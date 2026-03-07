I film in onda in TV stasera, sabato 7 marzo 2026: Tutte lo vogliono di Enrico Brignano sfida Men in Black Dalla magia di Nanny McPhee su Italia 1 all’adrenalina di Bullet Train su Sky Cinema Uno, passando per i brividi di Ringu su Mediaset Italia2 e il classico Banana Joe su Rete 4.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 31 i film in palinsesto sabato 7 marzo 2026, con opzioni per tutti i gusti: dalla commedia familiare Nanny McPhee – Tata Matilda su Italia 1 al ritmo serrato di Bullet Train su Sky Cinema Uno, fino all’horror di culto Ringu – The Ring su Mediaset Italia2.

Magia e risate con Nanny McPhee – Tata Matilda: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3: alle 21:25 va in onda Caccia all’agente Freegard (2022, 110′, regia di Declan Lawn e Adam Patterson) con Gemma Arterton, James Norton, Sarah Goldberg, Shazad Latif e Freya Mavor. La storia: nell’Inghilterra degli anni ’90 un abile truffatore si finge agente segreto, seduce e deruba le sue vittime. Quando una brillante avvocata scopre la verità, scatta una caccia all’uomo serrata per consegnarlo alla giustizia.

Rete 4: alle 21:33 appuntamento con Banana Joe (1982, 92′, regia di Steno) con Bud Spencer, Gianfranco Barra, Marina Langner e Mario Scarpetta. Di cosa parla: un gigante buono difende il suo villaggio nella giungla dall’arrivo di affaristi senza scrupoli, tra botte da orbi e tanta umanità.

Italia 1: alle 21:27 spazio alla commedia fantasy Nanny McPhee – Tata Matilda (2005, 97′, regia di Kirk Jones) con Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Kelly Macdonald, Imelda Staunton e Thomas Sangster. Un vedovo con sette figli indisciplinati assume una tata dal fascino misterioso: grazie a poteri speciali, la donna cambierà per sempre l’armonia familiare. In seconda serata, alle 23:23, ecco Il professore matto (1996, 95′, regia di Tom Shadyac) con Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, James Coburn e Larry Miller: una spassosa commedia degli equivoci sull’insicurezza e sull’accettazione di sé.

Adrenalina sul treno con Bullet Train: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno: alle 21:15 corre Bullet Train (2022, 126′, regia di David Leitch) con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock e Michael Shannon. Un gruppo di sicari si ritrova sullo stesso treno ad alta velocità: missioni che s’incrociano, colpi di scena e humour nero. A seguire, alle 23:25, L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115′, regia di Ruben Fleischer) con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan e Rosamund Pike: i "Cavalieri" e una nuova squadra di illusionisti puntano al diamante più grande del mondo.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 torna il cult Men in Black (1997, 95′, regia di Barry Sonnenfeld) con Tommy Lee Jones e Will Smith. Due agenti di un’unità segretissima sorvegliano gli alieni che vivono sulla Terra camuffati tra gli umani. Alle 22:55 si prosegue con Men in Black II (2002, 82′, regia di Barry Sonnenfeld) con Will Smith e Tommy Lee Jones: un nuovo nemico minaccia il pianeta mentre l’agente Kay ha perso la memoria.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 colpo al glamour con Ocean’s 8 (2018, 110′, regia di Gary Ross) con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Sarah Paulson. Debbie Ocean riunisce una squadra tutta al femminile per rubare una collana da sogno durante il Met Gala. Alle 22:55 risate romantiche con Tutte lo vogliono (2015, 100′, regia di Alessio Maria Federici) con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano: lo scambio di persona con un "GPS" (Generoso Partner Sessuale) scatena equivoci e sentimenti inattesi.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 debutta MalAmore (2025, 108′, regia di Francesca Schirru) con Giulia Schiavo e Simone Susinna. Mary è intrappolata in una relazione tossica con un boss: l’incontro con Giulio le apre una via di fuga, ma la scelta avrà conseguenze pericolose. Alle 22:50 segue Favolacce (2020, 98′, regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo) con Elio Germano: nel microcosmo di una periferia romana, famiglie "normali" nascondono tensioni oscure e un destino tragico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 avventura a cartoni con La strada per El Dorado (2000, 90′, regia di Eric Bergeron, Don Paul, David Silverman, Will Finn). Due truffatori approdano nella mitica città dell’oro e vengono scambiati per divinità. Alle 22:35 si viaggia con Dolittle (2019, 106′, regia di Stephen Gaghan) con Robert Downey Jr.: il medico che parla con gli animali parte per salvare la regina.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 arriva Miller’s girl (2024, 94′, regia di Jade Halley Bartlett) con Martin Freeman e Jenna Ortega. Un progetto di scrittura avvicina pericolosamente una studentessa al suo professore, tra confini labili e ombre personali. Alle 22:40 Un giorno come tanti (2013, 111′, regia di Jason Reitman) con Kate Winslet e Josh Brolin: un weekend con uno sconosciuto cambia per sempre la vita di una madre e di suo figlio.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 inquietudine mediterranea con Fino alla fine (2024, 118′, regia di Gabriele Muccino) con Elena Kampouris e Saul Nanni. Nelle ultime 24 ore a Palermo, l’incontro con un gruppo di amici devierà il destino di Sophie. Alle 23:00 tocca a Scomparsa (2012, 95′, regia di Heitor Dhalia) con Amanda Seyfried e Jennifer Carpenter: Jill è convinta che il rapitore tornato dal passato abbia preso sua sorella.

