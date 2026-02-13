De Niro e Sergio Leone, l'epopea che li ha resi immortali Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, C'era una volta in America illumina l'offerta dei film in TV: da non perdere (se avete 4 ore di tempo)se avete

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i film in palinsesto il 13 febbraio 2026, con titoli per tutti i gusti: dall’immortale C’era una volta in America al delicato Past lives su Rai 3 all’avventura di Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare su Italia 1, fino alla fantascienza di Star Trek – Il futuro ha inizio su Sky Cinema Action.

Avventura con Pirati dei Caraibi e il sentimento di Past lives: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — Past lives (ore 21:25, 2023, 106′). Regia: Celine Song. Con John Magaro, Greta Lee, Isaac Powell, Jojo T. Gibbs, Teo Yoo. Di cosa parla: Nora e Hae Sung, amici d’infanzia separati dall’emigrazione, si ritrovano anni dopo quando lei vive a New York. Un incontro che riapre domande su destino, amore e scelte di vita. Genere: Drammatico.

Italia 1 — Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare (ore 21:26, 2011, 141′). Regia: Rob Marshall. Con Astrid Berges-Frisbey, Damian O’Hare, Gemma Ward, Geoffrey Rush, Greg Ellis, Ian McShane, Johnny Depp, Judi Dench, Keith Richards, Kevin McNally, Penélope Cruz, Richard Griffiths, Sam Claflin, Stephen Graham, Óscar Jaenada. Genere: Avventura.

Il mistero di Cult Killer su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Cult killer (ore 21:15, 2024, 105′). Regia: Jon Keeyes. Con Alice Eve, Antonio Banderas, Shelley Hennig, Olwen Fouere, Nick Dunning. La storia: dopo l’omicidio del famoso investigatore Mikeal Tallini, la protetta Cassie Holt prende in mano il caso e, per arrivare alla verità, è costretta a un’alleanza con l’assassino. Genere: Thriller. A seguire Ghost in the Shell (ore 23:05, 2017, 120′). Regia: R. Sanders. Con S. Johansson, T. Kitano. Genere: Azione.

Sky Cinema Action — Star Trek – Il futuro ha inizio (ore 21:00, 2009, 122′). Regia: J.J. Abrams. Con Bruce Greenwood, Chris Pine, Eric Bana, John Cho, Karl Urban, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Winona Ryder, Zachary Quinto, Zoe Saldana. Genere: Fantascienza. In seconda serata Largo Winch: Il prezzo del denaro (ore 23:10, 2024, 100′). Regia: Olivier Masset-Depasse. Con Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco, Elise Tilolloy, Clotilde Hesme. Di cosa parla: Largo è travolto dal rapimento del figlio e dal suicidio in diretta del socio; intuendo un filo che lega i due eventi, parte per una caccia ai responsabili che potrebbe riportarlo dal ragazzo. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy — Una notte da leoni (ore 21:00, 2009, 100′). Regia: Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Heather Graham, Jeffrey Tambor, Justin Bartha, Ken Jeong, Mike Tyson, Rachael Harris, Sasha Barrese, Zach Galifianakis. Genere: Commedia. A seguire Una notte da leoni 2 (ore 22:45, 2011, 102′). Regia: Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Mason Lee, Jamie Chung, Juliette Lewis, Todd Phillips, Ken Jeong, Tanner Maguire. La storia: il gruppo vola in Thailandia per un matrimonio, ma un innocuo brunch si trasforma in una nuova, imprevedibile odissea. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — Ogni maledetta domenica (ore 21:00, 1999, 146′). Regia: Oliver Stone. Con Al Pacino, Bill Bellamy, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jamie Foxx, Jim Brown. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 10 giorni con Babbo Natale (ore 21:00, 2020, 100′). Regia: Alessandro Genovesi. Con Angelica Elli, Bianca Usai, Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Matteo Castellucci, Nana Funabiki, Niccolò Tredese, Valentina Lodovini. Genere: Commedia. In seconda serata Wicked (ore 22:45, 2024, 160′). Regia: Jon M. Chu. Con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle. Di cosa parla: prima dell’arrivo di Dorothy a Oz, l’amicizia tra Elphaba e Glinda nasce e si incrina tra rivalità e potere del Mago. Adattamento del musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, ispirato al romanzo di Gregory Maguire. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance — Sei mai stata sulla luna? (ore 21:00, 2015, 119′). Regia: Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Maurizio Mattioli, Simone Dell’Anna, Isabella Briganti. Di cosa parla: una manager della moda approda in un borgo pugliese e scopre, attraverso l’incontro con un contadino, ciò che mancava alla sua vita: l’amore. Genere: Commedia. A seguire Sweethearts (ore 23:00, 2024, 97′). Regia: Jordan Weiss. Con Kiernan Shipka, Chloe Troast, Jake Bongiovi, Tramell Tillman, Nico Hiraga. La storia: due matricole decidono di chiudere con i partner del liceo, mettendo alla prova una complicità tanto stretta quanto fragile. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — Cult killer (ore 21:45, 2024, 105′). Regia: Jon Keeyes. Con Alice Eve, Antonio Banderas, Shelley Hennig, Olwen Fouere, Nick Dunning. Una detective riluttante a cedere, un patto pericoloso con l’assassino e una città piena di segreti: un thriller teso e notturno. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection — C’era una volta in America (ore 21:15, 1984, 256′). Regia: Sergio Leone. Con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Treat Williams, Joe Pesci, Danny Aiello, Burt Young, Richard Bright, William Forsythe, Darianne Fluegel, Jennifer Connelly. Di cosa parla: l’epopea di Noodles e Max, piccoli delinquenti negli anni ’20, tra amicizia, colpa e memoria. Trent’anni dopo, una misteriosa lettera riapre i conti con il passato. Genere: Drammatico.

