I film in onda in TV stasera, venerdì 16 gennaio 2026: Enzo Ferrari e il suo momento più difficile Venerdì 16 gennaio 2026 va in onda "Ferrari", la storia della drammatica Mille Miglia del 1957. Tutte le pellicole disponibili in TV questa sera

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 30 film per tutti i gusti: dall’atteso biopic Ferrari su Rai 2 alla magia di Harry Potter e i doni della morte: Parte II su Italia 1, fino al fantasy per tutta la famiglia Il mistero della casa del tempo su Sky Cinema Uno.

Harry Potter e i doni della morte: Parte II:le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Ferrari (2023, 130′). Regia di Michael Mann. Con Shailene Woodley, Adam Driver, Penélope Cruz, Sarah Gadon, Patrick Dempsey. La storia porta nel cuore e nella vita privata dell’imprenditore che ha fondato la leggendaria casa automobilistica di Maranello, concentrandosi sul lato umano, sulle scelte difficili e sulle ombre personali oltre il mito pubblico. Al centro della storia la drammatica edizione del 1957 della Mille Miglia. Genere: Biografico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:27 schiera Harry Potter e i doni della morte: Parte II (2011, 130′). Regia di David Yates. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Alan Rickman, Tom Felton, Bill Nighy, Bonnie Wright. Di cosa parla: dopo il colpo alla Gringott, Harry, Ron e Hermione tornano a Hogwarts per distruggere gli ultimi Horcrux. È l’epico scontro finale con Voldemort, che coinvolge l’intera scuola e l’Ordine della Fenice. Genere: Fantasy.

Il mistero della casa del tempo:le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno alle 21:15 presenta Il mistero della casa del tempo (2018, 106′). Regia di Eli Roth. Con Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp. La storia: un orfano scopre una dimora stregata dove un misterioso orologio può scatenare eventi apocalittici. Tra incantesimi e segreti, un’avventura fantasy dal ritmo divertito. A seguire alle 23:05 Il grande giorno (2022, 103′). Regia di Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Elena Lietti, Lucia Mascino. Una fastosa cerimonia di nozze sul Lago di Como si trasforma in un’escalation di equivoci che mette a dura prova amicizie e famiglie. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Last Knights (2015, 115′). Regia di Kazuaki Kiriya. Con Clive Owen, Morgan Freeman, Shohreh Aghdashloo, Aksel Hennie. Un’epica avventura di onore e vendetta tra spade e intrighi di corte. Alle 23:00 The foreigner (2017, 114′). Regia di Martin Campbell. Con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung. Un padre in cerca di giustizia sfida poteri occulti e politica dopo un attentato. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 manda in onda Giochi di potere (1992, 113′). Regia di Phillip Noyce. Con Harrison Ford, Anne Archer, Sean Bean, James Fox, James Earl Jones. In vacanza a Londra, Jack Ryan sventa un attentato dell’IRA e finisce nel mirino dei terroristi. Alle 23:15 Jack Ryan: l’iniziazione (2014, 105′). Regia di Kenneth Branagh. Con Chris Pine, Keira Knightley, Kenneth Branagh, Kevin Costner. Un analista finanziario scopre un complotto che minaccia l’economia globale. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Happy family (2010, 90′). Regia di Gabriele Salvatores. Con Fabio De Luigi, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Carla Signoris. Due famiglie si ritrovano a cena per le nozze lampo dei figli. Tra ironia metanarrativa e affetti, una commedia brillante. Alle 22:40 U.S. Palmese (2025, 120′). Regia di Manetti Bros. Con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Texeira, Max Mazzotta. Un talentuoso ma controverso calciatore viene "adottato" da una cittadina calabrese per rilanciare la squadra locale. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma La migliore offerta (2013, 124′). Regia di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland, Sylvia Hoeks. Un battitore d’aste geniale e solitario viene ammaliato da una misteriosa ereditiera. Tra arte, inganno e ossessioni. Alle 23:15 Gli ultimi saranno ultimi (2015, 103′). Regia di Massimiliano Bruno. Con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio. Una donna comune perde il lavoro e combatte per la dignità in una provincia che non fa sconti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Z la formica (1998, 83′). Regia di Eric Darnell, Tim Johnson. In un formicaio rigidamente organizzato, il dubbioso Z scopre un piano per distruggerlo e trova il coraggio di ribellarsi. Alle 22:30 Bla bla baby (2021, 94′). Regia di Fausto Brizzi. Un uomo inizi a comprendere i "discorsi" di un gruppo di neonati in un asilo aziendale e pianifica una vendetta sul lavoro con alleati molto piccoli. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Marilyn ha gli occhi neri (2021, 110′). Regia di Simone Godano. Con Miriam Leone, Stefano Accorsi. In un Centro Diurno, due personalità agli antipodi provano a gestire un ristorante. Tra scontri, crescita e sentimenti inattesi. Alle 23:00 A Christmas Reunion (2015, 90′). Regia di Sean Olson. Con Denise Richards, Patrick Muldoon. Ex fidanzati si ritrovano a gestire una panetteria ereditata durante il Natale, tra vecchie ferite e seconde possibilità. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette paura con La casa del terrore (2019, 92′). Regia di Scott Beck, Bryan Woods. Nella notte di Halloween, una "haunted house" trasforma le fobie di un gruppo di amici in incubi reali. Alle 22:40 Nosferatu (2024, 133′). Regia di Robert Eggers. Con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson. Un’oscura forza si insinua nella vita di una giovane sposa mentre il marito viaggia verso la Transilvania. Genere: Horror.

