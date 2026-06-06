Tom Cruise, stasera in Tv il suo vero cult dopo Top Gun: il film (sottovalutato) con cui ha conquistato Nicole Kidman Dall'adrenalina di Giorni di tuono con Tom Cruise al thriller Omicidio nelle Highlands su Rai 2: ecco i migliori film in onda stasera, sabato 6 giugno 2026

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 33 i titoli tra cui scegliere per sabato 6 giugno 2026, con opzioni per tutti i gusti: dall’avventura per famiglie di Belle e Sebastien – Amici per sempre su Italia 1 al brivido di Omicidio nelle Highlands su Rai 2, fino al nuovo dramma di Le cose non dette su Sky Cinema Uno e all’azione di John Wick – Capitolo 2 su 20.

Avventura per tutta la famiglia con Belle e Sebastien – Amici per sempre: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20 — Omicidio nelle Highlands (2025, 90’, Thriller). L’insegnante americana Kate accetta un impiego in una remota proprietà scozzese e si ritrova presto dentro un intrigo familiare che riapre le ferite di una tragica morte, forse diversa da come appare. Regia di Ryan Dewar. Con Brooke Burfitt, Megan Lockhurst, Paul Luebke.

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Rete 4, ore 21:35 — L’ultima cena (2025, 100’, Avventura). La storia: l’ultima notte di Gesù, tra fede, tensioni, dubbi e il peso di un tradimento che incombe. Regia di Mauro Borrelli. Con James Faulkner, Henry Garrett, Jamie Ward, Daniel Fathers, Nathalie Rapti Gomez e un ampio cast internazionale.

Italia 1, ore 21:28 — Belle e Sebastien – Amici per sempre (2017, 97’, Avventura). Regia di Clovis Cornillac. Con André Penvern, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Félix Bossuet, Lilou Fogli, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic. In seconda serata, ore 23:22 — Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills (1994, 94’, Commedia). Regia di John Landis. Con Eddie Murphy, Hector Elizondo, Judge Reinhold, Theresa Randle.

Il dramma Le cose non dette e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Le cose non dette (2026, 110’, Drammatico). Di cosa parla: una coppia romana in crisi parte per il Marocco con amici e figlia, tra segreti che affiorano e un incontro che rimette tutto in discussione. Regia di Gabriele Muccino. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. A seguire, ore 23:15 — Una di famiglia (2025, 131’, Thriller). Dopo un periodo buio, Millie trova lavoro presso una coppia facoltosa, ma i misteri della casa sono più pericolosi del suo passato. Regia di Paul Feig. Con Brandon Sklenar, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Indiana Elle, Michele Morrone.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Giorni di tuono (1990, 108’, Azione). Un giovane pilota entra in una scuderia guidata da un mentore esperto, affronta un grave incidente e, grazie all’amore di una neurologa, torna a correre per vincere. Il film, non accolto da critiche positive, col tempo è diventato un cult del cinema high-octane con scena super spettacolari in pista. In più, il film è ricordato anche per un elemento "fuori schermo": sul set nacque la relazione tra Tom Cruise e Nicole Kidman, che si incontrarono proprio durante le riprese e iniziarono lì il loro legame, poi diventato una delle coppie più famose di Hollywood degli anni ’90. Regia di Tony Scott. Con Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid, Nicole Kidman. In seconda serata, ore 22:50 — Extraction (2015, Thriller). Regia di Steven C. Miller. Con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano e cast.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Prova a prendermi (2002, 141’, Commedia). Un brillante falsario cambia identità e gira il mondo, tallonato da un ostinato agente dell’FBI. Regia di Steven Spielberg. Con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005, 100’, Commedia). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Giulia Elettra Gorietti, Massimo Ceccherini. A seguire, ore 22:45 — Fuochi d’artificio (1997, 100’, Commedia). Le peripezie sentimentali di Ottone alla ricerca dell’amore vero. Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Bud Spencer.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Il seme del fico sacro (2024, 168’, Drammatico). Teheran, tra proteste popolari e una famiglia scossa dal nuovo incarico del padre: la scomparsa di una pistola innesca paranoia e un’indagine domestica che travalica i limiti. Regia di Mohammad Rasoulof. Con Misagh Zare, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Anna Frank e il diario segreto (2021, 99’, Animazione). Una ragazza immaginaria del diario di Anna prende vita e viaggia in Europa per ritrovarla, ripercorrendo le pagine più toccanti. Regia di Ari Folman. A seguire, ore 22:45 — Il mistero della casa del tempo (2018, 106’, Fantasy). Regia di Eli Roth. Con Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Se scappi, ti sposo (1999, 116’, Commedia). Regia di Garry Marshall. Con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo. In seconda serata, ore 23:00 — Il giorno più bello (2022, 90’, Commedia). Un wedding planner pronto a mollare tutto deve affrontare un matrimonio impossibile tra imprevisti e vecchie conoscenze. Regia di Andrea Zalone. Con Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — Last breath (2025, 93’, Thriller). Nelle acque del Mare del Nord, un sub resta intrappolato a 300 metri con ossigeno al minimo. Parte una corsa contro il tempo, ispirata a una storia vera. Regia di Alex Parkinson. Con Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole, Cliff Curtis. A seguire, ore 22:40 — Wolf Man (2025, 103’, Horror). Una creatura invisibile attacca una famiglia. Rifugiati in una fattoria, l’incubo continua quando Blake inizia a trasformarsi. Regia di Leigh Whannell. Con Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast.

Azione e brividi con John Wick – Capitolo 2: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, ore 21:20 — The Counselor – Il procuratore (2013, 111’, Thriller). Un avvocato rispettabile entra nel business della droga, ma il colpo al confine va storto e la sua sopravvivenza è in bilico. Regia di Ridley Scott. Con Michael Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Diaz, Brad Pitt e altri. In seconda serata, ore 23:15 — Banklady (2013, 118’, Azione). Anni ’70: Gisela, operaia modello, si innamora di un rapinatore e diventa una celebre ladra di banche, braccata dagli investigatori. Regia di Christian Alvart. Con Nadeshda Brennicke, Ken Duken.

Rai Movie, ore 21:10 — Promises (2021, 113’, Drammatico). Regia di Amanda Sthers. Con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall. A seguire, ore 23:05 — Mixed by Erry (2023, 110’, Commedia). Negli anni ’80 a Napoli, Enrico "Erry" Frattasio trasforma le musicassette pirata in un fenomeno imprenditoriale internazionale. Regia di Sydney Sibilia. Con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna.

Iris, ore 21:14 — Firewall – Accesso negato (2005, Thriller). Regia di Richard Loncraine. Con Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Mary Lynn Rajskub. In seconda serata, ore 23:24 — Spy (1997, 105’, Azione). Samantha Caine vive con l’amnesia e, aiutata da un detective privato, affronta un passato che riemerge con violenza. Regia di Renny Harlin. Con Geena Davis, Samuel L. Jackson, Brian Cox.

Cine34, ore 21:00 — L’infermiera di notte (1979, 95’, Commedia). Regia di Mariano Laurenti. Con Gloria Guida, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto. In seconda serata, ore 22:58 — La minorenne (1974, 89’, Erotico). Dopo il diploma e tra tensioni familiari, Valeria cerca se stessa tra incontri e delusioni, fino a un amore sincero con un artista eremita. Regia di Silvio Amadio. Con Gloria Guida, Rosemary Dexter, Marco Guglielmi.

20, ore 21:09 — John Wick – Capitolo 2 (2017, 122’, Azione). Regia di C. Stahelski. Con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio. In seconda serata, ore 23:23 — Tutti pazzi per l’oro (2008, 113’, Avventura). Regia di Andy Tennant. Con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ewen Bremner, Ray Winstone, Alexis Dziena.

Cielo, ore 21:20 — Men in Black 3 (2012, 105’, Fantascienza). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson, Jemaine Clement e cameo stellari. A seguire, ore 23:20 — The icebreaker – Terrore tra i ghiacci (2016, 124’, Azione). Un rompighiaccio resta intrappolato nell’Antartide mentre l’equipaggio lotta per la sopravvivenza in condizioni estreme. Regia di Nikolay Khomeriki. Con Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis.

Mediaset Italia2, ore 20:59 — Il fantasma dell’Opera (1998, 107’, Horror). Regia di Dario Argento. Con Julian Sands, Asia Argento, Andrea Di Stefano, Coralina Cataldi Tassoni. In seconda serata, ore 23:05 — Separation (2021, 107’, Horror). Jenny, tra marionette "Grisly Kin" e un lutto recente, è l’unica a vedere i pupazzi prendere vita mentre la sua famiglia entra in crisi per una causa di custodia. Regia di William Brent Bell. Con Rupert Friend, Brian Cox, Madeline Brewer, Mamie Gummer, Violet McGraw.

Rai Premium, ore 21:20 — Qualcosa di lilla (2026, 100’, Drammatico). Nicole, 15 anni, tra genitori separati, una passione per la matematica e il peso di un’adolescenza fragile, trova nella bulimia una stampella finché tutto rischia di crollare. Regia di Isabella Leoni. Con Federica Pala, Alessandro Tersigni, Raffaella Rea e cast.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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