fuga dalle autorità, in una corsa contro il tempo per ritrovarla. A seguire, alle 22:55, Fidanzata in affitto (2023, 98 minuti) di Gene Stupnitsky, con Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick. Maddie accetta l’incarico di "svezzare" l’impacciato Percy prima dell’università, ma la missione diventa più complicata del previsto. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Jack Reacher – La prova decisiva (2012, 130 minuti) di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog e altri. Un ex poliziotto indaga su un massacro attribuito a un cecchino che proclama la propria innocenza, facendo emergere una verità scomoda. In seconda serata, alle 23:15, Jason Bourne (2016, 123 minuti) di Paul Greengrass, con Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel e altri: il leggendario ex agente torna in azione quando un nuovo programma di manipolazione minaccia di esporre la sua identità.

Sky Cinema Collection alle 21:15 accelera con Fast e Furious – Solo parti originali (2009, 99 minuti) di Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Gal Gadot e altri. Dopo la parentesi orientale, Brian e Dom si riuniscono per infiltrarsi tra i criminali e fermare un trafficante di droga. Alle 23:05 si prosegue con Fast and Furious (2001, 107 minuti) di Rob Cohen, con Paul Walker, Vin Diesel, Rick Yune, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e altri: sfide ad alta velocità tra corse clandestine e indagini sotto copertura.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Ricchi di fantasia (2018, 102 minuti) di Francesco Miccichè, con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi. Due amanti fuggono convinti di aver vinto alla lotteria, ma la verità metterà alla prova piani e famiglia. Alle 22:45 arriva Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90 minuti) di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Giampaolo Morelli e un ricco cast corale. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma L’ombra del giorno (2022, 125 minuti) di Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello e altri. Durante gli anni Trenta, un amore nasce sotto le leggi razziali del regime, fino alla prova durissima dell’entrata in guerra nel 1940. Alle 23:10 La promessa – Il prezzo del potere (2021, 98 minuti) di Thomas Kruithof, con Isabelle Huppert, Reda Kateb e altri: una sindaca divisa tra ambizione e impegno per i cittadini. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 22:55 propone Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, 119 minuti) di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas. Quattro adolescenti finiscono nei corpi dei loro avatar in un videogioco misterioso, tra sfide nella giungla e scoperte su sé stessi. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta The good house (2021, 104 minuti) di Maya Forbes e Wallace Wolodarsky, con Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin e altri. Una brillante agente immobiliare del New England vede incrinarsi la vita perfetta quando riaffiora una vecchia fiamma. Alle 22:50 L’amore, in teoria (2025, 102 minuti) di Luca Lucini, con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis e altri: un giovane filosofo scopre l’amore oltre gli "enigmi" quando incontra Flor. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 salpa con Demeter – Il risveglio di Dracula (2023, 119 minuti) di André Øvredal, con David Dastmalchian, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, Javier Botet, Corey Hawkins. La nave Demeter trasporta cinquanta casse misteriose da Varna all’Inghilterra e il viaggio si trasforma in incubo. Alle 23:05 Caccia al killer: Monster (2021, 85 minuti) di Daniel Farrands, con Peyton List, Tobin Bell, Lydia Hearst: la parabola di Aileen Wuornos, in fuga dal passato fino a diventare una delle serial killer più note d’America. Genere: Thriller.

Azione cult con The Rock e molto altro: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 sceglie Red Zone – 22 miglia di fuoco (2018, 94 minuti) di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Iko Uwais, Ronda Rousey. Un agente d’élite collabora con un poliziotto indonesiano contro una rete di corruzione, in un’operazione ad alta tensione lunga 22 miglia. Alle 22:55 segue Il fornaio (2023, 104 minuti) di Jonathan Sobol, con Ron Perlman, Elias Koteas, Harvey Keitel. Un panettiere dal passato torbido difende la nipotina quando il figlio viene sequestrato. Genere: Azione.

20 alle 21:10 punta sul cult The Rock (1996, 129 minuti) di Michael Bay, con Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris e un cast stellare. Genere: Azione.

Iris alle 21:13 propone L’uomo nel mirino (1977, 114 minuti) di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, Bill McKinney, William Prince. Genere: Poliziesco.

Cine34 alle 21:00 apre con Le comiche 2 (1991, 91 minuti) di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e altri. Alle 23:05 spazio a Il burbero (1986, 104 minuti) di Castellano & Pipolo, con Adriano Celentano, Debra Feuer, Angela Finocchiaro, Jean Sorel. Generi: Comico/Commedia.

Rai Movie alle 21:10 presenta Mona Lisa Smile (2003, 117 minuti) di Mike Newell, con Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal e altri. Alle 23:10 segue Divorzio a Las Vegas (2020, 90 minuti) di Umberto Carteni, con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gian Marco Tognazzi. La storia: Lorenzo ed Elena, sposati per errore in gioventù a Las Vegas, si ritrovano vent’anni dopo per il divorzio. Il viaggio riaccende sentimenti sopiti. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2 alle 21:01 mette paura con I segni del male (2007, 96 minuti) di Stephen Hopkins, con Hilary Swank, David Morrissey, AnnaSophia Robb, Stephen Rea. Alle 23:06 continua l’horror con Smiley (2012, 90 minuti) di Michael J. Gallagher, con Caitlin Gerard, Shane Dawson, Toby Turner, Andrew James Allen, Keith David, Melanie Papalia, Michael Traynor, Roger Bart. Genere: Horror.

Cielo alle 21:20 propone Hostiles – Ostili (2017, 127 minuti) di Scott Cooper, con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach, Ben Foster. Nel 1892 un capitano dell’esercito scorta un capo Cheyenne e la sua famiglia verso il Montana, fronteggiando vecchi e nuovi nemici insieme a una vedova sopravvissuta a un massacro. Genere: Avventura.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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