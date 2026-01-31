I film in onda in TV stasera, sabato 31 gennaio: dal cult americano con Pierfrancesco Favino, ad Aldo, Giovanni e Giacomo Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 31 gennaio 2026: dalla commedia Una notte al museo su Italia 1 ai thriller di Rai 4 e Iris, fino ai cult e alle novità di Sky Cinema

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sabato 31 gennaio 2026 offre una ricchissima programmazione con 29 titoli per tutti i gusti: dalle risate di Una notte al museo su Italia 1, ai brividi di Il caso Thomas Crawford su Iris, fino ai cult e alle novità su Sky Cinema come Tre uomini e una gamba e Venom. Ce n’è davvero per ogni preferenza.

Ridere e avventura con Una notte al museo: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4: alle 21:33 va in onda Io sto con gli ippopotami (1979, 109 minuti), regia di Italo Zingarelli, con Bud Spencer, Terence Hill, Dawn Jurgens, Joe Bugner, May Dlamini. Genere: Commedia.

Italia 1: alle 21:22 appuntamento con Una notte al museo (2006, 108 minuti), regia di Shawn Levy, con Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Kim Raver, Mickey Rooney, Pierfrancesco Favino. Genere: Commedia.

Risate cult con Tre uomini e una gamba: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Tre uomini e una gamba (1997, 100 minuti), regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo e Marina Massironi. A seguire, alle 23:00 I peccatori (2025, 137 minuti), regia di Ryan Coogler, con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Buddy Guy, Jack O’Connell. La storia: due fratelli gemelli tornano nella loro città per ricominciare, ma un male ancora più potente li attende.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Gemini Man (2019, 116 minuti), regia di Ang Lee, con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong. Di cosa parla: un assassino professionista scopre che il suo nuovo letale avversario è una versione più giovane di se stesso. Alle 23:00 Blackhat (2015, 133 minuti), regia di Michael Mann, con Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang, Yorick Van Wageningen.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Venom (2018, 112 minuti), regia di Ruben Fleischer, con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Reid Scott. La storia: un giornalista entra in simbiosi con un alieno che gli dona poteri straordinari, tra conflitti interiori e azione. Alle 23:15 Venom: La furia di Carnage (2021, 90 minuti), regia di Andy Serkis, con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Beata ignoranza (2017, 102 minuti), regia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello. Alle 22:45 Se mi lasci non vale (2016, 96 minuti), regia di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Autieri, Paolo Calabresi, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè. Di cosa parla: due neo single architettano una vendetta contro le ex con l’aiuto di un eccentrico teatrante.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 18 regali (2020, 115 minuti), regia di Francesco Amato, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri. Alle 23:00 Natale all’improvviso (2015), regia di Jessie Nelson, con Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Anthony Mackie, Alan Arkin. La storia: una famiglia allargata affronta con ironia un Natale pieno di imprevisti e riconciliazioni.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Hotel Transylvania (2012, 90 minuti), regia di Genndy Tartakovsky. Alle 22:35 Genitori vs influencer (2021, 90 minuti), regia di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Nino Frassica. Di cosa parla: un professore vedovo si scontra con l’aspirazione social della figlia e diventa, suo malgrado, un influencer.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 The big wedding (2013, 90 minuti), regia di Justin Zackham, con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Ben Barnes, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Robin Williams, Topher Grace. La storia: una coppia finge di essere ancora sposata per il matrimonio del figlio, scatenando equivoci. Alle 22:35 We live in time: Tutto il tempo che abbiamo (2024, 108 minuti), regia di John Crowley, con Andrew Garfield, Florence Pugh. Di cosa parla: un incontro casuale innesca una storia d’amore attraversata dal tempo e da una verità che mette alla prova il loro legame.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Inside man (2005, 129 minuti), regia di Spike Lee, con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. Alle 23:15 Gioco pericoloso (2025, 94 minuti), regia di Lucio Pellegrini, con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta, Elena Lietti, Tea Falco. La storia: la relazione tra una ballerina e uno scrittore in crisi vacilla con l’arrivo di un giovane artista ambizioso.

Tensione e azione con La belva: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: alle 21:20 La belva (2020, 97 minuti), regia di Ludovico De Martino, con Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu. La storia: un veterano delle Forze Speciali lancia una corsa contro il tempo per salvare la figlia rapita. Alle 23:00 The good neighbor (2022, 106 minuti), regia di Stephan Rick, con Luke Kleintank, Jonathan Rhys Meyers, Bruce Davison, Eloise Smyth, Ieva Florence. Di cosa parla: dopo un incidente mortale e la fuga, un giornalista viene incaricato di seguire proprio quel caso, mentre nasce un’attrazione per la sorella della vittima.

Rai Movie: alle 21:10 Tramite amicizia (2023, 90 minuti), regia di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gagliucci. Di cosa parla: il titolare di un’agenzia di "amici a noleggio" si ritrova coinvolto in una richiesta che gli cambierà la vita. Alle 22:45 A casa tutti bene (2018, 105 minuti), regia di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci. La storia: una famiglia bloccata da una mareggiata deve fare i conti con segreti, gelosie e vecchie ferite.

Iris: alle 21:14 Il caso Thomas Crawford (2007, 113 minuti), regia di Gregory Hoblit, con Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz. Di cosa parla: un facoltoso uomo confessa l’omicidio della moglie, ma il procuratore scopre presto che nulla è come sembra.

Cine34: alle 21:15 Zucchero, miele e peperoncino (1980, 110 minuti), regia di Sergio Martino, con Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco, Edwige Fenech. La storia: tre episodi comici tra scambi di identità, lavori improbabili e amori per le quattro ruote. Alle 23:22 Cornetti alla crema (1981, 109 minuti), regia di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Lino Banfi, Gianni Cavina, Marisa Merlini, Milena Vukotic. Genere: Commedia.

20: alle 21:10 Decisione critica (1995, 125 minuti), regia di Stuart Baird, con Kurt Russell, Steven Seagal, John Leguizamo, Oliver Platt. Genere: Azione.

Mediaset Italia2: alle 21:05 Auguri per la tua morte (2017, 96 minuti), regia di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Rachel Matthews, Ruby Modine. Genere: Horror. Alle 23:03 La cosa (2011, 102 minuti), regia di Matthijs van Heijningen jr., con Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje. Genere: Horror.

Cielo: alle 23:20 Cold blood – Senza pace (2019, 91 minuti), regia di Frédéric Petitjean, con Jean Reno, Joe Anderson, Sarah Lind, Anna Butkevych, Robert Feldman. La storia: un leggendario sicario isolato tra i boschi canadesi deve decidere se aiutare una donna sopravvissuta a un incidente, rischiando la propria vita.

