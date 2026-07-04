I film in onda in TV stasera, sabato 4 luglio 2026: dalla 'Buona giornata' di Abatantuono al cult di Ocean’s Eleven Dal family Il ragazzo e la tigre su Italia 1 ai brividi di Salt su Sky Cinema Action, fino ai cult su Iris e Rai Movie: una serata con 33 titoli per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 33 film, con scelte per ogni gusto: dall’avventura per famiglie de Il ragazzo e la tigre su Italia 1, al thriller adrenalinico Salt su Sky Cinema Action, fino al cult ad alta tensione Cellular su Iris. Scoprite la guida completa canale per canale.

Avventura tra Himalaya e intrighi politici con Il ragazzo e la tigre: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Veleno in alta quota alle 21:20 (2025, 85’). Di cosa parla: subito dopo il decollo, un ricatto costringe l’assistente di volo Nora ad avvelenare un passeggero per salvare la famiglia. La tensione cresce minuto dopo minuto fino a un epilogo senza esclusione di colpi. Regia di Peter Sullivan. Con Alicia S. Mason, Christopher Sky, Sophie Woods. Genere: Thriller.

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Rai 3 – Piedone d’Egitto alle 21:25 (1980, 107’). La storia: il commissario Piedone vola al Cairo con il maresciallo Caputo e il piccolo Bodo per ritrovare uno scienziato rapito, tra scazzottate, intrighi sul petrolio e irresistibile umorismo. Regia di Steno. Con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti, Cinzia Monreale. Genere: Commedia.

Italia 1 – Il ragazzo e la tigre alle 21:28 (2022, 94’). Nelle valli dell’Himalaya, un giovane orfano salva un cucciolo di tigre del Bengala dai bracconieri e intraprende con lui un viaggio verso il monastero di Taktsang, in Bhutan, rifugio dei monaci buddisti custodi dei magnifici felini. Regia di Brando Quilici. Con Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce, Amandeep Singh, Shi Yang Shi. Genere: Avventura. A seguire, A-X-L: Un’amicizia extraordinaria alle 23:24 (2018, 98’) di Oliver Daly, con Alex Neustaedter, Becky G, Thomas Jane. Genere: Fantascienza.

La7 – The Manchurian Candidate alle 22:40 (2004, 132’). Un thriller politico ipnotico diretto da Jonathan Demme: un eroe di guerra e un deputato emergente si ritrovano al centro di un oscuro complotto tra corporation e potere. Con Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voight, Jeffrey Wright. Genere: Thriller.

Commedia e sci‑fi con Buona giornata e Transcendence: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Buona giornata alle 21:15 (2012, 100’). Sette storie intrecciate tra vizi e virtù all’italiana, dirette da Carlo Vanzina. Con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Christian De Sica e altri. Genere: Commedia. In seconda serata, Transcendence alle 22:50 (2014, 119’), sci‑fi visionario di Wally Pfister con Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman.

Sky Cinema Action – Salt alle 21:00 (2010, 100’). Una spia in fuga: azione mozzafiato di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor. A seguire, Killing Season alle 22:45 (2013, 90’). Duello fisico e psicologico nelle Montagne Rocciose tra un reduce USA e un ex soldato serbo. Regia di Mark Steven Johnson. Con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – Venom: La furia di Carnage alle 21:15 (2021, 90’), diretto da Andy Serkis, con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams. Genere: Fantascienza. Poi Venom: The last dance alle 23:00 (2024, 109’), ultimo capitolo diretto da Kelly Marcel: Eddie e il simbionte in fuga, costretti a una scelta definitiva. Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple.

Sky Cinema Comedy – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco alle 21:00 (2001, 116’). Il colpo perfetto secondo Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts. In seconda serata, Belli ciao alle 23:00 (2022, 87’), la commedia di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo tra Nord e Sud.

Sky Cinema Family – SpongeBob – Un’avventura da pirati alle 21:00 (2025, 88’). Avventura sottomarina con l’Olandese Volante per SpongeBob, Patrick, Squiddi, Sandy e Mr. Krabs. A seguire, Vicky e il suo cucciolo alle 22:35 (2021, 84’), emozionante storia familiare diretta da Denis Imbert con Shanna Keil, Vincent Elbaz.