Potere assoluto:le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 porta in prima serata Potere assoluto (1997, 121′). Regia di Clint Eastwood. Con Gene Hackman, Clint Eastwood, Laura Linney, Scott Glenn. Un ladro d’alta classe assiste a un omicidio che coinvolge il Presidente degli Stati Uniti e diventa il bersaglio di un gioco letale tra segreti e ragion di Stato. Genere: Thriller.

Cine34 alle 21:00 propone Casa mia, casa mia… (1988, 95′). Regia di Neri Parenti. Con Renato Pozzetto, Paola Onofri, Athina Cenci. Un impiegato milanese scambia sede e appartamento con un collega romano, ma si ritrova senza casa tra equivoci e situazioni esilaranti. Alle 23:02 tocca a Roba da ricchi (1987, 111′). Regia di Sergio Cobucci. Tre episodi tra Montecarlo e Costa Azzurra, con amori, truffe e gelosie in salsa brillante. Genere: Comico.

Rai Movie alle 21:10 rispolvera il classico bellico Il ponte di Remagen (1969, 133′). Regia di John Guillermin. Con George Segal, Ben Gazzara, Robert Vaughn. La corsa per il controllo di un ponte strategico sul Reno nel 1945. Alle 23:15 spazio al capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America (1984, 256′). Con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Jennifer Connelly. L’epopea di Noodles e Max, tra amicizia, ambizione e rimorsi che tornano dal passato.

Rai 4 alle 21:20 va d’azione con All the Devil’s Men – Squadra speciale (2018, 100′). Regia di Matthew Hope. Con Milo Gibson, Sylvia Hoeks, William Fichtner. Un ex Navy SEAL cacciatore di taglie in missione a Londra per la CIA affronta i propri demoni sulle tracce di un traditore. Alle 23:00 The outlaws (2017, 121′). Regia di Yoon-Seong Kang. Con Ma Dong-seok, Yoon Kye-sang. Un detective coriaceo sfida le gang che seminano il caos a Seoul. Genere: Azione.

20 alle 21:10 propone l’adrenalina di Bullet Train (2022, 126′). Regia di David Leitch. Con Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon. Su un treno superveloce si incrociano killer con missioni diverse ma con un legame inaspettato. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 alle 21:05 accende l’horror con La città verrà distrutta all’alba (2010, 101′). Regia di Breck Eisner. Con Radha Mitchell, Timothy Olyphant, Danielle Panabaker. Un agente patogeno trasforma gli abitanti di una cittadina in assassini. Alle 23:03 arriva 30 giorni di buio (2007, 113′). Regia di David Slade. Con Josh Hartnett, Melissa George, Danny Huston. In Alaska, durante il mese di oscurità, una comunità è assediata dai vampiri. Genere: Horror.

Cielo alle 21:20 presenta La ragazza con l’orecchino di perla (2003, 100′). Regia di Peter Webber. Con Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Cillian Murphy. La complessa relazione tra Vermeer e la giovane Griet, musa del celebre ritratto, tra desiderio, arte e convenzioni sociali. Alle 23:20 No Escape – Colpo di Stato (2015, 103′). Regia di John Erick Dowdle. Con Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell. Una famiglia americana cerca di fuggire da un violento colpo di Stato nel Sud-Est asiatico. Genere: Thriller.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

007 - Zona pericolo La7 Cinema 21:15

Potrebbe interessarti anche