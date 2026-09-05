I film in onda in TV stasera, sabato 5 settembre 2026: dalla maratona di Mission: Impossible al cult La terra promessa Dall’adrenalina di Rampage – Furia animale su Italia 1 al capolavoro di Sergio Leone su Rai 3, fino alla maratona Mission: Impossible su Sky Cinema.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli spiccano l’azione di Rampage – Furia animale su Italia 1, il classico di Sergio Leone Giù la testa su Rai 3 e la saga di Mission: Impossible su Sky Cinema Collection. Per chi ama il cinema d’autore recente, da non perdere La terra promessa su Rai Movie.

Azione e spettacolo con Rampage – Furia animale: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Amore e morte in Namibia (2026, Thriller, regia di Florian Baxmeyer; con Julia Koschitz, Michael Klammer, Gustav Schmidt). Un thriller contemporaneo dove tensioni personali e misteri locali si intrecciano sullo sfondo del paesaggio africano per un’indagine dai risvolti imprevedibili.

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Rai 3 alle 21:20 trasmette Giù la testa (1971, Western, regia di Sergio Leone; con Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti). La storia: un bandito messicano e un ex terrorista dell’IRA si alleano per rapinare una banca, ritrovandosi però immersi nella rivoluzione. Tra amicizie impossibili, ideali in conflitto e tragedie personali, il loro destino si compie sullo sfondo epico di un paese in rivolta. Durata 156 minuti.

Italia 1 apre la serata alle 21:18 con Rampage – Furia animale (2018, Azione, regia di Brad Peyton; con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan). Un esperimento genetico fuori controllo trasforma animali in creature colossali e distruttive. L’etologo Davis Okoye, legatissimo al gorilla albino George, dovrà fermare la catastrofe in una corsa contro il tempo tra skyline devastati e spettacolo puro. A seguire alle 23:23 Hurricane – Allerta uragano (2018, Azione, regia di Rob Cohen; con Maggie Grace, Toby Kebbell): un gruppo di ladri tenta un colpo miliardario durante un uragano di categoria 5, mentre un meteorologo e un’agente del Tesoro lottano per sventarlo.

La7 alle 21:15 porta in scena lo 007 più iconico con Agente 007 – Una cascata di diamanti (1971, Thriller, regia di Guy Hamilton; con Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray). Bond indaga su un traffico di diamanti che conduce a un letale piano globale: ironia, charme e azione alla vecchia maniera per un classico intramontabile della saga.

TV8 alle 21:50 propone I delitti del BarLume – Aria di mare (2016, Commedia, regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi). Il BarLume è in crisi e Massimo prova a reagire, ma l’alcol lo distrae. Quando viene ritrovato il cadavere di una collega, la commissaria Fusco cerca il riscatto in un’indagine che la vede collaborare con Massimo tra sarcasmo, umanità e colpi di scena.

Sentimenti e nuove famiglie con L’attachement – La tenerezza: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno alle 21:15 presenta L’attachement – La tenerezza (2024, Drammatico, regia di Carine Tardieu; con Pio Marmaï, Valeria Bruni Tedeschi, Raphaël Quenard). Dopo la perdita della moglie, Alex cresce da solo un neonato e un figlio più grande. L’arrivo di Sandra, cinquantenne senza figli, sconvolge e riscalda gli equilibri, dando vita a un legame inaspettato tra fragilità, cura e desiderio di appartenenza. Alle 23:05 segue Il Dio dell’Amore (2026, Commedia, regia di Francesco Lagi; con Corrado Fortuna, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Vinicio Marchioni): il poeta Ovidio osserva una Roma contemporanea di coppie e incastri sentimentali, in una catena di relazioni che si inseguono e si trasformano.

Sky Cinema Collection dedica la serata a Ethan Hunt: alle 21:15 Mission: Impossible (1996, Azione, regia di Brian De Palma; con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave). Una missione a Praga finisce nel sangue, lasciando Hunt sospettato di tradimento. Per scagionarsi dovrà recuperare una lista di agenti e smascherare la vera talpa in un classico del cinema di spionaggio moderno. Alle 23:10 Mission: Impossible 2 (2000, Azione, regia di John Woo; con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins): tra acrobazie e romanticismo pericoloso, Hunt affronta un virus letale e un avversario speculare in un action dalla firma inconfondibile.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Point Break – Punto di rottura (1991, Azione, regia di Kathryn Bigelow; con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty). L’agente Johnny Utah si infiltra nel mondo del surf per catturare rapinatori mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti, in un cult che unisce adrenalina e spiritualità della sfida. Alle 23:05 American Assassin (2017, Thriller, regia di Michael Cuesta; con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch): un giovane reclutato in un programma segreto affronta un’operazione internazionale per sventare una catastrofe in Medio Oriente.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 lancia Notte prima degli esami 3.0 (2026, Commedia, regia di Tommaso Renzoni; con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi). Un’ultima, intensa corsa verso la maturità tra passioni, lealtà messe alla prova e colpi di scena sotto l’occhio della prof più temuta. Alle 22:45 Fidanzata in affitto (2023, Commedia, regia di Gene Stupnitsky; con Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman): Maddie accetta un incarico singolare per "svezzare" un timido diciottenne prima del college. Ma la missione si complica tra gaffe e sentimenti inattesi.

