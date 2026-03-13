Il film che ha cambiato (in peggio) la vita di Blake Lively Stasera, venerdì 13 marzo 2026, It ends with us, la pellicola che ha scatenato la guerra legale tra l'ex Gossip Girl e Justin Baldoni. Tutta la programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le scelte di punta spiccano il discusso It ends with us con l’ex Gossip Girl, Aquaman su Italia 1, l’attesissimo Spider-Man: No Way Home su Sky Cinema Collection e il western da Oscar Gli spietati su Iris. La programmazione copre azione, fantasy, commedie e grandi classici, con titoli adatti a ogni pubblico.

Aquaman guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — Alle 21:26 arriva Aquaman (2018, 143’), fantasy diretto da James Wan, con Amber Heard, Jason Momoa, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe. Un tuffo nel mondo sottomarino tra azione e spettacolo visivo.

L’adrenalina di Black site – La tana del lupo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Black site – La tana del lupo (2022, 93’), regia di Sophia Banks, con Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney, Pallavi Sharda, Phoenix Raei. La storia: in una prigione top-secret, un detenuto ad altissimo rischio evade e scatena un piano letale che mette sotto pressione una squadra di agenti. A seguire, alle 22:55, Il 7 e l’8 (2007), di Giambattista Avellino con Ficarra e Picone, Arnoldo Foà, Tony Sperandeo, Remo Girone, Andrea Tidona. Due trentenni scoprono di essere stati scambiati alla nascita e provano a rimettere ordine nelle loro vite con esiti spassosi.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Spider-Man: No Way Home (2021, 150’), regia di Jon Watts, con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Killing Season (2013, 90’), di Mark Steven Johnson, con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin. Di cosa parla: un veterano americano e un ex militare serbo si affrontano in una caccia spietata tra i boschi, riaprendo ferite e segreti della guerra. Alle 22:35 La furia dei Titani (2012, 125’), regia di Jonathan Liebesman, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Bill Nighy, Danny Huston, Lily James. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Maschi contro femmine (2010, 113’), regia di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Claudio Bisio, Nicolas Vaporidis e altri. Tre storie intrecciate tra amori, crisi e tradimenti nella Milano contemporanea. Alle 22:55 Se Dio vuole (2015, 81’), di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, 133’), di Joseph Kosinski, con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale. Genere: Drammatico. Alle 23:15 Beautiful minds (2022, 92’), regia di Bernard Campan, con Bernard Campan, Alexandre Jollien, Laëtitia Eïdo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Shrek (2001, 90’), regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson. Un orco dal cuore grande vuole solo la sua palude, ma finirà a salvare una principessa con l’aiuto di Ciuchino, tra gag e un drago imprevedibile. Alle 22:35 Shrek 2 (2004, 105’), di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon. Dopo le nozze, Shrek e Fiona conoscono i reali di Molto Molto Lontano, tra colpi di scena, Gatto con gli Stivali e Fatina Madrina.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 It ends with us – Siamo noi a dire basta (2024, 124’), regia di Justin Baldoni, con Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate, Amy Morton. La storia: Lily, tra un amore presente complicato e un passato che riaffiora, cerca una via per ricominciare quando Atlas riappare nella sua vita. Il film ha scatenato una forte polemica tra l’autore e la Lively, finita violentemente in tribunale. Alle 23:15 Colazione da Tiffany (1961, 115’), di Blake Edwards, con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Thirteen Days (2000, 140’), regia di Roger Donaldson, con Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker. Ottobre 1962: la crisi dei missili di Cuba porta il mondo sull’orlo del conflitto nucleare e la Casa Bianca vive tredici giorni ad altissima tensione. Alle 23:30 Gremlins (1984, 105’), di Joe Dante, con Zach Galligan, Phoebe Cates. Basta infrangere tre semplici regole e una cittadina viene invasa da dispettose creature.

Il mito del West con Gli spietati: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:14 Gli spietati (1992, 131’), regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Un ex pistolero torna in azione per una taglia, ma la missione si trasforma in resa dei conti sanguinosa che riaccende i demoni del passato.

Cine34 — Alle 21:00 I pompieri (1985, 97’), di Neri Parenti, con Lino Banfi, Paolo Villaggio, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Ricky Tognazzi. Genere: Commedia. Alle 23:06 Infelici e contenti (1992, 100’), di Neri Parenti, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D’Aloja. Due uomini, uno su sedia a rotelle e uno non vedente, finiscono in rocambolesche disavventure fino al casinò di Sanremo.

Rai Movie — Alle 21:10 Togo – Una grande amicizia (2019, 113’), regia di Ericson Core, con Willem Dafoe, Julianne Nicholson. La corsa del siero del 1925: un cane da slitta ritenuto troppo fragile diventa l’eroe di un’impresa leggendaria. Alle 23:00 Laguna blu (1980, 105’), di Randal Kleiser, con Brooke Shields, Christopher Atkins. Genere: Avventura.

Rai 4 — Alle 21:20 Hitman – L’assassino (2007, 93’), regia di Xavier Gens, con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko. Un killer conosciuto come Agente 47 viene incastrato dopo una missione e si ribella ai suoi mandanti. Alle 22:55 Hitman: Agent 47 (2015, 96’), di Aleksander Bach, con Rupert Friend, Zachary Quinto, Ciarán Hinds. Genere: Azione.

20 — Alle 21:10 Survivor (2015, 90’), regia di James McTeigue, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott. Genere: Thriller. Alle 23:06 Tornare a vincere (2020, 115’), di Gavin O’Connor, con Ben Affleck, Janina Gavankar. Un ex talento del basket, in crisi, prova a rimettersi in gioco allenando la squadra del suo liceo.

Cielo — Alle 21:20 I fiumi di porpora (2000, 123’), regia di Mathieu Kassovitz, con Jean Reno, Vincent Cassel. Due indagini all’apparenza lontane — un omicidio in montagna e una tomba profanata — convergono su un’università, fino a una verità scioccante. Alle 23:15 Ladyhawke (1985, 116’), di Richard Donner, con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer. Genere: Fantasy.

Mediaset Italia2 — Alle 21:01 The Nun II (2023, 110’), regia di Michael Chaves, con Taissa Farmiga, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons, Jonas Bloquet. In un collegio francese, la misteriosa morte di un prete richiama suor Irene, che si ritrova di nuovo faccia a faccia con Valak, il demone dalle sembianze di suora. Alle 23:06 The Darkness (2016, 92’), di Greg McLean, con Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry. Dopo un viaggio al Grand Canyon, un sasso "sbagliato" scatena eventi soprannaturali tra le mura di casa.

