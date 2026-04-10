Fabio De Luigi, il problema (serio) con la figlia: cosa deve fare Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, l'attore deve far convivere la passione per Micaela Ramazzotti e l'amore per la sua bimba in Ti presento Sofia

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e bouquet Sky Cinema: dall’avventura spettacolare di Aquaman e il regno perduto su Italia 1 alla commedia sui figli Ti presento Sofia con De Luigi e la Ramazzotti all’impegno civile de La voce di Hind Rajab su Sky Cinema Uno, fino all’azione senza sosta di John Wick 3: Parabellum su Rai 4. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Epica subacquea con Aquaman e il regno perduto: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — La casa di Ninetta alle 21:20. Genere Drammatico. Anno 2024, durata 80 minuti. Regia di Lina Sastri. Con Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Massimo De Matteo. La storia: un’anziana donna affetta da Alzheimer, tra le mura della propria casa, ripercorre amore, violenza, famiglia, dolore e gioia in una città magica sospesa tra realtà e immaginazione, presente e passato. Uno sguardo intimo e poetico, sostenuto dalla regia e dall’interpretazione della stessa Sastri.

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Italia 1 — Aquaman e il regno perduto alle 21:29. Genere Fantasy. Anno 2023, durata 124 minuti. Regia di James Wan. Con Temuera Morrison, Jason Momoa, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Amber Heard. Di cosa parla: Arthur Curry/Aquaman deve proteggere Atlantide e il mondo da una nuova minaccia, cercando un’alleanza complicata con un insospettabile alleato. Effetti spettacolari e grande avventura nel ritorno dell’eroe DC interpretato da Jason Momoa.

L’attualità de La voce di Hind Rajab: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno — La voce di Hind Rajab alle 21:15. Genere Drammatico. Anno 2025, durata 90 minuti. Regia di Kaouther Ben Hania. Con Saja al-Kilani, Clara Khuri, Motaz Malhees, ’Amir Hulayhil. Un racconto potente: il 29 gennaio 2024 gli operatori della Mezzaluna rossa raccolgono la drammatica richiesta d’aiuto di una quindicenne di Gaza rimasta bloccata in un’auto insieme alla cugina di cinque anni durante un attacco. Un’opera che unisce cronaca e sguardo umano. A seguire, alle 22:50, Grazie ragazzi (Commedia, 2023, 117 minuti) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Fabrizio Bentivoglio. Un attore disoccupato diventa insegnante di teatro in carcere e scopre talenti inattesi, portando la compagnia dietro le sbarre fino al palcoscenico.

Sky Cinema Collection — Angeli e demoni alle 21:15. Genere Thriller. Anno 2009, durata 138 minuti. Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Pierfrancesco Favino, Stellan Skarsgard, Armin Müller-Stahl, Nikolaj Lie Kaas. Un esperto di simbologia si ritrova sulle tracce degli Illuminati tra CERN e Vaticano, con l’antimateria che incombe sul Conclave.

Sky Cinema Action — Justice league alle 21:00. Genere Fantasy. Anno 2017, durata 120 minuti. Regia di Zack Snyder. Con Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa. Batman e Wonder Woman riuniscono una squadra di eroi per fronteggiare una minaccia apocalittica. In seconda serata, alle 23:05, The Bourne Supremacy (Thriller, 2004, 108 minuti) di Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Julia Stiles, Karl Urban, Brian Cox: Jason Bourne è costretto a riemergere dalla clandestinità tra complotti, vendette e inseguimenti mozzafiato.

Sky Cinema Comedy — Qualunquemente alle 21:00. Genere Commedia. Anno 2010, durata 96 minuti. Regia di Giulio Manfredonia. Con Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Luigi Maria Burruano, Salvatore Cantalupo, Sergio Rubini. Satira corrosiva sull’improbabile politico Cetto La Qualunque. Alle 22:40 tocca a 2 gran figli di… (Commedia, 2017, 113 minuti) di Lawrence Sher con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams: due fratelli in cerca del vero padre tra rivelazioni familiari e colpi di scena.

Sky Cinema Family — Jumanji alle 22:55. Genere Fantasy. Anno 1995, durata 100 minuti. Regia di Joe Johnston. Con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt. Un gioco da tavolo magico trascina i giocatori in un’avventura senza tempo finché la partita non viene conclusa. Un classico per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance — Ti presento Sofia alle 21:00. Genere Commedia. Anno 2018, durata 98 minuti. Regia di Guido Chiesa. Con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele De Martino, Bob Messini. Un papà single innamorato nasconde l’esistenza della figlia per non perdere una donna che non ama i bambini. Le bugie innescano una valanga di equivoci. Alle 22:45, La rivolta delle ex (Commedia, 2009, 100 minuti) di Mark Waters con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Emma Stone, Michael Douglas: un playboy è costretto a fare i conti con i fantasmi delle sue ex.

