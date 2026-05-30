I film in TV stasera, sabato 30 maggio: dal cult con Bud Spencer e Terence Hill al classico con Aldo, Giovanni e Giacomo Da Men in Black II su Cielo alla commedia Admission su Sky Cinema Uno, passando per il thriller Nessuna verità su Iris.

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I film in TV stasera, sabato 30 maggio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 33 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dall’avventura per famiglie di Belle e Sebastien – L’avventura Continua su Italia 1 alla brillante commedia Admission – Matricole dentro o fuori su Sky Cinema 1, fino al thriller di spionaggio Nessuna verità su Iris.

Avventura per famiglie con Belle e Sebastien – L’avventura Continua: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Omicidio a Les Saintes (2023, 90’). Di cosa parla: il corpo della titolare dell’Hotel Tourment d’Amour viene ritrovato ai piedi di una scarpata. L’indagine del capitano Gaëlle Boissaux riapre antichi rancori e leggende locali, fino a un inseguimento contro una spietata sete di vendetta. Regia di Marc Barrat. Cast: Anne Dècis, Gaelle Denis Maréchal, Ludovic Audrey Postel. Genere: Giallo.

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Rete 4 alle 21:30 manda in onda … Continuavano a chiamarlo Trinità (1972, 94’). Con Bud Spencer e Terence Hill, regia di E. B. Clucher (Enzo Barboni). Genere: Western. Nel cast anche Enzo Fiermonte, Enzo Tarascio, Jessica Dublin, Yanti Somer.

Italia 1 alle 21:23 propone Belle e Sebastien – L’avventura Continua (2015). Regia di Christian Duguay. Cast: Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Thylane Blondeau, Urbain Cancelier. Genere: Drammatico. A seguire, alle 23:22, Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills (1987, 99’), regia di Tony Scott. Cast: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Brigitte Nielsen, Ronny Cox, Paul Reiser, Jürgen Prochnow. Genere: Commedia.

La commedia di Admission – Matricole dentro o fuori: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Admission – Matricole dentro o fuori (2013). Una rigorosa addetta alle ammissioni universitarie vede sconvolta la propria vita quando un ex compagno ipotizza che uno studente possa essere il figlio che anni prima ha dato in adozione. Cast: Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen, Wallace Shawn. Regia di Paul Weitz. Genere: Commedia. Alle 23:05 arriva 2 cuori e 2 capanne (2026, 108’), regia di Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Benedetta Tiberi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Spy Game (2001, 126’). Durante il 1991, un agente CIA viene catturato in Cina mentre tenta di liberare una prigioniera inglese. Un veterano dell’intelligence prova a salvarlo contro il tempo. Regia di Tony Scott. Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack. Genere: Thriller. Alle 23:10, Operation Fortune (2022, 100’), regia di Guy Ritchie: un agente segreto recluta una star di Hollywood per sventare la vendita di una nuova tecnologia d’armi. Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 programma Invictus – L’invincibile (2009, 133’). Nel Sudafrica post-apartheid, Nelson Mandela affida alla Coppa del Mondo di rugby la missione simbolica di unire un Paese diviso, con il supporto del capitano François Pienaar. Regia di Clint Eastwood. Cast: Morgan Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood e altri. Genere: Biografico. Alle 23:30, Ore 15:17 – Attacco al treno (2018, 94’), regia di Clint Eastwood. Genere: Drammatico. Cast: Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 torna il trio con Tre uomini e una gamba (1997, 100’), regia di Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier. Cast: Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi. Genere: Commedia. Alle 22:45, Tu la conosci Claudia? (2004, 104’), regia di Massimo Venier. Cast: Aldo, Giovanni, Giacomo, Paola Cortellesi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 va in onda Una figlia (2025, 103’). Pietro, vedovo, vive con l’adolescente Sofia. L’equilibrio si spezza quando l’uomo intraprende una nuova relazione con Chiara e la ragazza, travolta dalla gelosia, compie un gesto estremo che la porta nel circuito minorile, mentre il padre affronta il dolore. Regia di Ivano De Matteo. Cast: Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Barbara Chiesa. Genere: Drammatico. Alle 22:50, Emilia Pérez (2024, 130’): un’avvocata accetta di aiutare un boss del cartello a scomparire dai traffici, scelta che cambierà la vita di molti. Regia di Jacques Audiard. Cast: Selena Gomez, Zoë Saldana, Edgar Ramirez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz. Genere: Musicale.

