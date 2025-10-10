I film in onda in TV stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Miriam Leone e Luca Marinelli, la loro storia pericolosa Le migliori pellicole in onda stasera, venerdì 10 ottobre 2025, in TV: da Diabolik a un nuovo attentato al Presidente, dall'incidente di Neri Marcorè alla truffa di Hollywood

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 film per tutti i gusti: dall’adrenalina di Shooter su Italia 1 al capolavoro biografico A beautiful mind su Sky Cinema 2, fino alla magia di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Sky Cinema Family.

Adrenalina con Shooter e la fantascienza di 65 – Fuga dalla Terra: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’). Di cosa parla: dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta sconosciuto, due sopravvissuti scoprono di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Con un’unica possibilità di salvezza, dovranno affrontare creature preistoriche letali. Regia di Scott Beck e Bryan Woods. Cast: Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Genere: Fantascienza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 (21:26) schiera l’action Shooter (2007, 124’). La storia: un ex tiratore scelto accetta di sventare un attentato al Presidente, ma finisce incastrato in un complotto e accusato di terrorismo. Inizia così una fuga per dimostrare la propria innocenza e smascherare i veri colpevoli. Regia: Antoine Fuqua. Cast: Mark Wahlberg, Rhona Mitra, Danny Glover, Ned Beatty, Elias Koteas, Michael Pnea, Rade Serbedzija. Genere: Azione.

Il dramma di Quando: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) presenta Quando (2023, 105’). Dopo 31 anni di coma, Giovanni si risveglia in un mondo diverso. Con l’aiuto di Giulia, la suora che lo ha seguito, e del giovane Leo, impara a vivere il presente e ad affrontare il passato, a partire dal rapporto con la figlia Francesca. Regia: Walter Veltroni. Cast: Neri Marcoré, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods. Genere: Drammatico.

Sky Cinema 2 (21:15) offre A beautiful mind (2001, 134’). Di cosa parla: il brillante matematico John Nash elabora una teoria rivoluzionaria dei giochi che attira l’attenzione dei servizi governativi, mentre la schizofrenia minaccia di travolgere la sua vita privata e professionale. Regia: Ron Howard. Cast: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer, Paul Bettany. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Redemption day (2021, 105’): un ex militare si lancia in una missione ad alto rischio per salvare la moglie archeologa rapita in Marocco. Regia: Hicham Hajji. Cast: Ernie Hudson, Andy Garcia, Serinda Swan, Gary Dourdan, Robert Knepper. Genere: Azione. A seguire alle 22:45 Gangster Squad (2013, 113’): nella Los Angeles del 1949, due poliziotti mettono insieme una squadra segreta per fermare il boss Mickey Cohen. Regia: Ruben Fleischer. Cast: Emma Stone, Ryan Gosling, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, Michael Peña, Robert Patrick. Genere: Poliziesco.

Sky Cinema Comedy parte alle 21:00 con C’era una truffa a Hollywood (2020, 104’): un produttore indebitato tenta la truffa assicurativa perfetta sacrificando il suo attore principale, che però sopravvive a ogni stunt. Regia: George Gallo. Cast: Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Zach Braff, Emile Hirsch. Genere: Commedia. Alle 22:50 arriva La stanza degli omicidi (2023, 98’): tra gallerie d’arte in difficoltà e riciclaggio per la mafia, la commedia si tinge di crime. Regia: Nicol Paone. Cast: Joe Manganiello, Samuel L. Jackson, Maya Hawke, Uma Thurman, Debi Mazar. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family propone alle 21:00 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004, 136’): un pericoloso evaso minaccia Harry durante il suo terzo anno a Hogwarts. Regia: Alfonso Cuarón. Cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Maggie Smith. Genere: Fantasy. Alle 23:25 Oggi è sempre Natale (2016, 78’): un adolescente rivive in loop il 25 dicembre per imparare il vero significato delle feste con l’aiuto di un misterioso negoziante. Regia: C. Romano. Cast: S. Fox, C. Romano. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance apre alle 21:00 con Serendipity – Quando l’amore è magia (2001, 90’): il destino intreccia le vite di due sconosciuti che si rincorrono negli anni. Regia: Peter Chelsom. Cast: John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Molly Shannon. Genere: Commedia romantica. Alle 22:35 Downton Abbey (2019, 122’): la visita dei reali a Downton scatena intrighi, romanticismo e colpi di scena. Regia: Michael Engler. Cast: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 programma La memoria dell’assassino (2023, 114’): il sicario John Knox, malato di una patologia che gli erode i ricordi, tenta di salvare il figlio eliminando le prove di un crimine, in una corsa contro il tempo. Regia: Michael Keaton. Cast: Michael Keaton, Al Pacino, James Marsden, Suzy Nakamura, Marcia Gay Harden. Genere: Thriller. Alle 23:00 Diabolik (2021, 133’): il re del crimine affronta nuove sfide tra colpi audaci e giochi di identità. Regia: Antonio e Marco Manetti. Cast: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere: Thriller.

