I film in TV stasera: Sarah Felberbaum si sposa per finta (ma qualcosa va storto) Tutte le pellicole disponibili nella serata di venerdì 12 dicembre 2025: dalla Sposa in rosso a Maschi contro Femmine, fino all'eterno Vacanze Romane

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 32 i film in palinsesto venerdì 12 dicembre 2025, con titoli per tutti i gusti: dal thriller Operation Napoleon su Rai 2 all’action cult The Rock su 20, fino alla poesia senza tempo di Vacanze romane su Rai Movie.

Intrigo e azione con Operation Napoleon: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Operation Napoleon (Thriller, 2023, 100′, regia Óskar Thór Axelsson; con Vivian Olafsdottir, Jack Fox, Iain Glen, Wotan Wilke Möhring, Ólafur Darri Ólafsson). Di cosa parla: un’avvocatessa, ingiustamente accusata di omicidio, viene trascinata in una cospirazione internazionale legata a un aereo militare tedesco della Seconda guerra mondiale riemerso tra i ghiacci islandesi. Alle 23:25 spazio alla fantascienza con Valerian e la città dei Mille Pianeti (Fantascienza, 2017, 137′, regia Luc Besson; con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke). La storia: due agenti speciali vengono inviati nella metropoli intergalattica di Alpha, dove migliaia di specie convivono, per sventare una minaccia che potrebbe mettere in pericolo l’intera umanità.

TV8 alle 21:30 schiera Quantum of Solace (Thriller, 2008, 106′, regia Marc Forster; con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Judi Dench, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini). Trama: un James Bond furioso e determinato insegue una rete globale di corrotti e mercenari per vendicare il tradimento e la perdita dell’amata Vesper, inciampando in un complotto che sfrutta risorse naturali e instabilità politica.

L’ironia di Maschi contro femmine e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 punta su Maschi contro femmine (Commedia, 2010, 113′, regia Fausto Brizzi; con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi, Alessandro Preziosi, Claudio Bisio). Tre storie intrecciate raccontano amori, tradimenti e nuovi inizi nella Milano contemporanea, tra risate e malinconie. Alle 23:00 arriva l’action Stolen (Azione, 2012, 96′, regia Simon West; con Nicolas Cage, Malin Akerman, Danny Huston, Josh Lucas). Un ex rapinatore ha poche ore per salvare la figlia, in una corsa contro il tempo tra inseguimenti e colpi di scena.

Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta La promessa – Il prezzo del potere (Drammatico, 2021, 98′, regia Thomas Kruithof; con Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi). Una sindaca alla fine del mandato deve scegliere tra ambizione e responsabilità verso una città segnata da disuguaglianze. Alle 23:00, spazio al biopic J. Edgar (Biografico, 2011, 136′, regia Clint Eastwood; con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer). Ritratto del potentissimo e controverso direttore dell’FBI, tra segreti personali e ragion di Stato.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Honest Thief (Thriller/Azione, 2020, 92′, regia Mark Williams; con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan). Di cosa parla: un ex rapinatore decide di redimersi ma due agenti corrotti provano a incastrarlo per rubare il bottino. Alle 22:45 segue Nemesi (Thriller, 2016, 95′, regia Walter Hill; con Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub). Un criminale, trasformato chirurgicamente come vendetta, intraprende una spietata caccia ai responsabili.

Sky Cinema Collection alle 21:15 porta in casa lo spirito delle feste con Fuga dal Natale (Commedia, 2004, 98′, regia Joe Roth; con Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd). Una coppia che sogna di saltare il Natale si ritrova a organizzare una festa last minute per l’arrivo inatteso della figlia. Alle 23:00, commedia corale italiana con Indovina chi viene a Natale (Commedia, 2013, 94′, regia Fausto Brizzi; con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Raoul Bova, Gigi Proietti).

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Miami Beach (Commedia, 2016, 88′, regia Carlo Vanzina; con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni). Tra amori, equivoci e musica a Miami, destini famigliari si incrociano in leggerezza. Alle 22:35 arriva Omicidio a Los Angeles (Commedia, 2021, 110′, regia Tim Kirkby; con Charlie Hunnam, Mel Gibson, Lucy Fry). Un investigatore tra noir e humour caustico nella scintillante Los Angeles.

Sky Cinema Drama alle 21:00 offre Collateral Beauty (Drammatico, 2016, 97′, regia David Frankel; con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton). Dopo un lutto, un manager affronta Amore, Tempo e Morte in un percorso di guarigione inatteso. Alle 22:40 segue Gli ultimi saranno ultimi (Drammatico, 2015, 103′, regia Massimiliano Bruno; con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio). Una donna comune combatte per i propri diritti dopo aver perso il lavoro.

