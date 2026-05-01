I film in onda in TV stasera, venerdì 1 maggio 2026: Ficarra e Picone contro la Uma Thurman di Tarantino Scoprite i migliori film disponibili stasera: da Spider-Man: No way home su Italia 1 e Il diavolo veste Prada su Canale 5 ai cult su Rai Movie e Iris.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Venerdì 1 maggio 2026 sono ben 29 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dall’iconica commedia Il diavolo veste Prada su Canale 5 al cinecomic Spider-Man: No way home su Italia 1, fino al cult Il Cavaliere Oscuro su 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Eleganza e riscatto con Il diavolo veste Prada: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: Alle 21:30 arriva Someone like you – L’eco del cuore (2024, regia Tiller Russell, 118’). Cast: Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins, Robyn Lively, Bart Johnson. La storia: Dopo la perdita della sua migliore amica London Queen, l’architetto Dawson Gage si mette sulle tracce della sorella gemella segreta di London, separata alla nascita, in un viaggio tra dolore, rivelazioni e nuove possibilità. Tratto dal romanzo di Karen Kingsbury. Genere: Drammatico.

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Canale 5: In prima serata, ore 21:20, Il diavolo veste Prada (2006, regia David Frankel, 109’). Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms. Di cosa parla: Una neolaureata senza passione per la moda diventa assistente della temibile direttrice di una prestigiosa rivista. Tra angherie e prove continue, resistere un anno potrebbe aprirle le porte del giornalismo dei sogni. Genere: Commedia.

Italia 1: Alle 21:25 il cinecomic Spider-Man: No way home (2021, regia Jon Watts, 150’). Cast: Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei, Tom Holland, Zendaya. Genere: Fantasy.

Il nuovo No other choice – Non c’è altra scelta: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: Alle 21:15 No other choice – Non c’è altra scelta (2025, regia Park Chan-wook, 139’). Cast: Yeom Hye-ran, Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon. La storia: You Man-su, artigiano della carta con 25 anni di esperienza, vede crollare la propria vita dopo un licenziamento improvviso. Tra mutuo, famiglia e dignità ferita, tenterà il tutto per tutto per ritagliarsi un nuovo spazio alla Moon Paper. Fin dove sarà disposto a spingersi, se non c’è altra scelta? Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection: Doppietta cult a partire dalle 21:15 con Ritorno al futuro (1985, regia Robert Zemeckis, 118’) con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, seguito alle 23:15 da Ritorno al futuro – Parte II (1989, regia Robert Zemeckis, 108’) con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Action: Alle 21:00 adrenalina con Bullet Train (2022, regia David Leitch, 126’) con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Michael Shannon. A seguire, alle 23:10, il thriller sci-fi Invasion (2007, regia Oliver Hirschbiegel, 93’) con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright. Generi: Azione/Fantascienza.

Sky Cinema Family: Alle 22:55 il fantasy d’animazione Dragon trainer (2025, regia Dean Deblois, 125’). Il giovane vichingo Hiccup stringe un’improbabile amicizia con il drago Sdentato. Un’antica minaccia metterà alla prova il loro legame e i pregiudizi del villaggio. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Comedy: Dalle 21:00 Modalità aereo (2019, regia Fausto Brizzi, 100’) con Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. A seguire, alle 22:50, Il 7 e l’8 (2007, regia Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone). La storia: due uomini scoprono di essere stati scambiati alla nascita e, tra scontri e complicità, provano a rimettere insieme i pezzi delle loro vite. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: Alle 21:00 Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, regia Joseph Kosinski, 133’) con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale. Alle 23:15 La paranza dei bambini (2018, regia Claudio Giovannesi, 105’). Di cosa parla: a Napoli, un gruppo di adolescenti tenta l’ascesa criminale nel Rione Sanità, tra amicizie messe alla prova e scelte irreversibili. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance: Alle 21:00 Cinquanta sfumature di grigio (2014, regia Sam Taylor-Johnson, 124’) con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle. A seguire, alle 23:10, Terapia di letto (2020, regia Nico Raineau, 104’) con Brittany Snow, Sam Richardson. Un viaggio on the road tra dipendenze, diagnosi e seconde possibilità. Generi: Drammatico/Commedia.

Sky Cinema Suspense: Alle 21:00 Cult killer (2024, regia Jon Keeyes, 105’) con Alice Eve e Antonio Banderas: dopo l’omicidio di un celebre investigatore, la sua protetta indaga stringendo una rischiosa alleanza con il killer. Alle 22:50 It (2017) (2017, regia Andy Muschietti, 135’): un gruppo di ragazzi affronta la mostruosa entità che si nutre della paura a Derry. Genere: Thriller/Horror.

L’eroismo di Sully e tanto cinema di genere: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: Alle 21:20 Secret Team 355 (2021, regia Simon Kinberg, 124’) con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz, Sebastian Stan. Un quintetto di spie da tutto il mondo si unisce per fermare un’arma letale, trasformando le differenze in forza di squadra. Alle 23:25 Nella tana dei lupi (2018, regia Christian Gudegast, 125’) con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr.: élite contro rapinatori per un colpo alla Federal Reserve. Generi: Thriller/Azione.

Rai Movie: Alle 21:10 il cult Hollywood Party (1968, regia Blake Edwards, 99’) con Peter Sellers, Claudine Longet. A seguire, alle 22:55, l’immancabile Dirty dancing – Balli proibiti (1987, regia Emile Ardolino, 105’) con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Generi: Commedia/Sentimentale.

Iris: Alle 21:15 Sully (2016, regia Clint Eastwood, 96’) con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn. Di cosa parla: l’ammaraggio sull’Hudson diventa un caso mediatico e giudiziario, mettendo sotto accusa un eroe. Alle 23:19 L’uomo nel mirino (1977, regia Clint Eastwood, 114’) con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle. Generi: Biografico/Poliziesco.

20: In seconda serata, alle 22:52, il caposaldo di Nolan Il Cavaliere Oscuro (2008, regia Christopher Nolan, 152’) con Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Aaron Eckhart. Joker semina il caos a Gotham e costringe Batman a spingersi oltre i propri limiti, mentre l’ombra di Harvey Dent incombe.

Cielo: Alle 21:20 l’action di Tarantino Kill Bill: Vol. 1 (2003, regia Quentin Tarantino, 100’) con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen. La Sposa, risvegliata dal coma, intraprende la sua vendetta armata di katana contro la gang di Bill. Genere: Azione.

Mediaset Italia2: Alle 21:01 l’horror La Llorona: le lacrime del male (2019, regia Michael Chaves, 98’) con Linda Cardellini, Raymond Cruz. A Los Angeles, una leggenda maledetta rapisce bambini: una madre e i suoi figli chiedono aiuto a un prete disilluso. Alle 23:06 Sick (2022, regia John Hyams, 83’): aprile 2020, due amiche in quarantena al lago vengono braccate da un’ombra con un piano inquietante. Genere: Horror.

Cine34: Alle 21:00 la satira di Cetto c’è senzadubbiamente (2019, regia Giulio Manfredonia, 93’) con Antonio Albanese. Alle 23:05 È nata una star? (2012, regia Lucio Pellegrini, 105’) con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto: una madre scopre l’imprevisto «talento» del figlio e si confronta con paure e pregiudizi legati al mondo del porno. Genere: Commedia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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