I film in TV stasera, serata di classici con Indiana Jones, la Principessa Sissi e Schlinder's List Una serata con 30 film per tutti i gusti: dall’avventura cult I predatori dell’arca perduta su Italia 1 al classico La principessa Sissi su Rai 3, fino al capolavoro Schindler’s List su Sky Cinema Collection

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 30 i film in programmazione venerdì 12 giugno 2026: dall’avventura senza tempo I predatori dell’arca perduta su Italia 1, al classico intramontabile La principessa Sissi su Rai 3, fino al premio Oscar Schindler’s List su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per ogni gusto.

Avventura e grandi classici con I predatori dell’arca perduta: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3: alle 21:15 va in onda La principessa Sissi (1955, 121’), regia di Ernst Marischka. Con Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Romy Schneider, Uta Franz. Genere: Sentimentale.

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Italia 1: alle 21:30 appuntamento con I predatori dell’arca perduta (1981, 116’), regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott. Genere: Avventura.

Risate e brividi con Il mammone: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Il mammone (2022, 90’), regia di Giovanni Bognetti. Con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani, Michela Giraud, Emmanuele Aita. Di cosa parla: Aldo, brillante professore 35enne, vive ancora coi genitori. Quando mamma e papà tentano di "liberarsi" di lui, scoppia una guerra domestica a colpi di trovate esilaranti. A seguire, alle 22:55 Cattiva coscienza (2023, 110’), regia di Davide Minnella. Con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito. La storia: l’avvocato Filippo approfitta di un momento di distrazione della sua coscienza esterna, Otto, per abbandonarsi a scelte tanto folli quanto pericolose.

Sky Cinema Action: ore 21:00 G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, 118’), regia di Stephen Sommers. Con Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Byung-hun Lee, Sienna Miller, Rachel Nichols. Trama: l’unità speciale G.I. Joe affronta l’organizzazione Cobra e il trafficante Destro per sventare una minaccia globale. Alle 23:00 Atomica bionda (2017, 115’), regia di Leitch David. Con Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella. Di cosa parla: Berlino 1989, l’agente MI6 Lorraine Broughton deve recuperare una lista segreta capace di far deflagrare la Guerra Fredda.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Now You See Me – I maghi del crimine (2013, 116’), regia di Louis Leterrier. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine. Di cosa parla: i Quattro Cavalieri, illusionisti in fuga, mettono a segno rapine spettacolari sotto gli occhi del pubblico. Alle 23:00 Febbre da cavallo – La mandrakata (2002, 105’), regia di Carlo Vanzina. Con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Carlo Buccirosso, Enrico Montesano. La storia: Mandrake tenta la "supermandrakata" per rimettersi in sesto, tra equivoci e colpi di scena.

Sky Cinema Drama: ore 21:00 Gli ultimi saranno ultimi (2015, 103’), regia di Massimiliano Bruno. Con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada, Stefano Fresi. Trama: Luciana, rimasta senza lavoro, combatte per i propri diritti tra cadute e riscatto. Alle 22:50 Julieta (2016, 96’), regia di Pedro Almodóvar. Con Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Michelle Jenner, Rossy De Palma. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Troppo cattivi 2 (2025, 104’), regia di Pierre Perifel. La storia: la banda di animali "più cattiva" di sempre tenta la redenzione, ma una nuova missione rischia di farli tornare alle vecchie abitudini. Alle 22:50 Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012, 90’), regia di Eric Darnell e Tom McGrath. Di cosa parla: Alex, Marty, Melman e Gloria si uniscono a un circo in tour per tornare a casa, tra numeri spettacolari e nuovi amici.

Sky Cinema Romance: ore 21:00 Les miserables (2012, 152’), regia di Tom Hooper. Con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen. Genere: Musicale.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Una di famiglia (2025, 131’), regia di Paul Feig. Con Brandon Sklenar, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Indiana Elle, Michele Morrone. La storia: Millie, assunta come domestica da una coppia facoltosa, scopre segreti oscuri tra le mura di casa. Alle 23:15 A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018, 95’), regia di John Krasinski. Con Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward. Trama: in un mondo dove il rumore uccide, il silenzio è l’unica via di salvezza.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Schindler’s List – La lista di Schindler (1993, 194’), regia di Steven Spielberg. Con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Embeth Davidtz, Beatrice Macola. Genere: Drammatico.