Sky Cinema Family alle 21:00 spazio ai classici con Shrek 2 (2004, 105’). Dopo le nozze, Shrek e Fiona affrontano l’incontro con i genitori di lei, tra Fatina Madrina, Gatto con gli Stivali e Principe Azzurro. Regia di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon. Genere: Animazione. Alle 22:40, Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108’), regia di Robert Zemeckis. Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Romance alle 21:00 è il turno di Colazione da Tiffany (1961, 115’), regia di Blake Edwards. Cast: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam. Genere: Sentimentale. Alle 23:00, Secret love (2021, 110’): nel 1924, la cameriera orfana Jane Fairchild trascorre un giorno speciale con l’amato Paul, ma eventi inattesi cambiano per sempre il corso della loro storia. Regia di Eva Husson. Cast: Odessa Young, Josh O’Connor, Olivia Colman, Colin Firth, Glenda Jackson. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Jack Ryan: l’iniziazione (2014, 105’), regia di Kenneth Branagh. Cast: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh. Genere: Thriller. Alle 22:50, Allied: Un’ombra nascosta (2016, 121’): durante la Seconda Guerra Mondiale, un ufficiale dei servizi segreti e una combattente della Resistenza si incontrano a Casablanca. Tra pressioni e sospetti, la loro fiducia è messa alla prova. Regia di Robert Zemeckis. Cast: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts. Genere: Drammatico.

Intrighi e spionaggio con Nessuna verità: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 propone Nessuna verità (2008, 128’), regia di Ridley Scott. Con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Carice van Houten, Vince Colosimo. Genere: Drammatico.

Cine34 alle 21:00 va in onda La moglie in vacanza… l’amante in città (1980, 97’), regia di Sergio Martino. La storia: un industriale di Parma intreccia relazioni e bugie tra Courmayeur e Roma con Giulia e un presunto conte. Cast: Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Genere: Commedia. Alle 23:02, La vergine, il toro e il capricorno (1977, 95’), regia di Luciano Martino. Una moglie inscena un tradimento per far ingelosire il marito, ma la situazione precipita tra equivoci e nuove fiamme. Cast: Edwige Fenech, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Alvaro Vitali. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 c’è Un matrimonio mostruoso (2023, 101’). Dopo la scomparsa del capofamiglia, due stirpi diversissime organizzano delle nozze tra una figlia umana e un genero "mostro" tra segreti e alleanze inattese. Regia di Volfango De Biasi. Cast: Cristiano Caccamo, Ilaria Spada, Sara Ciocca, Ricky Memphis, Paolo Calabresi. Genere: Commedia. Alle 22:55 segue Wasabi (2001, 100’): un ispettore dal cuore tenero vola in Giappone alla ricerca della donna amata anni prima e scopre di avere una figlia da proteggere. Regia di Gerard Krawczyk. Cast: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet. Genere: Azione.

Rai 4 alle 21:20 presenta Le paludi della morte (2011, 109’). Due poliziotti indagano su omicidi irrisolti vicino ai pozzi petroliferi della baia di Galveston, mettendo a rischio le persone che amano. Regia di Ami Canaan Mann. Cast: Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloë Moretz, Jessica Chastain, Stephen Graham, Annabeth Gish, Jason Clarke e altri. Genere: Noir. Alle 23:05, To catch a killer – L’uomo che odiava tutti (2023, 119’): nella Baltimora di Capodanno, un’agente di polizia dal grande talento ma tormentata viene reclutata dall’FBI per profilare e catturare un killer che semina terrore. Regia di Damián Szifron. Cast: Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson, Jovan Adepo, Marcella Lentz-Pope. Genere: Giallo.

20 alle 21:06 arriva Spia per caso (2001, 87’). Di cosa parla: un venditore sfortunato rimane invischiato in eventi criminali e scopre di avere genitori spie. La sua missione lo porta fino in Turchia contro un potente signore della droga. Regia di Teddy Chan. Cast: Jackie Chan, Eric Tsang, Vivian Hsu, Kim Min Jeong, Wu Hsing Kuo. Genere: Azione. Alle 22:50, U.S. Marshals – Caccia senza tregua (1998, 103’), regia di Stuart Baird. Cast: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Joe Pantoliano, Kate Nelligan. Genere: Azione.

Cielo alle 21:20 propone Men in black II (2002, 82’). Nel sequel del 1997, gli agenti Jay e Kay fronteggiano il ritorno di una minaccia aliena, ma Kay ha perso la memoria e la sicurezza della Terra è a rischio. Regia di Barry Sonnenfeld. Cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle. Genere: Fantascienza. Alle 23:15, Il Mistero di Ragnarok (2013, 94’): un archeologo ossessionato da un’iscrizione vichinga insegue la chiave del Ragnarok in una spedizione tra Norvegia e Russia. Regia di Mikkel Brænne Sandemose. Cast: Nicolai Cleve Broch, Pål Sverre Hagen, Bjørn Sundquist, Sofia Helin, Maria Annette Tanderød Berglyd, Julian Podolski. Genere: Avventura.

Mediaset Italia2 alle 21:01 è tempo di brividi con La sindrome di Stendhal (1996, 120’), regia di Dario Argento. Cast: Asia Argento, Marco Leonardi, Paolo Bonacelli, Thomas Kretschmann. Genere: Horror. Alle 23:06, Bussano alla porta (2023, 110’): una famiglia in vacanza in una baita viene costretta da uno sconosciuto gruppo a una scelta che potrebbe cambiare il destino del mondo. Regia di M. Night Shyamalan. Cast: Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird. Genere: Horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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