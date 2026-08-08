I film in onda in TV stasera, sabato 8 agosto 2026: da Viva l’Italia con Raoul Bova al cult di Sergio Leone Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 8 agosto 2026: dal cult Ritorno al futuro su Italia 1 al giallo Assassinio a Venezia su Sky Cinema Uno.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 33 i film tra cui scegliere, con grandi classici, novità recenti e tanta azione: tra i titoli di punta spiccano Ritorno al futuro, il western di Sergio Leone Per qualche dollaro in più e il recente giallo di Kenneth Branagh Assassinio a Venezia.

L’avventura di Ritorno al futuro: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Amore crudele (2026, 100’), thriller di Nick Lyon con Christian Oliver, Elisabeth Harnois e Bai Ling. Di cosa parla: Julia, brillante manager, s’innamora dell’uomo che le salva la vita durante una rapina e lo sposa in fretta. Ma il matrimonio svela segreti pericolosi e una fuga tra inganni e minacce in cui la donna dovrà lottare per sopravvivere.

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Rai 3 alle 21:30 schiera il classico di Sergio Leone Per qualche dollaro in più (1965, 130’). Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè e Klaus Kinski. La storia: due cacciatori di taglie uniscono le forze per catturare l’Indio, spietato bandito autore della rapina alla banca di El Paso. Iconico secondo capitolo della "trilogia del dollaro", con duelli leggendari e le musiche di Morricone.

Italia 1 alle 21:23 punta sul cult di Robert Zemeckis Ritorno al futuro (1985, 118’). Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Crispin Glover. Trama: il teenager Marty McFly torna indietro nel 1955 a bordo della DeLorean del Doc Brown e rischia di cancellare la propria esistenza, mentre deve rimettere sulla "giusta rotta" i futuri genitori. Fantascienza, commedia e ritmo perfetto per un caposaldo anni ’80.

La7 alle 21:15 propone il classico di 007 Agente 007 – Dalla Russia con amore (1963, 115’), diretto da Terence Young con Sean Connery, Daniela Bianchi e Pedro Armendáriz. Bond si muove tra Istanbul e l’Orient Express in una spy story tesa e raffinata. In seconda serata, alle 23:30, tocca a Gorky Park (1983, 125’), thriller di Michael Apted con William Hurt, Lee Marvin, Joanna Pacula e Brian Dennehy: un misterioso triplice omicidio a Mosca trascina un investigatore in una rete di corruzione e poteri occulti.

Il mistero di Assassinio a Venezia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno alle 21:15 presenta Assassinio a Venezia (2023, 107’), diretto e interpretato da Kenneth Branagh con Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan e Kelly Reilly. Hercule Poirot, ritiratosi nella laguna, accetta controvoglia di presenziare a una seduta spiritica: quando un ospite viene ucciso, indaga tra ombre, superstizioni e verità nascoste. A seguire, 23:05, Hangman – Il gioco dell’impiccato (2017, 98’), thriller con Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow: una caccia a un serial killer che dissemina enigmi macabri.

Sky Cinema Collection apre alle 21:15 con I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale (2016, 100’), commedia gialla di Roan Johnson con Filippo Timi e il cast corale della saga: un addio al celibato degenera in omicidio e Massimo deve ricostruire gli eventi per scagionarsi. Alle 22:45, I delitti del Barlume – Un due tre stella! (2017, 100’): tra sparizioni e vecchi rancori, la placida Pineta torna a essere teatro di misteri.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone The Jackal (1997, 124’), action-thriller di Michael Caton-Jones con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier: un killer camaleontico è braccato da un ex terrorista e dall’FBI. In seconda serata, 23:10, Ready Player One (2018, 140’), spettacolare avventura di Steven Spielberg: nella realtà virtuale dell’Oasis, una caccia al tesoro in tre chiavi decide il destino del mondo digitale.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Viva l’Italia (2012, 111’), satira politica di Massimiliano Bruno con Michele Placido, Raoul Bova e Alessandro Gassmann: un senatore, colpito da demenza frontotemporale, diventa brutalmente sincero e sconvolge famiglia e partito. Alle 22:55 si continua con Sapore di mare (1983, 98’), cult balneare dei Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica e Isabella Ferrari: amori, canzoni e nostalgie in Versilia anni ’60.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’), fantasy di Iain Softley con Brendan Fraser, Helen Mirren e Paul Bettany: un lettore capace di evocare personaggi dai libri cerca di riportare indietro la madre perduta. Alle 22:50, Alla fine ci sei tu (2018, 97’): un’amicizia tra una ragazza malata e un adolescente ipocondriaco si trasforma in viaggio di crescita, tra desideri da realizzare e paure da superare.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Amore, bugie e calcetto (2008, 115’), di Luca Lucini con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi: tra partite settimanali e vite incrociate, un gruppo di amici scopre verità sentimentali dentro e fuori dal campo. Alle 23:00 tocca a Giovani, carini e disoccupati (1994, 99’), esordio alla regia di Ben Stiller con Winona Ryder ed Ethan Hawke: la Generazione X tra sogni, precarietà e relazioni complicate.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in programma Dead of Winter (2025, 97’), thriller di Brian Kirk con Emma Thompson e Judy Greer: una vedova in fuga dalla neve del Minnesota incappa in due assassini, trasformando la notte in una lotta per la sopravvivenza. Alle 22:45, Hai mai avuto paura? (2023, 95’), gotico italiano di Ambra Principato: in una magione ottocentesca, un giovane poeta affronta una maledizione di famiglia tra visioni e presenze.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone The brutalist (2024, 215’), di Brady Corbet con Adrien Brody, Vanessa Kirby, Guy Pearce e Felicity Jones. Un architetto ebreo ungherese, sopravvissuto all’Olocausto, emigra in America nel 1947: il mecenatismo di un industriale lo consacra, ma fama e compromessi lasciano cicatrici profonde.

