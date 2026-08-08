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I film in onda in TV stasera, sabato 8 agosto 2026: da Viva l’Italia con Raoul Bova al cult di Sergio Leone

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 8 agosto 2026: dal cult Ritorno al futuro su Italia 1 al giallo Assassinio a Venezia su Sky Cinema Uno.

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Redazione

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Nel Tepore del Ballo, Raoul Bova protagonista del nuovo film di Pupi Avati
Mediaset Infinity

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 33 i film tra cui scegliere, con grandi classici, novità recenti e tanta azione: tra i titoli di punta spiccano Ritorno al futuro, il western di Sergio Leone Per qualche dollaro in più e il recente giallo di Kenneth Branagh Assassinio a Venezia.

L’avventura di Ritorno al futuro: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Amore crudele (2026, 100’), thriller di Nick Lyon con Christian Oliver, Elisabeth Harnois e Bai Ling. Di cosa parla: Julia, brillante manager, s’innamora dell’uomo che le salva la vita durante una rapina e lo sposa in fretta. Ma il matrimonio svela segreti pericolosi e una fuga tra inganni e minacce in cui la donna dovrà lottare per sopravvivere.

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Rai 3 alle 21:30 schiera il classico di Sergio Leone Per qualche dollaro in più (1965, 130’). Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè e Klaus Kinski. La storia: due cacciatori di taglie uniscono le forze per catturare l’Indio, spietato bandito autore della rapina alla banca di El Paso. Iconico secondo capitolo della "trilogia del dollaro", con duelli leggendari e le musiche di Morricone.

Italia 1 alle 21:23 punta sul cult di Robert Zemeckis Ritorno al futuro (1985, 118’). Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Crispin Glover. Trama: il teenager Marty McFly torna indietro nel 1955 a bordo della DeLorean del Doc Brown e rischia di cancellare la propria esistenza, mentre deve rimettere sulla "giusta rotta" i futuri genitori. Fantascienza, commedia e ritmo perfetto per un caposaldo anni ’80.

La7 alle 21:15 propone il classico di 007 Agente 007 – Dalla Russia con amore (1963, 115’), diretto da Terence Young con Sean Connery, Daniela Bianchi e Pedro Armendáriz. Bond si muove tra Istanbul e l’Orient Express in una spy story tesa e raffinata. In seconda serata, alle 23:30, tocca a Gorky Park (1983, 125’), thriller di Michael Apted con William Hurt, Lee Marvin, Joanna Pacula e Brian Dennehy: un misterioso triplice omicidio a Mosca trascina un investigatore in una rete di corruzione e poteri occulti.

Il mistero di Assassinio a Venezia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno alle 21:15 presenta Assassinio a Venezia (2023, 107’), diretto e interpretato da Kenneth Branagh con Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan e Kelly Reilly. Hercule Poirot, ritiratosi nella laguna, accetta controvoglia di presenziare a una seduta spiritica: quando un ospite viene ucciso, indaga tra ombre, superstizioni e verità nascoste. A seguire, 23:05, Hangman – Il gioco dell’impiccato (2017, 98’), thriller con Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow: una caccia a un serial killer che dissemina enigmi macabri.

