I film in onda in TV stasera, sabato 8 novembre: da Io sono tempesta con Marco Giallini, a io c'è con Margherita Buy

Da Percy Jackson su Italia 1 a The Bourne Identity su Rete 4, passando per grandi classici come Delitto perfetto e Io sono tempesta.

I film in onda in TV stasera, sabato 8 novembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 29 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dal fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri su Italia 1 al classico d’azione The Bourne Identity su Rete 4, fino al thriller Largo Winch: Il prezzo del denaro su Sky Cinema 1.

Avventura fantasy con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: le proposte delle reti in chiaro

Su Rete 4 alle 21:33 va in onda The Bourne Identity (2002, 119′). Un uomo senza memoria viene ripescato nel Mediterraneo con due proiettili nella schiena e abilità sorprendenti. Di cosa parla: braccato da killer e servizi segreti, cercherà di ricostruire la propria identità con l’aiuto di una misteriosa alleata. Regia di Doug Liman. Cast: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Genere: Thriller.

Su Italia 1 alle 21:18 appuntamento con il fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (2013, 105′). Regia di Thor Freudenthal. Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Nathan Fillion, Sean Bean, Stanley Tucci. Genere: Fantasy. A seguire, alle 23:23, l’horror It: Capitolo 2 (2019, 165′). Dopo 27 anni il Club dei Perdenti torna a Derry per affrontare di nuovo il male di Pennywise tra paure sopite e ricordi dolorosi. Regia di Andres Muschietti. Cast: Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa. Genere: Horror.

Azione e intrighi con Largo Winch: Il prezzo del denaro: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 22:55 Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024, 100′). Largo, sconvolto dal rapimento del figlio, assiste al suicidio in diretta del suo socio. Scoprirà che gli eventi sono collegati e che trovare i responsabili potrebbe riportarlo dal figlio. Regia di Olivier Masset-Depasse. Cast: Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco, Elise Tilolloy, Clotilde Hesme. Genere: Thriller.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87′). Regia di Romain Quirot. Cast: Hugo Becker, Jean Reno, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy, Philippe Katerine. Genere: Drammatico. In seconda serata, alle 22:50, Babygirl (2024, 114′). Una top manager intreccia una relazione segreta e travolgente con il giovane assistente, mettendo a rischio reputazione e vita privata. Regia di Halina Reijn. Cast: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno, Sophie Wilde. Genere: Giallo.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 The Accountant (2016, 128′). Un contabile con sindrome di Asperger gestisce i conti per organizzazioni criminali, finché un incarico "legale" svela un ammanco milionario e attira su di lui spietati nemici. Regia di Gavin O’Connor. Cast: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Il risolutore – A man apart (2003, 110′). Un agente antidroga, dopo il rapimento della moglie per mano del boss Diablo, decide di vendicarsi sfidando la legge. Regia di F. Gary Gray. Cast: Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant. Genere: Azione.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Io sono Tempesta (2018, 97′). Un finanziere condannato ai servizi sociali in un centro d’accoglienza incrocia il destino di un giovane padre. La storia: denaro, morale e amicizia messi alla prova. Regia di Daniele Luchetti. Cast: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Genere: Commedia. Alle 22:50 Io c’è (2018, 100′). Un albergatore in crisi fonda la religione dell’"Ionismo" per salvarsi da tasse e fallimento, tra gag e satira dei nostri tempi. Regia di Alessandro Aronadio. Cast: Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 Baby Boss (2017, 97′). Un neonato in giacca e cravatta è in missione segreta. Con il fratello maggiore dovrà sventare un piano che minaccia l’equilibrio tra bimbi e cuccioli. Regia di Tom McGrath. Genere: Animazione. Alle 22:45 Mia e il leone bianco (2018, 98′). Una bambina stringe un legame indissolubile con un leoncino e tenta un viaggio coraggioso per salvarlo dai cacciatori di trofei. Regia di Gilles de Maistre. Cast: Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 Beata te (2022, 90′). L’Arcangelo Gabriele annuncia a una regista un figlio "in dono". Di cosa parla: un percorso tra desideri, maternità e ricerca della felicità. Regia di Paola Randi. Cast: Serena Rossi, Fabio Balsamo. Genere: Commedia. Alle 22:50 Anna Karenina (2012, 130′). Nell’Ottocento russo, Anna abbandona un matrimonio senza amore per inseguire la passione. Regia di Joe Wright. Cast: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 Billionaire Boys Club (2018, 100′). Un gruppo di ricchi ragazzi di Los Angeles ordina uno schema Ponzi che sfocia in un omicidio. Regia di James Cox. Cast: Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Kevin Spacey, Suki Waterhouse. Genere: Biografico. Alle 22:55 il classico di Hitchcock Il delitto perfetto (1954, 105′). Regia di Alfred Hitchcock. Cast: Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings, John Williams. Genere: Giallo.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 Capone (2020, 103′). Ritratto dell’ultima fase della vita di Al Capone. Regia di Josh Trank. Cast: Tom Hardy, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan, Kathrine Narducci. Genere: Biografico. Alle 23:05 Il padrino della mafia (2019, 135′). La stirpe di sarti dei Gamache veste i Paternò. Un atto mostruoso scatena la guerra tra clan. Regia di Daniel Grou. Cast: Sergio Castellitto, Marc-André Grondin. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 Path to war: L’altro Vietnam (2002, 177′). Il biennio cruciale della presidenza Johnson tra "Great Society" e escalation in Vietnam. La storia: decisioni politiche e drammi umani fino alla perdita di fiducia del popolo. Regia di John Frankenheimer. Cast: Michael Gambon, Donald Sutherland, Alec Baldwin, Gary Sinise. Genere: Drammatico.

