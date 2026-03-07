Trova nel Magazine
I film in onda in TV stasera, sabato 7 marzo 2026: Tutte lo vogliono di Enrico Brignano sfida Men in Black

Dalla magia di Nanny McPhee su Italia 1 all’adrenalina di Bullet Train su Sky Cinema Uno, passando per i brividi di Ringu su Mediaset Italia2 e il classico Banana Joe su Rete 4.

Tutte lo vogliono
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 31 i film in palinsesto sabato 7 marzo 2026, con opzioni per tutti i gusti: dalla commedia familiare Nanny McPhee – Tata Matilda su Italia 1 al ritmo serrato di Bullet Train su Sky Cinema Uno, fino all’horror di culto Ringu – The Ring su Mediaset Italia2.

Magia e risate con Nanny McPhee – Tata Matilda: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3: alle 21:25 va in onda Caccia all’agente Freegard (2022, 110′, regia di Declan Lawn e Adam Patterson) con Gemma Arterton, James Norton, Sarah Goldberg, Shazad Latif e Freya Mavor. La storia: nell’Inghilterra degli anni ’90 un abile truffatore si finge agente segreto, seduce e deruba le sue vittime. Quando una brillante avvocata scopre la verità, scatta una caccia all’uomo serrata per consegnarlo alla giustizia.

Rete 4: alle 21:33 appuntamento con Banana Joe (1982, 92′, regia di Steno) con Bud Spencer, Gianfranco Barra, Marina Langner e Mario Scarpetta. Di cosa parla: un gigante buono difende il suo villaggio nella giungla dall’arrivo di affaristi senza scrupoli, tra botte da orbi e tanta umanità.

Italia 1: alle 21:27 spazio alla commedia fantasy Nanny McPhee – Tata Matilda (2005, 97′, regia di Kirk Jones) con Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Kelly Macdonald, Imelda Staunton e Thomas Sangster. Un vedovo con sette figli indisciplinati assume una tata dal fascino misterioso: grazie a poteri speciali, la donna cambierà per sempre l’armonia familiare. In seconda serata, alle 23:23, ecco Il professore matto (1996, 95′, regia di Tom Shadyac) con Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, James Coburn e Larry Miller: una spassosa commedia degli equivoci sull’insicurezza e sull’accettazione di sé.

Adrenalina sul treno con Bullet Train: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno: alle 21:15 corre Bullet Train (2022, 126′, regia di David Leitch) con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock e Michael Shannon. Un gruppo di sicari si ritrova sullo stesso treno ad alta velocità: missioni che s’incrociano, colpi di scena e humour nero. A seguire, alle 23:25, L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115′, regia di Ruben Fleischer) con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan e Rosamund Pike: i "Cavalieri" e una nuova squadra di illusionisti puntano al diamante più grande del mondo.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 torna il cult Men in Black (1997, 95′, regia di Barry Sonnenfeld) con Tommy Lee Jones e Will Smith. Due agenti di un’unità segretissima sorvegliano gli alieni che vivono sulla Terra camuffati tra gli umani. Alle 22:55 si prosegue con Men in Black II (2002, 82′, regia di Barry Sonnenfeld) con Will Smith e Tommy Lee Jones: un nuovo nemico minaccia il pianeta mentre l’agente Kay ha perso la memoria.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 colpo al glamour con Ocean’s 8 (2018, 110′, regia di Gary Ross) con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Sarah Paulson. Debbie Ocean riunisce una squadra tutta al femminile per rubare una collana da sogno durante il Met Gala. Alle 22:55 risate romantiche con Tutte lo vogliono (2015, 100′, regia di Alessio Maria Federici) con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano: lo scambio di persona con un "GPS" (Generoso Partner Sessuale) scatena equivoci e sentimenti inattesi.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 debutta MalAmore (2025, 108′, regia di Francesca Schirru) con Giulia Schiavo e Simone Susinna. Mary è intrappolata in una relazione tossica con un boss: l’incontro con Giulio le apre una via di fuga, ma la scelta avrà conseguenze pericolose. Alle 22:50 segue Favolacce (2020, 98′, regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo) con Elio Germano: nel microcosmo di una periferia romana, famiglie "normali" nascondono tensioni oscure e un destino tragico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 avventura a cartoni con La strada per El Dorado (2000, 90′, regia di Eric Bergeron, Don Paul, David Silverman, Will Finn). Due truffatori approdano nella mitica città dell’oro e vengono scambiati per divinità. Alle 22:35 si viaggia con Dolittle (2019, 106′, regia di Stephen Gaghan) con Robert Downey Jr.: il medico che parla con gli animali parte per salvare la regina.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 arriva Miller’s girl (2024, 94′, regia di Jade Halley Bartlett) con Martin Freeman e Jenna Ortega. Un progetto di scrittura avvicina pericolosamente una studentessa al suo professore, tra confini labili e ombre personali. Alle 22:40 Un giorno come tanti (2013, 111′, regia di Jason Reitman) con Kate Winslet e Josh Brolin: un weekend con uno sconosciuto cambia per sempre la vita di una madre e di suo figlio.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 inquietudine mediterranea con Fino alla fine (2024, 118′, regia di Gabriele Muccino) con Elena Kampouris e Saul Nanni. Nelle ultime 24 ore a Palermo, l’incontro con un gruppo di amici devierà il destino di Sophie. Alle 23:00 tocca a Scomparsa (2012, 95′, regia di Heitor Dhalia) con Amanda Seyfried e Jennifer Carpenter: Jill è convinta che il rapitore tornato dal passato abbia preso sua sorella.