Sky Cinema Collection apre alle 21:15 con I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale (2016, 100’), commedia gialla di Roan Johnson con Filippo Timi e il cast corale della saga: un addio al celibato degenera in omicidio e Massimo deve ricostruire gli eventi per scagionarsi. Alle 22:45, I delitti del Barlume – Un due tre stella! (2017, 100’): tra sparizioni e vecchi rancori, la placida Pineta torna a essere teatro di misteri.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone The Jackal (1997, 124’), action-thriller di Michael Caton-Jones con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier: un killer camaleontico è braccato da un ex terrorista e dall’FBI. In seconda serata, 23:10, Ready Player One (2018, 140’), spettacolare avventura di Steven Spielberg: nella realtà virtuale dell’Oasis, una caccia al tesoro in tre chiavi decide il destino del mondo digitale.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Viva l’Italia (2012, 111’), satira politica di Massimiliano Bruno con Michele Placido, Raoul Bova e Alessandro Gassmann: un senatore, colpito da demenza frontotemporale, diventa brutalmente sincero e sconvolge famiglia e partito. Alle 22:55 si continua con Sapore di mare (1983, 98’), cult balneare dei Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica e Isabella Ferrari: amori, canzoni e nostalgie in Versilia anni ’60.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’), fantasy di Iain Softley con Brendan Fraser, Helen Mirren e Paul Bettany: un lettore capace di evocare personaggi dai libri cerca di riportare indietro la madre perduta. Alle 22:50, Alla fine ci sei tu (2018, 97’): un’amicizia tra una ragazza malata e un adolescente ipocondriaco si trasforma in viaggio di crescita, tra desideri da realizzare e paure da superare.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Amore, bugie e calcetto (2008, 115’), di Luca Lucini con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi: tra partite settimanali e vite incrociate, un gruppo di amici scopre verità sentimentali dentro e fuori dal campo. Alle 23:00 tocca a Giovani, carini e disoccupati (1994, 99’), esordio alla regia di Ben Stiller con Winona Ryder ed Ethan Hawke: la Generazione X tra sogni, precarietà e relazioni complicate.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in programma Dead of Winter (2025, 97’), thriller di Brian Kirk con Emma Thompson e Judy Greer: una vedova in fuga dalla neve del Minnesota incappa in due assassini, trasformando la notte in una lotta per la sopravvivenza. Alle 22:45, Hai mai avuto paura? (2023, 95’), gotico italiano di Ambra Principato: in una magione ottocentesca, un giovane poeta affronta una maledizione di famiglia tra visioni e presenze.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone The brutalist (2024, 215’), di Brady Corbet con Adrien Brody, Vanessa Kirby, Guy Pearce e Felicity Jones. Un architetto ebreo ungherese, sopravvissuto all’Olocausto, emigra in America nel 1947: il mecenatismo di un industriale lo consacra, ma fama e compromessi lasciano cicatrici profonde.

Thriller, classici e cult da Iris a Rai Movie: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 firma una doppietta di suspense con Paura (1996, 95’), di James Foley con Reese Witherspoon e Mark Wahlberg: una relazione adolescenziale si tinge d’ossessione e violenza. Alle 23:17, Seduzione pericolosa (1989, 110’), di Harold Becker con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman: un capitano di polizia, a caccia di una vedova nera, resta invischiato in un’attrazione che può costargli la vita.

Cine34 alle 21:15 propone Sessomatto (1973, 120’), commedia a episodi di Dino Risi con Giancarlo Giannini e Laura Antonelli. Nove storie tra vizi, desideri e ipocrisie dell’Italia di ieri: trovate esilaranti e sferzate di costume, con l’eleganza cinica del maestro.

Rai Movie apre alle 21:10 con Amore, cucina e curry (2014, 124’), di Lasse Hallström con Helen Mirren e Om Puri: la rivalità tra un ristorante indiano e una tavola stellata in Francia si trasforma in ponte gastronomico e umano. Alle 23:10, la fiaba live action Biancaneve (2012, 105’), di Tarsem Singh con Julia Roberts e Lily Collins: ironia, costumi visionari e l’eterna lotta tra regina e principessa.

Rai 4 alle 21:20 propone La belva (2020, 97’), action-thriller di Ludovico De Martino con Fabrizio Gifuni: un ex forze speciali scatena una caccia implacabile per salvare la figlia rapita. Alle 23:00, Il mio nome è Vendetta (2022, 92’), di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann: un ex sicario e la figlia si nascondono a Milano per orchestrare una vendetta che riapre ferite del passato.

20 alle 21:10 mette in scena Smokin’ Aces (2006, 95’), di Joe Carnahan con Jeremy Piven, Ben Affleck e Ray Liotta: su un informatore di Las Vegas pende una taglia milionaria che scatena un’orda di sicari; l’FBI prova a difenderlo in un vortice di azione e colpi di scena. Alle 23:27, Beast (2022, 93’), di Baltasar Kormákur con Idris Elba: un padre lotta per proteggere le figlie da un leone spietato nella savana.

Mediaset Italia2 alle 21:02 offre il cult di Lucio Fulci Sette note in nero (1977, 95’), con Jennifer O’Neill e Gabriele Ferzetti: una donna ha visioni di un delitto e innesca un intrigo di destino e suggestione. Alle 23:03, Il fantasma di Sodoma (1988, 91’): un gruppo di ragazzi entra in una villa infestata dai fantasmi di ufficiali nazisti morti durante un’orgia nel 1943; da lì, una notte di incubi e apparizioni.

Cielo alle 21:20 programma Vulcano – Los Angeles 1997 (1997, 100’), disaster-movie di Mick Jackson con Tommy Lee Jones e Anne Heche: l’eruzione di un vulcano sotterraneo devasta la città, e un coordinatore dei vigili del fuoco guida l’emergenza per deviare la colata di lava. Alle 23:20, Maneater (2022, 89’): una vacanza su un’isola tropicale diventa una lotta contro un grande squalo bianco, aiutati da un ruvido capitano locale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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