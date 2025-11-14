Altro che Hasanovic e Kalinskaya con Sinner: cosa ha combinato Zendaya I migliori film della serata di venerdì 14 novembre 2025: con le ATP Finals arriva in TV Challengers di Guadagnino. Tutte le pellicole in programmazione oggi

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare. Ben 26 titoli tra cui scegliere: dal dramma sportivo Challengers su Rai 2 all’azione adrenalinica di Mission: Impossible 2 su 20, fino ai supereroi di Justice league su Sky Cinema 1.

Challengers guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, 21:20 — Challengers (2024, 131’). Regia di Luca Guadagnino. Cast: Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor, Jake Jensen, Bryan Doo. Di cosa parla: Tashi è costretta ad abbandonare il campo da gioco, ma resta nel tennis come allenatrice del marito, Art. Dopo una serie di successi, lo iscrive al Challenger Tour senza immaginare che la sorte metterà Art di fronte a Patrick, ex fidanzato di Tashi. Genere: Drammatico.

I supereroi di Justice league e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 — Justice league (2017, 120’). Regia di Zack Snyder. Cast: Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa. Genere: Fantasy.

Sky Cinema 2, 21:15 — Anora (2024, 139’). Regia di Sean Baker. Cast: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan. La storia: Anora, prostituta di Brooklyn, sposa d’impulso il figlio di un oligarca. Quando la notizia arriva in Russia, i genitori del giovane volano a New York per annullare tutto, trasformando la sua favola in una prova di forza tra sentimenti e potere. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action, 21:00 — True Lies (1994, 140’). Regia di James Cameron. Cast: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Art Malik. A seguire, 23:25 — Spider-Man: Far from home (2019, 142’). Regia di Jon Watts. Cast: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Jon Favreau. Generi: Thriller e Fantasy.

Sky Cinema Collection, 21:15 — Gangster Squad (2013, 113’). Regia di Ruben Fleischer. Cast: Emma Stone, Ryan Gosling, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, Mireille Enos, Michael Peña, Robert Patrick, Josh Pence, Ambyr Childers. Nel 1949 Mickey Cohen tiene in pugno Los Angeles. Due poliziotti mettono in piedi una squadra segreta per riportare la legalità. Genere: Poliziesco. A seguire, 23:15 — Il traditore (2019, 135’). Regia di Marco Bellocchio. Cast: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi. Tommaso Buscetta collabora con la giustizia e, grazie anche al rapporto con il giudice Falcone, contribuisce a piegare Cosa Nostra tra vendette, processi e fughe. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama, 21:00 — Habemus Papam (2011, 100’). Regia di Nanni Moretti. Cast: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Roberto Nobile, Massimo Dobrovic, Franco Graziosi, Leonardo Della Bianca. Un Papa appena eletto entra in crisi e si affida a uno psicoanalista per affrontare dubbi e paure. Genere: Commedia. A seguire, 22:50 — Ogni maledetta domenica (1999, 146’). Regia di Oliver Stone. Cast: Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods, Bill Bellamy, Jim Brown. Dietro le quinte di una squadra di football tra ambizioni, scontri generazionali e leadership. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family, 21:00 — Ritorno al futuro (1985, 118’). Regia di Robert Zemeckis. Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover. Un viaggio nel tempo cult tra paradossi e risate. Genere: Fantascienza. A seguire, 23:00 — La famiglia Addams (1991, 97’). Regia di Barry Sonnenfeld. Cast: Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci. Quando il fratello perduto ritorna con una misteriosa dottoressa, Mercoledì sospetta un impostore a caccia del tesoro di famiglia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance, 21:00 — Ti va di ballare? (2005, 108’). Regia di Liz Friedandler. Cast: Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob Brown, Yaya DaCosta, Laura Benanti. Un insegnante porta il ballo in una scuola difficile, accendendo speranza e talento. Genere: Commedia. A seguire, 23:00 — Chocolat (2000, 121’). Regia di Lasse Hallstrom. Cast: Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Lena Olin, Alfred Molina. Vianne apre una cioccolateria in un villaggio francese e sconvolge abitudini e coscienze con ricette che risvegliano passioni. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense, 21:00 — Shut in (2016, 91’). Regia di Farren Blackburn. Cast: Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, Charlie Heaton, Clémentine Poidatz, David Cubitt, Ellen David, Tim Post, Crystal Balint. Genere: Thriller. A seguire, 22:35 — Caddo Lake (2024, 99’). Regia di Logan George, Celine Held. Cast: Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk, Sam Hennings. Quando una bambina scompare, vecchie sparizioni tornano a galla cambiando per sempre la vita di una famiglia. Genere: Horror.

