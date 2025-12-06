I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te
Tra i tanti, vi proponiamo 29 titoli tra cui scegliere: dal gangster movie The Alto Knights su Sky Cinema 1, fino al cult Spy Game su Iris.
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i film in programma sabato 6 dicembre 2025, con storie per tutti i gusti: dal fantasy per famiglie Il Ggg – Il grande gigante gentile, al gangster movie The Alto Knights: I due volti del crimine, fino al grande classico di spionaggio Spy Game.
- Magia e avventura con Il Ggg - Il grande gigante gentile: le proposte delle reti in chiaro
- Potere e resa dei conti con The Alto Knights: le proposte di Sky Cinema
- Intrighi e azione con Spy Game: le proposte delle reti specializzate
Magia e avventura con Il Ggg – Il grande gigante gentile: le proposte delle reti in chiaro
Rete 4 alle 21:33 propone Cry Macho – Ritorno a casa (2021, 104’). Regia di Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Eduardo Minett, Fernanda Urrejola, Natalia Traven. Genere: Drammatico.
Italia 1 alle 21:27 offre Il Ggg – Il grande gigante gentile (2016, 115’). Regia di S. Spielberg. Cast: M. Rylance, R. Barnhill. Genere: Fantasy.
Potere e resa dei conti con The Alto Knights: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The Alto Knights: I due volti del crimine (2025, 120’). Regia di Barry Levinson. Cast: Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli. Di cosa parla: New York, anni ’50. Vito Genovese e Frank Costello si sfidano in una feroce guerra di potere tra cosche, finché l’ordine di un assassinio cambia la storia. Genere: Biografico. In seconda serata alle 23:20 c’è Mickey 17 (2025, 137’). Regia di Joon-ho Bong. Cast: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. La storia: Mickey Barnes è un dipendente "sacrificabile" in una missione di colonizzazione su Niflheim. Ogni morte comporta una rigenerazione con i ricordi quasi intatti, in un loop di rischio e identità. Genere: Fantascienza.
Sky Cinema 2 alle 21:15 propone L’esercito delle 12 scimmie (1995, 125’). Regia di Terry Gilliam. Cast: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. Di cosa parla: nel 2035 l’umanità sopravvive sottoterra dopo un’epidemia. Un prigioniero viene inviato nel passato per cercare indizi su un possibile antidoto, ma la missione deraglia tra visioni e paradossi. Genere: Fantascienza. Alle 23:30 segue Margin Call (2011, 107’). Regia di J.C. Chandor. Cast: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Demi Moore, Stanley Tucci e altri. Trama: in una banca d’investimento scoppia l’emergenza quando un giovane analista scopre il rischio di collasso. Una riunione notturna mette a nudo etica e cinismo della finanza. Genere: Thriller.
Sky Cinema Action alle 21:00 schiera L’uomo d’acciaio (2013, 135’). Regia di Zack Snyder. Cast: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane e altri. Genere: Fantasy. Alle 23:25 arriva Drive Hard (2014, 95’). Regia di Brian Trenchard-Smith. Cast: John Cusack, Thomas Jane, Zoe Ventoura. La storia: un ex pilota di F1 è costretto a diventare autista di un rapinatore in una spericolata fuga. Genere: Azione.
Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Miss FBI: infiltrata speciale (2005, 115’). Regia di John Pasquin. Cast: Sandra Bullock, Regina King, William Shatner, Ernie Hudson, Enrique Murciano. Genere: Commedia. Alle 23:00 segue Il genio della truffa (2003, 116’). Regia di Ridley Scott. Cast: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce McGill. Genere: Commedia.
Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Veloce come il vento (2016, 119’). Regia di Matteo Rovere. Cast: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Paolo Graziosi. Trama: la giovane pilota Giulia affronta una stagione complicata e un rapporto turbolento con il fratello Loris, ex talento delle corse, tra cadute e redenzione. Genere: Drammatico. Alle 23:00 segue Il mio amico Einstein (2008, 90’). Regia di Philip Martin. Cast: David Tennant, Jim Broadbent, Rebecca Hall, Patrick Kennedy e altri. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Family alle 21:00 propone Viaggio al centro della Terra (2008, 92’). Regia di Eric Brevig. Cast: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem. La storia: un professore e il nipote scoprono un mondo sotterraneo popolato da creature sorprendenti nel cuore dell’Islanda. Genere: Avventura. Alle 22:40 arriva C’è tempo (2019, 107’). Regia di Walter Veltroni. Cast: Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Jean‑Pierre Léaud. Di cosa parla: un quarantenne precario scopre di avere un fratellastro minorenne e intraprende con lui un viaggio che ridisegna il senso della famiglia. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Romance alle 21:00 offre Scent of a woman – Profumo di donna (1992, 157’). Regia di Martin Brest. Cast: Al Pacino, Chris O’Donnell, Gabrielle Anwar, James Rebhorn. Trama: uno studente accompagna a New York un ex colonnello cieco e ombroso. Tra imprevisti e confessioni, entrambi troveranno una nuova prospettiva sulla vita. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Suspense alle 21:00 programma John Q (2001, 118’). Regia di Nick Cassavetes. Cast: Denzel Washington, Kimberly Elise, Anne Heche, James Woods. Trama: un padre disperato si barrica in ospedale per ottenere le cure salvavita per il figlio, sfidando le regole dell’assicurazione. Genere: Drammatico. Alle 23:00 segue La casa in fondo al lago (2021, 81’). Regia di Alexandre Bustillo e Julien Maury. Cast: Camille Rowe, James Jagger. Genere: Horror.
Sky Cinema Collection alle 21:15 è in clima natalizio con Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale (2024, 69’). Regia di Claudio Norza. Cast: Luigi Calagna, Sofia Scalia. La storia: alla Vigilia un elfo dispettoso vuole sabotare il Natale. I cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia corrono in aiuto di Babbo Natale tra avventure al Polo Nord. Genere: Commedia. Alle 22:30 si prosegue con Natale con Bob (2020, 92’). Regia di Charles Martin Smith. Cast: Luke Treadaway, Kristina Tonteri‑Young. Di cosa parla: l’incontro con un venditore di riviste durante le feste spinge James a ripensare all’arrivo del gatto Bob e al valore della solidarietà. Genere: Commedia.
Intrighi e azione con Spy Game: le proposte delle reti specializzate
Iris alle 21:14 manda in onda Spy Game (2001, 126’). Regia di Tony Scott. Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack. Trama: nel 1991, un agente CIA viene catturato in Cina durante un’operazione. L’intelligence lo considera sacrificabile, ma un veterano degli "spy games" tenta un salvataggio impossibile. Genere: Thriller.
Cine34 alle 21:00 propone Fantozzi – Il ritorno (1996, 95’). Regia di Neri Parenti. Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. Trama: Ugo Fantozzi torna sulla Terra dal Paradiso tra rapimenti, guai giudiziari e love story in chat, fino a un nuovo richiamo in cielo. Genere: Commedia. Alle 23:14 segue Fantozzi 2000 – La clonazione (1999, 94’). Regia di Domenico Saverni. Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Paolo Paoloni. Genere: Comico.
Rai Movie alle 21:10 presenta Medicus (2013, 135’). Regia di Philipp Stölzl. Cast: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Elyas M’Barek. Genere: Avventura.
Rai 4 alle 21:20 propone Last man down (2022, 87’). Regia di Fansu Njie. Cast: Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme, Stanislav Yanevski, Madeleine Vall. La storia: in un mondo segnato da una pandemia, un ex soldato vive isolato in montagna e deve proteggere una ragazza braccata da un militare che gli ha ucciso la moglie. Genere: Fantascienza. Alle 22:50 segue Man on Fire – Il fuoco della vendetta (2004, 146’). Regia di Tony Scott. Cast: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell, Mickey Rourke. Di cosa parla: un ex marine accetta di proteggere una bambina. Dopo il rapimento, farà di tutto per riportarla a casa. Genere: Thriller.
20 alle 21:06 schiera Tokarev (2014, 94’). Regia di Paco Cabezas. Cast: Nicolas Cage, Rachel Nichols, Danny Glover, Peter Stormare e altri. Genere: Azione. Alle 23:01 arriva Code name Banshee (2022, 88’). Regia di Jon Keeyes. Cast: Antonio Banderas, Jaime King, Tommy Flanagan, Kim DeLonghi, Catherine Davis. Trama: Caleb, ex sicario governativo, riemerge quando la sua protetta Banshee scopre una taglia sulla sua testa. Insieme alla figlia di Caleb, dovranno sopravvivere a un complotto segreto della CIA.
Mediaset Italia2 alle 21:15 offre il cult dell’orrore Nightmare – Dal profondo della notte (1984, 91’). Regia di Wes Craven. Cast: Heather Langenkamp, John Saxon, Robert Englund, Ronee Blakley. Genere: Horror. Alle 23:11 si prosegue con La maschera di cera (2005, 113’). Regia di Jaume Collet‑Serra. Cast: Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki, Paris Hilton, Brian Van Holt. Genere: Horror.
