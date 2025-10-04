I film in onda in TV stasera, sabato 4 ottobre 2025: dal cult di Vittorio Gassman a Daniel Radcliffe di nuovo maghetto Dal ritorno del maghetto più famoso del mondo in TV, ai grandi capolavori di Tarantino, passando per i classici che non passano mai di moda.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i film in programmazione sabato 4 ottobre 2025: tra i titoli spiccano Bastardi senza gloria sul canale 20, l’amatissimo Harry Potter e la camera dei segreti su Sky Cinema Family e l’intramontabile Lawrence d’Arabia su Rai Movie.

L’era glaciale 2 – Il disgelo e le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto (2023, 100′, regia di Steven R. Monroe) con Charlie Weber, Elizabeth Henstridge, Kristin Booth. Su Mystery Island, un concorso mette alla prova i partecipanti con un gioco investigativo su un finto omicidio, ma la maschera cade quando un dipendente viene davvero assassinato. Segreti a lungo taciuti emergono mentre la verità si fa strada, tra colpi di scena gialli e tensione crescente.

Rete 4: alle 21:30 Stolen (2012, 96′, regia di Simon West) con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, Mark Valley, M.C. Gainey, Sami Gayle, Tanc Sade. La storia: un ex rapinatore deve riportare in gioco tutte le sue abilità quando la figlia viene rapita, in un conto alla rovescia ad alta tensione tra inseguimenti, colpi di scena e un passato che non smette di presentare il conto.

Italia 1: alle 21:23 L’era glaciale 2 – Il disgelo (2006, 91′, regia di Carlos Saldanha). Manny, Sid e Diego affrontano una nuova minaccia: lo scioglimento dei ghiacci che mette a rischio la loro valle. Tra umorismo e imprevisti, il viaggio sarà una corsa contro il tempo per mettersi al sicuro. In seconda serata, alle 23:12, In viaggio con Flora (2018, 95′, regia di Mark Drury Taylor) con Jenna Ortega, Martin Martinez, David Arquette, Leonor Varela, Galen Howard, Tom Arnold: una quattordicenne decide di liberare un’elefantessa da circo per condurla verso una riserva, affrontando ostacoli e scoprendo il valore della libertà.

La rapina perfetta e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 La rapina perfetta (2008, 110′, regia di Roger Donaldson) con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner e altri. Di cosa parla: un colpo alla Lloyd Bank di Londra svela intrecci pericolosi tra materiale compromettente su un reale e i servizi segreti britannici. A seguire, alle 23:10, Le assaggiatrici (2025, 100′, regia di Silvio Soldini) con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Esther Gemsch: a Berlino un gruppo di donne è costretto ad assaggiare i pasti destinati a Hitler per verificare la presenza di veleni, tra paura, complicità e alleanze inaspettate.

Sky Cinema 2: alle 21:15 The independent: Complotto per la Casa Bianca (2021, 108′, regia di Amy Rice) con Jodie Turner-Smith, Brian Cox, John Cena, Ann Dowd, Margaret Odette: un giovane reporter inciampa in una cospirazione capace di influenzare le elezioni presidenziali. Alle 23:05 L’esercito delle 12 scimmie (1995, 125′, regia di Terry Gilliam) con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer: nel 2035, dopo una pandemia che ha spazzato via l’umanità, un detenuto viene inviato nel passato per risalire all’origine del contagio, in un labirinto di realtà e percezione.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112′, regia di Steven Spielberg) con Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Dan Aykroyd: l’archeologo affronta culti oscuri e pericoli senza sosta in India. Alle 23:05 Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127′, regia di Steven Spielberg) con Harrison Ford e Sean Connery: la ricerca del Sacro Graal si trasforma in un’avventura memorabile tra enigmi e inseguimenti.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 School of Mafia (2021, 95′, regia di Alessandro Pondi) con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane. Tre ragazzi, figli di boss newyorkesi, vengono spediti in Sicilia per imparare il "mestiere" nella scuola di Don Turi ‘u Ammazzaturi: prove, scontri e formazione personale tra risate e identità. Alle 22:50 Sapore di mare (1983, 98′, regia di Carlo Vanzina) con Christian De Sica, Isabella Ferrari, Jerry Calà, Marina Suma, Virna Lisi: amori, amicizie e colpi di fulmine in una Versilia anni ’60 dal gusto inconfondibile.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Il mio amico Einstein (2008, 90′, regia di Philip Martin) con David Tennant, Jim Broadbent, Rebecca Hall, Patrick Kennedy, Richard McCabe: uno sguardo umano e intimo sul genio, tra amicizie, slanci e scoperte.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Harry Potter e la camera dei segreti (2002, 161′, regia di Chris Columbus) con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, Richard Harris, Tom Felton. La storia: ignorato l’avvertimento di un elfo, Harry torna a Hogwarts dove la misteriosa camera dei segreti è stata riaperta e una creatura pietrifica gli studenti. Con l’aiuto di Ron e Hermione, il giovane mago affronta un male antico.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 C’eravamo tanto amati (1974, 125′, regia di Ettore Scola) con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, Aldo Fabrizi: tre amici attraversano trent’anni di storia italiana tra ideali, amori e disillusioni. Alle 23:10 Pane e burlesque (2014, 86′, regia di Manuela Tempesta) con Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi: in una Monopoli provata dalla crisi, una merceria resiste tra ironia e solidarietà.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 The hanging sun – Sole di mezzanotte (2022, 90′, regia di Francesco Carrozzini) con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Peter Mullan, Charles Dance: in fuga dal padre boss, John si rifugia in un villaggio ai confini del mondo, dove il sole non tramonta mai e fede e paura si intrecciano. Alle 22:40 Drive (2011, 95′, regia di Nicolas Winding Refn) con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Oscar Isaac, Ron Perlman, Albert Brooks: uno stuntman taciturno guida per rapine, ma l’amore e un colpo andato storto lo trascinano in una spirale di violenza elegante e feroce.