Il cult Mystic River guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 — Il quarto tipo (ore 21:05, 2009, 98′). Regia: Olatunde Osunsanmi. Con Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton, Corey Johnson, Hakeem Kae-Kazim, Enzo Cilenti, Alisha Seaton, Daphne Alexander, Tyne Rafaeli, Mia McKenna-Bruce. La storia: in Alaska, una psicoterapeuta indaga su sparizioni inspiegabili che rimandano a presunti rapimenti alieni e incontri del "quarto tipo". Genere: Thriller. In seconda serata The Lodgers – Non infrangere le regole (ore 23:03, 2017, 93′). Regia: B. O’Malley. Con B. Milner, C. Vega. Genere: Horror.

20 — Autobahn – Fuori controllo (ore 21:10, 2016, 100′). Regia: Eran Creevy. Con Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Clemens Schick, Felicity Jones, Nicholas Hoult. Genere: Azione. A seguire Focus – Niente è come sembra (ore 23:30, 2015). Regia: Glenn Ficarra, John Requa. Con Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, BD Wong, Adrian Martinez, Robert Taylor, Stephanie Honore, Joe Chrest, Dominic Fumusa. Genere: Commedia.

Cielo — Il diritto di uccidere (ore 21:20, 2015, 102′). Regia: Gavin Hood. Con Aaron Paul, Alan Rickman, Babou Ceesay, Barkhad Abdi, Carl Beukes, Helen Mirren, Iain Glen, Phoebe Fox, Richard McCabe, Tyrone Keogh. Genere: Thriller. In seconda serata Caccia spietata (ore 23:15, 2007, 95′). Regia: David Von Ancken. Con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Tom Noonan, Kevin J. O’Connor, John Robinson, Anjelica Huston, Angie Harmon. Di cosa parla: Gideon, ferito e braccato da Carver, sopravvive tra deserti e praterie in una caccia all’uomo segnata da vecchi rancori, fino allo scontro finale. Genere: Western.

Rai 4 — Diablo (ore 21:20, 2025, 100′). Regia: Ernesto Díaz Espinoza. Con Scott Adkins, Marko Zaror, Juan Camilo Castillo, Diana Hoyos, Alanna de la Rossa. La storia: un ex detenuto sequestra la figlia di un boss per onorare una promessa, scatenando la reazione del cartello e di un leggendario avversario. Genere: Thriller. A seguire Blind war (ore 22:55, 2022, 103′). Regia: Suiqiang Huo. Con Pingqing Chen, Dao Dao, Waise Lee. Di cosa parla: un ex capitano SWAT, rimasto cieco, torna in azione quando la figlia viene rapita da un criminale in cerca di vendetta. Genere: Drammatico.

Iris — Mystic River (ore 21:14, 2003, 137′). Regia: Clint Eastwood. Con Sean Penn, Marcia Gay Harden, Laurence Fishburne, Kevin Bacon, Tim Robbins. Tre amici d’infanzia si ritrovano dopo l’omicidio della figlia di uno di loro: tra indagini ufficiali e giustizia privata, il sospetto travolge le loro vite. Genere: Drammatico.

Cine34 — Grand Hotel Excelsior (ore 21:00, 1982). Regia: Castellano & Pipolo. Con Adriano Celentano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi, Enrico Montesano, Gerry Bruno. Genere: Commedia. In seconda serata Ricky e Barabba (ore 23:05, 1992, 93′). Regia: Christian De Sica. Con Christian De Sica, Renato Pozzetto, Francesca Reggiani, Franco Fabrizi, Sylva Koscina. La storia: un uomo in crisi economica e personale trova un inaspettato aiuto in un senzatetto con cui affronterà cadute e risalite. Genere: Comico.

Rai Movie — Moonfall (ore 21:10, 2022, 130′). Regia: Roland Emmerich. Con Donald Sutherland, Halle Berry, John Bradley, Michael Peña, Patrick Wilson. Genere: Fantascienza. A seguire Ferrari (ore 23:15, 2023, 130′). Regia: Michael Mann. Con Shailene Woodley, Adam Driver, Penélope Cruz, Sarah Gadon, Patrick Dempsey. Di cosa parla: il ritratto dell’uomo dietro il mito dell’automobilismo, tra vita privata e scelte professionali. Genere: Biografico.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

