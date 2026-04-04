I film in onda in TV stasera, sabato 4 aprile 2026: dal cult con Fabio De Luigi e Chiara Francini, al classico Don Camillo Dall’animazione di Cattivissimo me 3 su Italia 1 al nuovo Father Mother Sister Brother su Sky Cinema 1, passando per i cult come The Blues Brothers e i classici di Rai Movie.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con opzioni per tutti i gusti: dall’animazione di Cattivissimo me 3 su Italia 1 al nuovo Father Mother Sister Brother su Sky Cinema 1, fino al cult musicale The Blues Brothers su Sky Cinema Comedy.

Divertimento per tutti con Cattivissimo me 3: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 — Alle 21:33 va in onda Don Camillo (1952, 85’). Regia: Julien Duvivier. Cast: Fernandel, Gino Cervi, Franco Interlenghi, Leda Gloria. Genere: Commedia.

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Italia 1 — Alle 21:18 appuntamento per tutta la famiglia con Cattivissimo me 3 (2017, 96’). Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin. Genere: Animazione. A seguire, alle 23:02, la fantascienza irriverente di Mars Attacks! (1996, 103’). Regia: Tim Burton. Cast: Danny De Vito, Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Natalie Portman, Lisa Marie. Di cosa parla: la Terra viene invasa da alieni che seminano distruzione negli Stati Uniti. Il presidente Dale e la First Lady Marsha si rivelano inadeguati, mentre il professore Kessler non aiuta la causa. Un ragazzino di campagna e la nonna, grazie alla musica country, trovano l’arma segreta per sconfiggere gli invasori.

Le storie di Father Mother Sister Brother e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 debutta Father Mother Sister Brother (2025, 111’). Regia: Jim Jarmusch. Cast: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore e altri. La storia: tre racconti esplorano i legami tra fratelli e le dinamiche tra figli adulti e genitori distanti, tra Nord-Est degli USA, Dublino e Parigi. Alle 23:10, adrenalina con Fight or flight: Tensione ad alta quota (2025, 101’). Regia: James Madigan. Cast: Josh Hartnett, Katee Sackhoff, Julian Kostov, Charithra Chandran, Marko Zaror. Un mercenario deve rintracciare un contatto a bordo di un volo internazionale, ma la presenza di assassini costringe a un’alleanza forzata per sopravvivere.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 La furia dei Titani (2012, 125’). Regia: Jonathan Liebesman. Cast: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Bill Nighy, Danny Huston e altri. Genere: Azione. A seguire, alle 22:45, The outpost (2020, 123’). Regia: Rod Lurie. Cast: Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones, Jack Kesy, Taylor John Smith. Di cosa parla: un avamposto in Afghanistan è sotto assedio da centinaia di ribelli talebani, in una battaglia disperata per la sopravvivenza.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 la comicità di Odio l’estate (2020, 110’). Regia: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo, Giacomo, Giovanni, Lucia Mascino, Carlotta Natoli. Genere: Commedia. Alle 23:10 si prosegue con Tre uomini e una gamba (1997, 100’). Regia: Aldo, Giacomo, Giovanni, Massimo Venier. Cast: Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 il cult The Blues Brothers (1980, 127’). Regia: John Landis. Cast: John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway. Trama: due fratelli rimettono insieme la loro band per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti, tra inseguimenti, gag e musica memorabile. Alle 23:15, corale e frizzante, Maschi contro femmine (2010, 113’). Regia: Fausto Brizzi. Cast: Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi, Nicolas Vaporidis, Alessandro Preziosi e altri. Tre storie intrecciate tra tradimenti, nuove passioni e crisi di coppia nella Milano contemporanea.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Tre ciotole (2025, 120’). Regia: Isabel Coixet. Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi. La storia: dopo una separazione, Marta scopre che il suo malessere ha radici fisiche, cambiando prospettiva su desiderio, cibo e decisioni prese. Alle 23:05, coming-of-age Tartarughe all’infinito (2024, 111’). Regia: Hannah Marks. Cast: Isabela Merced, Cree, Judy Reyes. Di cosa parla: Aza, sedicenne, ritrova il suo amore d’infanzia mentre affronta ansia e DOC, ispirato al romanzo di John Green.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 il fantasy Stardust (2007, 128’). Regia: Matthew Vaughn. Cast: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller e altri. Genere: Fantasy. Alle 23:10 la commedia familiare 10 giorni senza mamma (2019, 94’). Regia: Alessandro Genovesi. Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diana Del Bufalo e altri. Un padre si ritrova da solo con tre figli per dieci giorni, tra disastri esilaranti e momenti teneri.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Amore, cucina e curry (2013, 124’). Regia: Lasse Hallström. Cast: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri, Charlotte Le Bon, Rohan Chand e altri. Trama: una famiglia indiana apre un ristorante in Francia, innescando una gustosa rivalità con un locale stellato e una contaminazione culinaria vincente. Alle 23:05, dal bestseller, After 2 (2020, 105’). Regia: Roger Kumble. Cast: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Louise Lombard. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 il crime all’italiana Diabolik – Ginko all’attacco! (2022, 111’). Regia: Antonio e Marco Manetti. Cast: Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice. La storia: durante un colpo ai gioielli, Ginko intrappola Diabolik ed Eva Kant. Lui fugge, lei medita vendetta, mentre l’ispettore affronta l’arrivo della Duchessa di Vallenberg. Alle 23:00, thriller politico Sotto il segno del pericolo (1994, 141’). Regia: Phillip Noyce. Cast: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones. Un analista CIA, promosso vice direttore, finisce in un intrigo legato al narcotraffico.

