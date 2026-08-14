Claudio Amendola, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film cult (snobbato) che gli ha cambiato la carriera Da Non si ruba a casa dei ladri su Rete 4 a Vacanze in America su Sky Cinema Comedy: il programma completo dei film in onda stasera 14 agosto 2026.

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Ufficio stampa Mediaset

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oltre 30 titoli tra commedie, thriller, azione e grandi storie d’autore: dalla commedia italiana Non si ruba a casa dei ladri su Rete 4, all’azione di Una sola possibilità su Sky Cinema 1, fino al war movie Defiance – I giorni del coraggio su Iris.

Le risate e i colpi di scena di Non si ruba a casa dei ladri: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 – Non si ruba a casa dei ladri alle 21:33. Regia: C. Vanzina (2016). Cast: V. Salemme, M. Ghini. Commedia dal ritmo brillante in cui Antonio, truffato da un politico corrotto, organizza un colpo a Zurigo con una banda di improvvisati per riprendersi i soldi. Tra travestimenti e imprevisti, la vendetta si trasforma in una girandola di situazioni esilaranti sull’Italia delle furbizie.

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TV8 – The Tunnel – Trappola nel buio alle 22:45. Regia: Pål Øie (2019). Cast: Lisa Carlehed, Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud. Dramma norvegese ad alta tensione: dopo un incidente in galleria, soccorritori e civili lottano contro fumo, gelo e crolli per salvare i superstiti. Un survival realistico che punta su suspense e umanità.

L’azione di Una sola possibilità e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Una sola possibilità alle 21:15. Regia: James Nunn (2021). Cast: Scott Adkins, Ashley Greene, Ryan Phillippe. Azione serrata: un team di Navy SEAL, guidato dal tenente Jake Harris, deve impedire un attacco a Washington estraendo un detenuto da un’isola-prigione. Tra divergenze con il direttore Jack Yorke e una corsa contro il tempo, scontri e tattiche militari dominano la scena.

Sky Cinema 1 – Official secrets – Segreto di stato alle 22:55. Regia: Gavin Hood (2019). Cast: Keira Knightley, Matt Smith, Ralph Fiennes. Thriller politico tratto da una storia vera: un’analista dei servizi britannici svela un illecito piano di spionaggio USA-UK sull’Iraq 2003, affrontando pressioni governative e rischi giudiziari.

Sky Cinema Action – Moonfall alle 21:00. Regia: Roland Emmerich (2022). Cast: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland, Michael Peña. Fantascienza catastrofica: la Luna esce dalla sua orbita minacciando la Terra; una squadra improbabile tenta l’impossibile in un’odissea spaziale piena di scoperte.

Sky Cinema Action – John Wick 3: Parabellum alle 23:15. Regia: Chad Stahelski (2019). Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston. L’ex sicario più famoso del cinema è in fuga con una taglia sulla testa: combattimenti coreografati e world-building espanso per un capitolo adrenalinico.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta alle 21:15. Regia: Roan Johnson (2020). Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Commedia giallo: il ritorno di Massimo scombina Pineta tra indagini e pettegolezzi, con i "bimbi" del BarLume immancabili.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Mare forza quattro alle 23:00. Regia: Roan Johnson (2020). Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti. Una mareggiata devasta il bar e porta alla luce un cadavere: ironia toscana e mistero si intrecciano.

Sky Cinema Comedy – Una pallottola spuntata alle 21:00. Regia: Akiva Schaffer (2025). Cast: Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand, Paul Walter Hauser, Danny Huston. Nuova missione per Frank Drebin Jr.: tra gag demenziali e indagine su un congegno chiamato P.L.O.T., omaggi e follia slapstick.

Sky Cinema Comedy – Vacanze in America alle 22:30. Regia: Carlo Vanzina (1984). Cast: Christian De Sica, Jerry Calà, Edwige Fenech, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi. Commedia cult anni Ottanta: una classe italiana sbarca negli USA tra equivoci, mode e sogni a stelle e strisce. Il film non ebbe un gran successo commerciale, inferiore alle aspettative create da Sapore di mare e Vacanze di Natale, i precedenti due cult apparteneneti all’universo cinematografico e produttivo dei Vanzina. Il confronto al botteghino fu sfavorevole anche perché uscì nello stesso periodo di titoli molto forti; con gli anni, però, Vacanze in America ha acquisito uno status di cult movie, soprattutto grazie ai numerosi passaggi televisivi. Pur essendo una commedia corale, nel film occupa un ruolo da quasi protagonista Claudio Amendola: interpreta Alessio Liberatore, uno degli studenti della comitiva e, soprattutto, il narratore degli avvenimenti. La sua vicenda sentimentale con Antonella costituisce una delle linee narrative principali. Vacanze in America arriva in un momento fondamentale della carriera di Amendola: tra il 1983 e il 1984 aveva già lavorato con Vanzina in Vacanze di Natale e Amarsi un po’, prima di orientarsi progressivamente verso ruoli drammatici come Soldati – 365 all’Alba, Mery per sempre e Ultrà.

Sky Cinema Drama – Siccità alle 21:00. Regia: Paolo Virzì (2022). Cast: Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli. A Roma una prolungata mancanza d’acqua incrocia storie di vittime e opportunisti, giovani e anziani, in un affresco corale tra sarcasmo e amarezza.

Sky Cinema Drama – Mimì – Il principe delle tenebre alle 23:10. Regia: Brando De Sica (2023). Cast: Domenico Cuomo, Sara Ciocca, Mimmo Borrelli. Un adolescente orfano con piedi deformi incontra Carmilla, convinta di discendere da Dracula: un coming-of-age venato di dark.