Bastardi senza gloria: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 Flightplan – Mistero in volo (2005, 98′, regia di Robert Schwentke) con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Erika Christensen, Marlene Lawston: su un aereo transoceanico, una madre denuncia la scomparsa della figlia e si scontra con un enigma che sfida logica e percezione. Alle 23:19 No sudden move (2021, 116′, regia di Steven Soderbergh) con Benicio Del Toro, Don Cheadle, Ray Liotta, Brendan Fraser, Jon Hamm: nella Detroit anni ’50, un lavoro "semplice" su un documento segreto si complica fino a scoperchiare interessi industriali e criminali.

Cine34: alle 21:00 Mia moglie torna a scuola (1981, 80′, regia di Giuliano Carnimeo) con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Tony Ucci. Tra satira di costume e malintesi, una donna decide di colmare le lacune culturali in un collegio dove le regole appaiono rigide ma la realtà è ben diversa. Alle 22:54 Spogliamoci così senza pudor… (1976, 110′, regia di Sergio Martino) con Ursula Andress, Barbara Bouchet, Enrico Montesano, Johnny Dorelli, Gianrico Tedeschi, Alberto Lionello: quattro episodi comici tra equivoci, travestimenti e sorprese nell’armadio.

Rai Movie: alle 21:10 Lawrence d’Arabia (1962, 180′, regia di David Lean) con Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif. La storia: durante la Prima guerra mondiale un ufficiale britannico guida le tribù arabe nella rivolta contro l’Impero ottomano, diventando un leader carismatico. il sogno d’indipendenza entra però in rotta di collisione con gli interessi britannici, mentre l’eroe fa i conti con il proprio mito.

Rai 4: alle 21:20 Il fornaio (2023, 104′, regia di Jonathan Sobol) con Ron Perlman, Elias Koteas, Harvey Keitel: un panettiere dal passato torbido deve proteggere la nipotina quando criminali sequestrano suo figlio. Alle 23:05 Raging Fire – Fuoco incrociato (2021, 126′, regia di Benny Chan) con Donnie Yen, Nicholas Tse, Jeana Ho, Ray Lui, Patrick Tam: uno stimato poliziotto affronta l’ex protetto assetato di vendetta, in una sfida che mette alla prova lealtà e abilità.

20: alle 21:06 Bastardi senza gloria (2009, 153′, regia di Quentin Tarantino) con Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Diane Kruger, Eli Roth, Daniel Brühl, Til Schweiger, Mike Myers, B.J. Novak, Samm Levine, Rod Taylor. Un manipolo di soldati ebrei-americani colpisce il cuore del regime nazista nella Francia occupata: dialoghi affilati, violenza visionaria e narrazione non convenzionale per una riscrittura feroce del mito bellico.

Mediaset Italia2: alle 21:15 La cosa (1982, 108′, regia di John Carpenter) con David Clennon, Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley: nell’Antartide, una creatura mutaforma semina paranoia e terrore in una base scientifica. Atmosfere claustrofobiche e horror di culto. Alle 23:25 Leatherface – Il massacro ha inizio (2017, 90′, regia di Alexandre Bustillo e Julien Maury) con Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, Sam Coleman, James Bloor: le origini di Leatherface in un road-movie di sangue e violenza che prepara il terreno alla leggenda della motosega.