La comicità di Un sacco bello e le altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Alle 21:20 il thriller claustrofobico 4×4 (2019, 88’). Regia: Mariano Cohn. Cast: Peter Lanzani, Dady Brieva, Luis Brandoni. La storia: un ladro resta intrappolato in un SUV di lusso dalle portiere bloccate, mentre il proprietario osserva. Alle 22:55, il dramma carcerario Prigione 77 (2022, 125’). Regia: Alberto Rodriguez. Cast: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Xavi Sáez e altri. Manuel, giovane contabile, si unisce a un gruppo di prigionieri per chiedere amnistia alla vigilia della democrazia in Spagna.

Rai Movie — Alle 21:10 l’avventura piratesca Corsari (1995, 120’). Regia: Renny Harlin. Cast: Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella, Maury Chaykin. Genere: Avventura. Alle 23:15 il grande classico La grande fuga (1963, 180’). Regia: John Sturges. Cast: Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, Donald Pleasence. Genere: Drammatico.

Iris — Alle 21:14 il heist-thriller The Score (2001, 119’). Regia: Frank Oz. Cast: Robert De Niro, Marlon Brando, Edward Norton, Angela Bassett. Un ladro pronto al ritiro accetta un ultimo, ricchissimo colpo con un vecchio complice e un giovane furfante. Tensioni e imprevisti metteranno alla prova l’operazione.

Cine34 — Alle 21:00 la commedia che ha lanciato Carlo Verdone, Un sacco bello (1980, 99’). Regia: Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Mario Brega, Renato Scarpa, Veronica Miriel. Genere: Comico. Alle 23:12, grande successo dei primi anni ’80, Borotalco (1981, 130’). Regia: Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Angelo Infanti, Enrico Papa. Genere: Commedia.

20 — Alle 23:01 l’action-revenge Dead man down: il sapore della vendetta (2013, 110’). Regia: Niels Arden Oplev. Cast: Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert e altri. Trama: Victor, ex militare nella banda di un boss di New York, cerca vendetta per la morte della famiglia. Si allea con Beatrice, segnata da una cicatrice, per ottenere giustizia.

Mediaset Italia2 — Alle 21:01 il capolavoro horror L’esorcista (1973, 120’). Regia: William Friedkin. Cast: Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Linda Blair, Jason Miller, Lee J. Cobb. Di cosa parla: una dodicenne manifesta fenomeni inquietanti e inspiegabili. Un esorcista dovrà affrontare il demone che la possiede. Alle 23:06, brividi moderni con Ouija (2014, 89’). Regia: Stiles White. Cast: Ana Coto, Olivia Cooke, Douglas Smith, Erin Moriarty e altri. Un gruppo di amici usa una tavola Ouija per contattare l’amica defunta, ma apre un canale con uno spirito malvagio chiamato DZ.

Cielo — Alle 23:20 il thriller d’azione L’uomo sul treno (2018, 105’). Regia: Jaume Collet-Serra. Cast: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern. La storia: un pendolare viene coinvolto in un gioco mortale. Deve individuare un ladro nascosto prima che sia troppo tardi, mettendo a rischio la propria vita e quella dei passeggeri.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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