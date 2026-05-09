I film in onda in TV stasera, sabato 9 maggio 2026: dal classico di Pieraccioni al successo di Kung Fu Panda 3 Dall’animazione di Kung Fu Panda 3 su Italia 1 all’action di The Divergent Series: Allegiant su Sky Cinema 1, passando per i cult di Cine34 e i thriller di Rai 4 e Iris.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 33 i film in palinsesto, per tutti i gusti: dal family d’animazione Kung Fu Panda 3 su Italia 1 all’azione young adult di The Divergent Series: Allegiant su Sky Cinema 1, fino al raffinato Blue Jasmine su Sky Cinema Drama e il classico Il pesce innamorato su Sky Cinema Comedy.

Avventure e risate con Kung Fu Panda 3: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:34 programma Bomber (1982, 112 minuti). Regia di Michele Lupo. Nel cast Bud Spencer, Jerry Calà, Mike Miller, Valeria Cavalli. Commedia cult all’italiana con il carisma inconfondibile di Bud Spencer.

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Italia 1 alle 21:24 propone Kung Fu Panda 3 (2016, 94 minuti). Regia di Jennifer Yuh e Alessandro Carloni. Dopo aver ritrovato il padre creduto perduto, Po deve fermare il terribile Kai deciso a distruggere i maestri di kung fu: l’eroe si trasforma in insegnante per addestrare il villaggio e salvare il suo mondo. In seconda serata, alle 23:14, spazio all’azione con Rush hour – Missione Parigi (2007, 91 minuti), di Brett Ratner, con Jackie Chan e Chris Tucker: il dinamico duo torna in pista per sgominare un boss delle Triadi rifugiato nella capitale francese, tra inseguimenti e humour esplosivo.

L’azione young adult di The Divergent Series: Allegiant: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The Divergent Series: Allegiant (2016, 121 minuti), regia di Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Jeff Daniels. Di cosa parla: crollato l’ordine di Chicago, Tris varca la recinzione con gli Alleanti e scopre nuovi conflitti che rimettono in gioco il destino delle fazioni. A seguire, alle 23:20, romantic comedy con Una proposta per dire sì (2010, 100 minuti), di Anand Tucker, con Amy Adams e Matthew Goode.

Sky Cinema Collection alle 21:15 opta per la commedia familiare Mamma o papà? (2017, 98 minuti), di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. A seguire, alle 23:00, Grazie ragazzi (2023, 117 minuti), ancora di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Sonia Bergamasco: un attore disoccupato insegna teatro in carcere e porta i detenuti sul palcoscenico, scoprendo il potere redentivo dell’arte.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 ripropone il thriller Giochi di potere (1992, 113 minuti), di Phillip Noyce, con Harrison Ford e Sean Bean: Jack Ryan, in vacanza a Londra, sventa un attentato dell’IRA e diventa bersaglio di ritorsioni che mettono in pericolo la famiglia. In tarda serata doppio passaggio per Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, 91 minuti) di Mel Gibson, con Mark Wahlberg e Michelle Dockery: alle 23:00 e alle 23:25. La storia: nei cieli gelidi dell’Alaska, un pilota trasporta un agente federale e un prigioniero, ma la minaccia più letale potrebbe già trovarsi a bordo.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone l’avventura videoludica Uncharted (2022, 116 minuti), di Ruben Fleischer, con Tom Holland e Mark Wahlberg: caccia a un tesoro leggendario tra trappole e tradimenti. Alle 23:00 arriva il kolossal King Kong (2005, 187 minuti), di Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody.

Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con la romantic comedy toscana Il pesce innamorato (1999, 111 minuti), di e con Leonardo Pieraccioni, con Gabriella Pession e Paolo Hendel. Alle 22:40 segue Io e Marilyn (2009, 96 minuti), sempre di Pieraccioni, con Suzie Kennedy, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo.