Sky Cinema Suspense — Immaculate – La prescelta alle 21:00. Genere Horror. Anno 2024, durata 89 minuti. Regia di Michael Mohan. Con Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano. Un convento isolato nella campagna italiana accoglie suor Cecilia con apparente calore, ma dietro le mura si nascondono segreti inquietanti. A seguire, alle 22:35, Suburra (Drammatico, 2015, 100 minuti) di Stefano Sollima con Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola: Roma tra politica, criminalità e Chiesa in un intrigo nerissimo.

Sky Cinema Drama — The brutalist alle 21:00. Genere Drammatico. Anno 2024, durata 215 minuti. Regia di Brady Corbet. Con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Alessandro Nivola, Vanessa Kirby. Nel 1947 l’architetto ebreo László Toth emigra negli Stati Uniti, dove un potente industriale gli affida l’opera che consacrerà la sua carriera. Raggiunta la fama, emergono ombre e difficoltà che mettono alla prova uomo e artista.

Azione e cult con John Wick 3: Parabellum: le proposte delle reti specializzate

Iris — Firefox – Volpe di fuoco alle 21:13. Genere Azione. Anno 1982, durata 135 minuti. Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Freddie Jones, David Huffman, Warren Clarke. Un asso dell’aviazione, veterano del Vietnam, viene reclutato per rubare un caccia sovietico avveniristico controllabile "pensando in russo". Ne nasce un duello ad altissima tensione con i servizi segreti.

Cine34 — Le comiche alle 21:00. Genere Comico. Anno 1990, durata 89 minuti. Regia di Neri Parenti. Con Enzo Cannavale, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto. Sketch e gag cult della coppia Villaggio–Pozzetto. A seguire, alle 23:04, Lui è peggio di me (Commedia, 1984, 105 minuti) di Enrico Oldoini con Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Kelly Van der Velden: due amici quarantenni vedono incrinarsi un’amicizia granitica quando entra in scena l’amore.

Rai Movie — Gli occhi di Laura Mars alle 21:10. Genere Thriller. Anno 1978, durata 99 minuti. Regia di Irvin Kershner. Con Faye Dunaway, Brad Dourif, Tommy Lee Jones, René Auberjonois. Una fotografa di moda "vede" delitti prima che accadano tra suspense, parapsicologia e investigazione classica. Alle 23:05, Corsari (Avventura, 1995, 120 minuti) di Renny Harlin con Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella: arrembaggi, mappe del tesoro e duelli sul mare aperto.

Rai 4 — John Wick 3: Parabellum alle 21:20. Genere Azione. Anno 2019, durata 131 minuti. Regia di Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane. L’ex sicario è braccato a New York con una taglia milionaria sulla testa. Solo un’ora prima di diventare fuorilegge, dovrà sopravvivere a ogni costo. Alle 23:30, La banda di Chicago (Azione, 2020, 94 minuti) di Seth Savoy con Michael Shannon, Alex Pettyfer, Patrick Schwarzenegger: un neolaureato scivola in una spirale criminale senza via d’uscita.

20 — Codice 999 alle 21:08. Genere Thriller. Anno 2016, durata 115 minuti. Regia di John Hillcoat. Con Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet, Aaron Paul, Anthony Mackie, Norman Reedus, Gal Gadot, Teresa Palmer, Clifton Collins Jr., Michael K. Williams. Una task force corrotta organizza crimini d’alto livello sotto il ricatto della mafia russo–israeliana e prepara un "999" per depistare le indagini. Alle 23:28, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (Avventura, 2008, 112 minuti) di Rob Cohen con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh: ritorno alla saga tra antiche maledizioni e spettacolari risvegli nella Cina imperiale.

Mediaset Italia 2 — Ouija – L’origine del Male alle 21:01. Genere Horror. Anno 2016, durata 99 minuti. Regia di Mike Flanagan. Con Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Doug Jones, Annalise Basso, Lin Shaye e altri. Nel 1967 a Los Angeles, una vedova e le due figlie inscenano sedute spiritiche per lavoro. Risvegliano però uno spirito malevolo che possiede la più piccola. La famiglia dovrà affrontare paure profondissime. Alle 23:06, L’uomo invisibile (Horror, 2019, 124 minuti) di Leigh Whannell con Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid: Cecilia fugge da una relazione violenta, ma l’ex potrebbe aver trovato il modo di tormentarla… senza farsi vedere.

Cielo — Devil’s Knot – Fino a prova contraria alle 21:20. Genere Drammatico. Anno 2013, durata 114 minuti. Regia di Atom Egoyan. Con Reese Witherspoon, Colin Firth, Dane DeHaan, Bruce Greenwood e altri. Ispirato a un caso reale: l’omicidio di tre bambini nell’Arkansas e il controverso processo ai "West Memphis Three" tra isteria collettiva e presunzioni di colpevolezza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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