Il crimine di Black Mass e tante novità: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:16 Black Mass: L’ultimo gangster (2015, 105’), regia di Scott Cooper. Con Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon, Jesse Plemons, David Harbour, Adam Scott, Julianne Nicholson, Juno Temple, Corey Stoll, Rory Cochrane, W. Earl Brown, Brad Carter. Di cosa parla: l’ascesa criminale di Whitey Bulger tra violenza e ambigue alleanze.

Cine34: alle 21:00 Belli di papà (2015, 100’), regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di Raimondo, Francesco Facchinetti. La storia: un imprenditore finge la bancarotta per insegnare ai figli il valore del lavoro, tra Puglia e nuove responsabilità. Alle 23:04 Una notte da dottore (2021, 85’), regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele. Di cosa parla: un medico notturno e un rider si ritrovano "soci" per una notte piena di imprevisti e umanità.

Rai Movie: ore 21:10 The Rebound – Ricomincio dall’amore (2009, 95’), regia di Bart Freundlich. Con Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha. Genere: Commedia. Alle 22:45 La ragazza della palude (2022, 125’), regia di Olivia Newman. Con Daisy Edgar-Jones, David Strathairn, Harris Dickinson, Garret Dillahunt, Eric Ladin. Trama: una giovane cresciuta nelle paludi del Sud diventa la principale sospettata di un omicidio che riapre ferite del passato.

Rai 4: alle 21:20 High Heat – Fuoco mortale (2022, 84’), regia di Zach Golden. Con Olga Kurylenko, Don Johnson, Dallas Page, Kaitlin Doubleday, Bianca D’Ambrosio. Di cosa parla: una chef con un passato da dura difende il suo ristorante dalla mafia locale a colpi di coltello e coraggio. Alle 22:50 The Black Demon (2023, 100’), regia di Adrian Grunberg. Con Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Héctor Jiménez, Julio César Cedillo, Raúl Méndez. La storia: una famiglia bloccata su una piattaforma petrolifera affronta un megalodonte in acque ostili.

20: alle 21:09 Brick Mansions (2013, 98’), regia di Camille Delamarre. Con David Belle, Paul Walker, RZA, Catalina Denis, Robert Maillet. Trama: in una Detroit del futuro, un ex detenuto e un agente sotto copertura uniscono le forze contro un boss pronto a far esplodere una bomba. Alle 23:03 Trespass (2011, 85’), regia di Joel Schumacher. Con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Ben Mendelsohn. Di cosa parla: un’irruzione in villa si trasforma in un gioco al massacro tra ricatti e colpi di scena.

Cielo: alle 21:20 Oltre la notte (2017, 100’), regia di Fatih Akin. Con Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich Tukur, Denis Moschitto. Trama: dopo una tragedia, una donna cerca verità e giustizia tra dolore, processo e desiderio di vendetta.

Rai Premium: ore 21:20 Ruby Landry (2020, 90’), regia di Gail Harvey. Con Gil Bellows, Crystal Fox, Raechelle Banno, Sam Duke, Ty Wood, Lauralee Bell, Naomi Judd. La storia: i segreti di famiglia emergono nel delta del Mississippi, cambiando il destino della talentuosa Ruby. Alle 22:55 Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle (2024, 84’), regia di Peter Benson. Con Sarah Power, Brendan Penny, Kathryn Drysdale, Katie Sheridan. Di cosa parla: una ex giornalista affianca una star in una crociera promozionale sul Danubio, tra PR e sentimenti.

Mediaset Italia2: alle 21:01 The Hunt (2019, 115’), regia di Craig Zobel. Con Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts, Justin Hartley, Ike Barinholtz, Glenn Howerton. Trama: dodici sconosciuti vengono cacciati per gioco da un’élite spietata, ma Crystal ribalta le regole avvicinandosi alla mente del piano. Alle 23:06 La prima notte del giudizio (2018, 97’), regia di G. McMurray. Con M. Tomei, L. L. Velez. Di cosa parla: nasce la "Sfida", una notte l’anno in cui ogni crimine è lecito. Staten Island diventa un laboratorio sociale di terrore.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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