Sky Cinema Drama (21:00) riscopre il kolossal I dieci comandamenti (1956, 220’): l’epopea di Mosè tra la corte del faraone e l’Esodo. Regia: Cecil B. De Mille. Cast: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection alle 21:15 celebra la commedia italiana con Nessuno mi può giudicare (2011, 95’): Alice, rimasta vedova e in difficoltà economiche, sceglie di fare l’escort per garantire un futuro al figlio, tra equivoci e crescita personale. Regia: Massimiliano Bruno. Cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta. Genere: Commedia. Alle 23:00 segue Come un gatto in tangenziale (2018, 98’): due genitori agli antipodi uniscono le forze per sabotare il fidanzamento dei figli, scoprendo di avere più cose in comune del previsto. Regia: Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco. Genere: Commedia.

Classici e brividi con Cielo di piombo, ispettore Callaghan: le proposte delle reti specializzate

Iris parte alle 21:16 con Cielo di piombo, ispettore Callaghan (1976, 95’): Harry Callaghan affronta nuovi criminali in un capitolo serrato e pieno d’azione. Regia: James Fargo. Cast: Clint Eastwood, Tyne Daly, Bradford Dillman, Harry Guardino. Genere: Poliziesco. Alle 23:21 arriva Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971, 103’), l’originario scontro con lo psicopatico Scorpio che ha definito un’icona del cinema crime. Regia: Don Siegel. Cast: Clint Eastwood, Andy Robinson, Harry Guardino, Reni Santoni. Genere: Poliziesco.

Cine34 alle 21:00 propone la commedia cult Innamorato pazzo (1981, 102’): il tassista Barnaba e la principessa Cristina tra equivoci romantici a ritmo di risate. Regia: Castellano & Pipolo. Cast: Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi. Genere: Commedia. Alle 23:14 Mia moglie è una bestia (1988, 104’): un matrimonio molto poco convenzionale in una farsa tutta anni ’80. Regia: Castellano & Pipolo. Cast: Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Valeria D’Obici, Gianni Bonagura. Genere: Commedia.

Rai Movie (21:10) offre il capolavoro noir Chinatown (1974, 122’): un investigatore privato si ritrova in un labirinto di corruzione e omicidi legati all’acqua di Los Angeles negli anni ’30, tra inganni e rivelazioni sconvolgenti. Regia: Roman Polansky. Cast: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Roman Polansky. Genere: Poliziesco. Alle 23:30 Il principe del deserto (2011, 129’): epopea nel Medio Oriente tra petrolio, tradizione e modernità. Regia: Jean-Jacques Annaud. Cast: Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto, Tahar Rahim, Riz Ahmed. Genere: Drammatico.

Rai 4 (21:20) punta sull’azione con Darkness of man (2024, 109’): un ex agente Interpol protegge il figlio di un informatore, finendo in una guerra tra mafie a Koreatown. Regia: James Cullen Bressack. Cast: Jean-Claude Van Damme, Kristanna Loken, Emerson Min. Genere: Azione. Alle 23:10 Il fornaio (2023, 104’): un panettiere dal passato oscuro difende la nipotina dopo il sequestro del figlio da parte di criminali. Regia: Jonathan Sobol. Cast: Ron Perlman, Elias Koteas, Harvey Keitel. Genere: Azione.

20 (21:13) propone la grande fantascienza con Into Darkness – Star Trek (2013, 129’): l’Enterprise affronta una minaccia interna e una cospirazione che scuote la Flotta Stellare. Regia: J.J. Abrams. Cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho, Alice Eve. Genere: Fantascienza.

Cielo (21:20) presenta Arrivederci professore (2019, 90’): un docente, dopo una diagnosi terminale, stravolge la propria vita cercando autenticità e gioia insieme alle persone che ama. Regia: Wayne Roberts. Cast: Johnny Depp, Zoey Deutch, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Farrah Aviva. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 (21:15) vira sull’horror con Zombies – La vendetta degli innocenti (2006, 94’). Regia: J.S. Cardone. Cast: Ben Cross, Chloe Moretz, Lori Heuring, Scout Taylor-Compton. Genere: Horror. A seguire alle 23:16 il survival-thriller Fall (2022, 107’): due amiche scalano una torre di 700 metri per spargere delle ceneri, ma rimangono bloccate in cima senza via di discesa, in lotta contro fame, sole e paura. Regia: Scott Mann. Cast: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Mason Gooding. Genere: Thriller.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche