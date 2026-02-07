I film in onda in TV stasera, sabato 7 febbraio 2026: Una notte al museo 2 sfida Vittorio Gassman e il duo Bud e Terence I migliori film disponibili stasera, sabato 7 febbraio 2026: dalla commedia Una notte al museo 2 su Italia 1 all’avventura di Jurassic Park: Il mondo perduto su Sky Cinema Action.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i ben 30 film in palinsesto spiccano la commedia Una notte al museo 2: La fuga su Italia 1, l’avventura di Jurassic Park: il mondo perduto su Sky Cinema Action e il classico drammatico Mission su Rai Movie. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Risate e avventura con Una notte al museo 2: La fuga: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:33 manda in onda Miami Supercops (1985, 97’, regia di Bruno Corbucci). Genere: Avventura. Cast: Bud Spencer, Jackie Castellano, Terence Hill.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:20 propone Una notte al museo 2: La fuga (2009, 105’, regia di Shawn Levy). Genere: Commedia. Cast: Ben Stiller, Amy Adams, Robin Williams, Owen Wilson, Ricky Gervais e altri.

Il professore e il pinguino: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Il professore e il pinguino (2025, 111’, regia di Peter Cattaneo). La storia: Tom Michell, professore inglese in Argentina, salva un pinguino da una spiaggia contaminata e finisce per farne un inaspettato "assistente" capace di motivare una classe difficile, cambiando la sua vita. Cast: Steve Coogan, Jonathan Pryce, Vivian El Jaber, Björn Gustafsson, David Herrero. Alle 23:10 segue La mia ombra è tua (2022, 107’, regia di Eugenio Cappuccio). Di cosa parla: un giovane laureato e un celebre scrittore sessantenne intraprendono un viaggio pieno di imprevisti verso Milano, sotto gli occhi dei social, fino al discorso che segnerà il ritorno pubblico dell’autore. Cast: Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Sidy Diop.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Jurassic Park: il mondo perduto (1997, 134’, regia di Steven Spielberg). Genere: Avventura. Cast: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite. Alle 23:10 arriva The legend of Tarzan (2016, 109’, regia di David Yates). Genere: Azione. Cast: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.

Sky Cinema Collection alle 21:15 offre I falchi della notte (1981, 98’, regia di Bruce Malmuth). Genere: Poliziesco. Cast: Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams. Alle 23:05 spazio al cult Top Gun (1986, 109’, regia di Tony Scott). Un giovane pilota, Mitchell, sogna di entrare nei "top gun" tra amori e sensi di colpa, in un film divenuto simbolo degli anni ’80 con spettacolari sequenze aeree. Cast: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 è la volta di Una pallottola spuntata (2025, 85’, regia di Akiva Schaffer). Dopo aver sventato una rapina travestito da studentessa, Frank Drebin Jr. continua un’indagine rocambolesca sul misterioso congegno P.L.O.T., tra gag e citazioni. Cast: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston. Alle 22:30 segue Cetto c’è senzadubbiamente (2019, 93’, regia di Giulio Manfredonia). Genere: Commedia. Cast: Antonio Albanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Orlando (2022, 122’, regia di Daniele Vicari). La storia: l’incontro tra un anziano e una bambina, Lyse, che affrontano insieme le sfide del presente nonostante età e origini diverse. Cast: Michele Placido, Angelica Kazankova. Alle 23:05 in programma Molto forte, incredibilmente vicino (2012, 129’, regia di Stephen Daldry). Genere: Drammatico. Cast: Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, Viola Davis.

Sky Cinema Family alle 21:00 arriva Il mistero della casa del tempo (2018, 106’, regia di Eli Roth). Genere: Fantasy. Cast: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan. Alle 22:50 torna la magia notturna con Una notte al museo (2006, 108’, regia di Shawn Levy). Genere: Commedia. Cast: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson.

Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è Pane e burlesque (2014, 86’, regia di Manuela Tempesta). Di cosa parla: a Monopoli la chiusura della fabbrica sconvolge il paese, mentre Vincenzo, Matilde e Teresa provano a resistere con una piccola merceria tra difficoltà ed escamotage. Cast: Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi. Alle 22:35 segue il capolavoro C’eravamo tanto amati (1974, 125’, regia di Ettore Scola). Genere: Commedia. Cast: Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 in prima serata Il cecchino (2012, 89’, regia di Michele Placido). Un ispettore indaga su una banda di rapinatori aiutati da un misterioso tiratore. Il capo della banda evade e cerca vendetta contro il traditore. Cast: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Luca Argentero, Violante Placido. Alle 22:30 tocca a The nest (Il nido) (2019, 107’, regia di Roberto De Feo). La storia: un ragazzo in sedia a rotelle vive isolato con la madre in una villa nei boschi, finché l’arrivo di un’adolescente incrina regole e segreti di famiglia. Cast: Francesca Cavallin, Justin Korovkin, Ginevra Francesconi.

Il mistero di Serenity – L’isola dell’inganno: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 propone Sons (2024, 100’, regia di Gustav Möller). Eva, agente carceraria, si trova di fronte al giovane responsabile della morte di suo figlio, trasferito proprio nel carcere dove lavora. Cast: Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull, Dar Salim. Alle 23:00 segue Ultima notte a Soho (2021, 118’, regia di Edgar Wright). Genere: Drammatico. Cast: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith.

Rai Movie alle 21:10 in prima serata Papà scatenato (2023, 89’, regia di Laura Terruso). Un giovane vuole chiedere la mano della fidanzata durante un weekend con il padre tradizionalista di origini italiane, tra equivoci e scontri culturali. Cast: Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb. Alle 22:40 il potente Mission (1986, 125’, regia di Roland Joffé). Nel 1767 un gesuita raggiunge una tribù del Paranà insieme a un ex cacciatore di schiavi in cerca di redenzione, cercando di costruire una comunità libera dagli sfruttamenti. Cast: Jeremy Irons, Robert De Niro, Aidan Quinn.

20 alle 21:09 va in onda Ferite mortali (2000, 100’, regia di Andrzej Bartkowiak). Genere: Azione. Cast: Steven Seagal, DMX, Isaiah Washington. Alle 23:06 segue Operazione 6/12 – Attacco al Presidente (2021, 114’, regia di Aku Louhimies). Durante il Giorno dell’Indipendenza in Finlandia, il Presidente viene preso in ostaggio. L’agente Max Tanner negozia con i terroristi per sventare una minaccia alla sicurezza europea. Cast: Jasper Pääkkönen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason.

Iris alle 21:14 propone Serenity – L’isola dell’inganno (2019, 106’, regia di S. Knight). Genere: Thriller. Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Alle 23:26 chiude la serata Rapimento e riscatto (2000, 135’, regia di Taylor Hackford). Genere: Azione. Cast: Russell Crowe, Meg Ryan, David Morse.

Cine34 alle 21:00 è tempo di risate con Occhio malocchio prezzemolo e finocchio (1983, 119’, regia di Sergio Martino). Genere: Comico. Cast: Lino Banfi, Johnny Dorelli, Janet Agren, Paola Borboni.

Mediaset Italia2 alle 21:05 arriva Ancora auguri per la tua morte (2019, 100’, regia di C. Landon). Genere: Horror. Cast: Jessica Rothe, Israel Broussard. Alle 23:03 prosegue la serata con Upgrade (2018, 95’, regia di Leigh Whannell). In un futuro dominato dalla tecnologia, un uomo, rimasto paralizzato dopo una rapina che gli ha tolto la moglie, accetta un microchip sperimentale e intraprende una missione di vendetta insieme alla mente artificiale impiantata. Cast: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel.

Cielo alle 23:20 propone Jane Got a Gun (2015, 98’, regia di Gavin O’Connor). Jane Hammond decide di proteggere la sua famiglia dall’uomo che li perseguita e chiede aiuto all’ex fidanzato Dan Frost. Quando il marito rientra ferito, Jane trova il coraggio di affrontare il criminale per salvare i suoi cari. Cast: Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche