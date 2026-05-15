I film in TV stasera: Spider-Man sfida Electro, Woody Allen tra commedia e giallo Una serata ricchissima: dal supereroe The Amazing Spider-Man 2 su Italia 1 alla raffinatezza di Un colpo di fortuna su Rai 3, passando per Il castello e i grandi titoli di Sky Cinema, fino ai cult e ai thriller su Iris, Rai Movie, Rai 4, 20 e altri canali specializzati

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Venerdì 15 maggio 2026 vi attendono ben 27 film tra grandi prime serate e seconde serate, con scelte per tutti i gusti: dall’azione supereroistica di The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro su Italia 1 al dramma carcerario Il castello su Sky Cinema 1, fino alla fantascienza pop di Pixels su Rai Movie.

Azione supereroistica con The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:20 punta su Un colpo di fortuna – Coup de chance (2023, 96’), regia di Woody Allen. La storia: Fanny e Jean sembrano la coppia perfetta, finché un incontro casuale con un ex compagno delle superiori accende un’inaspettata relazione extraconiugale e incrina gli equilibri. Con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider e Sara Martins.

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Italia 1 alle 21:29 propone The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014, 145’), regia di Marc Webb. Di cosa parla: Peter Parker lotta per bilanciare vita privata e responsabilità da supereroe mentre nuove minacce – tra cui Electro – e vecchi fantasmi del passato mettono a rischio New York e la sua storia d’amore. Con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Paul Giamatti, Felicity Jones e Colm Feore.

Dramma e grandi saghe con Il castello e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con Il castello (2001, 131’), regia di Rod Lurie, con Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo e Clifton Collins Jr. A seguire alle 23:30 Inferno (2016, 121’), regia di Ron Howard: un professore senza memoria si allea con una dottoressa per sventare una minaccia legata all’Inferno dantesco. Con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan e Sidse Babett Knudsen.

Sky Cinema Action alle 21:00 programma Absolution – Storia criminale (2024, 112’), regia di Hans Petter Moland. Un ex pugile al servizio di un boss scopre di avere poco tempo e tenta di rimediare agli errori del passato, ma i legami criminali lo inseguono. Con Liam Neeson, Ron Perlman, Daniel Diemer, Yolonda Ross e Wes Meserve. In seconda serata alle 22:55 Ready Player One (2018, 140’), regia di Steven Spielberg: nel mondo virtuale OASIS, una caccia al tesoro deciderà il futuro del gioco e del suo creatore. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance e Simon Pegg.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Contromano (2018, 103’), regia di Antonio Albanese: un uomo abitudinario rapisce un ambulante per riportarlo in Africa, nel maldestro tentativo di "risolvere" l’immigrazione. Con Antonio Albanese, Aude Legastelois e Alex Fondja. Alle 23:00 Come un gatto in tangenziale (2018, 98’), regia di Riccardo Milani: mondi opposti si scontrano quando i figli si fidanzano. Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola e Sonia Bergamasco.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021, 98’), regia di Philippe de Chauveron: una grande festa a sorpresa mette sotto lo stesso tetto suoceri e differenze culturali. Con Christian Clavier e Chantal Lauby. Alle 22:45 Scuola di polizia (1984, 95’), regia di Hugh Wilson: un gruppo di reclute strampalate tra addestramenti e missioni demenziali. Con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith e Michael Winslow.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta I Croods 2 – Una nuova era (2020, 95’), regia di Joel Crawford: la famiglia preistorica incontra i più evoluti Bettermans e la convivenza diventa un’avventura. Alle 22:40 arriva L’ultimo dominatore dell’aria (2010, 103’), regia di M. Night Shyamalan, con Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz e Jackson Rathbone.

Sky Cinema Romance alle 21:00 offre La casa sul lago del tempo (2006, 105’), regia di Alejandro Agresti: una dottoressa e un architetto si scrivono lettere piene d’emozione scoprendo di vivere in epoche diverse e cercando un modo per incontrarsi. Con Keanu Reeves, Sandra Bullock e Christopher Plummer.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone High ground (2025, 90’), regia di James Bamford: l’arresto di un enigmatico detenuto scatena la reazione di un potente cartello e lo sceriffo locale deve difendere la propria città di confine. Alle 22:40 The watchers – Loro ti guardano (2024, 102’), regia di Ishana Shyamalan: Mina resta bloccata in una foresta dell’Irlanda occidentale, osservata da misteriose creature insieme a tre sconosciuti. Con Dakota Fanning e Georgina Campbell.

Sky Cinema Drama alle 21:00 mette in programmazione Veloce come il vento (2016, 119’), regia di Matteo Rovere: Giulia, giovane pilota, deve tenere insieme carriera e famiglia con l’aiuto del fratello Loris, ex talento instabile. Con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Alle 23:00 Il padrino della mafia (2019, 135’), regia di Daniel Grou: un sarto entra nelle grazie di un boss, ma un atto mostruoso fa esplodere la guerra tra clan. Con Sergio Castellitto e Marc-André Grondin.

Adrenalina e thriller con Assassin Club e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:13 programma La vendetta di Luna (2017, 92’), regia di Khaled Kaissar: dopo il massacro della famiglia, Luna scopre la vera identità del padre e cerca giustizia alleandosi con l’ex agente Hamid. Con Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic e Rainer Bock. In seconda serata alle 23:13 Blue Jasmine (2013, 98’), regia di Woody Allen, con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins e Bobby Cannavale.

Cine34 alle 21:00 propone Il ritorno di Don Camillo (1953, 100’), regia di Julien Duvivier, con Fernandel e Gino Cervi. Alle 23:24 Din Don – Il ritorno (2019, 92’), regia di Paolo Geremei: l’ex manager Donato scopre di essere stato nominato vice parroco e si ritrova in una girandola di situazioni comiche. Con Enzo Salvi, Ivano Marescotti e Laura Torrisi.

Rai Movie alle 21:10 va in onda Pixels (2015, 106’), regia di Chris Columbus: iconici personaggi dei videogame anni ’80 diventano armi d’attacco aliene e solo una squadra di gamer può salvare la Terra. Con Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage e Michelle Monaghan. Alle 22:55 Un uomo felice (2022, 89’), regia di Tristan Séguéla: il sindaco Jean è in piena campagna elettorale quando la moglie Edith annuncia il percorso di transizione di genere. Con Fabrice Luchini, Catherine Frot e Philippe Katerine.

Rai 4 alle 21:20 sceglie The painter (2024, 100’), regia di Kimani Ray Smith: un ex agente segreto diventato pittore vede il proprio passato bussare alla porta, mettendo in pericolo la nuova vita. Con Charlie Weber, Jon Voight e Maria Avgeropoulos. Alle 23:05 Silent night – Il silenzio della vendetta (2023, 104’), regia di John Woo: la Vigilia di Natale un padre, ferito e rimasto senza voce, prepara per un anno la sua vendetta dopo la morte del figlioletto. Con Joel Kinnaman e Kid Cudi.

20 alle 21:10 offre Assassin Club (2023, 111’), regia di Camille Delamarre. Un killer professionista accetta un incarico globale per eliminare sette bersagli, ma scopre che le prede sono altri assassini al soldo dello stesso mandante. Con Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill, Noomi Rapace e Jimmy Jean-Louis.

Mediaset Italia2 alle 21:09 propone Nope (2021, 131’), regia di Jordan Peele: in una zona rurale USA, una famiglia di allevatori di cavalli e i vicini affrontano un’agghiacciante invasione aliena proveniente da un misterioso cerchio nero nel cielo. Con Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Barbie Ferreira.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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