Sky Cinema Action: alle 21:00 spettacolo kolossal con King Kong (2005, 187′, regia di Peter Jackson) con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Un’imponente avventura tra Skull Island e New York, tra creatura leggendaria e sentimento impossibile.

Tensione e classici con Colpevole d’omicidio: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: alle 21:20 è la volta di Beast (2022, 93′, regia di Baltasar Kormákur) con Idris Elba e Sharlto Copley. Un padre deve proteggere le due figlie da un leone dominante nella savana sudafricana. Alle 23:10 segue L’uomo di Toronto (2022, 110′, regia di Patrick Hughes) con Kevin Hart e Woody Harrelson: identità scambiate e un killer inafferrabile per un’action-comedy scatenata.

Mediaset Italia2: alle 21:01 brividi con Ringu – The Ring (1998, 95′, regia di Hideo Nakata) con Nanako Matsushima e Hiroyuki Sanada. Una videocassetta maledetta uccide chi la guarda entro sette giorni. Una giornalista indaga sulla morte della nipote sfidando la maledizione. Alle 23:01 The Nun: La vocazione del male (2018, 96′, regia di Corin Hardy) con Demián Bichir e Taissa Farmiga: in un’abbazia rumena, un prete e una novizia affrontano un antico male.

20: alle 21:10 si parte a tutta velocità con Crank (2006, 84′, regia di Mark Neveldine e Brian Taylor) con Jason Statham e Amy Smart: un killer avvelenato deve tenere alta l’adrenalina per restare vivo. Alle 23:11 spazio al fantasy d’azione 47 Ronin (2013, 118′, regia di Carl Rinsch) con Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada: un gruppo di samurai cerca vendetta per restituire l’onore al proprio clan.

Cine34: alle 21:00 una commedia cult sexy con L’insegnante (1975, 85′, regia di Nando Cicero) con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli e Mario Carotenuto: ripetizioni "particolari" sconvolgono una famiglia altolocata. Alle 23:03 si continua con Spaghetti a mezzanotte (1981, 90′, regia di Sergio Martino) con Lino Banfi e Barbara Bouchet: tradimenti incrociati, un omicidio durante un party e finale a base di pasta.

Iris: alle 21:14 thriller giudiziario con Colpevole d’omicidio (2002, 108′, regia di Michael Caton-Jones) con Robert De Niro, Frances McDormand e James Franco. Un caso complesso scoperchia colpe, bugie e redenzione. Alle 23:27 arriva Doppio inganno (2020, 102′, regia di Deon Taylor) con Hilary Swank e Michael Ealy: una notte di passione si trasforma in un incubo fatto di ricatti e omicidi.

Rai Movie: alle 21:10 fascino esotico con Laguna blu (1980, 105′, regia di Randal Kleiser) con Brooke Shields e Christopher Atkins: due giovani naufraghi crescono insieme su un’isola deserta tra innocenza e scoperta. Alle 23:00 si cambia registro con il noir di Brian De Palma Femme fatale (2002, 115′) con Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas e Peter Coyote: un audace colpo di gioielli, identità ambigue e destino beffardo.

