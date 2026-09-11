I film in onda in TV stasera, venerdì 11 settembre: commedie, thriller e storie del World Trade Center Una serata con 30 film tra prime visioni, azione e grandi commedie: da Guida pratica per insegnanti su Rai 3 alle saghe cult su Sky Cinema, fino a World Trade Center su Iris e i classici di Verdone su Cine34

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i 30 titoli disponibili spiccano la commedia d’autore Guida pratica per insegnanti su Rai 3, l’azione adrenalinica di Bad Boys II su Sky Cinema Action e la memoria di World Trade Center su Iris, senza dimenticare i classici italiani come Compagni di scuola su Cine34.

Guida pratica per insegnanti illumina la prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (21:20) propone Guida pratica per insegnanti (2023, commedia). Regia di Thomas Lilti, con Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin. La storia: Benjamin, dottorando senza borsa, accetta un incarico a tempo determinato in un college. Senza esperienza e in un’istituzione in crisi, toccherà con mano contraddizioni, sfide e bellezza del mestiere di insegnante. Durata 101 minuti.

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La7 (21:15) manda in onda 11 settembre: senza scampo (2017, drammatico). Regia di Martin Guigui, con Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon. Un gruppo di cinque persone resta intrappolato in un ascensore di una delle torri del World Trade Center alla vigilia degli attentati: tra paura e solidarietà, cercheranno una via di fuga. Durata 88 minuti.

L’umanità de L’ultimo turno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con L’ultimo turno (2020, commedia). Regia di Andrew Cohn, con Richard Jenkins, Shane Paul McGhie, Ed O’Neill, Allison Tolman, Da’Vine Joy Randolph. Di cosa parla: Stanley, dopo 38 anni dietro al bancone di un fast-food, prepara il giovane Jevon a raccoglierne l’eredità durante un turno notturno ricco di confidenze e rivelazioni. Durata 90 minuti. A seguire, 22:55 Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, azione) di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris: Holmes e Watson affrontano il professor Moriarty tra intrighi europei e colpi di scena. Durata 129 minuti.

Sky Cinema Action propone alle 21:00 Bad Boys II (2003, azione) di Michael Bay, con Martin Lawrence, Will Smith, Gabrielle Union, Jordi Mollà, Joe Pantoliano: la coppia di detective di Miami risale un traffico di ecstasy che coinvolge un potente signore della droga. Durata 147 minuti. Alle 23:30 Arma letale (1987, azione) di Richard Donner, con Mel Gibson e Danny Glover: due poliziotti agli antipodi imparano a fidarsi l’uno dell’altro mentre sgominano un giro di narcotraffico. Durata 106 minuti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Che bella giornata (2011, comico) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi: un addetto alla sicurezza, tra gaffe e equivoci, sventa suo malgrado un piano pericoloso. Durata 97 minuti. Alle 22:40 La leggenda di Al, John e Jack (2002, commedia) di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier: tre maldestri criminali si cacciano in situazioni esilaranti tra equivoci e memorabili gag. Durata 105 minuti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Il maestro (2025, commedia drammatica) di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino: fine anni Ottanta, un adolescente schiacciato dalle aspettative paterne viaggia con un coach ambiguo tra tornei di tennis, bugie e crescita personale. Durata 125 minuti. Alle 23:10 Soldato Jane (1997, drammatico) di Ridley Scott, con Demi Moore e Viggo Mortensen: una recluta donna affronta l’addestramento più duro della Marina per dimostrare il proprio valore. Durata 124 minuti.

Sky Cinema Family alle 21:00 punta su Animali fantastici e dove trovarli (2016, fantasy) di David Yates, con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller: nel 1926 un magizoologo arriva a New York con una valigia piena di creature, scatenando eventi che agitano la città. Durata 140 minuti. Alle 23:15 Genitori vs influencer (2021, commedia) di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi: un professore vedovo diventa (quasi) suo malgrado paladino anti-social per recuperare il rapporto con la figlia. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Terapia di coppia per amanti (2017, commedia) di Alessio Maria Federici: triangoli sentimentali e sedute terapeutiche mettono a nudo nevrosi e desideri. Durata 92 minuti. Alle 22:45 Il giorno più bello (2022, commedia) di Andrea Zalone, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Valeria Bilello: un wedding planner sogna la libertà ma l’ultimo matrimonio rischia il disastro tra colpi di scena e imprevisti. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre Un giorno di ordinaria follia (1993, drammatico) di Joel Schumacher, con Michael Douglas e Robert Duvall: in una torrida giornata di Los Angeles, la frustrazione esplode in una spirale di violenza. Durata 113 minuti. Alle 22:55 Final Destination Bloodlines (2025, horror) di Zach Lipovsky e Adam B. Stein: Stefanie, perseguitata da un incubo ricorrente, cerca di spezzare un ciclo mortale che incombe sulla sua famiglia. Durata 110 minuti.