Sky Cinema Family – Belle e Sebastien – Next generation alle 21:00. Regia: Pierre Coré (2022). Cast: Robinson Mensah-Rouanet, Caroline Anglade, Alice David, Michèle Laroque. In montagna, un bimbo stringe un legame speciale con una cagna maltrattata e la protegge in un’estate di avventure.

Sky Cinema Family – Lego Batman – Il film alle 22:40. Regia: Chris McKay (2017). Animazione brillante: il Cavaliere Oscuro versione mattoncino deve collaborare con nuovi alleati per salvare Gotham, imparando il valore del gioco di squadra.

Sky Cinema Romance – Duplicity alle 21:00. Regia: Tony Gilroy (2009). Cast: Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti, Tom Wilkinson. Due ex agenti CIA al soldo di multinazionali rivali si seducono e si ingannano in una sofisticata spy-romcom su doppio gioco e fiducia.

Sky Cinema Romance – Come fratelli alle 23:10. Regia: Antonio Padovan (2025). Cast: Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino. Dopo un tragico incidente che colpisce due amiche incinte, i rispettivi mariti si uniscono per crescere i figli, costruendo una nuova, insolita famiglia.

Sky Cinema Suspense – Rinascita (Resurrection) alle 21:00. Regia: Andrew Semans (2022). Cast: Rebecca Hall, Tim Roth (non indicato nei dati), Angela Wong Carbone. Una donna dal controllo assoluto vede riaprirsi antiche ferite quando riemerge una figura oscura del passato: tensione psicologica e paranoia.

Sky Cinema Suspense – The conjuring – Il caso Enfield alle 22:50. Regia: James Wan (2016). Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor. I Warren indagano su inquietanti fenomeni in una casa di Enfield: demoni, possessioni e un’entità potentissima mettono alla prova la famiglia e i demonologi.

Epica, cult e brividi con Defiance – I giorni del coraggio: le proposte delle reti specializzate

Iris – Defiance – I giorni del coraggio alle 21:17. Regia: Edward Zwick (2008). Cast: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, Mia Wasikowska. I fratelli Bielski, nella Polonia occupata, guidano una resistenza che salva centinaia di ebrei nei boschi: un dramma bellico potente, ispirato a una storia vera.

Cine34 – Ferragosto O.K. alle 21:00. Regia: Sergio Martino (1986). Cast: Fiorella Mastelli, Gianni Ciardo, Patrizia Pellegrino, Mauro Di Francesco. Commedia balneare corale: tra un playboy impenitente, sogni romantici e un giovane tennista in ritiro, la giornata di Ferragosto diventa un carosello di equivoci vacanzieri.

Rai Movie – Stanlio e Ollio – Pranzo di gala alle 20:50. Regia: James Parrott (1937). Cast: Stan Laurel, Oliver Hardy, Anita Garvin. Corto comico con la coppia più amata: un pranzo solenne deraglia in una catena di disastri irresistibili.

Rai Movie – L’uomo della Mancha alle 21:10. Regia: Arthur Hiller (1972). Cast: Peter O’Toole, Sophia Loren, James Coco. In una prigione spagnola, un uomo mette in scena la sua opera e diventa Don Chisciotte: tra Dulcinea e Sancho, un musical colto e appassionato.

Rai Movie – Amore, cucina e curry alle 23:25. Regia: Lasse Hallström (2014). Cast: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon. Una famiglia indiana apre un ristorante di fronte a un locale stellato: rivalità, contaminazioni e una deliziosa storia di crescita e riconciliazione ai fornelli.

Rai 4 – Wire room – Sorvegliato speciale alle 21:20. Regia: Matt Eskandari (2022). Cast: Kevin Dillon, Bruce Willis. Da una sala operativa a 50 miglia di distanza, un agente deve proteggere un bersaglio preso di mira da killer spietati: tensione in tempo (quasi) reale.

Rai 4 – La belva alle 22:55. Regia: Ludovico De Martino (2020). Cast: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu. Un veterano delle Forze Speciali scatena tutta la sua furia per salvare la figlia rapita: revenge-thriller ad alto impatto.

20 – Godzilla II – King of the monsters alle 22:52. Regia: Michael Dougherty (2019). Cast: Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang. Titani mitologici si risvegliano: Godzilla affronta Mothra, Rodan e il terribile Ghidorah in una battaglia che decide il destino della Terra.

Cielo – Le otto montagne alle 21:20. Regia: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch (2022). Cast: Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi, Elena Lietti. La storia di due amici e di un’amicizia messa alla prova tra solitudini, legami familiari e la ricerca di sé sulle vette che cambiano la vita.

Mediaset Italia2 – 10050 Cielo Drive alle 21:04. Regia: John R. Leonetti (2016). Cast: Adam Campbell, Elizabeth Henstridge, Katie Cassidy, Miles Fisher. Horror che rievoca inquietudini e ossessioni legate a una famigerata dimora di Los Angeles.

Mediaset Italia2 – 30 giorni di buio alle 22:25. Regia: David Slade (2007). Cast: Josh Hartnett, Melissa George, Danny Huston, Ben Foster. In Alaska, con il sole che scompare per un mese, vampiri assediano una cittadina: sopravvivenza, gelo e terrore allo stato puro.

Rai Premium – La regola delle 3 mogli alle 21:20. Regia: Caroline Labrèche (2019). Cast: Kelly Rutherford, Erin Karpluk, Kate Corbett. Dopo la morte del marito in un incidente, Alison scopre segreti e un piano diabolico: un thriller a incastri tra lutto e verità nascoste.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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