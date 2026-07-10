Lino Banfi nella sua parte più indimenticabile (non c'entra Nonno Libero) L'attore pugliese alle prese con Nadia Cassini nella commedia "L'insegnante balla... con tutta la classe". Tutti i film in programmazione stasera, 10 luglio 2026

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Siete indecisi sul film da scegliere in questa serata? In TV oggi, venerdì 10 luglio 2026, trovate ben 35 titoli tra grandi classici, novità e cult di genere. Tra le proposte da non perdere lo spassoso L’insegnante balla… con tutta la classe con Nadia Cassini e Lino Banfi, Prey – La grande caccia su Italia 1, il toccante Sully su Sky Cinema Collection e il romantico capolavoro Vacanze romane su Rai Movie.

Sopravvivenza e adrenalina con Prey – La grande caccia: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:15 propone I migliori anni della nostra vita (2019, Drammatico, 90′). Regia di Claude Lelouch. Con Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne Denicourt. La storia: due ex amanti si ritrovano grazie al figlio di lui, pronti a riaccendere un sentimento che il tempo non ha spento.

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Italia 1 alle 21:29 punta su Prey – La grande caccia (2023, Thriller, 86′). Regia di Mukunda Michael Dewil. Con Mena Suvari, Emile Hirsch, Ryan Phillippe, Dylan Flashner, Jeremy Tardy. Di cosa parla: una giovane coppia fugge da una banda estremista nel Kalahari; dopo un incidente aereo, inizia una lotta per la sopravvivenza tra predatori umani e animali. In seconda serata, alle 23:16, spazio all’azione con Duro da uccidere (1990, 104′). Regia di Bruce Malmuth. Con Steven Seagal, Kelly LeBrock, Bill Sadler, Frederick Coffin.

La7 alle 21:15 offre Saturno contro (2007, Drammatico, 110′). Regia di Ferzan Ozpetek. Con Stefano Accorsi, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Isabella Ferrari, Ambra Angiolini. Un turbine di relazioni e sentimenti messi alla prova dagli imprevisti della vita. A seguire, alle 23:15, il classico I miserabili (1998, Drammatico, 135′). Regia di Bille August. Con Liam Neeson, Uma Thurman, Geoffrey Rush, Claire Danes.

TV8 alle 21:40 presenta I delitti del BarLume – Sopra la panca (2024, Commedia, 90′). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Stefano Fresi. Tra ironia e mistero, un nuovo caso nel mondo di BarLume.

Brividi con Black Phone 2 e tanto cinema di qualità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 mette i brividi con Black Phone 2 (2025, Horror, 114′). Regia di Scott Derrickson. Con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Anna Lore, Miguel Mora, Demián Bichir. Quattro anni dopo il primo incubo, il Rapace sembra cercare vendetta dall’aldilà. Alle 23:15, thriller psicologico con Una di famiglia – The housemaid (2025, 131′). Regia di Paul Feig. Con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Indiana Elle, Michele Morrone. Una nuova assunta scopre i torbidi segreti di una coppia facoltosa.

Sky Cinema Action alle 21:00 schiera The equalizer – Il vendicatore (2014, Azione, 128′). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Melissa Leo, David Harbour. Un ex agente cerca redenzione sfidando la mafia russa. In seconda serata, alle 23:15, il militare-mystery Basic (2003, 98′). Regia di John McTiernan. Con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi.

Sky Cinema Collection alle 21:15 celebra Tom Hanks con Sully (2016, Biografico, 96′). Regia di Clint Eastwood. Con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn. L’ammaraggio sull’Hudson e il processo mediatico a un eroe. Alle 22:55, naufragio dell’anima in Cast Away (2000, Drammatico, 143′). Regia di Robert Zemeckis. Con Tom Hanks, Helen Hunt.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 diverte con Trafficanti (2016, Commedia, 114′). Regia di Todd Phillips. Con Miles Teller, Jonah Hill, Bradley Cooper, Ana de Armas. Ispirato a una storia vera di traffici d’armi fuori controllo. Alle 23:00, risate e umanità con Grazie ragazzi (2023, 117′). Regia di Riccardo Milani. Con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio. Teatro in carcere tra riscatto e secondi tentativi.

Sky Cinema Drama alle 21:00 sale sul ring con Southpaw – L’ultima sfida (2015, Drammatico, 124′). Regia di Antoine Fuqua. Con Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, 50 Cent. Un campione in caduta prova a rialzarsi. Alle 23:10, storie di scelte difficili in Vita segreta di Maria Capasso (2019, 96′). Regia di Salvatore Piscicelli. Con Denise Russo, Luca Ranieri. Una vedova napoletana imbocca la via del crimine per mantenere la famiglia.