Sky Cinema Family alle 21:00 offre Megamind (2010, Animazione, regia di Tom McGrath). Il supercriminale più brillante di Metro City scopre che sconfiggere l’eroe non basta: diventare "buoni" è l’impresa più difficile. Alle 22:40 Wonder (2017, Drammatico, regia di Stephen Chbosky; con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson): un bambino con una malformazione facciale affronta la scuola per la prima volta, ispirando empatia e coraggio in chi lo circonda.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Settembre (2022, Drammatico, regia di Giulia Steigerwalt; con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony). Storie di primi amori e risvegli emotivi si intrecciano alla fine dell’estate, tra esitazioni, complicità e nuove consapevolezze. Alle 22:55 il classico Colazione da Tiffany (1961, Sentimentale, regia di Blake Edwards; con Audrey Hepburn, George Peppard): charme, malinconia e sogni nella New York più elegante.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Miss Sloane – Giochi di potere (2016, Drammatico, regia di John Madden; con Jessica Chastain). Una lobbista spietata combatte una battaglia contro l’industria delle armi, pagando il prezzo delle proprie scelte. Alle 23:15 Il giorno sbagliato (2020, Azione, regia di Derrick Borte; con Russell Crowe, Caren Pistorius): un banale diverbio al volante si trasforma in un incubo di violenza incontrollata.

Sky Cinema Drama alle 21:00 emoziona con Il miglio verde (1999, Drammatico, regia di Frank Darabont; con Tom Hanks, Michael Clarke Duncan). Nel braccio della morte, l’incontro tra il secondino Paul Edgecomb e il mite John Coffey, dotato di un dono misterioso, mette in crisi certezze e coscienze. Un potente dramma sulla giustizia, la colpa e il miracolo della compassione. Durata 188 minuti.

La sfida della brughiera con La terra promessa: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca (1997, Thriller, regia di Dwight H. Little; con Wesley Snipes, Diane Lane, Alan Alda). Un omicidio all’interno della residenza presidenziale scatena un’indagine ad alta tensione tra segreti, intrighi politici e depistaggi. Alle 23:26 I molti santi del New Jersey (2021, regia di Alan Taylor; con Michael Gandolfini, Alessandro Nivola, Vera Farmiga). Newark anni ’60: il giovane Tony Soprano si forma tra scontri razziali e criminalità, apprendendo le regole spietate che lo consacreranno alla leggenda.

Cine34 alle 21:15 va sul piccante d’epoca con La nipote (1974, Erotico, regia di Nello Rossati; con Femi Benussi, Daniele Vargas). In una villa di provincia, l’arrivo della giovane Adele sconvolge equilibri familiari e morali fino a conseguenze fatali. Alle 23:05 spazio alla commedia sexy all’italiana con La moglie vergine (1975, regia di Franco Martinelli; con Edwige Fenech, Carroll Baker, Renzo Montagnani, Ray Lovelock): equivoci, desideri repressi e satira dei costumi.

Rai Movie alle 21:10 presenta La terra promessa (2023, Biografico, regia di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkelsen, Amanda Collin). Nel 1755, Ludvig von Kahlen tenta l’impresa impossibile: domare la brughiera danese e fondare una colonia in nome del re, in cambio di un titolo nobiliare. Un racconto di caparbietà, ambizione e sopravvivenza tra natura ostile e poteri forti. Durata 127 minuti.

Rai 4 alle 21:20 propone Un uomo sopra la legge (2021, Azione, regia di Robert Lorenz; con Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba). Un allevatore e veterano del Vietnam protegge un giovane migrante da un cartello messicano, difendendo la propria terra e una nuova speranza. Alle 23:05 La furia di un uomo – Wrath of Man (2021, Thriller, regia di Guy Ritchie; con Jason Statham): un misterioso addetto ai furgoni portavalori muove i fili di una vendetta implacabile nella Los Angeles più oscura.

20 alle 21:10 scatta con Code Name Banshee (2022, Thriller, regia di Jon Keeyes; con Antonio Banderas, Jaime King). Un ex sicario governativo e la sua letale protetta si ricongiungono per sopravvivere a un complotto della CIA. Alle 23:16 World War Z (2013, Azione, regia di Marc Forster; con Brad Pitt): un funzionario ONU attraversa il globo per fermare un’epidemia che trasforma gli umani in feroci zombie, tra set-piece travolgenti e suspense globale.

WarnerTV: non ci sono film in programma quella sera.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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