Sky Cinema Drama alle 21:00 offre Blue Jasmine (2013, 98 minuti), di Woody Allen, con Cate Blanchett e Sally Hawkins: il ritratto di una donna dell’alta società in crisi che, crollato il suo mondo dorato, cerca riscatto tra New York e San Francisco. Alle 22:45 L’ombra del giorno (2022, 125 minuti), di Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: un amore clandestino negli anni Trenta messo alla prova dalle leggi razziali e dallo scoppio della guerra.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta La casa delle bambole di Gabby – Il film (2025, 97 minuti), di Ryan Crego: Gabby e la nonna Gigi partono per un viaggio on the road verso Cat Francisco, ma una gattara ruba la casa delle bambole e inizia una missione di salvataggio piena di scintille e sentimenti. Alle 22:45 Viaggio al centro della Terra (2008, 92 minuti), di Eric Brevig, con Brendan Fraser e Josh Hutcherson: esplorazioni mozzafiato in un mondo sotterraneo popolato da creature spaventose.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va con Breve storia d’amore (2025, 98 minuti), di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati e Adriano Giannini: una relazione clandestina che si consuma in una stanza d’albergo prende una piega sinistra quando lei inizia a insinuarsi nella vita di lui. Alle 22:45 il classico intramontabile Il dottor Zivago (1965, 192 minuti), di David Lean, con Omar Sharif, Julie Christie e Alec Guinness.

Risate all’italiana con La soldatessa alle grandi manovre: le proposte delle reti specializzate

Cine34 alle 21:00 manda in onda La soldatessa alle grandi manovre (1978, 96 minuti), di Nando Cicero, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani e Alvaro Vitali. In seconda serata, alle 23:09, La soldatessa alla visita militare (1977, 90 minuti) dello stesso Cicero: commedie sexy all’italiana d’epoca, iconiche e leggere.

Iris alle 21:14 propone il thriller politico Giochi di potere (1992, 113 minuti), di Phillip Noyce, con Harrison Ford, Anne Archer e Sean Bean. Un ex analista CIA sventa un attentato dell’IRA a Londra e diventa il bersaglio di feroci vendette, combattendo per proteggere la propria famiglia.

Rai Movie alle 21:10 offre Gli anni più belli (2020, 129 minuti), di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria: quattro amici attraversano trent’anni di vita italiana tra sogni, amori e disillusioni. Alle 23:30 tocca alla commedia generazionale Notte prima degli esami – Oggi (2007, 102 minuti), di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini: tra nuovi amori e i "casini" di un padre impenitente, la maturità diventa una corsa a ostacoli.

Rai 4 alle 21:20 va con Run (2020, 99 minuti), di Aneesh Chaganty, con Sarah Paulson e Kiera Allen: un tesissimo dramma-thriller su una figlia costretta in sedia a rotelle che inizia a sospettare della madre. Alle 22:50 Holy spider (2022, 117 minuti), di Ali Abbasi: una giornalista indaga a Mashhad su un serial killer che "ripulisce" le strade dalla prostituzione.

20 alle 21:10 propone Skiptrace – Missione Hong Kong (2016, 120 minuti), di Renny Harlin, con Jackie Chan e Johnny Knoxville: un detective e un truffatore in fuga attraversano mezza Asia tra guai e gag per salvare una ragazza dalle spire di un boss. Alle 23:26 il thriller Monkey Man (2024, 121 minuti), di e con Dev Patel, con Sharlto Copley e Sobhita Dhulipala: un ex detenuto in India fatica a reinserirsi in una società dominata dall’avidità, alla ricerca di riscatto.

Cielo alle 21:20 schiera il cult marziale Kickboxer – Il nuovo guerriero (1989, 98 minuti), di Mark Disalle e David Worth, con Jean-Claude Van Damme: dopo l’agguato al fratello, Kurt si allena per sfidare il temibile Tong Po. Alle 23:20, azione e spie con Mr. e Mrs. Smith (2005, 120 minuti), di Doug Liman, con Brad Pitt e Angelina Jolie: due coniugi scoprono di essere killer ingaggiati per eliminarsi a vicenda.

Mediaset Italia2 alle 21:00 va con il soprannaturale Il tocco del male (1997, 124 minuti), di Gregory Hoblit, con Denzel Washington, John Goodman e Donald Sutherland: un demone passa di corpo in corpo dopo l’esecuzione di un serial killer, perseguitando un detective attraverso omicidi e indovinelli. Alle 23:17 tocca all’horror The Breed – La razza del male (2006, 108 minuti), di Nicholas Mastandrea, con Michelle Rodriguez e Taryn Manning.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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