Thriller, classici e cult da Iris a Rai Movie: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 firma una doppietta di suspense con Paura (1996, 95’), di James Foley con Reese Witherspoon e Mark Wahlberg: una relazione adolescenziale si tinge d’ossessione e violenza. Alle 23:17, Seduzione pericolosa (1989, 110’), di Harold Becker con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman: un capitano di polizia, a caccia di una vedova nera, resta invischiato in un’attrazione che può costargli la vita.

Cine34 alle 21:15 propone Sessomatto (1973, 120’), commedia a episodi di Dino Risi con Giancarlo Giannini e Laura Antonelli. Nove storie tra vizi, desideri e ipocrisie dell’Italia di ieri: trovate esilaranti e sferzate di costume, con l’eleganza cinica del maestro.

Rai Movie apre alle 21:10 con Amore, cucina e curry (2014, 124’), di Lasse Hallström con Helen Mirren e Om Puri: la rivalità tra un ristorante indiano e una tavola stellata in Francia si trasforma in ponte gastronomico e umano. Alle 23:10, la fiaba live action Biancaneve (2012, 105’), di Tarsem Singh con Julia Roberts e Lily Collins: ironia, costumi visionari e l’eterna lotta tra regina e principessa.

Rai 4 alle 21:20 propone La belva (2020, 97’), action-thriller di Ludovico De Martino con Fabrizio Gifuni: un ex forze speciali scatena una caccia implacabile per salvare la figlia rapita. Alle 23:00, Il mio nome è Vendetta (2022, 92’), di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann: un ex sicario e la figlia si nascondono a Milano per orchestrare una vendetta che riapre ferite del passato.

20 alle 21:10 mette in scena Smokin’ Aces (2006, 95’), di Joe Carnahan con Jeremy Piven, Ben Affleck e Ray Liotta: su un informatore di Las Vegas pende una taglia milionaria che scatena un’orda di sicari; l’FBI prova a difenderlo in un vortice di azione e colpi di scena. Alle 23:27, Beast (2022, 93’), di Baltasar Kormákur con Idris Elba: un padre lotta per proteggere le figlie da un leone spietato nella savana.

Mediaset Italia2 alle 21:02 offre il cult di Lucio Fulci Sette note in nero (1977, 95’), con Jennifer O’Neill e Gabriele Ferzetti: una donna ha visioni di un delitto e innesca un intrigo di destino e suggestione. Alle 23:03, Il fantasma di Sodoma (1988, 91’): un gruppo di ragazzi entra in una villa infestata dai fantasmi di ufficiali nazisti morti durante un’orgia nel 1943; da lì, una notte di incubi e apparizioni.

Cielo alle 21:20 programma Vulcano – Los Angeles 1997 (1997, 100’), disaster-movie di Mick Jackson con Tommy Lee Jones e Anne Heche: l’eruzione di un vulcano sotterraneo devasta la città, e un coordinatore dei vigili del fuoco guida l’emergenza per deviare la colata di lava. Alle 23:20, Maneater (2022, 89’): una vacanza su un’isola tropicale diventa una lotta contro un grande squalo bianco, aiutati da un ruvido capitano locale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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