Sky Cinema Family alle 21:00 è per tutti con La gang del bosco (2006, Animazione, 83′). Regia di Karey Kirkpatrick e Tim Johnson. Bizzarri animaletti tra avventure e risate. Alle 22:30, il viaggio nel tempo di Ritorno al futuro – Parte III (1990, Fantascienza, 118′). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen.

Sky Cinema Romance alle 21:00 sceglie la leggerezza con Corro da te (2022, Commedia, 113′). Regia di Riccardo Milani. Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Michele Placido, Vanessa Scalera. Un corteggiatore seriale si scontra con l’amore vero. Alle 22:55, sentimenti e musica in Quello che non so di te (2021, Sentimentale, 115′). Regia di Brian Baugh. Con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 indaga con Cult killer (2024, Thriller, 105′). Regia di Jon Keeyes. Con Alice Eve, Antonio Banderas, Shelley Hennig. Un’investigatrice stringe un’alleanza rischiosa con l’assassino del suo mentore per arrivare alla verità. Alle 22:50 ritorna l’incubo con Black Phone 2 (2025, 114′). Regia di Scott Derrickson. Il Rapace minaccia la famiglia del sopravvissuto Finn.

Azione e cult con Transformers – La vendetta del caduto: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 propone l’action revenge Army of one (2020, Azione, 90′). Regia di Stephen Durham. Con Ellen Hollman, Matt Passmore, Stephen Dunlevy. Una superstite, spinta dalla sete di giustizia, affronta una banda di narcos. Alle 22:50 brividi tra le onde con Paradise Beach – Dentro l’incubo (2016, 87′). Regia di Jaume Collet-Serra. Con Blake Lively. Una surfista isolata su uno scoglio sfida un grande squalo bianco.

Rai Movie alle 21:10 regala il classico Vacanze romane (1953, Sentimentale, 119′). Regia di William Wyler. Con Audrey Hepburn, Gregory Peck. Un’indimenticabile fuga d’amore nella Città Eterna. Alle 23:15, noir italiano con Diabolik – Chi sei? (2023, Giallo, 124′). Regia di Antonio e Marco Manetti. Con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea. Diabolik e Ginko, intrappolati, ripercorrono il passato del Re del Terrore.

Rai Premium alle 21:20 porta in Bretagna Il commissario Dupin – Segreti bretoni (2015, Poliziesco, 90′). Regia di Bruno Grass. Con Pasquale Aleardi. Intrighi e misteri tra coste e scogliere. Alle 23:00, romanticismo italiano con Il velo nuziale – Viaggio a Venezia (2022, Sentimentale, 84′). Regia di Terry Ingram. Con Autumn Reeser, Paolo Bernardini, Lacey Chabert, Alison Sweeney. Emma studia un velo "portafortuna" e incontra Paolo, erede di una famiglia di merlettaie.

20 alle 21:08 scatena l’epica robotica con Transformers – La vendetta del caduto (2009, Azione, 147′). Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro. I Decepticon tornano a caccia di Sam tra campus e guerre planetarie.

Iris alle 21:17 offre il prison-drama L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz (1994, Drammatico, 122′). Regia di Marc Rocco. Con Kevin Bacon, Gary Oldman, Christian Slater, Brad Dourif. Sopravvivenza, abusi e riscatto all’ombra del penitenziario più famoso.

Cine34 alle 21:00 fa sorridere con L’insegnante balla… con tutta la classe (1979, Commedia, 90′). Regia di Giuliano Carnimeo. Con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani. Una prof di ginnastica rivoluziona la scuola a passi di rock acrobatico. Alle 22:54, scuola e malizia in La ripetente fa l’occhietto al preside (1980, Commedia, 91′). Regia di Mariano Laurenti. Con Alvaro Vitali, Annamaria Rizzoli, Lino Banfi.

Mediaset Italia2 alle 21:01 terrorizza con ESP 2 – Fenomeni paranormali (2012, Horror, 100′). Regia di John Poliquin. Con Richard Harmon, Leanne Lapp. Un gruppo di fan entra in un ospedale psichiatrico abbandonato e risveglia un male indicibile. Alle 23:06, il destino colpisce ancora in Final Destination 3 (2006, Horror, 115′). Regia di James Wong. Con Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman.

Cielo alle 21:20 firma il thriller autoriale Elle (2016, Thriller, 130′). Regia di Paul Verhoeven. Con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte. Un gioco di potere e ambiguità dopo un’aggressione che sconvolge una dirigente di successo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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