Sky Cinema Collection alle 21:15 presenta Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, thriller) di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby: Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare una spietata IA chiamata Entità. Durata 170 minuti.

La memoria di World Trade Center e l’azione senza sosta: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:16) programma World Trade Center (2006, drammatico) di Oliver Stone, con Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal. Due soccorritori rimangono intrappolati tra le macerie l’11 settembre 2001: un racconto di resilienza, speranza e solidarietà. Durata 129 minuti.

Cine34 alle 21:00 propone Compagni di scuola (1988, commedia) di Carlo Verdone, con Verdone, Christian De Sica, Eleonora Giorgi, Nancy Brilli: una rimpatriata quindici anni dopo la maturità tra bilanci, rimpianti e comicità agrodolce. Durata 118 minuti. Alle 23:24 arriva Borotalco (1981, commedia) di Carlo Verdone, con Eleonora Giorgi, Christian De Sica: uno scambio di identità scatena situazioni esilaranti e romantiche. Durata 130 minuti.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda The Palace (2023, drammatico) di Roman Polanski, con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese: Capodanno 1999 in un lussuoso albergo svizzero, tra segreti, tensioni e un epilogo sorprendente. Durata 100 minuti. Alle 23:10 Questione di Karma (2017, commedia) di Edoardo Falcone, con Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli: un erede spirituale incontra un uomo materialista che potrebbe essere la reincarnazione del padre. Durata 90 minuti.

Rai 4 alle 21:20 presenta Trappola sulle Montagne Rocciose (1995, azione) di Geoff Murphy, con Steven Seagal, Eric Bogosian: un genio della tecnologia dirotta un treno e minaccia Washington con un satellite, ma non ha fatto i conti con Casey Ryback. Durata 100 minuti. Alle 23:00 Un uomo sopra la legge (2021, azione) di Robert Lorenz, con Liam Neeson, Katheryn Winnick: un veterano difende un ragazzo da un cartello messicano tra Arizona e confine. Durata 107 minuti.

20 (21:10) offre Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita (2003, avventura) di Jan De Bont, con Angelina Jolie e Gerard Butler: Lara cerca la leggendaria "culla della vita" per impedire al dottor Reiss di impossessarsi del vaso di Pandora. Durata 117 minuti.

Rai Premium (21:20) propone Weiss e Morales – Nero come il petrolio (2024, poliziesco) di Oriol Ferrer, con Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin: un ingegnere muore durante la presentazione di un progetto green alle Canarie. L’ispettrice Nina Weiss indaga tra segreti aziendali, riciclaggio e ferite del passato. Durata 85 minuti.

Cielo alle 21:20 trasmette Joker – Wild card (2015, azione) di Simon West, con Jason Statham, Sofia Vergara: un ex giocatore d’azzardo protegge un’amica da un violento gangster, rischiando tutto. Durata 92 minuti. Alle 23:05 Mercenary for Justice (2006, azione) di Don E. FauntLeRoy, con Steven Seagal: un mercenario è costretto a liberare il figlio di un signore della droga da un carcere di massima sicurezza per salvare la famiglia di un compagno. Durata 91 minuti.

Mediaset Italia2 alle 21:00 propone A quiet place – Giorno 1 (2024, horror) di Michael Sarnoski, con Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Djimon Hounsou: New York è invasa da alieni letali attratti dal rumore; per sopravvivere serve il silenzio assoluto. Durata 100 minuti. Alle 23:05 Dangerous waters (2023, thriller) di John Barr, con Odeya Rush, Eric Dane, Ray Liotta: una gita in barca si trasforma in incubo tra assalti criminali e segreti inconfessabili. Durata 101 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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