Brividi e cult con Delitto perfetto e grandi classici: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 Delitto perfetto (1998, 107′). Remake ad alta tensione con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. Regia di Andrew Davis. Genere: Thriller. In seconda serata, alle 23:27, Il collezionista (1997, 115′). Regia di Gary Fleder. Cast: Morgan Freeman, Ashley Judd. Genere: Thriller.

Su Cine34 alle 21:00 L’insegnante balla… con tutta la classe (1979, 90′). Una prof di ginnastica rivoluziona il liceo con il ballo e salva la scuola vincendo una gara di rock acrobatico. Regia di Giuliano Carnimeo. Cast: Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani. Genere: Commedia. Alle 23:03 L’insegnante viene a casa (1978, 88′). Regia di Michele Massimo Tarantini. Cast: Edwige Fenech, Lino Banfi, Alvaro Vitali. Genere: Commedia.

Su Rai 4 alle 21:20 Lady Bloodfight (2015, 90′). Un’americana esperta di arti marziali entra in un torneo clandestino femminile in Asia. La storia: sfide spietate e disciplina fino all’ultimo round. Regia di Chris Nahon. Cast: Amy Johnston, Jenny Wu. Genere: Azione. Alle 23:05 Kung Fu Jungle (2014, 100′). Un maestro in carcere aiuta la polizia a fermare un killer di campioni di arti marziali. Regia di Teddy Chan. Cast: Donnie Yen, Charlie Yeung. Genere: Azione.

Su 20 alle 21:11 San Andreas (2014, 108′). Dopo un sisma devastante in California, un pilota di elicotteri e la sua ex moglie affrontano un viaggio estremo per salvare la figlia. Regia di Brad Peyton. Cast: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Paul Giamatti. Genere: Azione.

Su Rai Movie alle 21:10 Il patriota (2000, 158′). Epica storia di resistenza durante la Guerra d’Indipendenza americana. Regia di Roland Emmerich. Cast: Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs, Joely Richardson. Genere: Guerra.

Su Mediaset Italia2 alle 21:15 Il signore della morte (1981, 88′). Il killer mascherato torna a seminare terrore mentre la sorella di Michael è ricoverata in clinica. Regia di Rick Rosenthal. Cast: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis. Genere: Horror. Alle 23:09 L’esorcista – Il credente (2023, 121′). Un giovane prete in crisi di fede affronta un caso di possessione che lo costringerà a misurarsi con i suoi demoni interiori. Regia di David Gordon Green. Cast: Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Ann Dowd. Genere: Horror.