Sky Cinema Family alle 21:00 accende l’avventura con Sonic 3 – Il film (Animazione, 2024, 109′, regia Jeff Fowler; con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter). Sonic, Tails e Knuckles uniscono le forze contro il potente Shadow. Alle 22:55, il fantasy per tutta la famiglia Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (Fantasy, 2008, 106′, regia Iain Softley; con Brendan Fraser, Andy Serkis, Helen Mirren, Paul Bettany). La storia: i personaggi dei libri prendono vita, ma ogni magia ha un prezzo.

Sky Cinema Romance alle 21:00 regala la commedia romantica Se scappi, ti sposo (Commedia, 1999, 116′, regia Garry Marshall; con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack). Una celebre "fuggitiva all’altare" incontra un giornalista in cerca di rilancio. Alle 23:00 è la volta di Sposa in rosso (Commedia, 2022, 119′, regia Gianni Costantino; con Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Anna Galiena). Due quarantenni architettano un finto matrimonio per sistemare i conti, ma il piano deraglia.

Sky Cinema Suspense apre alle 21:00 con The Rhythm Section (Azione/Thriller, 2020, 109′, regia Reed Morano; con Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown). Dopo aver scoperto la verità su un disastro aereo, una donna intraprende un percorso di vendetta e redenzione. Alle 22:55, cospirazioni militari in Voglia di potere (Thriller, 1994, 83′, regia Jonathan Darby; con Jason Robards, Forest Whitaker, Sam Waterston, Dana Delany). Un colonnello tenta di sventare un colpo di Stato contro il Presidente degli Stati Uniti.

L’adrenalina di The Rock e le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:11 propone l’action cult The Rock (Azione, 1996, 129′, regia Michael Bay; con Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris). Un ex carcerato e un agente dell’FBI devono impedire un attacco chimico da Alcatraz.

Rai 4 alle 21:20 presenta Dogman (Drammatico, 2023, 114′, regia Luc Besson; con Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Marisa Berenson). Cresciuto tra abusi e solitudine, Douglas trova nei cani una famiglia e una forza con cui affrontare il mondo. Alle 23:15 brividi con L’uomo nel buio – Man in the dark (Horror, 2021, 90′, regia Rodo Sayagues; con Stephen Lang, Madelyn Grace). Un ex militare cieco difende la sua casa da una vendetta senza scrupoli.

Rai Movie alle 21:10 riscopre il capolavoro Vacanze romane (Sentimentale, 1953, 119′, regia William Wyler; con Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert). Una principessa in fuga e un reporter tra i luoghi iconici di Roma, in un romantico incontro destinato a restare nel cuore. Alle 23:10, epicità e avventura con Medicus (Avventura, 2013, 135′, regia Philipp Stölzl; con Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård). Il viaggio di un giovane guaritore dall’Inghilterra all’Oriente medievale in cerca di conoscenza.

Iris alle 21:16 propone Hereafter (Drammatico, 2010, regia Clint Eastwood; con Matt Damon, Cécile De France). Tre storie legate dal mistero dell’aldilà s’intrecciano tra Stati Uniti, Francia e Indonesia, alla ricerca di un senso dopo la perdita.

Cine34 alle 21:00 porta la risata con Matrimonio alle Bahamas (Commedia, 2007, 92′, regia Claudio Risi; con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Tosca D’Aquino, Enzo Salvi). Scontro di famiglie e differenze sociali complicano nozze da sogno ai Caraibi. Alle 23:06, azione comico-poliziesca con Il ritorno del Monnezza (Commedia, 2005, 90′, regia Carlo Vanzina; con Claudio Amendola, Enzo Salvi, Kaspar Capparoni). Rocky Giraldi indaga su un omicidio e scopre un traffico di droga e riciclaggio.

Mediaset Italia2 alle 21:15 regala brividi con Malignant (Horror, 2020, 111′, regia James Wan; con Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young). Una giovane donna è perseguitata da visioni di omicidi che si rivelano terribilmente reali. Alle 23:09, il terrore hi-tech di Chiamata senza risposta (Horror, 2008, 87′, regia Eric Valette; con Shannyn Sossamon, Edward Burns, Meagan Good). Una misteriosa chiamata predice la morte di chi la riceve, innescando una catena di eventi inquietanti.

Cielo alle 21:20 va all’avventura con Oceano di fuoco – Hidalgo (Avventura, 2004, 136′, regia Joe Johnston; con Viggo Mortensen, Omar Sharif, Zuleikha Robinson). Un leggendario cavaliere e il suo Mustang affrontano una massacrante corsa nel deserto arabo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