L’azione di Mission: Impossible 2 e i cult di ieri e di oggi: le proposte delle reti specializzate

Iris, 21:21 — Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976, 135’). Regia di Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke. Un ex soldato sudista, in fuga dopo il massacro della sua famiglia, trova una nuova strada guidando un gruppo di fuorilegge. Genere: Western.

Cine34, 21:00 — Il secondo tragico Fantozzi (1976, 110’). Regia di Luciano Salce. Cast: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Ugo Bologna. Genere: Comico. A seguire, 23:22 — Sogni mostruosamente proibiti (1982, 88’). Regia di Neri Parenti. Cast: Paolo Villaggio, Alessandro Haber, Alida Valli, Janet Agren, Paul Muller. Genere: Commedia.

Rai Movie, 21:10 — I ponti di Toko-Ri (1954, 104’). Regia di Mark Robson. Cast: William Holden, Mickey Rooney, Fredric March, Grace Kelly. Un tenente dell’aviazione parte per una missione in Corea per bombardare i ponti di Toko-Ri. Prima di volare in battaglia rivede la famiglia a Tokyo, poi viene abbattuto mentre l’amico tenta invano di salvarlo. Sequenze aeree notevoli e un cast in grande forma. Genere: Guerra. A seguire, 23:00 — Quelli della San Pablo (1966, 181’). Regia di Robert Wise. Cast: Steve McQueen, Candice Bergen, Richard Crenna, Richard Attenborough, Larry Gates. Durante gli anni ’20 la cannoniera San Pablo è ancorata sullo Yang-Tze, tra nazionalisti e comunisti cinesi: Holman entra in conflitto con l’equipaggio e, dopo accuse ingiuste e delusioni, sceglie il sacrificio eroico per difendere una missione. Genere: Guerra.

Rai 4, 21:20 — Silent night – Il silenzio della vendetta (2023, 104’). Regia di John Woo. Cast: Joel Kinnaman, Kid Cudi, Catalina Sandino Moreno, Vinny O’Brien, Yoko Hamamura. Vigilia di Natale: un padre perde il figlio per un proiettile vagante. Ferito e senza voce, passa un anno a preparare la vendetta. Genere: Azione. A seguire, 23:05 — Lady Bloodfight (2015, 90’). Regia di Chris Nahon. Cast: Amy Johnston, Jenny Wu, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Sharon Zhang. Una giovane americana, esperta di arti marziali, entra in un torneo clandestino femminile in Asia contro avversarie spietate. Genere: Azione.

20, 21:12 — Mission: Impossible 2 (2000, 123’). Regia di John Woo. Cast: Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins. Un agente speciale deve fermare la diffusione di un micidiale "virus informatico" con l’aiuto di un esperto e di una ladra dal passato intrigante. Genere: Azione.

Cielo, 21:20 — The Lobster (2015, 118’). Regia di Giorgos Lanthimos. Cast: Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Olivia Colman, Aggeliki Papoulia, Ariane Labed, John C. Reilly. In un futuro distopico i single hanno 45 giorni per trovare un partner in hotel, altrimenti saranno trasformati in animali. Un uomo fugge tra i Solitari nel bosco e scopre l’amore. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2, 21:15 — The witch (2016, 90’). Regia di Robert Eggers. Cast: Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson, Ellie Grainger. Nel XVII secolo, una famiglia ai margini di un deserto vede svanire un neonato e il raccolto fallire. Le tensioni crescono, ma il vero pericolo si annida nel bosco, tra presenze soprannaturali che minano fede e vita. Genere: Drammatico. A seguire, 23:09 — Devil (2010, 80’). Regia di John Erick Dowdle, Drew Dowdle. Cast: Chris Messina, Logan Marshall-Green, Geoffrey Arend, Bojana Novakovic, Jenny O’Hara. Un gruppo di estranei resta intrappolato in un ascensore mentre il detective Bowden indaga su misteriosi eventi paranormali nell’edificio. Genere: Horror.