Sky Cinema Action: alle 21:00 spettacolo kolossal con King Kong (2005, 187′, regia di Peter Jackson) con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Un’imponente avventura tra Skull Island e New York, tra creatura leggendaria e sentimento impossibile.

Tensione e classici con Colpevole d’omicidio: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: alle 21:20 è la volta di Beast (2022, 93′, regia di Baltasar Kormákur) con Idris Elba e Sharlto Copley. Un padre deve proteggere le due figlie da un leone dominante nella savana sudafricana. Alle 23:10 segue L’uomo di Toronto (2022, 110′, regia di Patrick Hughes) con Kevin Hart e Woody Harrelson: identità scambiate e un killer inafferrabile per un’action-comedy scatenata.

Mediaset Italia2: alle 21:01 brividi con Ringu – The Ring (1998, 95′, regia di Hideo Nakata) con Nanako Matsushima e Hiroyuki Sanada. Una videocassetta maledetta uccide chi la guarda entro sette giorni. Una giornalista indaga sulla morte della nipote sfidando la maledizione. Alle 23:01 The Nun: La vocazione del male (2018, 96′, regia di Corin Hardy) con Demián Bichir e Taissa Farmiga: in un’abbazia rumena, un prete e una novizia affrontano un antico male.

20: alle 21:10 si parte a tutta velocità con Crank (2006, 84′, regia di Mark Neveldine e Brian Taylor) con Jason Statham e Amy Smart: un killer avvelenato deve tenere alta l’adrenalina per restare vivo. Alle 23:11 spazio al fantasy d’azione 47 Ronin (2013, 118′, regia di Carl Rinsch) con Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada: un gruppo di samurai cerca vendetta per restituire l’onore al proprio clan.

Cine34: alle 21:00 una commedia cult sexy con L’insegnante (1975, 85′, regia di Nando Cicero) con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli e Mario Carotenuto: ripetizioni "particolari" sconvolgono una famiglia altolocata. Alle 23:03 si continua con Spaghetti a mezzanotte (1981, 90′, regia di Sergio Martino) con Lino Banfi e Barbara Bouchet: tradimenti incrociati, un omicidio durante un party e finale a base di pasta.

Iris: alle 21:14 thriller giudiziario con Colpevole d’omicidio (2002, 108′, regia di Michael Caton-Jones) con Robert De Niro, Frances McDormand e James Franco. Un caso complesso scoperchia colpe, bugie e redenzione. Alle 23:27 arriva Doppio inganno (2020, 102′, regia di Deon Taylor) con Hilary Swank e Michael Ealy: una notte di passione si trasforma in un incubo fatto di ricatti e omicidi.

Rai Movie: alle 21:10 fascino esotico con Laguna blu (1980, 105′, regia di Randal Kleiser) con Brooke Shields e Christopher Atkins: due giovani naufraghi crescono insieme su un’isola deserta tra innocenza e scoperta. Alle 23:00 si cambia registro con il noir di Brian De Palma Femme fatale (2002, 115′) con Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas e Peter Coyote: un audace colpo di gioielli, identità ambigue e destino beffardo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