Sky Cinema Romance – Il filo nascosto alle 21:00 (2017, 130’). Paul Thomas Anderson racconta l’amore come dipendenza e ispirazione nella Londra anni ’50. Con Daniel Day‑Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Alle 23:15, The Family McMullen (2025, 110’), di Edward Burns: legami familiari messi alla prova, con Halston Sage, Pico Alexander, Connie Britton. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense – Armi chimiche alle 21:00 (2019, 113’). Ex spia tra inganni e doppi giochi in un thriller di Eran Riklis con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Alle 23:00, Security (2021, 100’), giallo di Peter Chelsom con Marco D’Amore, Maya Sansa, Fabrizio Bentivoglio.

Sky Cinema Drama – Horizon: An American Saga – Capitolo 1 alle 21:00 (2024, 181’). Epico western corale firmato da Kevin Costner e Robert Legato: quattro anni di Guerra Civile americana tra famiglie, avversari e la ricerca del significato di "Stati Uniti". Con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Isabelle Fuhrman.

Brividi e cult da Iris a Rai Movie, con Cellular in evidenza: le proposte delle reti specializzate

Iris – Cellular alle 21:14 (2004, 94’). Un telefono squilla a caso e diventa l’unico filo che può salvare una donna rapita: thriller teso di David R. Ellis con Kim Basinger, Chris Evans, Jessica Biel. In seconda serata, Giochi di potere alle 23:14 (2018, 108’): un giovane funzionario ONU svela una cospirazione attorno al programma Oil for Food. Con Theo James e Ben Kingsley. Genere: Azione.

Cine34 – 40 gradi all’ombra del lenzuolo alle 21:00 (1975, 105’). Commedia a episodi firmata Sergio Martino tra amori complicati, gelosie e colpi di scena. Con Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Enrico Montesano, Aldo Maccione, Tomas Milian. Alle 23:12, La liceale al mare con l’amica di papà (1980, 90’) di Marino Girolami, con Renzo Montagnani e Alvaro Vitali. Genere: Commedia.

Rai Movie – Runaway alle 21:10 (1984, 99’). In un futuro prossimo, robot domestici si trasformano in assassini: indagano Tom Selleck e Cynthia Rhodes. Regia di Michael Crichton. Alle 22:55, Under the Silver Lake (2018, 139’): tra complotti pop e misteri di Los Angeles, Andrew Garfield cerca la ragazza scomparsa. Regia di David Robert Mitchel. Genere: Thriller.

Rai 4 – Influencer 2 alle 21:20 (2025, 100’). Ossessioni social e furto d’identità in un thriller contemporaneo di Kurtis David Harder con Cassandra Naud. Alle 23:15, A Lonely Place to Die (2011, 99’): alpinisti in Scozia si imbattono in un rapimento. Regia di Julian Gilbey. Genere: Avventura.

20 – Lo smoking alle 20:33 (2002, 98’). Jackie Chan in missione speciale con uno smoking "hi‑tech" che fa di lui una spia improvvisata. Regia di Kevin Donovan. Con Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs. Genere: Azione.

Cielo – The Karate Kid – Per vincere domani alle 21:20 (1984, 123’). Il classico di formazione di John G. Avildsen con Ralph Macchio e Pat Morita. Alle 23:20, Methgator (2023, 89’): in Florida, un alligatore ingerisce metanfetamina e semina il panico. Regia di Christopher Ray. Genere: Horror.

Mediaset Italia2 – Zombi 2 alle 21:01 (1979, 95’). Un vascello fantasma e un’isola infestata: survival orrorifico cult di Lucio Fulci con Tisa Farrow e Ian McCulloch. Alle 23:06, Quella casa nel bosco (2011, 105’): un weekend isolato si trasforma in un intricato gioco meta‑horror orchestrato da forze oscure. Regia di Drew Goddard. Con Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Richard Jenkins, Sigourney Weaver.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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